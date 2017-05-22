Американский летчик: F-35 способен побить любой самолет противника

Я не знаю ни одного другого самолета в мире, в котором я мог бы чувствовать себя более комфортно и уверенно в любой боевой обстановке, чем в F-35. Конечно, я не летал на всех истребителях в мире. Но когда вы ведете бой с самолетом противника, все зависит от скорости полета. Я могу в максимальной степени максимизировать возможности F-35 и обратить слабые стороны противника в свою пользу,

Если есть какая-то угроза, я не буду искать ее на каком-то дисплее в каком-то месте приборной панели, которые будут отвлекать мое внимание,

Каждый самолет имеет недостатки. При разработке самолета конструкторы управляют компромиссами – что-то дать больше самолету, но при этом чего-то будет меньше. Если я лечу сражаться с реальным противником, моя работа будет заключаться в том, чтобы использовать слабости врага и в наибольшей степени активировать возможности своего истребителя. Таким образом, я могу компенсировать некоторые недостатки своего самолета. Существует определенный способ летать и сражаться, использую скорость таким образом, чтобы максимизировать маневренность самолета,

Вы может использовать F-35 для завоевания превосходства в воздухе. Этот самолет является многоцелевым с впечатляюще эффективными датчиками и системой РЭБ. F-35 выиграет бой у любого истребителя четвертого поколения, в том числе в ближнем бою. В будущем мы используем вместе F-35 и F-22, и такое сочетание будет весьма эффективным, включая доступ в воздушное пространство, контролируемое противником,