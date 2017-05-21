Варшава готова к увеличению военных расходов

Нас интересует вовлечение НАТО и стран-союзников в обеспечение безопасности восточного фланга. Президент также хочет подчеркнуть готовность Польши к несению больших затрат,

В настоящее время мы ведем разведывательную миссию и обучающую миссию, поддерживая коалицию, которая борется с так называемым "Исламским государством" (группировка запрещена в РФ). Послание президента состоит в том, что он хочет подчеркнуть готовность нашего государства к активности в этом отношении,