В Сирии активно применяются САУ 2С1 «Гвоздика»
Сирийская армия в ходе боевых действий против террористических формирований продолжают активно применять 122-мм самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика», сообщает Вестник Мордовии .
В интернете появились фотографии позиции указанных самоходок, методично обстреливающих объекты боевиков. Об интенсивности стрельбы свидетельствуют горы снарядных гильз.
В комментариях российских военных экспертов отмечается, что сирийские подразделения «поступают несколько опрометчиво», долго оставаясь на одних и тех же позициях.
«Однако, по всей видимости, у противника на данном участке нет возможности вести эффективную контрбатарейную борьбу. Хотя ранее террористы уничтожали самоходки при помощи противотанковых управляемых снарядов различных типов», – пишет автор публикации Лев Романов.
К началу конфликта правительственная армия САР насчитывала около 400 САУ 2С1. Некоторое количество самоходок было потеряно в боях. Между тем, наблюдатели отметили появление в составе подразделений новых машин, еще не использовавшихся в сражениях.
Масса САУ – 15,7 т, длина – 7,26 м, высота – 2,74 м, ширина – 2,85 м. Экипаж – 4 человека. Мощность двигателя – 300 л.с., запас хода – 500 км.
В интернете появились фотографии позиции указанных самоходок, методично обстреливающих объекты боевиков. Об интенсивности стрельбы свидетельствуют горы снарядных гильз.
В комментариях российских военных экспертов отмечается, что сирийские подразделения «поступают несколько опрометчиво», долго оставаясь на одних и тех же позициях.
«Однако, по всей видимости, у противника на данном участке нет возможности вести эффективную контрбатарейную борьбу. Хотя ранее террористы уничтожали самоходки при помощи противотанковых управляемых снарядов различных типов», – пишет автор публикации Лев Романов.
К началу конфликта правительственная армия САР насчитывала около 400 САУ 2С1. Некоторое количество самоходок было потеряно в боях. Между тем, наблюдатели отметили появление в составе подразделений новых машин, еще не использовавшихся в сражениях.
Масса САУ – 15,7 т, длина – 7,26 м, высота – 2,74 м, ширина – 2,85 м. Экипаж – 4 человека. Мощность двигателя – 300 л.с., запас хода – 500 км.
Использованы фотографии: Министерство обороны Сирии
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