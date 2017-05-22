"Калашников" не станет запускать боевого робота "Соратник" в серию

Испытания боевого робота "Соратник" завершены в рамках аванпроекта. В рамках работы по аванпроекту была проведена отработка конструкторских и инженерных решений, которые могут быть использованы при создании других робототехнических дистанционно-управляемых комплексов. Вопрос о его использовании в подразделениях Минобороны РФ необходимо адресовать непосредственно в военное ведомство.

Генеральный директор концерна «Калашников» Алексей Криворучко сообщает о завершении испытаний боевого робота «Соратник». При этом, по заявлению Криворучко, сделанному в интервью «Интерфаксу» , не совсем понятно, проводились ли испытания боевого робота непосредственно в частях ВС РФ или пока только на полигонах завода? При этом известно, что разработка велась именно по заказу главного оборонного ведомства.Из заявления:Алексей Криворучко уточнил, что разработка новых вооружений для «Соратника» вестись не будет. Роботизированный комплекс на данный момент вооружён пулемётом «Корд», которого, как считают разработчики и заказчики, вполне достаточно для выполнения задач по боевой поддержке подразделении.Сообщается, что к «Соратнику» интерес проявляет не только МО РФ, но и ряд других силовых ведомств.Важная ремарка от представителей концерна "Калашников": боевой робот не будет запускать в серию, а будет производиться фактически штучно.