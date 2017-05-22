Донецкие хроники за неделю (13-19 мая) от военкора «Маг»
На этой неделе обстановка продолжала оставаться напряженной. Хотя ничего не предвещало обострение.
Особенно странным, выглядит увеличение обстрелов в середине недели. Никаких наступлений ВСУ и ДНР нет, тем менее обстрелы резко стали увеличиваться со вторника до четверга включительно. Применялось все виды тяжелых вооружений в том числе РЗО «Град».
Генштаб Украины обвинил ДНР и ЛНР в том, что под Мариуполем наши вооруженные силы приблизились к украинским на 200 метров, под Донецком на 400 метров и в районе Станица Луганская на 200 метров.
Также в понедельник была провокация с обстрелом жилых домов Авдеевки, из-за которой погибли 4 мирных жителя и еще один был ранен.
С чем связанны эти заявления и провокация пока не понятно. Возможно все готовится к трех сторонней встрече президентов.
Юлия Чичерина выступает перед бойцами ОРБ «Спарта»
13.05.17, суббота
04:00 западнее Докучаевска бой идет больше 4 часов, есть попадание в подстанцию на совхозе Докучаевском (люди без света), также попадания в три жилых дома. Ранена мирная жительница, была госпитализирована в городскую больницу.Также по улице Крепкого поврежден газопровод с возгоранием газа. Газоснабжение временно прекращено 281 абоненту частного сектора.
На выезде из Шахтёрска на востоке ДНР обнаружены сразу четыре самодельных взрывных устройства. Инженерно закладка организована грамотно. Вдоль проезжей части установлены устройства разного типа и сразу в нескольких местах. Две бомбы были изготовлены из штатных боеприпасов МОН-50 (мина осколочная направленная) и одно устройство изготовлено из ОЗМ-72 (осколочная заградительные мина). Все бомбы могли активироваться дистанционно.
В преддверии заседания трехсторонней контактной группы 15 мая 2017 года в г. Минск, украинское военно-политическое руководство в очередной раз показало, что пиар перед Европой для них важнее, чем жизни мирных граждан.
Вчера произошла поистине зверская провокация со стороны Украины, совмещенная с информационным вбросом.
Силами артиллерии боевиков «Правого сектора», был нанесен удар по жилым кварталам Авдеевки, в результате которого погибли четверо и получил ранение один житель Донбасса.
В данном теракте обвиняют Вооруженные силы нашей Республики обстрелом из н.п. Спартак, при этом, прибывшие на место происшествия представители СММ ОБСЕ не подтверждают ведения огня с этого направления, но и не сообщают реальное направление обстрела. Представительством ВС РФ в СЦКК указанная информация так же не подтверждается. Констатируется, что вооруженными силами ДНР огонь в направлении Авдеевки из указанных средств не велся.
В итоге, обвинение нас в обстреле строится только на лживом заявлении главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Жебривского.
После тщательного изучения фото и видеоматериалов, которые демонстрируются сами же украинскими СМИ , определено, что удар был нанесен со стороны н.п. Водяное, находящегося под контролем Украины, и куда, по данным нашей разведки, не далее как за день-два до этого, прибыли четыре танка и по две артиллерийских установки Д-30 и САУ «Акация».
До вечера было тихо.
17:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои с применением 82-мм минометов. Работают сразу несколько батарей ВСУ.
19:00 на южном фронте ВСУ ведут обстрел наших позиций со стороны Мариуполя. 20:50 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением АГС и минометов.
20:50 в районе Зайцево и Гольмовский бои с применением к/к пулеметов и минометов. 21:45 в районе Новолуганское бой с применением к/к пулеметов и минометов. Также активны БЛА ВСУ.
23:00 в районе Калиново (ЛНР) четыре часа продолжается бой с применением к/к пулеметов, СПГ-9, минометов, артиллерии и техники.
23:00 Петровский район Донецка под обстрелом минометов. Один боец НМ ДНР ранен.
За прошедшие сутки пострадали два мирных жителя: в Коминтерново погиб Волков Николай Дмитриевич, 1991 г.р., и в районе Ясиноватой ранение получила Калимуллина Нина Алексеевна, 1939 г.р.
За прошедшие сутки потери среди военнослужащих НМ ДНР составили: один раненый.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 61 раз.
На Донецком направлении зафиксировано двадцать два нарушения режима прекращения огня. По районам населенных пунктов Ясиноватая, Яковлевка, Васильевка, Спартак, Сигнальное, Луганское, Докучаевск, Аэропорта, Кировскому и Петровскому районам Донецка выпущено 160 мин различного калибра и 511 боеприпасов из ручных и автоматических гранатометов.
На Мариупольском направлении зафиксировано двадцать одно нарушение. При этом противник выпустил по районам н.п. Коминтерново, Зайченко, Сосновское, Октябрь, Ленинское и Саханка 35 122-мм артиллерийских снарядов, 4 танковых снаряда и 119 мин калибром 82 и 120-мм.
На Горловском направлении отмечается восемнадцать нарушений, в том числе по территории Республики выпущено 8 мин калибром 82-мм, 332 гранатометных боеприпаса, в результате чего повреждены два жилых дома в н.п. Зайцево по ул. Рыбалко.
14.05.17, воскресенье
00:00 в районе Калиново (ЛНР) начался очередной арт обстрел.
Утром и весь день было тихо до позднего вечера.
20:25 на южном фронте ВСУ ведут арт обстрел позиций ВСН.
20:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои с применением минометов и САУ.
20:50 в районе Зайцево сильные бои с применением минометов.
23:00 в районе Зайцево бои усилились, подключилась артиллерия.
За прошедшие сутки потери среди военнослужащих НМ ДНР составили: один ранен.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 48 раз.
На Донецком направлении двадцать восемь раз был нарушен режим прекращения огня. По районам населенных пунктов Крутая Балка, Ясиноватая, Спартак, Жабичево, Спартак, Докучаевск, Аэропорта, Кировскому и Петровскому районам Донецка выпущено 218 мин калибром 82 и 120-мм и более 700 боеприпасов из ручных и автоматических гранатометов. В результате обстрелов разрушения получил один жилой дом в Донецке по улице Мамина-Сибиряка.
На Горловском направлении отмечено ЧЕТЫРЕ нарушения. По территории Республики выпущено ПЯТЬ мин калибром 82 мм и сделано СТО ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТЫРЕ выстрела из гранатомётов.
На Мариупольском направлении зафиксировано девятнадцать нарушений. При этом по районам Коминтерново, Сосновское, Октябрь, Ленинское, Дзержинское и Саханка выпущено 13 122-мм артиллерийских снарядов и 53 мины различного калибра. К тому же, противник продолжает целенаправленно наносить удары по жизненно важным объектам Республики, в результате чего жители Ленинское в очередной раз остались без электроэнергии. На данный момент подача электроэнергии от ветровых станций, расположенных в Безыменное, и поврежденных обстрелами украинской стороны, восстановлена.
15.05.17, понедельник
До позднего вечера было тихо.
19:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП ожесточенный бой с применением минометов.
19:40 западнее Горловки бои с применением к/к пулеметов.
19:40 в районе Зайцево бои с применением минометов.
21:20 Докучаевск подвергается минометному обстрелу.
21:25 в районе Зайцево украинский танк работает по жилым домам.
22:15 в районе Майорск – Зайцево возобновились бои.
22:25 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП после перерыва возобновился бой, работают минометы 82 и 120-мм, БМП и танк.
По данным нашей разведки нами отмечается прибытие десяти танков в район населенного пункта Кальчик (17 км от линии фронта), четырех танков в населенный пункт Верхнеторецкое (4 км от линии фронта) и трех танков в населенный пункт Авдеевка (5 км от линии фронта). Замечено проведение противником работ по дооборудованию инженерных и фортификационных сооружений вдоль всей линии соприкосновения. Также зафиксировано прибытие в район населенного пункта Славянск железнодорожного состава из двадцати вагонов с артиллерийскими, минометными и реактивными боеприпасами.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 29 раз.
На Донецком направлении зафиксировано девятнадцать нарушений. С позиций подразделений 72-й омбр противник вел обстрел населенного пункта Спартак, применив при этом 6 122-мм артиллерийских снарядов и 5 танковых, а также 73 мины различного калибра. Минометному обстрелу также подверглись населенные пункты Жабичево и Ясиноватая, по ним противник применил 16 мин калибра 82-мм.
На Горловском направлении применение противником запрещенного Минскими договоренностями вооружения зафиксировано в районе населенного пункта Зайцево, где минометные расчеты 53-й омбр выпустили по поселку 9 мин калибра 82-мм. К тому же, украинские силовики за минувшие сутки применяли вооружение БМП, БТР, различные виды гранатометов и стрелкового оружия на всех направлениях.
16.05.17, вторник
15:30 Спартак под обстрелом артиллерии 122 и 152-мм ВСУ. В результате прямого попадания снаряда горит здание школы.17:55 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бой с применением 82 и 120-мм минометов и техники.
18:00 в районе Зайцево по нашим позициям работает украинская БМП.
18:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжается сильный бой. Работает стрелковое, минометы 82 и 120-мм, техника. Горит путиловский лес.
20:40 над Донецком ПВО ДНР пол часа пытаются сбить БЛА ВСУ.
21:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП весь вечер продолжается активный бой с применением минометов 82 и 120-мм2 артиллерии и техники.
21:55 в районе Калиново (ЛНР) и округа бой с применением минометов 82 и 120-мм и техники.
22:10 над Аэропортом ПВО ДНР сбило БЛА ВСУ.
22:25 на Светлодарской дуге ближе к Углегорску сильный бой.
23:00 Зайцево под сильным арт обстрелом.
23:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП очень сильный бой. Работает артиллерия, в том числе и реактивная.
За сутки в Яковлевке ранение получил местный житель Слобаденюк Петр Николаевич, 1942 г.р.
За прошедшие сутки потери среди военнослужащих НМ ДНР составили: один погиб и двое раненых.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 54 раза.
На Донецком направлении массированному артиллерийскому и минометному обстрелу со стороны украинских карателей подверглись районы населенных пунктов Ясиноватая, Яковлевка, Спартак, Жабичево, Крутая Балка, Киевский и Кировский районы Донецка. Противником выпущено 180 артиллерийских снарядов калибром 122 и 152-мм, 18 танковых снарядов и 470 мин, 308 из которых калибром 120-мм. В результате прямого артиллерийского попадания уничтожен один жилой дом в Спартаке, и поврежден один жилой дом в Кировском районе Донецка.
На Горловском направлении преступники 53-й омбр ВСУ нанесли артиллерийский удар по районам н.п. Гольмовский и Доломитный. Противник выпустил более 20 122-мм артиллерийских снарядов, в результате чего повреждения получили два жилых дома.
На Мариупольском направлении артиллерийские и минометные расчеты с позиций 36-й обр морской пехоты выпустили 28 мин различного калибра по району Саханка и 29 артиллерийских снарядов калибром 152-мм по Тельманово.
17.05.17, среда
00:20 трасса Бахмутка (ЛНР) под сильным арт обстрелом.03:00 ЯБП подвергается сильному арт обстрелу.
07:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжается вчерашний бой с применением минометов и артиллерии.
До обеда наконец-то было затишье.
14:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бой с применением 82 и 120-мм минометов, артиллерии, РСЗО и техники.
14:50 в районе Зайцево начался бой с применением минометов и техники.
18:40 Крутая Балка под сильным минометным обстрелом.
18:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои с применением минометов, артиллерии и РСЗО (неполный пакет).
19:20 Петровский район Донецка под обстрелом 82-мм мин.
20:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжаются ожесточенные бои с применением минометов 82 и 120-мм, артиллерией и техники.
20:50 на южном фронте также бои с применением минометов, артиллерии и техники.
21:50 в районе Зайцево весь день бои с применением минометов.
22:30 над южными окраинами Горловки ПВО ДНР сбивают БЛА ПВО.
За сутки в результате обстрелов ВСУ н.п. Крутая Балка погибла Бурова Раиса Николаевна, 1955 г.р. и ранен Накрапас Виталий Юрьевич 1983 г.р.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 45 раз.
На Донецком направлении, где зафиксировано двадцать девять обстрелов, особенно сильные обстрелы.
На Донецком направлении по районам населенных пунктов Крутая Балка, Ясиноватая, Яковлевка, Спартак, Жабичево, Петровскому и Кировскому району Донецка, противник выпустил 28 артиллерийских снарядов калибром 122 и 152-мм, 5 реактивных снарядов, 20 танковых снарядов, а также 495 мин различного калибра. Кроме того, в этом же поселке повреждения получили четыре жилых дома. В Петровском районе Донецка повреждено два жилых дома.
На Горловском направлении при нанесении артиллерийских и минометных обстрелов с позиций ВСУ получили повреждения восемь домостроений в Гольмовский, в их числе две школы. Противник выпустил по территории Республики на указанном направлении 7 122-мм артиллерийских снарядов и 18 мин различного калибра.
На Мариупольском направлении противник выпустил 8 122-мм артиллерийских снарядов и 24 мины калибром 82 и 120-мм по районам населенных пунктов Коминтерново, Ленинское, Октябрь и Саханка.
18.05.17, четверг
До обеда было относительно тихо, только короткие перестрелки и одиночные минометные обстрелы.
13:20 в районе Старомихайловки бой с применением минометов.
16:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП сильные бои с применением всех видов вооружения: снайперские винтовки, к/к пулеметы, АГС, СПГ-9, минометы и артиллерия. 18:59 над Донецком ПВО ДНР сбило БЛА ВСУ.
19:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП сильные бои длятся уже три часа, применяется все стрелковое, минометы 82 и 120-мм, артиллерия и техника.
20:40 на южном фронте бой с применением минометов, артиллерии и техники.
21:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП сильная арт дуэль.
21:25 в районе Зайцево бой с применением к/к пулеметов, АГС, минометов, артиллерии и техники.
21:30 в районе Калиново (ЛНР) бой без тяжелого вооружения.
21:40 на южном фронте час идет бой с применением минометов, артиллерии и техники.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 36 раз. При обстрелах территории Республики применялись: артиллерия, танки, минометы различного калибра, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.
19.05.17, пятница
04:45 жители Кировского района Донецка слышат бой на западе города.05:40 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП начались сильные бои и обстрелы.
11:40 в районе Смелого (ЛНР) слышно сильную канонаду.
До вечера было относительно тихо.
19:35 на линии фронта Aэропорт – Cпapтaк – ЯБП обстрел минометами 120-мм и бронетехникой.
20:00 на южном фронте наши позиции под обстрелом минометов и артиллерию. Огонь ВСУ ведут с района Сартана.
20:40 в районе Зайцево бои с применением АГС и минометов.
20:40 в районе Зайцево бои с применением АГС и минометов.
20:40 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением минометов.
21:20 сильные бои продолжаются по всему фронту.
22:00 на южном фронте в районе Коминтерново и Саханка наши позиции два часа без перерыва под обстрелом.
22:10 над северной частью Горловки ПВО ВСН работает по БЛА ВСУ.
За прошедшие сутки в результате обстрелов ВСУ н.п. Коминтерново по ул.Победы,30 ранение получила Пикуз Дарья Васильевна, 1991 г.р.
За прошедшие сутки потери среди военнослужащих НМ ДНР составили: трое убитых и один ранен.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 58 раз.
На Донецком направлении военные преступники 72-й омбр и 55-й оабр подвергли обстрелу населенные пункты Крутая Балка, Ясиноватая, Яковлевка, Васильевка, Жабичево, Спартак, Ясное, район Аэропорта, Кировский и Петровский районы Донецка, применив 120 артиллерийских снарядов калибра 122 и 152-мм, 80 танковых снарядов и 190 мин различного калибра.На Мариупольском направлении с позиций 36-й обр морской пехоты совместно с 40-й оабр противник подверг обстрелу населенные пункты Коминтерново, Куликово, Сосновское, Ленинское, Октябрь и Саханка, применив 53 артиллерийских снаряда, 27 из которых калибра 152-мм, 9 танковых снарядов и 168 мин калибра 82 и 120-мм. В результате обстрела повреждены два жилых дома в Куликово. В результате обстрелов Ясиноватой и поселка Донецк-Северный жители остались без электричества, получили повреждения по одному жилому дому в Ясиноватой и Петровском районе Донецка.
Всего, за прошедшую неделю, в результате обстрелов со стороны Украины два мирных жителя погибли и шестеро получили ранения.
Потери среди военнослужащих НМ ДНР составили: двое убитых и пятеро раненых.
За прошедшую неделю противник 324 раза нарушил режим прекращения огня, и выпустил по территории Республики, из запрещенного Минскими договоренностями вооружения, 2146 мин, танковых, артиллерийских и реактивных снарядов. Всего получили повреждения 67 домов.
Анализ нарушения режима прекращения огня
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"Военное обозрение" напоминает, что экстремистские организации "Правый сектор" и ОУН запрещены в РФ по решению суда.
Особенно странным, выглядит увеличение обстрелов в середине недели. Никаких наступлений ВСУ и ДНР нет, тем менее обстрелы резко стали увеличиваться со вторника до четверга включительно. Применялось все виды тяжелых вооружений в том числе РЗО «Град».
Генштаб Украины обвинил ДНР и ЛНР в том, что под Мариуполем наши вооруженные силы приблизились к украинским на 200 метров, под Донецком на 400 метров и в районе Станица Луганская на 200 метров.
Также в понедельник была провокация с обстрелом жилых домов Авдеевки, из-за которой погибли 4 мирных жителя и еще один был ранен.
С чем связанны эти заявления и провокация пока не понятно. Возможно все готовится к трех сторонней встрече президентов.
Юлия Чичерина выступает перед бойцами ОРБ «Спарта»
13.05.17, суббота
04:00 западнее Докучаевска бой идет больше 4 часов, есть попадание в подстанцию на совхозе Докучаевском (люди без света), также попадания в три жилых дома. Ранена мирная жительница, была госпитализирована в городскую больницу.Также по улице Крепкого поврежден газопровод с возгоранием газа. Газоснабжение временно прекращено 281 абоненту частного сектора.
На выезде из Шахтёрска на востоке ДНР обнаружены сразу четыре самодельных взрывных устройства. Инженерно закладка организована грамотно. Вдоль проезжей части установлены устройства разного типа и сразу в нескольких местах. Две бомбы были изготовлены из штатных боеприпасов МОН-50 (мина осколочная направленная) и одно устройство изготовлено из ОЗМ-72 (осколочная заградительные мина). Все бомбы могли активироваться дистанционно.
В преддверии заседания трехсторонней контактной группы 15 мая 2017 года в г. Минск, украинское военно-политическое руководство в очередной раз показало, что пиар перед Европой для них важнее, чем жизни мирных граждан.
Вчера произошла поистине зверская провокация со стороны Украины, совмещенная с информационным вбросом.
Силами артиллерии боевиков «Правого сектора», был нанесен удар по жилым кварталам Авдеевки, в результате которого погибли четверо и получил ранение один житель Донбасса.
В данном теракте обвиняют Вооруженные силы нашей Республики обстрелом из н.п. Спартак, при этом, прибывшие на место происшествия представители СММ ОБСЕ не подтверждают ведения огня с этого направления, но и не сообщают реальное направление обстрела. Представительством ВС РФ в СЦКК указанная информация так же не подтверждается. Констатируется, что вооруженными силами ДНР огонь в направлении Авдеевки из указанных средств не велся.
В итоге, обвинение нас в обстреле строится только на лживом заявлении главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Жебривского.
После тщательного изучения фото и видеоматериалов, которые демонстрируются сами же украинскими СМИ , определено, что удар был нанесен со стороны н.п. Водяное, находящегося под контролем Украины, и куда, по данным нашей разведки, не далее как за день-два до этого, прибыли четыре танка и по две артиллерийских установки Д-30 и САУ «Акация».
До вечера было тихо.
17:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои с применением 82-мм минометов. Работают сразу несколько батарей ВСУ.
19:00 на южном фронте ВСУ ведут обстрел наших позиций со стороны Мариуполя. 20:50 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением АГС и минометов.
20:50 в районе Зайцево и Гольмовский бои с применением к/к пулеметов и минометов. 21:45 в районе Новолуганское бой с применением к/к пулеметов и минометов. Также активны БЛА ВСУ.
23:00 в районе Калиново (ЛНР) четыре часа продолжается бой с применением к/к пулеметов, СПГ-9, минометов, артиллерии и техники.
23:00 Петровский район Донецка под обстрелом минометов. Один боец НМ ДНР ранен.
За прошедшие сутки пострадали два мирных жителя: в Коминтерново погиб Волков Николай Дмитриевич, 1991 г.р., и в районе Ясиноватой ранение получила Калимуллина Нина Алексеевна, 1939 г.р.
За прошедшие сутки потери среди военнослужащих НМ ДНР составили: один раненый.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 61 раз.
На Донецком направлении зафиксировано двадцать два нарушения режима прекращения огня. По районам населенных пунктов Ясиноватая, Яковлевка, Васильевка, Спартак, Сигнальное, Луганское, Докучаевск, Аэропорта, Кировскому и Петровскому районам Донецка выпущено 160 мин различного калибра и 511 боеприпасов из ручных и автоматических гранатометов.
На Мариупольском направлении зафиксировано двадцать одно нарушение. При этом противник выпустил по районам н.п. Коминтерново, Зайченко, Сосновское, Октябрь, Ленинское и Саханка 35 122-мм артиллерийских снарядов, 4 танковых снаряда и 119 мин калибром 82 и 120-мм.
На Горловском направлении отмечается восемнадцать нарушений, в том числе по территории Республики выпущено 8 мин калибром 82-мм, 332 гранатометных боеприпаса, в результате чего повреждены два жилых дома в н.п. Зайцево по ул. Рыбалко.
14.05.17, воскресенье
00:00 в районе Калиново (ЛНР) начался очередной арт обстрел.
Утром и весь день было тихо до позднего вечера.
20:25 на южном фронте ВСУ ведут арт обстрел позиций ВСН.
20:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои с применением минометов и САУ.
20:50 в районе Зайцево сильные бои с применением минометов.
23:00 в районе Зайцево бои усилились, подключилась артиллерия.
За прошедшие сутки потери среди военнослужащих НМ ДНР составили: один ранен.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 48 раз.
На Донецком направлении двадцать восемь раз был нарушен режим прекращения огня. По районам населенных пунктов Крутая Балка, Ясиноватая, Спартак, Жабичево, Спартак, Докучаевск, Аэропорта, Кировскому и Петровскому районам Донецка выпущено 218 мин калибром 82 и 120-мм и более 700 боеприпасов из ручных и автоматических гранатометов. В результате обстрелов разрушения получил один жилой дом в Донецке по улице Мамина-Сибиряка.
На Горловском направлении отмечено ЧЕТЫРЕ нарушения. По территории Республики выпущено ПЯТЬ мин калибром 82 мм и сделано СТО ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТЫРЕ выстрела из гранатомётов.
На Мариупольском направлении зафиксировано девятнадцать нарушений. При этом по районам Коминтерново, Сосновское, Октябрь, Ленинское, Дзержинское и Саханка выпущено 13 122-мм артиллерийских снарядов и 53 мины различного калибра. К тому же, противник продолжает целенаправленно наносить удары по жизненно важным объектам Республики, в результате чего жители Ленинское в очередной раз остались без электроэнергии. На данный момент подача электроэнергии от ветровых станций, расположенных в Безыменное, и поврежденных обстрелами украинской стороны, восстановлена.
15.05.17, понедельник
До позднего вечера было тихо.
19:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП ожесточенный бой с применением минометов.
19:40 западнее Горловки бои с применением к/к пулеметов.
19:40 в районе Зайцево бои с применением минометов.
21:20 Докучаевск подвергается минометному обстрелу.
21:25 в районе Зайцево украинский танк работает по жилым домам.
22:15 в районе Майорск – Зайцево возобновились бои.
22:25 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП после перерыва возобновился бой, работают минометы 82 и 120-мм, БМП и танк.
По данным нашей разведки нами отмечается прибытие десяти танков в район населенного пункта Кальчик (17 км от линии фронта), четырех танков в населенный пункт Верхнеторецкое (4 км от линии фронта) и трех танков в населенный пункт Авдеевка (5 км от линии фронта). Замечено проведение противником работ по дооборудованию инженерных и фортификационных сооружений вдоль всей линии соприкосновения. Также зафиксировано прибытие в район населенного пункта Славянск железнодорожного состава из двадцати вагонов с артиллерийскими, минометными и реактивными боеприпасами.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 29 раз.
На Донецком направлении зафиксировано девятнадцать нарушений. С позиций подразделений 72-й омбр противник вел обстрел населенного пункта Спартак, применив при этом 6 122-мм артиллерийских снарядов и 5 танковых, а также 73 мины различного калибра. Минометному обстрелу также подверглись населенные пункты Жабичево и Ясиноватая, по ним противник применил 16 мин калибра 82-мм.
На Горловском направлении применение противником запрещенного Минскими договоренностями вооружения зафиксировано в районе населенного пункта Зайцево, где минометные расчеты 53-й омбр выпустили по поселку 9 мин калибра 82-мм. К тому же, украинские силовики за минувшие сутки применяли вооружение БМП, БТР, различные виды гранатометов и стрелкового оружия на всех направлениях.
16.05.17, вторник
15:30 Спартак под обстрелом артиллерии 122 и 152-мм ВСУ. В результате прямого попадания снаряда горит здание школы.17:55 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бой с применением 82 и 120-мм минометов и техники.
18:00 в районе Зайцево по нашим позициям работает украинская БМП.
18:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжается сильный бой. Работает стрелковое, минометы 82 и 120-мм, техника. Горит путиловский лес.
20:40 над Донецком ПВО ДНР пол часа пытаются сбить БЛА ВСУ.
21:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП весь вечер продолжается активный бой с применением минометов 82 и 120-мм2 артиллерии и техники.
21:55 в районе Калиново (ЛНР) и округа бой с применением минометов 82 и 120-мм и техники.
22:10 над Аэропортом ПВО ДНР сбило БЛА ВСУ.
22:25 на Светлодарской дуге ближе к Углегорску сильный бой.
23:00 Зайцево под сильным арт обстрелом.
23:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП очень сильный бой. Работает артиллерия, в том числе и реактивная.
За сутки в Яковлевке ранение получил местный житель Слобаденюк Петр Николаевич, 1942 г.р.
За прошедшие сутки потери среди военнослужащих НМ ДНР составили: один погиб и двое раненых.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 54 раза.
На Донецком направлении массированному артиллерийскому и минометному обстрелу со стороны украинских карателей подверглись районы населенных пунктов Ясиноватая, Яковлевка, Спартак, Жабичево, Крутая Балка, Киевский и Кировский районы Донецка. Противником выпущено 180 артиллерийских снарядов калибром 122 и 152-мм, 18 танковых снарядов и 470 мин, 308 из которых калибром 120-мм. В результате прямого артиллерийского попадания уничтожен один жилой дом в Спартаке, и поврежден один жилой дом в Кировском районе Донецка.
На Горловском направлении преступники 53-й омбр ВСУ нанесли артиллерийский удар по районам н.п. Гольмовский и Доломитный. Противник выпустил более 20 122-мм артиллерийских снарядов, в результате чего повреждения получили два жилых дома.
На Мариупольском направлении артиллерийские и минометные расчеты с позиций 36-й обр морской пехоты выпустили 28 мин различного калибра по району Саханка и 29 артиллерийских снарядов калибром 152-мм по Тельманово.
17.05.17, среда
00:20 трасса Бахмутка (ЛНР) под сильным арт обстрелом.03:00 ЯБП подвергается сильному арт обстрелу.
07:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжается вчерашний бой с применением минометов и артиллерии.
До обеда наконец-то было затишье.
14:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бой с применением 82 и 120-мм минометов, артиллерии, РСЗО и техники.
14:50 в районе Зайцево начался бой с применением минометов и техники.
18:40 Крутая Балка под сильным минометным обстрелом.
18:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои с применением минометов, артиллерии и РСЗО (неполный пакет).
19:20 Петровский район Донецка под обстрелом 82-мм мин.
20:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжаются ожесточенные бои с применением минометов 82 и 120-мм, артиллерией и техники.
20:50 на южном фронте также бои с применением минометов, артиллерии и техники.
21:50 в районе Зайцево весь день бои с применением минометов.
22:30 над южными окраинами Горловки ПВО ДНР сбивают БЛА ПВО.
За сутки в результате обстрелов ВСУ н.п. Крутая Балка погибла Бурова Раиса Николаевна, 1955 г.р. и ранен Накрапас Виталий Юрьевич 1983 г.р.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 45 раз.
На Донецком направлении, где зафиксировано двадцать девять обстрелов, особенно сильные обстрелы.
На Донецком направлении по районам населенных пунктов Крутая Балка, Ясиноватая, Яковлевка, Спартак, Жабичево, Петровскому и Кировскому району Донецка, противник выпустил 28 артиллерийских снарядов калибром 122 и 152-мм, 5 реактивных снарядов, 20 танковых снарядов, а также 495 мин различного калибра. Кроме того, в этом же поселке повреждения получили четыре жилых дома. В Петровском районе Донецка повреждено два жилых дома.
На Горловском направлении при нанесении артиллерийских и минометных обстрелов с позиций ВСУ получили повреждения восемь домостроений в Гольмовский, в их числе две школы. Противник выпустил по территории Республики на указанном направлении 7 122-мм артиллерийских снарядов и 18 мин различного калибра.
На Мариупольском направлении противник выпустил 8 122-мм артиллерийских снарядов и 24 мины калибром 82 и 120-мм по районам населенных пунктов Коминтерново, Ленинское, Октябрь и Саханка.
18.05.17, четверг
До обеда было относительно тихо, только короткие перестрелки и одиночные минометные обстрелы.
13:20 в районе Старомихайловки бой с применением минометов.
16:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП сильные бои с применением всех видов вооружения: снайперские винтовки, к/к пулеметы, АГС, СПГ-9, минометы и артиллерия. 18:59 над Донецком ПВО ДНР сбило БЛА ВСУ.
19:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП сильные бои длятся уже три часа, применяется все стрелковое, минометы 82 и 120-мм, артиллерия и техника.
20:40 на южном фронте бой с применением минометов, артиллерии и техники.
21:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП сильная арт дуэль.
21:25 в районе Зайцево бой с применением к/к пулеметов, АГС, минометов, артиллерии и техники.
21:30 в районе Калиново (ЛНР) бой без тяжелого вооружения.
21:40 на южном фронте час идет бой с применением минометов, артиллерии и техники.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 36 раз. При обстрелах территории Республики применялись: артиллерия, танки, минометы различного калибра, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.
19.05.17, пятница
04:45 жители Кировского района Донецка слышат бой на западе города.05:40 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП начались сильные бои и обстрелы.
11:40 в районе Смелого (ЛНР) слышно сильную канонаду.
До вечера было относительно тихо.
19:35 на линии фронта Aэропорт – Cпapтaк – ЯБП обстрел минометами 120-мм и бронетехникой.
20:00 на южном фронте наши позиции под обстрелом минометов и артиллерию. Огонь ВСУ ведут с района Сартана.
20:40 в районе Зайцево бои с применением АГС и минометов.
20:40 в районе Зайцево бои с применением АГС и минометов.
20:40 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением минометов.
21:20 сильные бои продолжаются по всему фронту.
22:00 на южном фронте в районе Коминтерново и Саханка наши позиции два часа без перерыва под обстрелом.
22:10 над северной частью Горловки ПВО ВСН работает по БЛА ВСУ.
За прошедшие сутки в результате обстрелов ВСУ н.п. Коминтерново по ул.Победы,30 ранение получила Пикуз Дарья Васильевна, 1991 г.р.
За прошедшие сутки потери среди военнослужащих НМ ДНР составили: трое убитых и один ранен.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 58 раз.
На Донецком направлении военные преступники 72-й омбр и 55-й оабр подвергли обстрелу населенные пункты Крутая Балка, Ясиноватая, Яковлевка, Васильевка, Жабичево, Спартак, Ясное, район Аэропорта, Кировский и Петровский районы Донецка, применив 120 артиллерийских снарядов калибра 122 и 152-мм, 80 танковых снарядов и 190 мин различного калибра.На Мариупольском направлении с позиций 36-й обр морской пехоты совместно с 40-й оабр противник подверг обстрелу населенные пункты Коминтерново, Куликово, Сосновское, Ленинское, Октябрь и Саханка, применив 53 артиллерийских снаряда, 27 из которых калибра 152-мм, 9 танковых снарядов и 168 мин калибра 82 и 120-мм. В результате обстрела повреждены два жилых дома в Куликово. В результате обстрелов Ясиноватой и поселка Донецк-Северный жители остались без электричества, получили повреждения по одному жилому дому в Ясиноватой и Петровском районе Донецка.
Всего, за прошедшую неделю, в результате обстрелов со стороны Украины два мирных жителя погибли и шестеро получили ранения.
Потери среди военнослужащих НМ ДНР составили: двое убитых и пятеро раненых.
За прошедшую неделю противник 324 раза нарушил режим прекращения огня, и выпустил по территории Республики, из запрещенного Минскими договоренностями вооружения, 2146 мин, танковых, артиллерийских и реактивных снарядов. Всего получили повреждения 67 домов.
Анализ нарушения режима прекращения огня
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