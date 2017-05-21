Стало известно об испытаниях ИГ сильнодействующих химикатов на людях
Террористы группировки ИГ (запрещена в РФ) при разработке новых отравляющих веществ проводили опыты на людях. Изготовленные ими соединения могут использоваться для отравления пищи и воды, передает РИА Новости сообщение газеты Times.
Одно из зданий университетского комплекса в Мосуле
«Согласно документам, обнаруженным иракскими военными в освобожденном Университете Мосула, боевики проводили эксперименты с использованием сернистого таллия и соединений на основе никотина. Оба вещества используются в производстве пестицидов, и получить их не составляет труда», – говорится в сообщении.
В документах химикаты названы «идеальным смертельным ядом», так как их сложно обнаружить при анализе, и действие их не проявляется сразу после применения.
Среди бумаг обнаружены и описания экспериментов. В одном из них говорится о мужчине весом 100 кг, который скончался на 10 день после приема пищи и воды с отравляющими примесями.
Лаборатория «обладает веществом в количестве, способном удовлетворить нужды» всей группировки, утверждается в документах террористов. В связи с этим издание отмечает, что существует вероятность использования ядов при террористических актах, направленных против стран Запада.
Эксперт в области химического оружия Хэмиш де Бреттон-Городон, комментируя опыты террористов, приравнял их по жестокости к зверствам нацистского режима в Германии.
«Согласно документам, обнаруженным иракскими военными в освобожденном Университете Мосула, боевики проводили эксперименты с использованием сернистого таллия и соединений на основе никотина. Оба вещества используются в производстве пестицидов, и получить их не составляет труда», – говорится в сообщении.
В документах химикаты названы «идеальным смертельным ядом», так как их сложно обнаружить при анализе, и действие их не проявляется сразу после применения.
Среди бумаг обнаружены и описания экспериментов. В одном из них говорится о мужчине весом 100 кг, который скончался на 10 день после приема пищи и воды с отравляющими примесями.
Лаборатория «обладает веществом в количестве, способном удовлетворить нужды» всей группировки, утверждается в документах террористов. В связи с этим издание отмечает, что существует вероятность использования ядов при террористических актах, направленных против стран Запада.
Эксперт в области химического оружия Хэмиш де Бреттон-Городон, комментируя опыты террористов, приравнял их по жестокости к зверствам нацистского режима в Германии.
Использованы фотографии: http://el-murid.livejournal.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти