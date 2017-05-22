10:07 22 мая

Донецкие хроники за неделю (13-19 мая) от военкора «Маг»

На этой неделе обстановка продолжала оставаться напряженной. Хотя ничего не предвещало обострение.

Особенно странным, выглядит увеличение обстрелов в середине недели. Никаких наступлений ВСУ и ДНР нет, тем менее обстрелы резко стали увеличиваться со вторника до четверга включительно. Применялось все виды тяжелых вооружений в том числе РЗО «Град».

Генштаб Украины обвинил ДНР и ЛНР в том, что под Мариуполем наши вооруженные силы приблизились к украинским на 200 метров, под Донецком на 400 метров и в районе Станица Луганская на 200 метров.
Также в понедельник была провокация с обстрелом жилых домов Авдеевки, из-за которой погибли 4 мирных жителя и еще один был ранен.


С чем связанны эти заявления и провокация пока не понятно. Возможно все готовится к трех сторонней встрече президентов.

Юлия Чичерина выступает перед бойцами ОРБ «Спарта»


13.05.17, суббота

04:00 западнее Докучаевска бой идет больше 4 часов, есть попадание в подстанцию на совхозе Докучаевском (люди без света), также попадания в три жилых дома. Ранена мирная жительница, была госпитализирована в городскую больницу.Также по улице Крепкого поврежден газопровод с возгоранием газа. Газоснабжение временно прекращено 281 абоненту частного сектора.

На выезде из Шахтёрска на востоке ДНР обнаружены сразу четыре самодельных взрывных устройства. Инженерно закладка организована грамотно. Вдоль проезжей части установлены устройства разного типа и сразу в нескольких местах. Две бомбы были изготовлены из штатных боеприпасов МОН-50 (мина осколочная направленная) и одно устройство изготовлено из ОЗМ-72 (осколочная заградительные мина). Все бомбы могли активироваться дистанционно.

В преддверии заседания трехсторонней контактной группы 15 мая 2017 года в г. Минск, украинское военно-политическое руководство в очередной раз показало, что пиар перед Европой для них важнее, чем жизни мирных граждан.
Вчера произошла поистине зверская провокация со стороны Украины, совмещенная с информационным вбросом.

Силами артиллерии боевиков «Правого сектора», был нанесен удар по жилым кварталам Авдеевки, в результате которого погибли четверо и получил ранение один житель Донбасса.

В данном теракте обвиняют Вооруженные силы нашей Республики обстрелом из н.п. Спартак, при этом, прибывшие на место происшествия представители СММ ОБСЕ не подтверждают ведения огня с этого направления, но и не сообщают реальное направление обстрела. Представительством ВС РФ в СЦКК указанная информация так же не подтверждается. Констатируется, что вооруженными силами ДНР огонь в направлении Авдеевки из указанных средств не велся.

В итоге, обвинение нас в обстреле строится только на лживом заявлении главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Жебривского.


После тщательного изучения фото и видеоматериалов, которые демонстрируются сами же украинскими СМИ , определено, что удар был нанесен со стороны н.п. Водяное, находящегося под контролем Украины, и куда, по данным нашей разведки, не далее как за день-два до этого, прибыли четыре танка и по две артиллерийских установки Д-30 и САУ «Акация».



До вечера было тихо.

17:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои с применением 82-мм минометов. Работают сразу несколько батарей ВСУ.
19:00 на южном фронте ВСУ ведут обстрел наших позиций со стороны Мариуполя. 20:50 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением АГС и минометов.
20:50 в районе Зайцево и Гольмовский бои с применением к/к пулеметов и минометов. 21:45 в районе Новолуганское бой с применением к/к пулеметов и минометов. Также активны БЛА ВСУ.
23:00 в районе Калиново (ЛНР) четыре часа продолжается бой с применением к/к пулеметов, СПГ-9, минометов, артиллерии и техники.
23:00 Петровский район Донецка под обстрелом минометов. Один боец НМ ДНР ранен.

За прошедшие сутки пострадали два мирных жителя: в Коминтерново погиб Волков Николай Дмитриевич, 1991 г.р., и в районе Ясиноватой ранение получила Калимуллина Нина Алексеевна, 1939 г.р.

За прошедшие сутки потери среди военнослужащих НМ ДНР составили: один раненый.

За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 61 раз.

На Донецком направлении зафиксировано двадцать два нарушения режима прекращения огня. По районам населенных пунктов Ясиноватая, Яковлевка, Васильевка, Спартак, Сигнальное, Луганское, Докучаевск, Аэропорта, Кировскому и Петровскому районам Донецка выпущено 160 мин различного калибра и 511 боеприпасов из ручных и автоматических гранатометов.
На Мариупольском направлении зафиксировано двадцать одно нарушение. При этом противник выпустил по районам н.п. Коминтерново, Зайченко, Сосновское, Октябрь, Ленинское и Саханка 35 122-мм артиллерийских снарядов, 4 танковых снаряда и 119 мин калибром 82 и 120-мм.

На Горловском направлении отмечается восемнадцать нарушений, в том числе по территории Республики выпущено 8 мин калибром 82-мм, 332 гранатометных боеприпаса, в результате чего повреждены два жилых дома в н.п. Зайцево по ул. Рыбалко.




14.05.17, воскресенье

00:00 в районе Калиново (ЛНР) начался очередной арт обстрел.
Утром и весь день было тихо до позднего вечера.

20:25 на южном фронте ВСУ ведут арт обстрел позиций ВСН.
20:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои с применением минометов и САУ.
20:50 в районе Зайцево сильные бои с применением минометов.
23:00 в районе Зайцево бои усилились, подключилась артиллерия.

За прошедшие сутки потери среди военнослужащих НМ ДНР составили: один ранен.

За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 48 раз.

На Донецком направлении двадцать восемь раз был нарушен режим прекращения огня. По районам населенных пунктов Крутая Балка, Ясиноватая, Спартак, Жабичево, Спартак, Докучаевск, Аэропорта, Кировскому и Петровскому районам Донецка выпущено 218 мин калибром 82 и 120-мм и более 700 боеприпасов из ручных и автоматических гранатометов. В результате обстрелов разрушения получил один жилой дом в Донецке по улице Мамина-Сибиряка.

На Горловском направлении отмечено ЧЕТЫРЕ нарушения. По территории Республики выпущено ПЯТЬ мин калибром 82 мм и сделано СТО ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТЫРЕ выстрела из гранатомётов.

На Мариупольском направлении зафиксировано девятнадцать нарушений. При этом по районам Коминтерново, Сосновское, Октябрь, Ленинское, Дзержинское и Саханка выпущено 13 122-мм артиллерийских снарядов и 53 мины различного калибра. К тому же, противник продолжает целенаправленно наносить удары по жизненно важным объектам Республики, в результате чего жители Ленинское в очередной раз остались без электроэнергии. На данный момент подача электроэнергии от ветровых станций, расположенных в Безыменное, и поврежденных обстрелами украинской стороны, восстановлена.




15.05.17, понедельник

До позднего вечера было тихо.
19:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП ожесточенный бой с применением минометов.
19:40 западнее Горловки бои с применением к/к пулеметов.
19:40 в районе Зайцево бои с применением минометов.
21:20 Докучаевск подвергается минометному обстрелу.
21:25 в районе Зайцево украинский танк работает по жилым домам.
22:15 в районе Майорск – Зайцево возобновились бои.
22:25 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП после перерыва возобновился бой, работают минометы 82 и 120-мм, БМП и танк.

По данным нашей разведки нами отмечается прибытие десяти танков в район населенного пункта Кальчик (17 км от линии фронта), четырех танков в населенный пункт Верхнеторецкое (4 км от линии фронта) и трех танков в населенный пункт Авдеевка (5 км от линии фронта). Замечено проведение противником работ по дооборудованию инженерных и фортификационных сооружений вдоль всей линии соприкосновения. Также зафиксировано прибытие в район населенного пункта Славянск железнодорожного состава из двадцати вагонов с артиллерийскими, минометными и реактивными боеприпасами.

За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 29 раз.

На Донецком направлении зафиксировано девятнадцать нарушений. С позиций подразделений 72-й омбр противник вел обстрел населенного пункта Спартак, применив при этом 6 122-мм артиллерийских снарядов и 5 танковых, а также 73 мины различного калибра. Минометному обстрелу также подверглись населенные пункты Жабичево и Ясиноватая, по ним противник применил 16 мин калибра 82-мм.

На Горловском направлении применение противником запрещенного Минскими договоренностями вооружения зафиксировано в районе населенного пункта Зайцево, где минометные расчеты 53-й омбр выпустили по поселку 9 мин калибра 82-мм. К тому же, украинские силовики за минувшие сутки применяли вооружение БМП, БТР, различные виды гранатометов и стрелкового оружия на всех направлениях.




16.05.17, вторник

15:30 Спартак под обстрелом артиллерии 122 и 152-мм ВСУ. В результате прямого попадания снаряда горит здание школы.17:55 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бой с применением 82 и 120-мм минометов и техники.
18:00 в районе Зайцево по нашим позициям работает украинская БМП.
18:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжается сильный бой. Работает стрелковое, минометы 82 и 120-мм, техника. Горит путиловский лес.
20:40 над Донецком ПВО ДНР пол часа пытаются сбить БЛА ВСУ.
21:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП весь вечер продолжается активный бой с применением минометов 82 и 120-мм2 артиллерии и техники.
21:55 в районе Калиново (ЛНР) и округа бой с применением минометов 82 и 120-мм и техники.
22:10 над Аэропортом ПВО ДНР сбило БЛА ВСУ.
22:25 на Светлодарской дуге ближе к Углегорску сильный бой.
23:00 Зайцево под сильным арт обстрелом.
23:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП очень сильный бой. Работает артиллерия, в том числе и реактивная.

За сутки в Яковлевке ранение получил местный житель Слобаденюк Петр Николаевич, 1942 г.р.

За прошедшие сутки потери среди военнослужащих НМ ДНР составили: один погиб и двое раненых.

За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 54 раза.

На Донецком направлении массированному артиллерийскому и минометному обстрелу со стороны украинских карателей подверглись районы населенных пунктов Ясиноватая, Яковлевка, Спартак, Жабичево, Крутая Балка, Киевский и Кировский районы Донецка. Противником выпущено 180 артиллерийских снарядов калибром 122 и 152-мм, 18 танковых снарядов и 470 мин, 308 из которых калибром 120-мм. В результате прямого артиллерийского попадания уничтожен один жилой дом в Спартаке, и поврежден один жилой дом в Кировском районе Донецка.

На Горловском направлении преступники 53-й омбр ВСУ нанесли артиллерийский удар по районам н.п. Гольмовский и Доломитный. Противник выпустил более 20 122-мм артиллерийских снарядов, в результате чего повреждения получили два жилых дома.

На Мариупольском направлении артиллерийские и минометные расчеты с позиций 36-й обр морской пехоты выпустили 28 мин различного калибра по району Саханка и 29 артиллерийских снарядов калибром 152-мм по Тельманово.





17.05.17, среда

00:20 трасса Бахмутка (ЛНР) под сильным арт обстрелом.03:00 ЯБП подвергается сильному арт обстрелу.
07:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжается вчерашний бой с применением минометов и артиллерии.

До обеда наконец-то было затишье.

14:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бой с применением 82 и 120-мм минометов, артиллерии, РСЗО и техники.
14:50 в районе Зайцево начался бой с применением минометов и техники.
18:40 Крутая Балка под сильным минометным обстрелом.
18:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои с применением минометов, артиллерии и РСЗО (неполный пакет).
19:20 Петровский район Донецка под обстрелом 82-мм мин.
20:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжаются ожесточенные бои с применением минометов 82 и 120-мм, артиллерией и техники.
20:50 на южном фронте также бои с применением минометов, артиллерии и техники.
21:50 в районе Зайцево весь день бои с применением минометов.
22:30 над южными окраинами Горловки ПВО ДНР сбивают БЛА ПВО.

За сутки в результате обстрелов ВСУ н.п. Крутая Балка погибла Бурова Раиса Николаевна, 1955 г.р. и ранен Накрапас Виталий Юрьевич 1983 г.р.

За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 45 раз.

На Донецком направлении, где зафиксировано двадцать девять обстрелов, особенно сильные обстрелы.
На Донецком направлении по районам населенных пунктов Крутая Балка, Ясиноватая, Яковлевка, Спартак, Жабичево, Петровскому и Кировскому району Донецка, противник выпустил 28 артиллерийских снарядов калибром 122 и 152-мм, 5 реактивных снарядов, 20 танковых снарядов, а также 495 мин различного калибра. Кроме того, в этом же поселке повреждения получили четыре жилых дома. В Петровском районе Донецка повреждено два жилых дома.

На Горловском направлении при нанесении артиллерийских и минометных обстрелов с позиций ВСУ получили повреждения восемь домостроений в Гольмовский, в их числе две школы. Противник выпустил по территории Республики на указанном направлении 7 122-мм артиллерийских снарядов и 18 мин различного калибра.

На Мариупольском направлении противник выпустил 8 122-мм артиллерийских снарядов и 24 мины калибром 82 и 120-мм по районам населенных пунктов Коминтерново, Ленинское, Октябрь и Саханка.




18.05.17, четверг

До обеда было относительно тихо, только короткие перестрелки и одиночные минометные обстрелы.
13:20 в районе Старомихайловки бой с применением минометов.
16:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП сильные бои с применением всех видов вооружения: снайперские винтовки, к/к пулеметы, АГС, СПГ-9, минометы и артиллерия. 18:59 над Донецком ПВО ДНР сбило БЛА ВСУ.
19:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП сильные бои длятся уже три часа, применяется все стрелковое, минометы 82 и 120-мм, артиллерия и техника.
20:40 на южном фронте бой с применением минометов, артиллерии и техники.
21:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП сильная арт дуэль.
21:25 в районе Зайцево бой с применением к/к пулеметов, АГС, минометов, артиллерии и техники.
21:30 в районе Калиново (ЛНР) бой без тяжелого вооружения.
21:40 на южном фронте час идет бой с применением минометов, артиллерии и техники.

За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 36 раз. При обстрелах территории Республики применялись: артиллерия, танки, минометы различного калибра, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.




19.05.17, пятница

04:45 жители Кировского района Донецка слышат бой на западе города.05:40 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП начались сильные бои и обстрелы.
11:40 в районе Смелого (ЛНР) слышно сильную канонаду.

До вечера было относительно тихо.

19:35 на линии фронта Aэропорт – Cпapтaк – ЯБП обстрел минометами 120-мм и бронетехникой.
20:00 на южном фронте наши позиции под обстрелом минометов и артиллерию. Огонь ВСУ ведут с района Сартана.
20:40 в районе Зайцево бои с применением АГС и минометов.
20:40 в районе Зайцево бои с применением АГС и минометов.
20:40 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением минометов.
21:20 сильные бои продолжаются по всему фронту.
22:00 на южном фронте в районе Коминтерново и Саханка наши позиции два часа без перерыва под обстрелом.
22:10 над северной частью Горловки ПВО ВСН работает по БЛА ВСУ.

За прошедшие сутки в результате обстрелов ВСУ н.п. Коминтерново по ул.Победы,30 ранение получила Пикуз Дарья Васильевна, 1991 г.р.

За прошедшие сутки потери среди военнослужащих НМ ДНР составили: трое убитых и один ранен.

За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 58 раз.

На Донецком направлении военные преступники 72-й омбр и 55-й оабр подвергли обстрелу населенные пункты Крутая Балка, Ясиноватая, Яковлевка, Васильевка, Жабичево, Спартак, Ясное, район Аэропорта, Кировский и Петровский районы Донецка, применив 120 артиллерийских снарядов калибра 122 и 152-мм, 80 танковых снарядов и 190 мин различного калибра.На Мариупольском направлении с позиций 36-й обр морской пехоты совместно с 40-й оабр противник подверг обстрелу населенные пункты Коминтерново, Куликово, Сосновское, Ленинское, Октябрь и Саханка, применив 53 артиллерийских снаряда, 27 из которых калибра 152-мм, 9 танковых снарядов и 168 мин калибра 82 и 120-мм. В результате обстрела повреждены два жилых дома в Куликово. В результате обстрелов Ясиноватой и поселка Донецк-Северный жители остались без электричества, получили повреждения по одному жилому дому в Ясиноватой и Петровском районе Донецка.



Всего, за прошедшую неделю, в результате обстрелов со стороны Украины два мирных жителя погибли и шестеро получили ранения.

Потери среди военнослужащих НМ ДНР составили: двое убитых и пятеро раненых.

За прошедшую неделю противник 324 раза нарушил режим прекращения огня, и выпустил по территории Республики, из запрещенного Минскими договоренностями вооружения, 2146 мин, танковых, артиллерийских и реактивных снарядов. Всего получили повреждения 67 домов.

Анализ нарушения режима прекращения огня




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Комментарии 29

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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
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  1. Невский_ЗУ Сегодня, 06:32
    "Потери среди военнослужащих НМ ДНР составили: двое убитых и пятеро раненых"

    Везде вижу данные о потерях МДНР, а есть инфа о потерях ВСУ? Я конечно уважаю Захара Прилепина, но там он упоминал чуть ли не о десятках и сотнях убитых и раненых ВСушников...Как бы хочется видеть подтверждение.
    Невский_ЗУ
    1. сибиралт Сегодня, 06:48
      Прилепин сообщает, что трупы солдат ВСУ вывозят эшелонами. Хотелось бы подтверждения. А, если мы не боимся санкций, то почему бы не дать ЛДНР свободу действий?
      сибиралт
      1. karish Сегодня, 07:20
        Цитата: сибиралт
        Прилепин сообщает, что трупы солдат ВСУ вывозят эшелонами. Хотелось бы подтверждения.

        Прилепин - писатель.
        Цитата: сибиралт
        А, если мы не боимся санкций, то почему бы не дать ЛДНР свободу действий?

        И что они смогут сделать ?
        karish
      2. Злой543 Сегодня, 08:18
        Трупы трупами, но хотелось бы узнать у Владыки, май заканчивается он обещал что что-то значимое произойдёт, а что молчит.
        Злой543
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:33
    Там по моему Захарченко обещал смерть киевскому режиму, и освобождение всей укроины -как дела обстоят в этом плане?Порошенко принял яд в бункере, над киевом висят белые флаги, и на столбах -радикалы? ???
    Изгоняющий либероидов
    1. МПК105 Сегодня, 06:40
      Так и есть-я вчера только оттуда приехал-Захар слово держит... laughing Хорошо,что Родню мою перестали туда в отпуска гонять,ротация,чё ли там у них-с других округов гонят скотинку на убой...
      МПК105
    2. Невский_ЗУ Сегодня, 06:41
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Там по моему Захарченко обещал смерть киевскому режиму, и освобождение всей укроины -как дела обстоят в этом плане?Порошенко принял яд в бункере, над киевом висят белые флаги, и на столбах -радикалы? ???


      Захарченко стал жертвой типичных политологов и экономистов, которые при блокаде ЛДНР и ответных мер ЛДНР, исходили из стерильных условий и того, что уже на этот раз, точно никаких теневых схем работы с украинской экономикой не будет, и украинские ТЭЦ реально одна за другой начнут останавливаться. Но реальность такова, что Россия не может на прямую из бюджета своего полностью на 100% содержать население ЛДНР и поддерживать продукцию шахт Донбасса, и других горно-обогатительных комбинатов. Поэтому сейчас как бы Грузия поставляет уголь на Украину, который якобы добывается в Абхазии, но по документам, грузинский, вы не в курсе? Всё к сожалению очень грустно. Захарченко простой мужик в окружении советников и ставленников разных крупных игроков. Сейчас не 10 век, где можно прожить за счет леса, полей и угодий, и начинать собирать русские земли вокруг себя, как это сделала Московия уже в 14 веке. Мир стал большой постиндустриальной деревней.
      Невский_ЗУ
      1. samarin1969 Сегодня, 06:55
        Цитата: Невский_ЗУ
        Но реальность такова, что Россия не может на прямую из бюджета своего полностью на 100% содержать население ЛДНР и поддерживать продукцию шахт Донбасса, и других горно-обогатительных комбинатов.


        Вполне может...- это просто очередной миф из "методички Пескова"
        Даже при разрыве производственных цепочек Донбасс остаётся регионом, кормящим Украину...Помощь нашим людям на Донбассе цель более нужная чем "чемпионаты", "патриотические парки" , ПМЭФ и прочие "бюджетные паразитарии"...
        samarin1969
      2. Ингвар 72 Сегодня, 06:56
        Цитата: Невский_ЗУ
        Захарченко простой мужик

        Типа как Путин(советники рулят)? laughing Слав, с уважением отношусь к твоему мнению, но что Ты скажешь о мнении Стрелкова в отношении к Захарченко?
        Ингвар 72
        1. Александр романов Сегодня, 07:07
          Цитата: Ингвар 72
          но что Ты скажешь о мнении Стрелкова в отношении к Захарченко?

          Гиркин может засунуть свое мнение ,куда поглубже.
          Его фамилия Гиркин!!!
          Александр романов
          1. Ингвар 72 Сегодня, 07:16
            Цитата: Александр романов
            Гиркин может засунуть свое мнение ,куда поглубже.

            Право на мнение имеешь только ты? belay Ну тогда тебе туда же(поглубже) wink
            Ингвар 72
            1. Александр романов Сегодня, 07:25
              Цитата: Ингвар 72
              Право на мнение имеешь только ты?

              Право на мнение имеет любои! Но прислушиваться ко мнению человека ,с очень подмоченной репутаций-это мягко говоря глупо.
              Александр романов
              1. Ингвар 72 Сегодня, 07:26
                Цитата: Александр романов
                ,с очень подмоченной репутаций

                Это Кургинян ему её подмочил что ли? belay
                Ингвар 72
        2. Невский_ЗУ Сегодня, 07:13
          Цитата: Ингвар 72
          Цитата: Невский_ЗУ
          Захарченко простой мужик

          Типа как Путин(советники рулят)? laughing Слав, с уважением отношусь к твоему мнению, но что Ты скажешь о мнении Стрелкова в отношении к Захарченко?

          Извини, но Стрелковым перестал восхищаться не после того, как он удивительно быстро и военной колонной покинул Славянск, а почему он даже проскочил и не остановился в Крамоторске, который был между Славянском и Донецком? Люди вечером легли спать в республике ДНР, а проснулись утром снова в незалежной. Боец "Бабай" который красовался в шапке и ак-74, тоже присоединился к Стрелкову и покинул Краматорск. Город, в котором был аэродром подскока. Первым на Стрелкова, мне открыл глаза своими комментами Александр Романов летом 2014 года.
          Я как автор десятка публикаций о кризисе русской самоидентичности, не предполагал, что на Донбассе будет очень сильное вооруженное сопротивление. Так как там, в отличии от Крыма, Украину поддерживало почти 30% населения. Ахелесовой пятой Донбасса, был частично офисно-потребительский Донецк, а сильной стороной, - моногорода и агломерация вокруг Донецка: Горловка, Макеевка, Енакиево и другие, в перечисленных городах население - 100/300 тысяч, и оно не было окончательно испорчено обществом потребления. Я там ждал восстания, пусть и незначительного. Почему Славянск? Да пути на Харьков и т.п. Но город жил тихой размеренной и частично хуторской жизнью. Как по мне, Стрелков если и не проект ЦРУ, то просто вредитель-аматор. Ну это лично мое мнение.
          Невский_ЗУ
          1. Ингвар 72 Сегодня, 07:25
            Цитата: Невский_ЗУ
            а почему он даже проскочил и не остановился в Крамоторске

            Да потому, что и в Крамоторске не было серьёзной возможности обороны, в первую очередь людских ресурсов. И Стрелков нашел бы там славу посмертно, как это и планировалось. То же могу сказать и в отношении Безлера, которого некоторые любят обвинять в бегстве. hi
            П.С. По отношению к Стрелкову - посмотри его "ринг" с Б.Мироновым(Крымаш или намкрыш). Может Ты и изменишь мнение.
            Ингвар 72
            1. Александр романов Сегодня, 07:30
              Цитата: Ингвар 72
              Да потому, что и в Крамоторске не было серьёзной возможности обороны,

              А ты откуда знаешь? Ты там был?
              Цитата: Ингвар 72
              И Стрелков нашел бы там славу посмертно

              Нет,он хотел жить и хотел жить хорошо.Впрочем у него всё получилось.
              Александр романов
              1. Ингвар 72 Сегодня, 07:49
                Цитата: Александр романов
                Нет,он хотел жить и хотел жить хорошо.Впрочем у него всё получилось.

                У тебя есть факты, сведения о счетах и имуществе Стрелкова, или только бла-бла-бла? wink
                Ингвар 72
                1. Александр романов Сегодня, 07:53
                  Цитата: Ингвар 72
                  У тебя есть факты, сведения о счетах и имуществе Стрелкова

                  Я тебе в личку написал,хочешь лично пообщаться с человеком,на котором он на одном из видео с Гиркиным.Славянск 2014 год wink Даваи ,смелее я договорюсь и ты своими ушами услышишь то,чего и представить не мог
                  Александр романов
        3. karish Сегодня, 07:30
          Цитата: Ингвар 72
          но что Ты скажешь о мнении Стрелкова в отношении к Захарченко?

          Хотелось бы спросить мнение Стрелкова в отношении себя и всей той фигни , что он заварил.
          он уже давно в Москве бока греет 9 как и все пришедшие с ним ) -- а на донбассе продолжают гибнуть люди.
          karish
          1. Ингвар 72 Сегодня, 07:33
            Цитата: karish
            а на донбассе продолжают гибнуть люди.

            Если бы не он, то на Донбассе был Харьков 2.0.
            Ингвар 72
            1. Александр романов Сегодня, 07:54
              Цитата: Ингвар 72
              Если бы не он, то на Донбассе был Харьков 2.0.

              Не было бы,поскольку судьбу Донбасса решили без него и совсем другие люди
              Александр романов
            2. karish Сегодня, 08:16
              Цитата: Ингвар 72
              Если бы не он, то на Донбассе был Харьков 2.0

              Если бы у бабушки был бы ... Продолжение ты наверное знаешь
              Что ж ты думаешь , так всё на одном человеке и закручивалось ? Или думаешь , что Гиркин был такой полководец ?
              Харьков ,Днепропетровс и одесса не состоялись по одной причине - местное население не поддержало.
              А тащить ещё пару - тройку тысячь ( отпускников )из Крыма -- выглядело бы прямой агрессией России.
              karish
      3. karish Сегодня, 07:28
        Цитата: Невский_ЗУ
        Захарченко стал жертвой типичных политологов и экономисто

        Захарченко изначально был треплом
        Цитата: Невский_ЗУ
        точно никаких теневых схем работы с украинской экономикой не будет, и украинские ТЭЦ реально одна за другой начнут останавливаться

        ну , да , 3 дня назад была статья , про угрозу конфискации угля -- какого 7 Который 9 эшелонами ) пересекает границу Украины -- откуда ? Из донбасса
        Цитата: Невский_ЗУ
        Но реальность такова, что Россия не может на прямую из бюджета своего полностью на 100% содержать население ЛДНР и поддерживать продукцию шахт Донбасса

        Стоит вспомнить очередной трёп Захарченко об экономической независимости Донбасса . который кормил чуть ли не всю Украину
        Цитата: Невский_ЗУ
        Поэтому сейчас как бы Грузия поставляет уголь на Украину, который якобы добывается в Абхазии, но по документам, грузинский, вы не в курсе?

        Грузия из абхазии ? вы в эти сказки верите ?
        Я - нет. Грузия не подпишет ниодного документа . связанного с абхазией

        Цитата: Невский_ЗУ
        Захарченко простой мужик в окружении советников и ставленников разных крупных игроков

        опять сказка ( местного масштаба )- царь хороший - бояре ворьё


        Цитата: Невский_ЗУ
        Мир стал большой постиндустриальной деревней.

        велком в 21 -й век , а кто то сомневался ?
        karish
        1. Ингвар 72 Сегодня, 07:38
          Цитата: karish
          Стоит вспомнить очередной трёп Захарченко об экономической независимости Донбасса . который кормил чуть ли не всю Украину

          А разве Донбасс не кормил всю Украину? Посмотрите в инете данные о процентном составляющей поступлений довоенного Донбасса в ВВП Украины.
          А в остальном согласен - контролируемое Захарченко трепло.
          Ингвар 72
          1. karish Сегодня, 08:19
            Цитата: Ингвар 72
            А разве Донбасс не кормил всю Украину?

            Как видно - нет
            Цитата: Ингвар 72
            Посмотрите в инете данные о процентном составляющей поступлений довоенного Донбасса в ВВП Украины

            Контора - пишет.
            Факт остаётся фактом - без Донбасса Украина жива и ни вмерла , а без гуманитарки и остальных ништяков из России -- донбасс уже давно бы ( во главе с Захарченко ) -- стояли бы в отрепьях на перекрёстках и просили милостыню
            Цитата: Ингвар 72
            А в остальном согласен - контролируемое Захарченко трепло.

            Ну -- это уже прогресс
            karish
        2. Невский_ЗУ Сегодня, 07:46
          karish Вы кто такой, уважаемый? Вы гражданин Израиля. Я с вами вступал в дискуссию?
          Это российский ресурс и здесь даже не тема Палестины, Ливана, Сирии или проблемы Синайского полуострова.
          Что вы мне хамите ехидно в коменнтах: "сказочки", "бояре ворье"? Вам какое дело до становления демократических, гражданских институтов и кризиса национального вопроса на постсоветском пространстве? Вы же подданный Израиля? Родственники на Украине, тогда добро пожаловать на украинские ресурсы.

          Что касается Грузии и угля, то информацию чепрал здесь на видео ниже. А ваши апелляции к украинским оф. постановлениям о конфискации угля, смешны. Сегодня руководство Украины, шизанутое и серьёзно не воспринимается. Быть адвокатам с вашей стороны Украины, где провозглашается одна мова, одна нация, запрещаются социальные сети Рунета, но 50% продолжает на Украине в быту говорить по-русски,не красит вас как представителя народа, который в прошлом подвергся гонениям.
          я к вам не лез.

          Невский_ЗУ
          1. karish Сегодня, 09:17
            Цитата: Невский_ЗУ
            karish Вы кто такой, уважаемый? Вы гражданин Израиля.

            +России + wink + Канады + жена , дочь и сын + ко всему граждане Украины laughing

            Цитата: Невский_ЗУ
            Я с вами вступал в дискуссию?

            А на ВО фильтры стоят ?А Вы тут вообще что делаете ?
            Цитата: Невский_ЗУ
            Это российский ресурс и здесь даже не тема Палестины, Ливана, Сирии или проблемы Синайского полуострова.

            Посмеялся laughing
            Цитата: Невский_ЗУ
            Что вы мне хамите ехидно в коменнтах: "сказочки", "бояре ворье"?

            Моё мнение. hi , а где тут хамство ? Вы себя к боярам относите ?
            Цитата: Невский_ЗУ
            Вам какое дело до становления демократических, гражданских институтов и кризиса национального вопроса на постсоветском пространстве?

            Ох нихрена себе , на одном дыхании такое предложение не выговоришь laughing
            А Вам какое дело ?
            Цитата: Невский_ЗУ
            Вы же подданный Израиля? Родственники на Украине, тогда добро пожаловать на украинские ресурсы.

            Во как ты попал , читай выше laughing
            Цитата: Невский_ЗУ
            А ваши апелляции к украинским оф. постановлениям о конфискации угля, смешны

            Конечно , только это указ Порошенко , слышали такую фамилию ?
            Цитата: Невский_ЗУ
            . Сегодня руководство Украины, шизанутое и серьёзно не воспринимается

            Ваше личное дело , как его воспринимать , от этого оно не исчезнет - не смотря на все обещалки Захарченко
            Цитата: Невский_ЗУ
            , где провозглашается одна мова, одна нация, запрещаются социальные сети Рунета,

            Сказки рассказывайте бабушкам на лужайках.
            Я в Украине бываю 1-2 раза в год. Украинского не знаю и НИГДЕ не сталкивался с тем , что мне не отвечают или запрещают.
            Затем , Украина как любое суверенное государство имеет право на государственный язык - это два
            Насчёт соц. сетей -- вообще смешно.
            В России запретили LinkedIn - социальноая сеть для поиска места работы.
            Цитата: Невский_ЗУ
            но 50% продолжает на Украине в быту говорить по-русски,не красит вас как представителя народа, который в прошлом подвергся гонениям.

            сами себе противоречите - что то не видел посадок за русский язык и административных арестов.
            Сказки рассказывайте другому.
            Вы когда последний раз на Украине были ?
            karish
            1. Невский_ЗУ Сегодня, 09:42
              karish с человеком под израильским флажком, который принял сторону наследников тех, кто устраивал еврейские погромы летом во Львове 1941 и помогали нацистам отправлять их в лагеря, где их сжигали, с человеком, который выступает против народа, который борется за память о 9 мая, солдатах, которые вошли в Берлин и освободили Освенцим, спорить не буду.

              Что касается был ли я на Украине. То уважаемый, вы прекрасно понимаете разницу между правом говорить по-русски в быту, и правом на русскоязычный документооборот. Типичная отмазка русскоязычных русофобов Украины: " Кто вам запрещает говорить по-русски!" Всё вы уважаемый прекрасно понимаете, что происходит на Украине. И феномен русскоязычных бандеровцев знаете, и ассимиляцию русских знаете. Не прикидывайтесь дурачком-простачком. Любое уважающее себя демократическое государство гарантирует права на язык и культуру всем меньшинствам, хотя бы в статусе регионального. С победой майдана, даже это право забрали.

              И еще, я на Украине прожил 20 лет, и всё период "незалежности". Я лучше тебя знаю об Украине, т.к. учился с 1 по 11 класс, включая универ. Ты хоть в профиль мой загляни, публикации почитай. Был ли я на Украине, смешной. Меня тошнит от того провинциального хуторянского мира, которым заболели даже тамошние другие национальности, даже некоторые евреи, но а русские само собой. Я жил и на западной Украине, и в Запорожье. Был во многих городах Украины. Так акстись по холодку, фанатик "сельского мира".
              Невский_ЗУ
    3. karish Сегодня, 07:23
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Там по моему Захарченко обещал смерть киевскому режиму, и освобождение всей укроины -как дела обстоят в этом плане?

      он много чего обещал.
      Кстати , вопрос Магу ( он же Владыка Сигх ) -- Выс утверждали что к концу мая всё закончится и будет политическое решение.
      как обстоит с этим дело ?
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Порошенко принял яд в бункере, над киевом висят белые флаги, и на столбах -радикалы? ???

      радикалы - висят ради кала laughing
      karish
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