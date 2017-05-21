В Польше продолжается формирование нового вида войск
К 2019 году численность войск территориальной обороны Польши должна составить 53 тыс. человек, передает РИА Новости сообщение министра обороны республики Антони Мацеревича.
Сегодня бойцы первых подразделений территориальной обороны приняли военную присягу.
При этом он заметил, что желающих служить в территориальной обороне достаточно.
Закон о создании в Польше нового вида войск – территориальной обороны вступил в силу 1 января 2017 года.
Ранее глава военного ведомства заявил, что создаваемые войска «являются наиболее эффективным способом противодействия или воспрепятствования действиям со стороны России».
Польское военное ведомство предполагает, что военнослужащие территориальной обороны «будут взаимодействовать с оперативными войсками в случае угрозы безопасности государства, проводить самостоятельные боевые и спасательные действия в случае, например, стихийных бедствий, а также обязаны быть способными к осуществлению антикризисных и антитеррористических мер».
Сегодня бойцы первых подразделений территориальной обороны приняли военную присягу.
До конца 2019 года должно быть 17 бригад, а в них 53 тысячи солдат. Такой есть план,сказал министр.
При этом он заметил, что желающих служить в территориальной обороне достаточно.
Думаю, что этот план удастся реализовать, об этом говорит наплыв желающих. Отсев небольшой. Как мне докладывают, не более одной десятой желающих отсеивают по состоянию здоровья,рассказал Мацеревич.
Закон о создании в Польше нового вида войск – территориальной обороны вступил в силу 1 января 2017 года.
Ранее глава военного ведомства заявил, что создаваемые войска «являются наиболее эффективным способом противодействия или воспрепятствования действиям со стороны России».
Польское военное ведомство предполагает, что военнослужащие территориальной обороны «будут взаимодействовать с оперативными войсками в случае угрозы безопасности государства, проводить самостоятельные боевые и спасательные действия в случае, например, стихийных бедствий, а также обязаны быть способными к осуществлению антикризисных и антитеррористических мер».
Использованы фотографии: PAP/Artur Reszko
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