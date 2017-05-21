20:55 21 мая

Стало известно об испытаниях ИГ сильнодействующих химикатов на людях

Террористы группировки ИГ (запрещена в РФ) при разработке новых отравляющих веществ проводили опыты на людях. Изготовленные ими соединения могут использоваться для отравления пищи и воды, передает РИА Новости сообщение газеты Times.

Стало известно об испытаниях ИГ сильнодействующих химикатов на людях
Одно из зданий университетского комплекса в Мосуле

«Согласно документам, обнаруженным иракскими военными в освобожденном Университете Мосула, боевики проводили эксперименты с использованием сернистого таллия и соединений на основе никотина. Оба вещества используются в производстве пестицидов, и получить их не составляет труда», – говорится в сообщении.


В документах химикаты названы «идеальным смертельным ядом», так как их сложно обнаружить при анализе, и действие их не проявляется сразу после применения.

Среди бумаг обнаружены и описания экспериментов. В одном из них говорится о мужчине весом 100 кг, который скончался на 10 день после приема пищи и воды с отравляющими примесями.

Лаборатория «обладает веществом в количестве, способном удовлетворить нужды» всей группировки, утверждается в документах террористов. В связи с этим издание отмечает, что существует вероятность использования ядов при террористических актах, направленных против стран Запада.

Эксперт в области химического оружия Хэмиш де Бреттон-Городон, комментируя опыты террористов, приравнял их по жестокости к зверствам нацистского режима в Германии.

Использованы фотографии: http://el-murid.livejournal.com
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Комментарии 24

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  1. Svarog51 Сегодня, 19:05
    Породили монстра, теперь будем бороться.
    Svarog51
    1. МПК105 Сегодня, 19:30
      Вот и боритесь,а я-в погреб...
      Как поборете,сообщите,-мы вылезем наружу... laughing
      МПК105
      1. Svarog51 Сегодня, 19:37
        Лёха, чё та меня гожут смутные сомнения, ты чем занимался? Где медиа контент? Это для тебя

        soldier
        Svarog51
        1. МПК105 Сегодня, 19:43
          Да не получается нифига...-
          МПК105
          1. Svarog51 Сегодня, 19:51
            Чего ж не спрашиваешь, почему не получается? В чём застрял? Картинки ж выкладываешь, какие заморочки с медиа?
            Svarog51
            1. sabakina Сегодня, 20:06
              Серёга, я написал ему в личку, если не дойдёт, буду скринами долбить.
              sabakina
              1. sabakina Сегодня, 20:11
                А хотя чё ждать? Лёха, открываешь ролик на ютубе, находишь кнопку поделиться,

                нажимаешь, выскакивает синий код, тупо жмёшь ctrl и с, в своем комменте ищешь сверху значок , он второй справа, нажимаешь

                тупо жмёшь ctrl и м(русская) и ввод.
                sabakina
                1. Svarog51 Сегодня, 20:30
                  Слава, Лёху только одним способом можно научить - пригрозить "губой". Тут он быстро соображать научится. Я готов к нему выводным, есть опыт. lol
                  Svarog51
                  1. cniza Сегодня, 20:40
                    Цитата: Svarog51
                    Породили монстра, теперь будем бороться.


                    Пока ещё откармливают , совсем не понимая того что вырастят.
                    cniza
                    1. Svarog51 Сегодня, 20:44
                      Нет, Виктор, всё они прекрасно понимают, но откармлиают, в надежде, что их это не каснётся. Зря надеются! Планета Земля - не настолько велика.
                      Svarog51
              2. Svarog51 Сегодня, 20:16
                Так и я ему написал подробную инструкцию, а он что? Трактористом прикинулся! Вот, полюбуйся, военник показал. laughing Жаль не грузится, там написана ВУС - Тракторист трактора. lol Вот в жизни бы не догадался, что тракторист трактором управлять умеет. А Лёха нормально, не зря его в нефтянку взяли. hi
                Svarog51
                1. sabakina Сегодня, 20:18
                  Сергей, интересно, чё он пил, шило или буравчик? what
                  sabakina
                  1. Svarog51 Сегодня, 20:36
                    Ну-у, трудно сказать, не видя процесса воочию. Думаю, что как в мультике про Винни-Пуха - Мне и то и другое, и можно без хлеба. request
                    Svarog51
                    1. sabakina Сегодня, 20:40
                      Буду ждать он него ответа, накрайняк скайп, если есть у него...
                      sabakina
                      1. Svarog51 Сегодня, 20:50
                        Похоже запасы у него более, чем скромные. Пропал наш морской ВОЛК!
                        Может попозже всплывёт? laughing drinks
                        Svarog51
                2. sabakina Сегодня, 20:38
                  Сергей, я закончил ССПТУ № 26, помимо водилы, имею права такториста, экскаваторщика ( до 1 куба). блин, засада, с ходу не могу найти, бумаг с судов, приставов, налоговых....прав был батя, свои документы держи под подушкой.
                  sabakina
                  1. Svarog51 Сегодня, 20:48
                    Слава, а как же с таким богатством тебя армия в народное хозяйство отпустила? Твой командир после твоего дембеля - должен был в отставку подать. drinks
                    Svarog51
          2. рич Сегодня, 20:00
            «Согласно документам, обнаруженным иракскими военными в освобожденном Университете Мосула, боевики проводили эксперименты с использованием сернистого таллия и соединений на основе никотина. Оба вещества используются в производстве пестицидов, и получить их не составляет труда», – говорится в сообщении.

            Так с такими документами надо не в газету, а в СовБез ООН. И шум на весь мир поднимать
            рич
    2. Чёрный Сегодня, 19:50
      Цитата: Svarog51
      Породили монстра, теперь будем бороться.

      Уточню; одни породили, другие борятся.
      Чёрный
  2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Сегодня, 19:06
    Газета Times одноходовки не делает. Через некоторое время ниточка к Асаду приведет. И вопли правозащитников возобновятся с новой силой.
    ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
    1. NIKNN Сегодня, 19:20
      Цитата: ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
      ниточка к Асаду приведет

      К Асаду не к Асаду, а что применение скорее всего не за горами...вот это скорей всего и страшновато...Хотя о том талии о котором говорят...вроде он радиоактивностью обладает какой то ...ну ладно есть специалисты думаю отработают угрозу.....надеюсь...
      NIKNN
      1. Подрезчик Сегодня, 19:54
        Ну и где международная организация, по нераспространению хим. оружия? Где Гаагский трибунал, или надо дождаться применения? Где Трамп, понявший, что боевиков надо уничтожать, но больше года не в состоянии его коалиция взять несчастный городишко? Лицемеры!!!
        Подрезчик
        1. grm Сегодня, 20:21
          Цитата: Подрезчик
          Ну и где международная организация, по нераспространению хим. оружия? Где Гаагский трибунал, или надо дождаться применения?


          А что вы хотите от международной организации или того же Гаагского трибунала, чтобы они и так уже признанную террористической организацию ИГИЛ, обвинили в терроризме? Чего с них взять то? Их и так считают террористами и считают,что они применяют химическое оружие..
          Дальше то что?
          grm
    2. Pirogov Сегодня, 19:59
      Цитата: ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
      Газета Times одноходовки не делает. Через некоторое время ниточка к Асаду приведет. И вопли правозащитников возобновятся с новой силой.

      Сто % типа провели расследовании ит.д. ,демонические сми во всей красе.
      Pirogov
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