Варшава готова к увеличению военных расходов
На встрече лидеров стран НАТО, которая состоится 25 мая в Брюсселе, президент Польши Анджей Дуда заявит о готовности увеличить военные расходы, передает РИА Новости сообщение главы бюро нацбезопасности страны Павла Солоха.
Он отметил, что «расходы на оборону в Польше колеблются вокруг 2% ВВП, и есть политическая воля…, чтобы официально эти расходы увеличивать, доведя в конечном итоге до 2,5%».
Также, по словам Солоха, Дуда даст понять, что Польша готова усилить свое участие в международной антитеррористической деятельности.
Нас интересует вовлечение НАТО и стран-союзников в обеспечение безопасности восточного фланга. Президент также хочет подчеркнуть готовность Польши к несению больших затрат,связанных с безопасностью, сказал Солох Польскому агентству новостей.
Он отметил, что «расходы на оборону в Польше колеблются вокруг 2% ВВП, и есть политическая воля…, чтобы официально эти расходы увеличивать, доведя в конечном итоге до 2,5%».
Также, по словам Солоха, Дуда даст понять, что Польша готова усилить свое участие в международной антитеррористической деятельности.
В настоящее время мы ведем разведывательную миссию и обучающую миссию, поддерживая коалицию, которая борется с так называемым "Исламским государством" (группировка запрещена в РФ). Послание президента состоит в том, что он хочет подчеркнуть готовность нашего государства к активности в этом отношении,сказал он.
Использованы фотографии: AP Photo / Alik Keplicz
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