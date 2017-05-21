17:45 21 мая

Варшава готова к увеличению военных расходов

На встрече лидеров стран НАТО, которая состоится 25 мая в Брюсселе, президент Польши Анджей Дуда заявит о готовности увеличить военные расходы, передает РИА Новости сообщение главы бюро нацбезопасности страны Павла Солоха.



Нас интересует вовлечение НАТО и стран-союзников в обеспечение безопасности восточного фланга. Президент также хочет подчеркнуть готовность Польши к несению больших затрат,
связанных с безопасностью, сказал Солох Польскому агентству новостей.


Он отметил, что «расходы на оборону в Польше колеблются вокруг 2% ВВП, и есть политическая воля…, чтобы официально эти расходы увеличивать, доведя в конечном итоге до 2,5%».

Также, по словам Солоха, Дуда даст понять, что Польша готова усилить свое участие в международной антитеррористической деятельности.

В настоящее время мы ведем разведывательную миссию и обучающую миссию, поддерживая коалицию, которая борется с так называемым "Исламским государством" (группировка запрещена в РФ). Послание президента состоит в том, что он хочет подчеркнуть готовность нашего государства к активности в этом отношении,
сказал он.

Использованы фотографии: AP Photo / Alik Keplicz
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Комментарии 19

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:50
    Поющий под чужую дуду, а через мелочиться, давай уж сразу 30 процентов от ввп, и здравствуй, каменный век! fool
    Изгоняющий либероидов
    1. Teberii Сегодня, 15:06
      Что поляки хуже Саудитов, догнать и перегнать,даёшь 500 миллиардов.
      Teberii
      1. yuriy55 Сегодня, 15:42
        А с кем воевать собрались, панове? Или вы думаете, что за вас кто-то впрягётся, если вы пойдёте...против laughing laughing laughing России? Сидите и ждите, когда к вам прилетят почтовые "искандеры"... am
        yuriy55
        1. Lancer Сегодня, 16:52
          А разве поляки хоть как-то угрожали России нападением?И что значит "сидите и ждите"?Россия собирается напасть на Польшу?
          Lancer
          1. Боевой Пловец Сегодня, 17:16
            Как же вы нас достали иудеи хреновы, ничё вы за всё заплатите, когда время придёт
            Боевой Пловец
      2. iConst Сегодня, 16:18
        Цитата: Teberii
        Что поляки хуже Саудитов, догнать и перегнать,даёшь 500 миллиардов.

        Ну, у Саудитов гроши маются. А у этих? Польша вообще "потёмкинская деревня" — в нее рекордные суммы влиты. Даж на прибалтов не хватило.

        А давеча мама Меркель ва-аще отмочила: двухскоростная, панимаешь, Гейропа будет! Каково!
        Поясняю: паровозик Германия толкает перед собой паровозик Францию, в которой кочегары уже начинают бухтеть и не очень-то кочегарят и грозятся на следующей развилке расцепиться и уйти в право. Паровозик Мелкобритания уже отчепился и висит только на пуповинах общих электрокабелей и пневмоприводов (образно).

        А вновь принятые в дружную гейропейскую семью бывший "совок" (а они именно такие — почему-то взяв только самое худшее от великого СССР), бывший соцлагерь, являются вагончиками — т.е. балластом, который и тянут остальные более-менее успешные члены этого вновь образовавшегося "совка" во главе с политбюро в Брюсселе.
        И ведь ни одна сво..чь даже колёса не смажет, чтобы их легче тащить было - всё ждут "дядю".

        Т.е. мама Меркель сказала — отцепляем вагончики и кто не спрятался — я не виновата. Будете катиться рядом — хорошо, отстанете — ваши проблемы. Как ускоряться будете — ваши проблемы — хотите толкайте вагончик, хотите лохов ищите (Россию, типа), кто толкнёт — по барабану.

        Запасаемся попкорном, братва. laughing
        iConst
    2. рич Сегодня, 17:18
      Поляки просто ревнуют. США их меньше любит, чем саудитов hi
      рич
  2. NIKNN Сегодня, 14:50
    Да ктобы сомневался...:))) Если уж куда более весомые члены НАТО не рыпаются, чего Польше то остается, только подтявкивать... request
    NIKNN
  3. APASUS Сегодня, 14:53
    Также, по словам Солоха, Дуда даст понять, что Польша готова усилить свое участие в международной антитеррористической деятельности.

    О как!
    Польша оказывается перевооружается ради отпора терроризму и военный бюджет увеличивает по этой же причине?Однако послушать польских политиков и посмотреть их действия ,то больше как России они никого не бояться.А борьба с терроризмом ,это что для американцев "демократия"
    APASUS
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 14:55
    Эх.борцы.Деньги-деньги-деньги-денушки!
    ВЕРЕСК
    1. Подрезчик Сегодня, 15:52
      А денег своих хватит ли? Или "дядя" заокеанский подкинет? Так чтобы уже окончательно "пропить" свой суверенитет!
      Подрезчик
  5. tchoni Сегодня, 14:55
    Шакал восточной Европы мечтает о великой Речи Посполитой от можа до можа?
    tchoni
    1. МПК105 Сегодня, 14:58
      good И не меньше...
      Как-то так вот... hi
      МПК105
      1. yuriy55 Сегодня, 15:43
        Правильно... laughing "Кролество"...Как кроликов развели...
        yuriy55
        1. cniza Сегодня, 16:13
          Цитата: tchoni
          Шакал восточной Европы мечтает о великой Речи Посполитой от можа до можа?


          Пасть порвется от таких потугов или порвут...
          cniza
    2. ВЕРЕСК Сегодня, 17:31
      от можа до можа?От можа до НОЖА.
      ВЕРЕСК
  6. faterdom Сегодня, 14:56
    Ага, скоро закончится программа помощи Евросоюза Польше по-моему году в 19-м, а внешний долг у Польши уже неподъемный, о чем они не любят говорить. И "польское экономическое чудо" закончится, кстати одновременно с прибалтийскими программами, и долгосрочным транзитным договором по газу через украинскую ГТС.
    Тогда, эти 2% могут и подешевле оказаться.
    faterdom
  7. kepmor Сегодня, 15:04
    в театре абсурда открытие сезона...премьера трагифарса "войско польско в песках мессопотамии"...часть первая, она же последняя...
    kepmor
  8. Горный стрелок Сегодня, 15:52
    Гиены Европы надеются поживится на руинах. Невдомек им, что это будут прежде всего руины их собственной страны... Знаменитый польский гонор - мозги застит...
    Горный стрелок
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