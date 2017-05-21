17:45 21 мая

В Польше продолжается формирование нового вида войск

К 2019 году численность войск территориальной обороны Польши должна составить 53 тыс. человек, передает РИА Новости сообщение министра обороны республики Антони Мацеревича.



Сегодня бойцы первых подразделений территориальной обороны приняли военную присягу.


До конца 2019 года должно быть 17 бригад, а в них 53 тысячи солдат. Такой есть план,
сказал министр.

При этом он заметил, что желающих служить в территориальной обороне достаточно.

Думаю, что этот план удастся реализовать, об этом говорит наплыв желающих. Отсев небольшой. Как мне докладывают, не более одной десятой желающих отсеивают по состоянию здоровья,
рассказал Мацеревич.

Закон о создании в Польше нового вида войск – территориальной обороны вступил в силу 1 января 2017 года.

Ранее глава военного ведомства заявил, что создаваемые войска «являются наиболее эффективным способом противодействия или воспрепятствования действиям со стороны России».

Польское военное ведомство предполагает, что военнослужащие территориальной обороны «будут взаимодействовать с оперативными войсками в случае угрозы безопасности государства, проводить самостоятельные боевые и спасательные действия в случае, например, стихийных бедствий, а также обязаны быть способными к осуществлению антикризисных и антитеррористических мер».

Использованы фотографии: PAP/Artur Reszko
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Комментарии 35

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  1. LostCoast Сегодня, 16:38
    нового вида войск--- это типа амерской нацгвардии или нашей росгвардии?...
    LostCoast
    1. Хаджи Мурат Сегодня, 16:41
      это типа те, кто готовятся прятаться по лесам в случае "агрессии России", добровольцы-партизаны, получат элементарные навыки выживания на уровне ОБЖ 11 класса наших школ
      Хаджи Мурат
      1. cniza Сегодня, 16:49
        Все пыжатся , все щеки надувают , не дергайтесь и никто вас не тронет.
        cniza
        1. фигвам Сегодня, 17:05
          До конца 2019 года должно быть 17 бригад, а в них 53 тысячи солдат. Такой есть план,
          сказал министр.

          Мне кажется раньше это назвали частичной мобилизацией.
          фигвам
      2. хрыч Сегодня, 17:21
        Понятно, что Трамп абсолютно прав, заставляя этих дармоедов раскошелиться на оборону, свалили все на США с их экономическими проблемами. Почти 40-ка миллионная страна держит 120-ти тысячную армию, а сухопутные силы меньше 70 тыс. У 10-ти миллионной Чехии 35 тысячная армия. С эдаким раскладом, когда армия ЛДНР пойдет освобождать Киев, как бы и до Берлина не рванули laughing
        хрыч
    2. Монос Сегодня, 16:41
      Цитата: LostCoast
      нового вида войск--- это типа амерской нацгвардии или нашей росгвардии?...

      Партизан готовят. smile
      Монос
      1. iConst Сегодня, 16:54
        Цитата: Монос
        Цитата: LostCoast
        нового вида войск--- это типа амерской нацгвардии или нашей росгвардии?...

        Партизан готовят. smile

        Невидимых бойцов невидимого фронта. Против невидимой гибридной агрессии России. Именно так!
        iConst
      2. рич Сегодня, 17:06
        Польские партизаны ушли в лес. По ночам они выходили из леса , устраивали диверсии на железной дороге и нападали на местные гарнизоны. И так в течении 3 лет....За это время на Польшу никто так и не напал laughing
        рич
    3. болот Сегодня, 16:43
      Цитата: LostCoast
      нового вида войск--- это типа амерской нацгвардии или нашей росгвардии?...

      Нет,"партизанские" формирования.Из военнообязанных.
      ИМХО в Казахстане в 14 году появились в России в 15 г.
      болот
      1. DOCTOR ZLO Сегодня, 17:04
        Цитата: болот

        Нет,"партизанские" формирования.Из военнообязанных.
        в России в 15 г.

        Можно ссылочку про РФ?
        DOCTOR ZLO
    4. Teberii Сегодня, 16:51
      Те-же яйца,только вид с боку и из оружия лопаты копать противотанковые рвы.
      Teberii
    5. Зяблицев Сегодня, 16:58
      Россия так же формирует дивизии территориальной обороны...Эко невидаль! Вот в Севастополе уже сформирована 47-я дивизия территориальной обороны, отчего некое соседнее государство доукомплектовала свои войска дополнительными шароварами... laughing
      Зяблицев
      1. болот Сегодня, 17:02
        Цитата: Зяблицев
        Россия так же формирует дивизии территориальной обороны...Эко невидаль!

        Они у вас то же на местном бюджете,города области?
        болот
      2. DOCTOR ZLO Сегодня, 17:03
        Цитата: Зяблицев
        Россия так же формирует дивизии территориальной обороны...Эко невидаль! Вот в Севастополе уже сформирована 47-я дивизия территориальной обороны, отчего некое соседнее государство доукомплектовала свои войска дополнительными шароварами... laughing

        Можно ссылочку?
        DOCTOR ZLO
        1. Владимирец Сегодня, 17:05
          Цитата: DOCTOR ZLO
          Можно ссылочку?

          Нельзя, это секрет.
          Владимирец
          1. DOCTOR ZLO Сегодня, 17:07
            Цитата: Владимирец
            в Севастополе уже сформирована 47-я дивизия территориальной обороны

            Нашел без Вас. Злой Вы.
            https://topwar.ru/100745-smi-v-krymu-sozdana-divi
            ziya-dlya-borby-s-diversantami.html
            DOCTOR ZLO
        2. Зяблицев Сегодня, 17:09
          Сразу отвечу, камраду болот и Доктор Зло, подробности, до определенного момента, если захотите сами сможете с легкостью найти в большой помойки под названием Интернет! А Доктор Зло, суда по флагу, если позволяет возраст и здоровье, может убедится на личном опыте, если придет в Военный комиссариат по месту регистрации и попроситься принять его в мобилизационный людской резерв, за то кстати будут еще и приплачивать... hi
          Зяблицев
          1. болот Сегодня, 17:20
            Цитата: Зяблицев
            Сразу отвечу, камраду болот и Доктор Зло, подробности, до определенного момента, если захотите сами сможете с легкостью найти в большой помойки под названием Интернет!

            Не просто по приколу ,ранние у нас до новой редакции закона о мобилизации городским и областным чиновникам присваивались воинские звания,сейчас хоть все отдали на откуп профессиональным военным.
            А так смешно какой то мелкий аким,мэр, мало того "пиджак" моментально становится полковником или генералом майором.
            болот
            1. Зяблицев Сегодня, 17:27
              Нет, у нас до этого, чего то не додумались... laughing
              Зяблицев
          2. DOCTOR ZLO Сегодня, 17:38
            Цитата: Зяблицев
            Сразу отвечу, камраду болот и Доктор Зло, подробности, до определенного момента, если захотите сами сможете с легкостью найти в большой помойки под названием Интернет!

            Да уже почитал, только что-то создаваемые дивизии территориальной обороны, больше похожи на дивизии охраны тыла, которые были при "Советской власти", это я понял по предназначению, т.к. штатную структуру пока не нашел....
            А Доктор Зло, суда по флагу, если позволяет возраст и здоровье, может убедится на личном опыте, если придет в Военный комиссариат по месту регистрации и попроситься принять его в мобилизационный людской резерв, за то кстати будут еще и приплачивать... hi

            "Добрый" Вы. Вряд ли меня с работы на Сборы отправят, а если узнают, что это моя инициатива могут и морду набить, кроме того, у меня часто "халтура" бывает (иногда равносильная основной з/п).
            Кроме того, чего меня там могут научить, чего я не умея, навыком для резервиста и так хватит....
            В случае войны скорее всего в партизаны пойду, там неадекватных командиров меньше (в противном случае недолговечные)....
            Вообще интересно по клочкам информацию собирать тут на сайте, в одной статье про Командования резерва узнал (есть во всех ВО), тут ДТО.
            А в военкомате я уже был тем летом, мне там сказали, что ящики забиты людьми с ВУС 999 ("эхо 90-х"), так что я не знаю из, кого они ДТО будут формировать...
            DOCTOR ZLO
    6. DOCTOR ZLO Сегодня, 17:02
      Такие же войска есть в Германии и Великобритании...
      DOCTOR ZLO
    7. ЮБОРГ Сегодня, 17:42
      Польский гитлерюгенд готовят, в националистическом, русофобском угаре! Им в пору на транквилизаторы переходить и антидепрессанты, а то алкоголь уже не спасает. Страшно, галлюцинации, зелёные человечки.
      ЮБОРГ
  2. Mavrikiy Сегодня, 16:55
    Малова-то будет. Нужно еще 1,5 тыс. добавить, тогда в самый раз.
    Mavrikiy
  3. Горный стрелок Сегодня, 17:06
    Главное, чтобы все эти войска мушки на автоматах спилили. Иначе очень больно будет wassat
    Партизан готовят, "победители"? Армию Крайову? Генетическая память, однако. laughing
    Горный стрелок
  4. volodya Сегодня, 17:09
    Радовались бы ,что СССР в своё время освободил Польшу,а то всё пыжатся, щёки раздувают. И всё Россия виновата.
    volodya
    1. капрал Сегодня, 17:23
      Стих впечатлил. hi
      капрал
    2. yuriy55 Сегодня, 17:30
      У них с времён Маяковского остро выраженная обида на свою ущербность:
      К одним паспортам -
      улыбка у рта.
      К другим -
      отношение плевое.
      С почтеньем
      берут, например,
      паспорта
      с двухспальным
      английским левою.
      Глазами
      доброго дядю выев,
      не переставая
      кланяться,
      берут,
      как будто берут чаевые,
      паспорт
      американца.
      На польский -
      глядят,
      как в афишу коза.
      На польский -
      выпяливают глаза
      в тугой
      полицейской слоновости -
      откуда, мол,
      и что это за
      географические новости?
      yuriy55
  5. faterdom Сегодня, 17:13
    Надо схроны рыть. Для Армии крайовы.
    faterdom
  6. Боевой Пловец Сегодня, 17:24
    Какая то движуха у наших границ идёт полным ходом, не к добру это, надо мечи точить и щиты ковать))
    Боевой Пловец
  7. 3vs Сегодня, 17:26
    Мне кажется, поляки знают больше нас! fool
    Не иначе, скоро про пакт "Трампа - Лаврова" заговорят... belay
    3vs
  8. Олег РК Сегодня, 17:36
    Может не в тему...Сегодня детей возил на базу отдыха. Дак всю дорогу пели День Победы,А в подмосковье, и Антошку...и кто мне скажет что СОЮЗ помер...
    Олег РК
  9. Олег РК Сегодня, 17:37
    И это был 3й класс!!!!
    Олег РК
  10. Олег РК Сегодня, 17:39
    Ау контораа куда комент делся???
    Олег РК
  11. voyaka uh Сегодня, 17:40
    Это эффективно, если не боятся раздавать людям огнестрельное
    оружие и патроны. Тогда в сельских местностях можно сформировать
    вполне боеспособные части с легким вооружением, которые могут
    мгновенно вступить в бой.
    В Швейцарии в каждом доме винтовка, патроны, форма.
    Но кто боится революций или уголовщины ... не рекомендуется stop .
    voyaka uh
  12. ВЕРЕСК Сегодня, 17:43
    Ну,Мацеревичь-это понятно.А где про Россию что-то?Или мы уже не в теме.
    ВЕРЕСК
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