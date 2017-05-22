10:05 22 мая

Обозреватель Bloomberg: США разрывают себя на части, Россия смеётся в кулак

После того как в конгрессе США и в ряде американских СМИ с конспирологическим оттенком были представлены фотографии со встречи Дональда Трампа с Сергеем Лавровым в Белом доме, немалое число как рядовых американцев, так и экспертов высказали мнение о том, что вся эта истерия выглядит смешно. Обозреватель американского информационного агентства Блумберг Леонид Бершидский отмечает, что над попытками представить Трампа как российского шпиона открыто насмехаются и в России.

В своём микроблоге Твиттера Бершидский пишет:
(В России) посмеиваются в рукав, наблюдая за тем, как США разрывают себя на части.





Тот же Бершидский публикует материал на полосах информагентства, где пишет, что уже и российское руководство смеётся над американской истерией в отношении Трампа. Обозреватель назвал откровенной издёвкой заявление Владимира Путина на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии о готовности предоставить записи переговоров Трампа с Лавровым из Овального кабинета Белого дома. Тогда Путин добавил, что запись будет предоставлена, если с такой просьбой обратится Конгресс.

Леонид Бершидский:
Это заявление, конечно же, чистая издёвка. Невозможно себе представить, что конгресс обратится с такой просьбой к российскому президенту.


Бершидский, развивая свою мысль о том, что в России, как и в ЕС, открыто насмехаются над американской истерией с фото, приводит часть разговора Сергея Лаврова с секретарём Совета Европы Турбьорном Ягландом. На той встрече Ягланд с иронией поинтересовался у главы МИД РФ:
Надеюсь, у вас не возникнут проблемы из-за фотографий?


Сергей Лавров ответил на это:
Это зависит от того, какие секреты вы собираетесь мне передать.


Это вызвало смех в зале, где проходила встреча, по поводу чего американский обозреватель пишет:
Такой русский юмор принимают в Европе на ура


По словам Бершидского, Россия смеётся, так как ситуацию в США напоминает "ельцинскую эпоху в её худшие времена - с полной неразберихой".

Использованы фотографии: Александр Щербак/ТАСС
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Комментарии 21

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  1. svp67 Сегодня, 06:52
    По словам Бершидского, Россия смеётся, так как ситуацию в США напоминает "ельцинскую эпоху в её худшие времена - с полной неразберихой".
    Все бы ничего, если бы в этой неразберихе они Россию не обвиняли...
    svp67
    1. МПК105 Сегодня, 06:56
      good Точно-жили бы себе своими бедами,нас за уши не подтягивали,у нас и так забот,полон рот,они ещё тут... laughing
      МПК105
      1. yuriy55 Сегодня, 07:03
        Америка не привыкла жить своим трудом. Только Рузвельту удалось мобилизовать силы народа на выход из кризиса, и то, за счёт войны, которая задела США краешком...Послевоенное паразитирование на долгах и долларизации мировой экономики слишком затянулось. Пора "хорошо посмеяться, что мы и делаем... lol
        yuriy55
        1. Подрезчик Сегодня, 07:19
          Но как красиво Путин зарядил на счет предоставления записи разговоров, а Лавров сориентировался на счет секретов! Вот это красивая, легкая политическая пикировка, причем практически моментальная!
          Подрезчик
        2. svp67 Сегодня, 07:48
          Цитата: yuriy55
          Америка не привыкла жить своим трудом.

          Ну это полная глупость. Америка живет своим трудом, осталось вспомнить от куда поступал хлеб в СССР, он что сам там произрастал в таких количествах? А сколько выпущено автомобилей и другой ОЧЕНЬ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ технике с маркировкой "Сделано в США", другое дело, что ту трудовую Америку пытались разрушить, но потому она за Трампа и проголосовала...
          svp67
          1. Б.Т.В. Сегодня, 08:41
            Цитата: svp67
            Америка живет своим трудом, осталось вспомнить от куда поступал хлеб в СССР, он что сам там произрастал в таких количествах?


            Вы, это серьёзно, или всё же пошутили?!
            Б.Т.В.
            1. svp67 Сегодня, 09:32
              Цитата: Б.Т.В.
              Вы, это серьёзно, или всё же пошутили?!

              Хороши шутки... Или Вы хотите сказать, что вплоть до развала СССР не закупал хлеб в США и Канаде?

              svp67
      2. Svarog51 Сегодня, 07:18
        Лёха, hi Да они без обвинений России в своих глупостях - как нарик без очередной дозы. У них без этого "ломка" начнётся. Их лечить от такой зависимости надо, сами они от неё не откажутся. lol
        Svarog51
    2. сибиралт Сегодня, 07:00
      Сейчас Трамп разберется с Коми, а потом возьмется за СМИ. Для них эпоха "Псаки" закончилась.
      сибиралт
      1. Titsen Сегодня, 07:04
        Цитата: сибиралт
        эпоха "Псаки" закончилась.


        Очень жаль - я бы с большим интересом её бы снова послушал...
        Titsen
      2. dzvero Сегодня, 08:22
        Верно. Псаки хотя обещала проверить инфу в офисе, а ее преемники етим уже не заморачиваются... smile
        dzvero
    3. Ольгович Сегодня, 09:30
      Цитата: svp67
      По словам Бершидского, Россия смеётся, так как ситуацию в США напоминает "ельцинскую эпоху в её худшие времена - с полной неразберихой".
      Все бы ничего, если бы в этой неразберихе они Россию не обвиняли...


      Да, смешно, но если бы у этих параноиков еще и не было бы ЯО и мощной зкономики.....
      А так любая их заведомая ЧУШЬ принимает зловещий оттенок. ...
      Ольгович
    4. IrbenWolf Сегодня, 09:37
      А давайте глянем на 15 лет назад - кто в России был виноват? Правильно - американцы. Они у нас всегда виноваты так же, как в США - русские.

      Другое дело, что в России эта дрянь была (и есть) для внутреннего потребления, а США - для всех фронтов. С другой стороны хорошо, что наши "партнеры" так много фантазируют - скоро они запутаются где что и с какой целью придумали.

      США похожи на героинового наркомана. В 1980 они первый раз укололись - выдумав СОИ. И "приход" был весьма качественный - СССР развалился. В 1991 - Ирак, 1993 - Югославия, 1995 - снова Югославия, 2001 - "пробирки" и Ирак с Афганистаном,парад революций Грузия, Украина...

      Очевидно, что дозняк растет, а "прихода" уже нет... А вот с "иглы" уже не слезть - нужно придумывать и раздувать новые коварства и с криками: "Дульсинея!!!!" нестись навстречу ветряным мельницам.
      IrbenWolf
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:00
    Ну, с простофиль можно и посмеяться, тем более что нам повод для смеха сша и европа постоянно сами дают.
    Изгоняющий либероидов
  3. Михаил м Сегодня, 07:02
    По словам Бершидского, Россия смеётся, так как ситуацию в США напоминает "ельцинскую эпоху в её худшие времена

    Они даже представить себе не могут, что было в России в худшие ельцинские времена, иначе так бы не говорили.
    Михаил м
  4. ТВМ Сегодня, 07:23
    Ждемс когда начнут прыгать из окон.
    ТВМ
  5. новичок Сегодня, 08:10
    наконец до них дошло, что мы просто смеёмся над ними. мало того, что янки тупые, они ещё и поздние. янки, как невоспитанные дети, начали игру, но закончить не хотят, заигрались. ввп точно подметил, что такие тупые люди опасны для собственной страны. я б добавил, для всего мира. страшно себе представить, если эти шкодники доведут свой янкерстан до ручки, то как они себя поведут в азарте “шоу“ с ядерной дубинкой.
    новичок
  6. Flinky Сегодня, 08:25
    Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним.
    Страна подонков и бандитов должна это прочувствовать в полной мере.
    Flinky
    1. pvv113 Сегодня, 09:33
      Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним

      Хорошо смеётся тот, кто смеётся без последствий wink
      pvv113
      1. Flinky Сегодня, 09:40
        Вообще без последствий не обойдётся, шарик один на всех. Так что пора прекратить себя обманывать.
        Flinky
  7. Стирбьорн Сегодня, 09:03
    По словам Бершидского, Россия смеётся, так как ситуацию в США напоминает "ельцинскую эпоху в её худшие времена - с полной неразберихой".
    В ельцинскую эпоху мы контрактов на 300 млрд оружейных не подписывали - только сами за копейки свое производство продавали олигархам, да конкурентам зарубежным, для развала...
    Стирбьорн
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