В Минске продемонстрирована новая оперативно-тактическая ракета

По официальной версии эта ракета летит на 280 километров. Но в частных разговорах конструкторы намекнули: на самом деле ее дальность – 500 километров. На это же указывают косвенные признаки - размер самой ракеты и диаметр ее сопел. Если это действительно так, то новая ракета – безусловный лидер среди новинок белорусского военпрома. По сути – это евростратегическое оружие. С белорусской территории она достанет до Москвы, Киева, Варшавы, Вильнюса, Риги и Таллинна. Я думаю, что три четверти комплектующий в ракете – белорусского производства, остальное – китайское. В любом случае – это, безусловно, лучшая новинка этой выставки,

На проходящей в Минске международной выставке MILEX-2017 впервые демонстрируется оперативно-тактическая баллистическая ракета, которая должна быть введена в состав белорусско-китайской реактивной системы залпового огня «Полонез», сообщает bmpd Белорусское издание «Комсомольской правды» сообщает о ракете следующее: «Сам по себе "Полонез" – уже не новинка, его показали в 2015 году. Реактивная система залпового огня способна поражать цели на расстоянии 200 километров. Комплекс сделан на базе четырехосного шасси "Астролог" производства нашего МЗКТ. С ракетами помогли китайцы. А недавно стало известно: белорусским ученым поставлена амбициозная задача – разработать ракеты, которые полетят на 300 километров. И сегодня эту ракету показали широкой публике. Ее сделали на Заводе точной электромеханики в Дзержинском районе. Длина ракеты – почти 8 метров, а масса – 4 тонны. Мощность боевой части – 560 килограмм в тротиловом эквиваленте».цитирует издание военного эксперта Александра Алесина.Комментарий bmpd: «Судя по представленному макетному образцу с характерным обликом, оперативно-тактическая ракета, продемонстрированная на MILEX-2017, является ракетой М20 разработки и производства китайской China Academy of Launch Vehicle Technology (CALT). Ракетный комплекс М20 рекламируется СALT с 2011 года, имея заявленные максимальную дальность до 280 км и вес боевой части 480 кг, и, вопреки более ранним сообщениям, является чисто экспортным, не состоя на вооружении НОАК. Система наведения М20 комбинированная – инерциальная со спутниковой коррекцией (GPS), КВО ракеты на максимальной дальности заявлено в 30 м. Ракета летит по "квазибаллистической" траектории».