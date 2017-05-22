В Беларуси начинается производство радиоэлектронных ружей
Белорусское КБ «Радар» начинает серийное производство мобильных станций РЭБ и ружей, предназначенных для противодействия беспилотникам, передает ТАСС сообщение представителя предприятия Валерия Гордея.
По его словам, «радиоэлектронное оружие "Гроза-Р" предназначено для противодействия мультикоптерам, которые, например, можно купить в магазине и использовать для видеосъемки и слежки».
Он отметил, что это оружие можно применять в контртеррористических операциях, поскольку «террористы пользуются дронами, которые можно купить в магазине, затем присоединяя к ним вооружение или взрывные устройства».
Другое изделие, запущенное в серию, предназначенное для противодействия любым типам беспилотников, – станция радиоэлектронной борьбы «Гроза-С».
Комплексы уже прошли испытания, сейчас начинается их серийное производство и продажи. Очень большая часть всего, что производится белорусским военно-промышленным комплексом, производится с ориентиром на экспортные поставки. Мы снабжаем не только наши Вооруженные силы, но так как Белоруссия – небольшое государство, мы должны улучшать экономику за счет продажи производимых изделий на экспорт,сказал Гордей на проходящей в Минске военной выставке «Милекс-2017».
По его словам, «радиоэлектронное оружие "Гроза-Р" предназначено для противодействия мультикоптерам, которые, например, можно купить в магазине и использовать для видеосъемки и слежки».
Ружье подавляет приемники спутниковой навигации беспилотника, а также его каналы связи с оператором. С его помощью можно посадить беспилотник или заставить коптер лететь в случайном направлении с ускорением, в результате чего он просто разобьется,пояснил специалист.
Он отметил, что это оружие можно применять в контртеррористических операциях, поскольку «террористы пользуются дронами, которые можно купить в магазине, затем присоединяя к ним вооружение или взрывные устройства».
Другое изделие, запущенное в серию, предназначенное для противодействия любым типам беспилотников, – станция радиоэлектронной борьбы «Гроза-С».
Все, что нужно для работы этой станции, расположено на одном шасси. Пеленгатор позволяет обнаружить излучение беспилотника, который передает, например, разведданные своему оператору. После обнаружения в действие вступает комплект передатчиков помех, которые способны не только подавлять навигацию и каналы управления и передачи данных, но также и обманывать навигационную систему дрона, направляя его по ложному маршруту,рассказал Гордей.
Использованы фотографии: Алексей Паньшин/ТАСС
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