15:21 22 мая

В Сирии активно применяются САУ 2С1 «Гвоздика»

Сирийская армия в ходе боевых действий против террористических формирований продолжают активно применять 122-мм самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика», сообщает Вестник Мордовии .

В Сирии активно применяются САУ 2С1 «Гвоздика»


В интернете появились фотографии позиции указанных самоходок, методично обстреливающих объекты боевиков. Об интенсивности стрельбы свидетельствуют горы снарядных гильз.


В комментариях российских военных экспертов отмечается, что сирийские подразделения «поступают несколько опрометчиво», долго оставаясь на одних и тех же позициях.



«Однако, по всей видимости, у противника на данном участке нет возможности вести эффективную контрбатарейную борьбу. Хотя ранее террористы уничтожали самоходки при помощи противотанковых управляемых снарядов различных типов», – пишет автор публикации Лев Романов.

К началу конфликта правительственная армия САР насчитывала около 400 САУ 2С1. Некоторое количество самоходок было потеряно в боях. Между тем, наблюдатели отметили появление в составе подразделений новых машин, еще не использовавшихся в сражениях.

Масса САУ – 15,7 т, длина – 7,26 м, высота – 2,74 м, ширина – 2,85 м. Экипаж – 4 человека. Мощность двигателя – 300 л.с., запас хода – 500 км.

Использованы фотографии: Министерство обороны Сирии
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Комментарии 5

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:17
    Открою страшную тайну, в Сирии применяется все , из чего и чем можно стрелять вплоть до самоделок fool Единственное что сирийцы пока не научились стрелять из утюгов и миксеров, но они эти упущения исправят! lol
    Изгоняющий либероидов
    1. RASKAT Сегодня, 15:20
      Я добавлю страшную тайну, там еще применяется 2с3, 2б19 и супер миномет М240.
      RASKAT
  2. Владимир 38 Сегодня, 15:17
    Что имеют то и применяют..
    Владимир 38
  3. Горный стрелок Сегодня, 15:17
    Плохая подготовка артиллерийских офицеров СА и приводит к необходимости стоять на одном месте, пристреливаясь к целям при помощи корректировщиков. Данные для стрельбы готовят с трудом. wassat
    Горный стрелок
  4. pjastolov Сегодня, 15:19
    так надо же где то российские старые боеприпасы утилизировать hi
    pjastolov
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