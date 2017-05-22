Минобороны запустило социальный медиапроект "Мы были курсантами"
Минобороны России запустило уникальный социальный медиапроект «Мы были курсантами»
Новый социальный медиапроект «Мы были курсантами» представляет собой электронную платформу для общения проживающих в России и странах СНГ выпускников военных вузов разных поколений и направлен на расширение связей между выпускниками, сохранение истории и преемственности традиций военнослужащих разных поколений, передает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
В процессе подготовки проекта было рассекречено и оцифровано около 1000 уникальных исторических документов из фондов Центрального архива Минобороны России, которые рассказывают о 166 высших военных учебных заведениях.
Посетители могут познакомиться с основными вехами истории каждого военного вуза, их факультетами и кафедрами, с руководителями и прославившимися выпускниками.
Главной целью проекта является создание условий для общения выпускников.
Для этого открыта специальная интерактивная форма обратной связи, с помощью которой каждый из выпускников военных вузов сможет направить для размещения в проекте воспоминания курсантских лет, поделиться интересными историями о быте, учебе и службе в своей альма-матер, разместить тематические фотографии из личного «курсантского» архива.
Для живого общения выпускников каждого военного вуза созданы соответствующие группы в официальных аккаунтах Минобороны России в социальных сетях.
Присланная пользователями официального сайта и официальных аккаунтов Минобороны России в соцсетях информация поможет дополнить и расширить содержание проекта, заполнить неизвестные страницы нашего недавнего прошлого.
И это только начало. Министерством обороны Российской Федерации организована комплексная работа по дальнейшему наполнению медиапроекта «Мы были курсантами» материалами из фондов Центрального архива Минобороны России и личных коллекций выпускников.
Ссылка на медиапроект - тут
Новый социальный медиапроект «Мы были курсантами» представляет собой электронную платформу для общения проживающих в России и странах СНГ выпускников военных вузов разных поколений и направлен на расширение связей между выпускниками, сохранение истории и преемственности традиций военнослужащих разных поколений, передает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
В процессе подготовки проекта было рассекречено и оцифровано около 1000 уникальных исторических документов из фондов Центрального архива Минобороны России, которые рассказывают о 166 высших военных учебных заведениях.
Посетители могут познакомиться с основными вехами истории каждого военного вуза, их факультетами и кафедрами, с руководителями и прославившимися выпускниками.
Главной целью проекта является создание условий для общения выпускников.
Для этого открыта специальная интерактивная форма обратной связи, с помощью которой каждый из выпускников военных вузов сможет направить для размещения в проекте воспоминания курсантских лет, поделиться интересными историями о быте, учебе и службе в своей альма-матер, разместить тематические фотографии из личного «курсантского» архива.
Для живого общения выпускников каждого военного вуза созданы соответствующие группы в официальных аккаунтах Минобороны России в социальных сетях.
Присланная пользователями официального сайта и официальных аккаунтов Минобороны России в соцсетях информация поможет дополнить и расширить содержание проекта, заполнить неизвестные страницы нашего недавнего прошлого.
И это только начало. Министерством обороны Российской Федерации организована комплексная работа по дальнейшему наполнению медиапроекта «Мы были курсантами» материалами из фондов Центрального архива Минобороны России и личных коллекций выпускников.
Ссылка на медиапроект - тут
Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
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