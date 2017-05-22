15:19 22 мая

Компания "Сухой" передала МО РФ первую в этом году партию Су-34

Компания "Сухой" (входит в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация") в понедельник передала Министерству обороны РФ первую в этом году партию новых серийных фронтовых бомбардировщиков Су-34, передает РИА Новости сообщение пресс-службы компании. О количестве переданных самолетов не сообщается.

Российское военное ведомство заключило стартовый контракт на поставку фронтовых бомбардировщиков Су-34 в 2008 году. ВКС России ожидают получить более 100 единиц этих боевых самолетов.

Сегодня (в понедельник) компания "Сухой" передала Министерству обороны РФ первую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 в рамках выполнения гособоронзаказа 2017 года. Самолеты поднялись в воздух с аэродрома Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова и направились к месту своей дислокации
— говорится в сообщении.



архивное фото


Отмечается, что сейчас авиазавод работает с максимальной эффективностью. Государственный контракт с Министерством обороны РФ на поставку Су-34 до 2020 года в Воздушно-космические силы России обеспечивает стабильную загрузку предприятия на ближайшие годы и определяет перспективы долгосрочного развития.

Фронтовые бомбардировщики успешно используются в войсках и демонстрируют высокие эксплуатационные качества, заявили в "Сухом".

Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов ранее говорил, что Су-34 "зарекомендовал себя с самой лучшей стороны в сирийском конфликте, имеет огромный модернизационный потенциал и является самолетом практически нового поколения". Фронтовой бомбардировщик может поднять в воздух до восьми тонн боевой нагрузки. Он развивает скорость до 1,9 тысячи километров в час. Дальность полета Су-34 составляет до 4 тысяч километров.

Использованы фотографии: http://todaykhv.ru/
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Комментарии 13

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  1. nik-karata Сегодня, 13:49
    Партия, значит больше, чем один! Эта новость+
    nik-karata
  2. RASKAT Сегодня, 13:51
    О количестве переданных самолетов не сообщается.

    4 самолета передали. Отличная новость, отличный самолет. Таких самолетов нужно больше.
    RASKAT
  3. Стройбат запаса Сегодня, 13:52
    "Завод работает с максимальной эффективностью" - Это сколько самолетов в год? И сколько вообще Су-34 уже поставлено в войска?
    Стройбат запаса
    1. Александр романов Сегодня, 13:55
      Цитата: Стройбат запаса
      Это сколько самолетов в год?

      16-18.
      Цитата: Стройбат запаса
      И сколько вообще Су-34 уже поставлено в войска?

      Около 100 машин
      Александр романов
    2. Одиссей Сегодня, 14:26
      Цитата: Стройбат запаса
      И сколько вообще Су-34 уже поставлено в войска?

      В войска с этими 90.Вместе с опытными и предсерийными -102.
      Одиссей
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:11
    Не мало ли 100 бортов? belay Ведь старых машин на замену сотни!Износ высокий, а эта сотня не сильно изменит положение в авиации.
    Изгоняющий либероидов
    1. Дамир Сегодня, 14:29
      мало.... если я правильно понимаю 24-ки вот-вот остатки ресурса выходят.... так что я думаю еще штук 100 просто необходимо....
      Дамир
    2. DOCTOR ZLO Сегодня, 14:30
      140 Су-24 фронтовых бомбардировщиков и разведчиков
      DOCTOR ZLO
      1. g1v2 Сегодня, 14:47
        Не думаю, что Су-24МР будут менять на су34 . Скорее уж их будут менять на беспилотники. Тч менять будут именно су24м , то есть фронтовые бомбардировщики.
        g1v2
    3. Одиссей Сегодня, 14:32
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Не мало ли 100 бортов?

      Мало, но в текущих экономических условиях трудно рассчитывать на большее.
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Ведь старых машин на замену сотни!

      Даже уже не так много осталось.Собственно осталось заменить около 120 Су-24М. И хорошо если получится в соотношении 1 к 1.
      Одиссей
  5. Altona Сегодня, 14:47
    Цитата: RASKAT
    4 самолета передали. Отличная новость, отличный самолет. Таких самолетов нужно больше.

    ------------------------
    Самый красивый штурмовик в мире.
    Altona
    1. Касым Сегодня, 15:03
      Скорее бомбардировщик, чем штурмовик. hi
      Касым
  6. Altona Сегодня, 14:49
    Цитата: Стройбат запаса
    "Завод работает с максимальной эффективностью" - Это сколько самолетов в год? И сколько вообще Су-34 уже поставлено в войска?

    ------------------------
    Помимо Су-34 идет же поставка Су-30, Су-35 как я понимаю.
    Altona
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