15:18 22 мая

В Беларуси начинается производство радиоэлектронных ружей

Белорусское КБ «Радар» начинает серийное производство мобильных станций РЭБ и ружей, предназначенных для противодействия беспилотникам, передает ТАСС сообщение представителя предприятия Валерия Гордея.

"Гроза-Р"

Комплексы уже прошли испытания, сейчас начинается их серийное производство и продажи. Очень большая часть всего, что производится белорусским военно-промышленным комплексом, производится с ориентиром на экспортные поставки. Мы снабжаем не только наши Вооруженные силы, но так как Белоруссия – небольшое государство, мы должны улучшать экономику за счет продажи производимых изделий на экспорт,
сказал Гордей на проходящей в Минске военной выставке «Милекс-2017».


По его словам, «радиоэлектронное оружие "Гроза-Р" предназначено для противодействия мультикоптерам, которые, например, можно купить в магазине и использовать для видеосъемки и слежки».

Ружье подавляет приемники спутниковой навигации беспилотника, а также его каналы связи с оператором. С его помощью можно посадить беспилотник или заставить коптер лететь в случайном направлении с ускорением, в результате чего он просто разобьется,
пояснил специалист.

Он отметил, что это оружие можно применять в контртеррористических операциях, поскольку «террористы пользуются дронами, которые можно купить в магазине, затем присоединяя к ним вооружение или взрывные устройства».

Другое изделие, запущенное в серию, предназначенное для противодействия любым типам беспилотников, – станция радиоэлектронной борьбы «Гроза-С».

Все, что нужно для работы этой станции, расположено на одном шасси. Пеленгатор позволяет обнаружить излучение беспилотника, который передает, например, разведданные своему оператору. После обнаружения в действие вступает комплект передатчиков помех, которые способны не только подавлять навигацию и каналы управления и передачи данных, но также и обманывать навигационную систему дрона, направляя его по ложному маршруту,
рассказал Гордей.

Использованы фотографии: Алексей Паньшин/ТАСС
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Комментарии 11

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 13:36
    ничего себе ,у ружья "обоймы" по бокам... там ЭМИ "спрессованное" ? winked
    андрей юрьевич
    1. 210окв Сегодня, 13:48
      В Белоруссии есть неплохой задел в сфере производства радиоэлектроники и оптики("Интеграл","Горизонт""Беломо",Витебс
      кий радиозавод)Не дали разграбить,и сейчас неплохо этим советским заделом пользуются..
      Цитата: андрей юрьевич
      ничего себе ,у ружья "обоймы" по бокам... там ЭМИ "спрессованное" ? winked
      210окв
      1. андрей юрьевич Сегодня, 14:03
        Цитата: 210окв
        Не дали разграбить

        Беларусы вообще в этом плане молодцы,сохранили многое,в отличие от нас...нам приходится чуть ли не с "нуля" начинать кое что,"убили" в "перестройку"...
        андрей юрьевич
  2. Nahatak Сегодня, 13:36
    Молодцы!!! Развиваются...
    Nahatak
  3. inkass_98 Сегодня, 13:37
    А "шасси"-то для комплекса взяли модные, от НК G36.
    inkass_98
  4. Masya Masya Сегодня, 13:39
    во! беларуссия жжет!!! что ни день, то новости от туда... и все сказочнее и сказочнее...
    Masya Masya
    1. yuriy55 Сегодня, 13:41
      Молочку перестали брать, - взялись за производство ружей...
      yuriy55
  5. kolkulon Сегодня, 13:45
    G36 за основу взят?
    kolkulon
  6. Борчанин Сегодня, 13:48
    Где фото самих антенн ( из черных футляров по бокам), как они сконструированны??? Я так понимаю две антенны на 3 разных диапазона работают???
    Исходя из ТТХ давление в диапазонах:
    - 2,4-2,485 ГГц
    - 5,76-5,88 ГГц
    - L1 (GPS, ГЛОНАСС, Galileo и «Бэйдоу)
    Борчанин
  7. kpd Сегодня, 14:28
    А рюкзак на заднем плане - с батарейками?
    kpd
  8. twincam Сегодня, 14:35
    а где источник энергии?
    twincam
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