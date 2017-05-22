Компания "Сухой" передала МО РФ первую в этом году партию Су-34
Компания "Сухой" (входит в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация") в понедельник передала Министерству обороны РФ первую в этом году партию новых серийных фронтовых бомбардировщиков Су-34, передает РИА Новости сообщение пресс-службы компании. О количестве переданных самолетов не сообщается.
Российское военное ведомство заключило стартовый контракт на поставку фронтовых бомбардировщиков Су-34 в 2008 году. ВКС России ожидают получить более 100 единиц этих боевых самолетов.
Отмечается, что сейчас авиазавод работает с максимальной эффективностью. Государственный контракт с Министерством обороны РФ на поставку Су-34 до 2020 года в Воздушно-космические силы России обеспечивает стабильную загрузку предприятия на ближайшие годы и определяет перспективы долгосрочного развития.
Фронтовые бомбардировщики успешно используются в войсках и демонстрируют высокие эксплуатационные качества, заявили в "Сухом".
Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов ранее говорил, что Су-34 "зарекомендовал себя с самой лучшей стороны в сирийском конфликте, имеет огромный модернизационный потенциал и является самолетом практически нового поколения". Фронтовой бомбардировщик может поднять в воздух до восьми тонн боевой нагрузки. Он развивает скорость до 1,9 тысячи километров в час. Дальность полета Су-34 составляет до 4 тысяч километров.
Российское военное ведомство заключило стартовый контракт на поставку фронтовых бомбардировщиков Су-34 в 2008 году. ВКС России ожидают получить более 100 единиц этих боевых самолетов.
Сегодня (в понедельник) компания "Сухой" передала Министерству обороны РФ первую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 в рамках выполнения гособоронзаказа 2017 года. Самолеты поднялись в воздух с аэродрома Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова и направились к месту своей дислокации— говорится в сообщении.
архивное фото
Отмечается, что сейчас авиазавод работает с максимальной эффективностью. Государственный контракт с Министерством обороны РФ на поставку Су-34 до 2020 года в Воздушно-космические силы России обеспечивает стабильную загрузку предприятия на ближайшие годы и определяет перспективы долгосрочного развития.
Фронтовые бомбардировщики успешно используются в войсках и демонстрируют высокие эксплуатационные качества, заявили в "Сухом".
Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов ранее говорил, что Су-34 "зарекомендовал себя с самой лучшей стороны в сирийском конфликте, имеет огромный модернизационный потенциал и является самолетом практически нового поколения". Фронтовой бомбардировщик может поднять в воздух до восьми тонн боевой нагрузки. Он развивает скорость до 1,9 тысячи километров в час. Дальность полета Су-34 составляет до 4 тысяч километров.
Использованы фотографии: http://todaykhv.ru/
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