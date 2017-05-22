15:17 22 мая

"Калашников" не станет запускать боевого робота "Соратник" в серию

Генеральный директор концерна «Калашников» Алексей Криворучко сообщает о завершении испытаний боевого робота «Соратник». При этом, по заявлению Криворучко, сделанному в интервью «Интерфаксу» , не совсем понятно, проводились ли испытания боевого робота непосредственно в частях ВС РФ или пока только на полигонах завода? При этом известно, что разработка велась именно по заказу главного оборонного ведомства.

"Калашников" не станет запускать боевого робота "Соратник" в серию


Из заявления:
Испытания боевого робота "Соратник" завершены в рамках аванпроекта. В рамках работы по аванпроекту была проведена отработка конструкторских и инженерных решений, которые могут быть использованы при создании других робототехнических дистанционно-управляемых комплексов. Вопрос о его использовании в подразделениях Минобороны РФ необходимо адресовать непосредственно в военное ведомство.



Алексей Криворучко уточнил, что разработка новых вооружений для «Соратника» вестись не будет. Роботизированный комплекс на данный момент вооружён пулемётом «Корд», которого, как считают разработчики и заказчики, вполне достаточно для выполнения задач по боевой поддержке подразделении.

Сообщается, что к «Соратнику» интерес проявляет не только МО РФ, но и ряд других силовых ведомств.

Важная ремарка от представителей концерна "Калашников": боевой робот не будет запускать в серию, а будет производиться фактически штучно.

Использованы фотографии: Концерн "Калашников"
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Комментарии 8

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 13:37
    "Калашников" не станет запускать боевого робота "Соратник" в серию
    неважно...деньги "освоили" уже..
    .Важная ремарка от представителей концерна "Калашников": боевой робот не будет запускать в серию, а будет производиться фактически штучно.
    ещё один шанс сорвать деньги-штучные вещи-весьма дороги.
    андрей юрьевич
    1. yuriy55 Сегодня, 13:39
      Продукция такого назначения не может выпускаться массово. Специфика иная...
      yuriy55
      1. андрей юрьевич Сегодня, 14:04
        Цитата: yuriy55
        Продукция такого назначения не может выпускаться массово. Специфика иная...

        пока там Канделаки крутится-я спокоен...спокойно...спокойно...
        андрей юрьевич
    2. ЮБОРГ Сегодня, 14:02
      Всё нормально! Проект есть, деньги были. Результат - продукта нет, денег нет. А мы над соседней страной смеёмся.
      ЮБОРГ
      1. Басарев Сегодня, 14:46
        А главная причина — иссякли последние запасы западной электроники. Наши остановились в дремучих семидесятых, с германиевыми диодами.
        Басарев
      2. dauria Сегодня, 14:52
        Проект есть, деньги были. Результат - продукта нет, денег нет


        Иногда такое бывает. Пока не попробуешь- не поймёшь. Ну,
        смеяться никому не запретишь, на здоровье
        dauria
  2. kolkulon Сегодня, 13:40
    Ссо и фсб видать будут основными заказчиками.
    kolkulon
  3. Слон Сегодня, 14:32
    Деньги государственные освоили дармоеды, а на на выходе нулевой результат.
    Слон
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