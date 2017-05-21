В Польше продолжается формирование нового вида войск

До конца 2019 года должно быть 17 бригад, а в них 53 тысячи солдат. Такой есть план,

Думаю, что этот план удастся реализовать, об этом говорит наплыв желающих. Отсев небольшой. Как мне докладывают, не более одной десятой желающих отсеивают по состоянию здоровья,