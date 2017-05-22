15:17 22 мая

Минобороны запустило социальный медиапроект "Мы были курсантами"

Минобороны России запустило уникальный социальный медиапроект «Мы были курсантами»
Новый социальный медиапроект «Мы были курсантами» представляет собой электронную платформу для общения проживающих в России и странах СНГ выпускников военных вузов разных поколений и направлен на расширение связей между выпускниками, сохранение истории и преемственности традиций военнослужащих разных поколений, передает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ

В процессе подготовки проекта было рассекречено и оцифровано около 1000 уникальных исторических документов из фондов Центрального архива Минобороны России, которые рассказывают о 166 высших военных учебных заведениях.

Минобороны запустило социальный медиапроект "Мы были курсантами"



Посетители могут познакомиться с основными вехами истории каждого военного вуза, их факультетами и кафедрами, с руководителями и прославившимися выпускниками.

Главной целью проекта является создание условий для общения выпускников.

Для этого открыта специальная интерактивная форма обратной связи, с помощью которой каждый из выпускников военных вузов сможет направить для размещения в проекте воспоминания курсантских лет, поделиться интересными историями о быте, учебе и службе в своей альма-матер, разместить тематические фотографии из личного «курсантского» архива.

Для живого общения выпускников каждого военного вуза созданы соответствующие группы в официальных аккаунтах Минобороны России в социальных сетях.

Присланная пользователями официального сайта и официальных аккаунтов Минобороны России в соцсетях информация поможет дополнить и расширить содержание проекта, заполнить неизвестные страницы нашего недавнего прошлого.

И это только начало. Министерством обороны Российской Федерации организована комплексная работа по дальнейшему наполнению медиапроекта «Мы были курсантами» материалами из фондов Центрального архива Минобороны России и личных коллекций выпускников.

Ссылка на медиапроект - тут

Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
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Комментарии 13

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  1. faterdom Сегодня, 14:00
    Что ж так долго то рождали? Там давно уже в соцсетях все ВУЗ сами плавают.
    faterdom
    1. mad Сегодня, 14:09
      Цитата: faterdom
      Что ж так долго то рождали?

      Особисты устали по ВК шарится, теперь все в одном месте bully
      mad
      1. Чёрный Сегодня, 14:15
        Цитата: mad
        Особисты устали по ВК шарится, теперь все в одном месте

        Точно!... laughing ...Кстати, не вижу особого смысла...все однокашники , кто хотел, давно уже в группах сидят на Одноклашках и Вконтакте
        Чёрный
        1. Ст.пропорщик Сегодня, 14:36
          Ну не любитель я соцсетей, а с выпускниками Кронштадской школы техников ВМФ пообщался бы с удовольствием. Отношусь с большим уважением. Пересекался с выпускниками и других школ, наша лучше.
          Ст.пропорщик
  2. Sharky Сегодня, 14:01
    Интересно, главный модератор года Петя тоже этот ресурс забанит?
    Быстро глянул этот сайт и... не нашёл своё училище КВИМУ (ныне БГА РФ), или военная кафедра не считается? Типа офицеры запаса не были курсантами? У меня и курсантский билет был...
    Sharky
    1. гурт Сегодня, 14:06
      Цитата: Sharky
      Интересно, главный модератор года Петя тоже этот ресурс забанит?

      это вряд ли сервак у главного друга стоит(германия)-не дадут
      гурт
    2. 210окв Сегодня, 14:06
      Без всякого сомнения..Нечего выпускникам советских училищ оказавшихся в руине общаться со своими сокурсниками!Кстати,коллеги по сайту с Украины успешно пользуются им..Что,Педро?Нету больше мочи?
      Цитата: Sharky
      Интересно, главный модератор года Петя тоже этот ресурс забанит?
      210окв
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:04
    Лучше поздно, чем никогда за то что вообще запустили думаю, и даже уверен, что многие военные как служащие сейчас так и резервисты искренне скажут спасибо.
    Изгоняющий либероидов
  4. klaus16 Сегодня, 14:13
    Сайт временно не работает. Но задумка нужная.
    klaus16
  5. ODERVIT Сегодня, 14:16
    Поздно, не поздно, создали. Правильно. а там посмотрим. Курсантские годы на всю жизнь в памяти. Рижское Высшее Военное Авиационное Инженерное Училище имени Я..Алксниса.
    ODERVIT
  6. Ст.пропорщик Сегодня, 14:28
    Прошу прощения , не по теме. Банши и Романов навтыкали чего то, добраться не могу , железо древнее. Как выйти на админов? В контактах на сайте прохожу почему то как гость, это че полубан? , и отсекают как не безопасное соединение.
    Ст.пропорщик
  7. pvv113 Сегодня, 14:30
    Хорошее дело. Курсантские годы всегда с теплотой вспоминаю. А сейчас и училища не осталось
    pvv113
  8. kvs207 Сегодня, 14:40
    Цитата: Sharky
    Типа офицеры запаса не были курсантами?

    И выпускники сержантских школ request
    kvs207
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