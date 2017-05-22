Обозреватель Bloomberg: США разрывают себя на части, Россия смеётся в кулак

(В России) посмеиваются в рукав, наблюдая за тем, как США разрывают себя на части.

Это заявление, конечно же, чистая издёвка. Невозможно себе представить, что конгресс обратится с такой просьбой к российскому президенту.

Надеюсь, у вас не возникнут проблемы из-за фотографий?

Это зависит от того, какие секреты вы собираетесь мне передать.

Такой русский юмор принимают в Европе на ура

После того как в конгрессе США и в ряде американских СМИ с конспирологическим оттенком были представлены фотографии со встречи Дональда Трампа с Сергеем Лавровым в Белом доме, немалое число как рядовых американцев, так и экспертов высказали мнение о том, что вся эта истерия выглядит смешно. Обозреватель американского информационного агентства Блумберг Леонид Бершидский отмечает, что над попытками представить Трампа как российского шпиона открыто насмехаются и в России.В своём микроблоге Твиттера Бершидский пишет:Тот же Бершидский публикует материал на полосах информагентства, где пишет, что уже и российское руководство смеётся над американской истерией в отношении Трампа. Обозреватель назвал откровенной издёвкой заявление Владимира Путина на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии о готовности предоставить записи переговоров Трампа с Лавровым из Овального кабинета Белого дома. Тогда Путин добавил, что запись будет предоставлена, если с такой просьбой обратится Конгресс.Леонид Бершидский:Бершидский, развивая свою мысль о том, что в России, как и в ЕС, открыто насмехаются над американской истерией с фото, приводит часть разговора Сергея Лаврова с секретарём Совета Европы Турбьорном Ягландом. На той встрече Ягланд с иронией поинтересовался у главы МИД РФ:Сергей Лавров ответил на это:Это вызвало смех в зале, где проходила встреча, по поводу чего американский обозреватель пишет:По словам Бершидского, Россия смеётся, так как ситуацию в США напоминает "ельцинскую эпоху в её худшие времена - с полной неразберихой".