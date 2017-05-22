15:14 22 мая

В Минске продемонстрирована новая оперативно-тактическая ракета

На проходящей в Минске международной выставке MILEX-2017 впервые демонстрируется оперативно-тактическая баллистическая ракета, которая должна быть введена в состав белорусско-китайской реактивной системы залпового огня «Полонез», сообщает bmpd .

Макет оперативно-тактической баллистической ракеты в составе белорусско-китайской реактивной системы залпового огня «Полонез», в экспозиции выставки MILEX-2017.

Белорусское издание «Комсомольской правды» сообщает о ракете следующее: «Сам по себе "Полонез" – уже не новинка, его показали в 2015 году. Реактивная система залпового огня способна поражать цели на расстоянии 200 километров. Комплекс сделан на базе четырехосного шасси "Астролог" производства нашего МЗКТ. С ракетами помогли китайцы. А недавно стало известно: белорусским ученым поставлена амбициозная задача – разработать ракеты, которые полетят на 300 километров. И сегодня эту ракету показали широкой публике. Ее сделали на Заводе точной электромеханики в Дзержинском районе. Длина ракеты – почти 8 метров, а масса – 4 тонны. Мощность боевой части – 560 килограмм в тротиловом эквиваленте».


По официальной версии эта ракета летит на 280 километров. Но в частных разговорах конструкторы намекнули: на самом деле ее дальность – 500 километров. На это же указывают косвенные признаки - размер самой ракеты и диаметр ее сопел. Если это действительно так, то новая ракета – безусловный лидер среди новинок белорусского военпрома. По сути – это евростратегическое оружие. С белорусской территории она достанет до Москвы, Киева, Варшавы, Вильнюса, Риги и Таллинна. Я думаю, что три четверти комплектующий в ракете – белорусского производства, остальное – китайское. В любом случае – это, безусловно, лучшая новинка этой выставки,
цитирует издание военного эксперта Александра Алесина.

Оперативно-тактическая ракета М20 разработки и производства китайской China Academy of Launch Vehicle Technology (CALT, также известной как «Первая Академия») в экспозиции авиасалона Airshow China 2016 в Чжухае.

Комментарий bmpd: «Судя по представленному макетному образцу с характерным обликом, оперативно-тактическая ракета, продемонстрированная на MILEX-2017, является ракетой М20 разработки и производства китайской China Academy of Launch Vehicle Technology (CALT). Ракетный комплекс М20 рекламируется СALT с 2011 года, имея заявленные максимальную дальность до 280 км и вес боевой части 480 кг, и, вопреки более ранним сообщениям, является чисто экспортным, не состоя на вооружении НОАК. Система наведения М20 комбинированная – инерциальная со спутниковой коррекцией (GPS), КВО ракеты на максимальной дальности заявлено в 30 м. Ракета летит по "квазибаллистической" траектории».

Использованы фотографии: NoName / otvaga2004.mybb.ru, www.eastpendulum.com
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Комментарии 12

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  1. Банный Сегодня, 14:47
    Шож седня столько новостей из Синявокай батька решил кредит попросить очередной?
    Банный
    1. 210окв Сегодня, 15:02
      Понятно что дотянет до Киева и Вильнюса.А Москва с какого испуга-цель?
      210окв
    2. Подрезчик Сегодня, 15:05
      Не, сегодня утром в новостях было, с 3.06 у нас работает миссия МВФ. Разговор идет о 3 ярдах на 10 лет за 2.8 процента годовых. Не просто так, нам тоже нужно что-то менять (платить 100 прцентов ком-ки и т.д.) Получил у ВВП, теперь ребята вы дайте! Как то так!
      Подрезчик
  2. Горный стрелок Сегодня, 14:50
    С белорусской территории она достанет до Москвы, Киева, Варшавы, Вильнюса, Риги и Таллинна.

    Он совсем больной на всю голову, этот "иксперд". Он Москву в список возможных целей для белорусского оружия вставил? am
    Горный стрелок
    1. Подрезчик Сегодня, 15:09
      Не обращайте внимания, здесь таких экспертов хватает! В лучшем случае эта ракета долетит до его порога, у нас толком МАЗы довести не могут, а тут ракета!!!
      Подрезчик
  3. svp67 Сегодня, 14:51
    Но в частных разговорах конструкторы намекнули: на самом деле ее дальность – 500 километров
    . Но сейчас КГБ Белоруссии кого точно "перетрахнет", за "слишком длинный язык..."
    А вообще, есть какая то странная закономерность, то на Украине рапортуют о изобретении подобной ракеты, то вот сейчас Белоруссия что то подобное показывает, а не одна ли и та же это ракета?
    svp67
  4. К-50 Сегодня, 14:56
    Молодцы Белоруссия!!!
    России вообще надо изготовить и отдать белоруссам те ракеты, которые под Договор РСМД попадают. Белоруссия не подписывала же его и как суверенное государство может ставить такие ракеты на вооружение своих войск.
    Раз пин дос ники мутят, надо им той же монетой заплатить. Они нам ракеты ПРО и "томогавки" в тех же контейнерах под бок, а мы им на белорусской территории РСМД-ответку.
    Вот вою то опять будет. laughing
    К-50
    1. 210окв Сегодня, 15:04
      Это вопрос к Батьке...
      Цитата: К-50
      Молодцы Белоруссия!!!
      России вообще надо изготовить и отдать белоруссам те ракеты, которые под Договор РСМД попадают. Белоруссия не подписывала же его и как суверенное государство может ставить такие ракеты на вооружение своих войск.
      Раз пин дос ники мутят, надо им той же монетой заплатить. Они нам ракеты ПРО и "томогавки" в тех же контейнерах под бок, а мы им на белорусской территории РСМД-ответку.
      Вот вою то опять будет. laughing
      210окв
    2. Slon_on Сегодня, 15:11
      Ща поляки завоють!
      Slon_on
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:56
    СП "Белорусьчайна "в действии? Выгоды тут больше для китайцев, им технологии нужны.Лишь бы ракеты эти укроинцам не продали! И еще есть опаска, что попадут эти ракеты Ыну в руки...
    Изгоняющий либероидов
    1. Alexey RA Сегодня, 15:06
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      И еще есть опаска, что попадут эти ракеты Ыну в руки...

      Везти ракеты из Китая в Северную Корею через Белоруссию? Месье знает толк в извращениях... © smile
      У Китая полно всяких оружейных компаний-однодневок, через которые можно купить и продать всё, что угодно... точнее то, что неофициально одобрено к продаже или покупке сверху (и от чего официально, в случае чего, быстро открестятся).
      Alexey RA
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:13
        Алексей hi -я по Русски hi -сугубо мое мнение что делать их будут может быть и в китайщине, и в Белоруссии, только вот китайцы, получив от белорусов некие технологии ракеты без этих технологий, более простые в изготовлении могут подсуетить Ыну!Я понятно объяснил, надеюсь!
        Изгоняющий либероидов
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