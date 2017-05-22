Компания "Сухой" передала МО РФ первую в этом году партию Су-34

Сегодня (в понедельник) компания "Сухой" передала Министерству обороны РФ первую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 в рамках выполнения гособоронзаказа 2017 года. Самолеты поднялись в воздух с аэродрома Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова и направились к месту своей дислокации

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