10:04 22 мая

Американский летчик: F-35 способен побить любой самолет противника

Стелс-истребитель F-35 Joint Strike Fighter способен одержать победу над любым самолетом 4-го поколения, сообщает Военный Паритет со ссылкой на подполковника ВВС США Мэтта Хайдена.



Я не знаю ни одного другого самолета в мире, в котором я мог бы чувствовать себя более комфортно и уверенно в любой боевой обстановке, чем в F-35. Конечно, я не летал на всех истребителях в мире. Но когда вы ведете бой с самолетом противника, все зависит от скорости полета. Я могу в максимальной степени максимизировать возможности F-35 и обратить слабые стороны противника в свою пользу,
сказал Хайден в интервью изданию Scout Warrior.


Он высоко отозвался о возможностях авионики самолета.

Если есть какая-то угроза, я не буду искать ее на каком-то дисплее в каком-то месте приборной панели, которые будут отвлекать мое внимание,
сказал подполковник.

По его словам, «мощная компьютерная система отображения информации дает пилоту уже обработанные данные с разных типов датчиков, которые упрощают понимание тактической обстановки и существенно увеличивают ситуационную осведомленность». Наличие высокотехноличного шлема с индикацией еще больше повышает эти возможности.

По мнению Хайдена, малая заметность F-35 дает ему возможность раньше обнаружить самолет противника и первым нанести удар.

Каждый самолет имеет недостатки. При разработке самолета конструкторы управляют компромиссами – что-то дать больше самолету, но при этом чего-то будет меньше. Если я лечу сражаться с реальным противником, моя работа будет заключаться в том, чтобы использовать слабости врага и в наибольшей степени активировать возможности своего истребителя. Таким образом, я могу компенсировать некоторые недостатки своего самолета. Существует определенный способ летать и сражаться, использую скорость таким образом, чтобы максимизировать маневренность самолета,
рассказал он.

Вы может использовать F-35 для завоевания превосходства в воздухе. Этот самолет является многоцелевым с впечатляюще эффективными датчиками и системой РЭБ. F-35 выиграет бой у любого истребителя четвертого поколения, в том числе в ближнем бою. В будущем мы используем вместе F-35 и F-22, и такое сочетание будет весьма эффективным, включая доступ в воздушное пространство, контролируемое противником,
отметил пилот.

То, что F-35 имеет встроенную систему датчиков, «обеспечивает ему стратегическое преимущество, поскольку внешние контейнерные датчики значительно повышают лобовое сопротивление, снижают скорость и маневренность», сказал Хайден. Таким образом, F-35 создан по следующей концепции – минимальная заметность в комплексе с максимальной ситуационной осведомленностью – тебя не видят, зато ты всех видишь.

Использованы фотографии: scout.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 38

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  1. xetai9977 Сегодня, 09:16
    Рискует автор)) сейчас прибегут адепты "всётамплохо" и начнут доказывать,что F-35 ржавье и детище распила.))
    xetai9977
    1. svp67 Сегодня, 09:20
      Цитата: xetai9977
      Рискует автор))

      Чем? свой гонорар за рекламную статью он уже получил...назад то его ни кто не потребует.
      svp67
      1. Тралл Сегодня, 09:27
        Цыплят по-осени считают smile
        Тралл
        1. svp67 Сегодня, 10:03
          Цитата: Тралл
          Цыплят по-осени считают

          На фото наш Су-34 "Утенок", звезды на котором не за сбитые вражеские самолеты, а за пораженные на земле Сирии вражеские объекты. И что то мне кажется, что в прямом столкновении со "второй молнией", то есть F-35, ему трудновато придется, уж больно большой и тяжеловатый и не под такие бои заточен...
          svp67
      2. bouncyhunter Сегодня, 09:58
        Как сказал бы Серёнька Зверев : "Звезда в шоке" .
        bouncyhunter
    2. Невский_ЗУ Сегодня, 09:21
      Цитата: xetai9977
      Рискует автор)) сейчас прибегут адепты "всётамплохо" и начнут доказывать,что F-35 ржавье и детище распила.))

      Никто не умоляет достоинства ф-35, но вот на эту цитату, хочется пролить свет от специалистов и экспертов:
      F-35 выиграет бой у любого истребителя четвертого поколения, в том числе в ближнем бою.
      Невский_ЗУ
      1. mad Сегодня, 09:38
        Цитата: Невский_ЗУ
        F-35 выиграет бой у любого истребителя четвертого поколения, в том числе в ближнем бою

        А так же третьего и второго... Про Ла-5, Як-9 и Ил-2 вообще молчу ) Генералы минувших войн.
        mad
    3. Чёрный Сегодня, 09:23
      Цитата: xetai9977
      Рискует автор)) сейчас прибегут адепты "всётамплохо" и начнут доказывать,что F-35 ржавье и детище распила.))

      Зато ты у нас адепт "всёвтурциихорошо" laughing
      Чёрный
    4. aleksfill Сегодня, 09:26
      "тамвсёхорошо" пока дуэт F-35 и F-22 не встречался в бою с "сушками" 4++, поэтому
      пилот американец пока просто бахвалится.
      aleksfill
    5. поневолебрат Сегодня, 09:27
      Повторяетесь!
      16.05.2017 Вы писали:
      Не говорите так.коллега. Сейчас прибегут адепты "неимеющиханаголоввмире" и начнут писать,что раз "итальянец" то значит заведомо плохой и ржавье. laughing laughing

      Избегайте повторов, "уважаемый". Показываете свою ограниченность и работу по шаблону.
      Как и в прошлый раз отвечу Вам, это Вы сюда набежали.
      поневолебрат
    6. Serg65 Сегодня, 09:29
      Цитата: xetai9977
      Рискует автор))

      А вы знаете, я вот прочитав название статьи F-35 способен побить любой самолет противника сразу представил американского пилота с ремнём, бьющего пилота не американского самолёта laughing
      А это вооще супер...
      Я не знаю ни одного другого самолета в мире, в котором я мог бы чувствовать себя более комфортно и уверенно в любой боевой обстановке, чем в F-35. Конечно, я не летал на всех истребителях в мире.

      Т.е. я не знаю как там другие истребители. но F-35 после Цессны - это супер!!!!
      Serg65
    7. Саша Крымский Сегодня, 09:47
      На прошлой неделе видел два Ф-35 над мёртвым морем , иммитировали бой.
      Чё вытваряют черти, впечатление , что закон гравитации для них не существует. Красавцы!
      Саша Крымский
    8. Spartanez300 Сегодня, 09:51
      Сам себя не похвалишь никто не похвалит , такие заявления можно делать только после реальной победы хотя бы в учебном бою .
      Spartanez300
      1. yuriy55 Сегодня, 09:57
        Я не знаю ни одного другого самолета в мире, в котором я мог бы чувствовать себя более комфортно и уверенно в любой боевой обстановке, чем в F-35. Конечно, я не летал на всех истребителях в мире.

        Там ниже небольшая поправка. Это перевод с английского (американского) на русский. А по-простому это звучит так:
        Когда червяк сидел на хрене, то думал, что нет ничего слаще. laughing
        yuriy55
  2. dik-nsk Сегодня, 09:17
    а где надпись "на правах рекламы"?))
    dik-nsk
    1. svp67 Сегодня, 09:23
      Цитата: dik-nsk
      а где надпись "на правах рекламы"?))

      На сколько это правда или реклама только прямое боестолкновении покажет. И не зря США их в Израиль поставляет, его летчики смогут самую лучшую "рекламную компанию" провести...
      svp67
      1. новичок Сегодня, 09:34
        или провалить.
        новичок
        1. svp67 Сегодня, 09:54
          Цитата: новичок
          или провалить.

          1000 и 1%, что не провалят. Как только израильские пилоты достаточно хорошо их освоят, надо ждать "молниеносной" воздушной операции...Которая будет великолепно спланирована и отлично проведена, и её одним из главных "героев" будет F-35.
          svp67
          1. новичок Сегодня, 09:58
            маленький вопрос: против кого?
            новичок
  3. Невский_ЗУ Сегодня, 09:17
    F-35 выиграет бой у любого истребителя четвертого поколения, в том числе в ближнем бою.

    Так! ( Как Дмитрий Пучков)
    За счет пушки, которую еще доводят или высокой сверх маневренности?
    Или у этого подполковника разное понимание ближнего боя?)) Эдак за 200 км))
    Невский_ЗУ
  4. Сергей уи Сегодня, 09:18
    Мэтта Хайдена забанить пожизненно на ВО, чтоб даже сунуться сюда не смог laughing
    Сергей уи
    1. Lycan Сегодня, 09:29
      Зачем же? Пускай пишет. И как можно детальнее.
      Lycan
  5. Горный стрелок Сегодня, 09:19
    Пошла РЕКЛАМА! Именно так, с большой буквы. Если покопаться в истории, точно так же "втюхивали" "Старфайтера" wassat
    Горный стрелок
    1. Svarog51 Сегодня, 09:48
      Надо бы с Боинга на развитие сайта за рекламу содрать. "Не всё коту сметана да творог, пора за хвост и об порог!" am
      Svarog51
  6. sir_obs Сегодня, 09:22
    реклама-двигатель торговли. Скоро и другие полковники подтянутся, из покупателей.
    sir_obs
  7. Vita VKO Сегодня, 09:24
    я могу компенсировать некоторые недостатки своего самолета.
    Очень любопытно как это будет выглядеть в зоне поражения С-400. Думаю, что от F-35 останутся одни достоинства.
    Vita VKO
    1. sir_obs Сегодня, 09:29
      А вот протнедостатки он это зря, их же просто нет. Или это он без бумажки уже ляпнул?
      sir_obs
  8. avg-mgn Сегодня, 09:32
    Всего пара замечаний, ни чего личного:
    F-35 проиграл воздушный бой старому F-16
    https://rg.ru/2015/07/01/f35-site.html
    National Security Network: F-35 проигрывает МиГ-29 и Су-27
    http://www.warandpeace.ru/ru/news/view/104170/
    avg-mgn
  9. К-50 Сегодня, 09:34
    Стелс-истребитель F-35 Joint Strike Fighter способен одержать победу над любым самолетом 4-го поколения

    Может и способен, да кто же ему даст победить-то. laughing Да за просто так. fool laughing
    Но когда вы ведете бой с самолетом противника, все зависит от скорости полета.

    А что F-35 самый быстрый? belay
    Мало того, так он ещё самый не поворотливый из всех современных, уступая российским даже поколения 4 и 4+.
    В будущем мы используем вместе F-35 и F-22, и такое сочетание будет весьма эффективным, включая доступ в воздушное пространство, контролируемое противником

    Значит "федька" в "одну харю" не на многое способен. laughing
    Ну про средства ПВО и РЭБ чувак благополучно забыл, так как где они имеются на достаточно современном и освоенном уровне, янкенсы стараются не соваться, дабы в рыло не прилетело. Удел таких горе "лётчиков-налётчиков" бомбить свадьбы, больницы , мосты и прочие объекты не имеющие защиты. negative
    К-50
  10. 31rus4 Сегодня, 09:35
    Уважаемые,что то это напоминает "хваленые асы Геринга на новой технике",поживем ,увидим и F-35 и Су-35,в деле ,а не на словах.Хотя понятно и наши летчики о своих машинах говорят так же
    31rus4
  11. Altona Сегодня, 09:38
    Современная техника идет по повышению уровня информативности борта и обмена его данными с другими машинами в группе (неважно о чем идет речь-танк, самолет, БМП, беспилотник, ракета). Другой вопрос, насколько пилот или экипаж могут воспользоваться этими возможностями. Реальное положение дел показывает, что этот плюс используется не всегда эффективно. И современная техника терпит сокрушительные поражения, как например, танки "Абрамс", встречая всё еще актуальный, но древний как праща Давида, РПГ-7. Либо относительно современные самолеты США, встречающие древние ракеты ПВО как С-75 и С-125.
    Altona
  12. НЕКСУС Сегодня, 09:48
    Конечно, я не летал на всех истребителях в мире.

    Тогда о чем этот матрасс говорит? Не зная возможностей противников Молнии,он заявляет о том,что...
    Я могу в максимальной степени максимизировать возможности F-35 и обратить слабые стороны противника в свою пользу,

    А то что в кабине истребителя ,против которого этот матрасс собрался максимизировать возможности F-35,может сидеть ас ,по крайней мере не хуже чем он ,вообще не рассматривается?
    Вы может использовать F-35 для завоевания превосходства в воздухе

    От истребителя в Ф-35 там только название в большей степени ,чем функционала. Лайтининг больше бомбер чем истребитель. А про то,что его можно использовать как истребитель по завоеванию господства в воздухе это вообще шедевр идиотизма. Нет у Ф-35 тех возможностей и ТТХ,которые заложены в ящера,который именно для таких целей и строился.
    НЕКСУС
  13. Wedmak Сегодня, 09:49
    Если я лечу сражаться с реальным противником, моя работа будет заключаться в том, чтобы использовать слабости врага и в наибольшей степени активировать возможности своего истребителя.

    Твоя работа будет заключаться от цели вылета. И в зависимости от того, будешь ты работать по земле или по воздуху, у тебя и будут разные тактики. А так же шанс выжить.
    Поэтому...
    Этот самолет является многоцелевым с впечатляюще эффективными датчиками и системой РЭБ. F-35 выиграет бой у любого истребителя четвертого поколения, в том числе в ближнем бою.

    Не говори гоп... Эффективность F-35 как истребителя подвергается сомнению, тем более в ближнем бою. Вы пушку только недавно в воздухе отстреляли, о каком бое вообще речь?
    Существует определенный способ летать и сражаться, использую скорость таким образом, чтобы максимизировать маневренность самолета

    А что, у нас F-35 сверхскоростной или супер маневренный? Судя по сообщениям в СМИ - ни то, ни другое. А то, что этот самолет набит электроникой на несколько миллионов долларов... и как она работает... Ну так это все в курсе.

    Меня постоянно удивляют финансовые вложения США в ВПК и получение результата. Разгон на сто, прыжок на два.. метра. По-моему, дай нашим инженерам такие деньги, уже бы на Марсе картошку сажали.
    Wedmak
    1. НЕКСУС Сегодня, 09:58
      Цитата: Wedmak
      Не говори гоп... Эффективность F-35 как истребителя подвергается сомнению, тем более в ближнем бою

      Однодвигательный недоистребитель без какой-либо выдающейся маневренности ,оказывается может взять на себя функции ящера... lol
      НЕКСУС
  14. Арон Заави Сегодня, 09:49
    Цитата: Lycan
    Зачем же? Пускай пишет. И как можно детальнее.

    Лучше один раз увидеть. wink
    Арон Заави
    1. yuriy55 Сегодня, 10:02
      Чего тут смотреть? Корова в плаще-невидимке в воздухе? Смотрите!!! Сличайте, сличайте!!!
      yuriy55
  15. Lancer Сегодня, 09:56
    Это неправда!Выфсеврети!
    Lancer
  16. faterdom Сегодня, 10:00
    Молодец подполковник! За такие бабки и такой мутный прогноз, достойный талантливого адвоката. Ф-35 способен побить... или не побить. Отличный прогноз, фифти-фифти, который очень точен в своей неопределенности. Как у той блондинки вероятность встретить динозавра в Ленинграде -50%.
    faterdom
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