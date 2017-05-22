19:46 22 мая

На Украине призывают прекратить общение с родственниками, живущими в России

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович призвал украинцев прекратить общение с родственниками, проживающими в России. Об этом он написал в своем аккаунте Facebook , передает РИА Новости .

Все, что отдаляет нас от России, идет на пользу Украине
— подчеркнул Вятрович.




По словам главы Института нацпамяти, против украинцев может быть использовано все, что связывает две страны, в том числе экономика, язык, история, культура, традиции и даже родственные связи.

Учреждение занимается изучением и распространением сведений об "украинской революции" 1917-1921 годов, событиях 2013-2014 годов, а также изучает эпизоды Второй мировой войны с точки зрения националистической идеологии. Ведомство является одним из авторов закона о декоммунизации.

Использованы фотографии: https://prograzhdanstvo.ru/
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Комментарии 62

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  1. Самаритянин Сегодня, 16:56
    Правильно... и все окна выходящие на сторону России зашторить!
    Самаритянин
    1. cniza Сегодня, 16:58
      Нет , он кукла на веревочке и кто то очень грамотно проводит политику вовлечения России в гражданскую войну на Украине.
      cniza
      1. Самаритянин Сегодня, 17:06
        Цитата: cniza
        Нет , он кукла на веревочке и кто то очень грамотно проводит политику вовлечения России в гражданскую войну на Украине.

        Главное чтобы народ всё понимал... а нам с Вами надо меньше вестись на выкрики идиотов типа
        Владимир Вятрович

        Самаритянин
        1. Zibelew Сегодня, 17:08
          Директор института национальной памяти просит забыть о национальной памяти. Логично.
          Zibelew
          1. Alena Frolovna Сегодня, 18:07
            Ещё раз повторю, сказанное ранее.

            Протоиерей Андрей Ткачёв ( ранее служил во Львове и Киеве, а сейчас в Москве) в октябре 2014 года, когда уже Донбасс залили кровью, сказал, что украине подсадили беса, и, скорее всего, её уже не спасти.

            "дьявол с Богом борется, а поле битвы сердца людей"
            Ф.М.Достоевский

            Самое страшное в этой ситуации, что те, кто называет себя православными, стоят в молитвенном стоянии у "рады", ходят крестными ходами, ненавидят жителей Донбасса, ненавидят РУССКИХ и всё РУССКОЕ. И эта ненависть страшна. Она убивает их.

            Ненависть к врагу - это нормально только тогда, когда этот враг олицетворяет собой абсолютное зло.

            Но она невозможна без остальных человеческих чувств. Иначе, это просто звериная злоба. Та же самая, которую испытывает враг по отношению ко всему непонятному для него.

            Вот эта звериная злоба и правит бал в Малороссии.
            Alena Frolovna
            1. DMB_95 Сегодня, 18:41
              Цитата: Alena Frolovna

              Вот эта звериная злоба и правит бал в Малороссии.

              Это злоба зверьков , осознающих свою слабость и бессилие перед тем , кого они считают своим главным Врагом . Перед Россией .
              DMB_95
        2. Василенко Владимир Сегодня, 18:11
          Цитата: Самаритянин
          а нам с Вами надо меньше вестись на выкрики идиотов типа

          25 лет не велись, результат страшнее всяческих ожиданий
          Василенко Владимир
          1. рич Сегодня, 18:29
            Вирус "свинного гриппа" распространяется по Украине все больше и больше
            рич
        3. kapitan92 Сегодня, 19:26
          Цитата: Самаритянин
          Главное чтобы народ всё понимал... а нам с Вами надо меньше вестись на выкрики идиотов типа

          Какой народ? "Рубикон" уже перешли! Люди, которые выросли за 20-ти летие на антироссийской пропаганде, с полностью зомбированными мозгами, представляют опасность для России. Те 15-20% населения окраины, кто еще способен думать, "забиты" и зашуганы СБУ, и надо признать, что американский эксперимент удался, прокакали украину. hi
          kapitan92
      2. Монос Сегодня, 17:18
        Цитата: cniza
        Нет , он кукла на веревочке и кто то очень грамотно проводит политику вовлечения России в гражданскую войну на Украине.

        Виктор, hi
        Я думаю, что это просто агония. Ездить по ушам всё сложнее и сложнее. Вот и капсулируются, перекрывают все потоки информации. Смешно, конечно, пытаться в современном мире скрыть инфу, но на то они и рагульки в кастрюльках. smile Удалось же их убедить ходить в кастрюлях, может и это прокатит.
        Монос
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 17:29
      Чем сильнее разделяют, тем крепче связь будет...! Проверяли уже не раз за нашу историю. Обидно конечно, все это выслушивать, но через это нужно очередной раз нам пройти и даже кровь пролить.
      ОТДЕЛ
      1. GRF Сегодня, 17:55
        Зачем лить кровь, особенно нашу? Надо обустраивать свой дом.
        А враги сами от зависти лопнут.
        GRF
        1. Stas157 Сегодня, 18:41
          Цитата: GRF
          А враги сами от зависти лопнут.
          И, что, поляки лопнули? Никакой зависти не будет, будет только ненависть. Получим вторую Польшу на наших границах. Мне откровенно жаль, что отказались от проекта Новороссия(весь Юго-Восток), и до сих пор не признали Донбасс.
          Все эти разговоры, что подождите, они сами развалятся, осознают, победят себя - от лукавого. Если ничего не делать, то самособой ничего не произойдёт.
          А делать ничего уже не будут. Украину отдали Западу(на растерзание, с млн. русских).
          Stas157
      2. yuriy55 Сегодня, 18:04
        Цитата: ОТДЕЛ
        Чем сильнее разделяют, тем крепче связь будет...! Проверяли уже не раз за нашу историю. Обидно конечно, все это выслушивать, но через это нужно очередной раз нам пройти и даже кровь пролить.

        Вы тут историю затронули. А, если в истории потребуется 300 лет, чтобы избавиться от очередного, теперь "западного" ига? Ждать? belay Или ускорить процесс?
        Меня больше "забавляет" (раздражает больше) клоунада с разными деятелями (представителями) из Украины, которые по центральным каналам РФ несут "националистическую галиматью"...Несут самозабвенно, вдохновляясь умеренной оплатой в валюте. Два мужика и две тётки держат в студии накал страстей... stop Для чего... fool Это приносит в наши отношения какую-то ясность и понятность?
        yuriy55
        1. Василенко Владимир Сегодня, 18:12
          Цитата: yuriy55
          Для чего... Это приносит в наши отношения какую-т

          однозначно приност, это привика
          Василенко Владимир
        2. ОТДЕЛ Сегодня, 18:30
          Цитата: yuriy55
          Меня больше "забавляет" (раздражает больше) клоунада с разными деятелями (представителями) из Украины, которые по центральным каналам РФ несут "националистическую галиматью"...Несут самозабвенно, вдохновляясь умеренной оплатой в валюте. Два мужика и две тётки держат в студии накал страстей... stop Для чего... fool Это приносит в наши отношения какую-то ясность и понятность?

          Меня это тоже сильно раздражает, базар какой то устраивают и друг друга не слушают...(такое ощущение , что специально это все нам в мозги вбивают каждый день "наши сми"..)
          ОТДЕЛ
      3. Василенко Владимир Сегодня, 18:12
        Цитата: ОТДЕЛ
        Проверяли уже не раз за нашу историю.

        примеры в студию
        Василенко Владимир
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:33
          Цитата: Василенко Владимир
          Цитата: ОТДЕЛ
          Проверяли уже не раз за нашу историю.

          примеры в студию

          Вон у товарищей из Израиля спросите , Вальцман ,Коломойский , Яйценюк и т.д. это их "друзья-соратники".. А я лучше помолчу. hi
          ОТДЕЛ
          1. Василенко Владимир Сегодня, 18:35
            а при чем здесь израиль?!
            пример ВАШЕГО утверждения приведите
            Василенко Владимир
            1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:54
              Цитата: Василенко Владимир
              а при чем здесь израиль?!
              пример ВАШЕГО утверждения приведите

              Какой вы зануда все же... negative

              Ну вот одно из этих...
              ОТДЕЛ
  2. cniza Сегодня, 16:56
    По словам главы Института нацпамяти, против украинцев может быть использовано все, что связывает две страны, в том числе экономика, язык, история, культура, традиции и даже родственные связи.


    Вот и наступает момент истины.
    cniza
    1. 210окв Сегодня, 17:05
      Конечно,против "нынешней Украины"можно использовать ВСЁ..Даже отношения в родне,вплоть до постели..Докатились.
      210окв
    2. Pirogov Сегодня, 17:10
      Цитата: cniza
      Вот и наступает момент истины.

      Момент истины наступил когда ,российские власти признали майданную власть в том числе и пана Владимира Вятровича и т.д.
      Pirogov
      1. cniza Сегодня, 17:15
        Нет , это была непростительная ошибка наших властей , а теперь хотят резать по народу.
        cniza
      2. Подрезчик Сегодня, 17:19
        Как они похожи сейчас на своих кураторов из-за океана,один в один! И те и другие с тупым упрямством долбят одно и то же, понимая что не правы! Они не родственники?
        Подрезчик
        1. yuriy55 Сегодня, 18:14
          Цитата: Подрезчик
          Как они похожи сейчас на своих кураторов из-за океана,один в один!

          А в девяностые в России были другие кураторы? Или они вдруг исчезли по мановению волшебной палочки? Всё, что происходит между нашими народами, возможно только
          БЛАГОДАРЯ НАШЕМУ ОБОЮДНОМУ РАВНОДУШИЮ К СОБСТВЕННЫМ СУДЬБАМ.
          Мы повелись на яркие фантики и полные миски с едой. Вы уже знаете, кто нас довёл до этого. А голодный пойдёт на что угодно...
          К глубокому сожалению, мы всё ещё остались толпой. Безмолвной и послушной. С обоих сторон. Стоим на одной лестнице, только на разных ступенях, а весь мир, который стоял на коленях, который наши народы спасли от уничтожения, весело над нами хихикает и показывает голый зад...
          yuriy55
          1. Вас Влад Сегодня, 18:39
            Цитата: yuriy55
            весело над нами хихикает и показывает голый зад..

            А я вот не вижу что бы кто то хихикал как вы говорите,я вижу ихнею озабоченность и непонимание того что дальше делать с Украиной.Вот если бы мы полезли на Украину с войной и гибли бы наши солдаты,то пропасть между нами увеличивалась катастрофически!Вот тогда точно было бы слышно хихиканье,так как главной цели они бы достигли,это рассорить нас большой кровью, которая долгие десятилетия отталкивала нас друг от друга!
            Вас Влад
          2. Подрезчик Сегодня, 18:43
            Я согласен с Вами! Только одно но! Я уверен, что в Белоруссии украинский сценарий не возможен, и никогда ненависти к русским не было, в отличии от Украины, уже в 90-х начинающих скакать. Да, был у нас Поздняк такой, митинговали они тут, но его быстро спровадили и т.д. И сейчас есть свядомые, но они тупые и их серьезно никто не воспринимает. Пример: у нас парламентские выборы, возле магазина агитационные тумбы с флагами. Остановился возле оппозиционной, читаю. Мне сразу: голосуйте за такого то.Спрашиваю: чем достоин? Ответ: а он.. а он... а он голодал против Батьки! Спрашиваю: все? Да! Оппозиции нет, а та что есть невоспринимается! Да и народ такой, спокойный. Так что нас с Вами не разделили в 90-е, чему я искренне радуюсь!!!!
            Подрезчик
            1. Аскет Сегодня, 19:44
              Цитата: Подрезчик
              Я согласен с Вами! Только одно но! Я уверен, что в Белоруссии украинский сценарий не возможен, и никогда ненависти к русским не было, в отличии от Украины, уже в 90-х начинающих скакать.

              В БССР партийно -хозяйственная элита всегда отличалась большей самостоятельностью к союзному центру, чем украинская. И Мазуров и тем более Машеров пользовались непререкаемым авторитетом не только у себя, но и в Москве. Белорусы всегда рассчитывали только на себя и свои силы.
              На Украине смотрели в рот Москве, при том что в союзном руководстве было довольно многочисленное лобби выходцев из Украины и республика пользовалась нехилыми привелегиями в отличие от Белоруссии. Любой мало -мальски ответственный украинский товарищ мечтал попасть на должность в Москву, как сейчас любой свидомит мечтает попасть в Европу. Отсюда и комплекс неполноценности, зависть и жадность украинских элит выросших из партийно -комсомольского актива УССР не попавшего в Москву. Поэтому в Белоруссии сумели переварить независимость самостоятельно, а Украина так и осталась без руля и без ветрил, квазигосударство неспособное проводить самостоятельную политику без указаний очередного вышестоящего обкома
              Аскет
        2. МВГ Сегодня, 18:37
          Долбят с упорством, но это дает плоды
          МВГ
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:59
    Это не за горами, ибо лживые укросми залили народ злобой и ненавистью к России, псевдосми 25 часов в сутки, и семь дней в неделю пичкают их антироссийской наглой ложью. Даже на уровне обс про нас идет только неготив.
    Изгоняющий либероидов
  4. svp67 Сегодня, 16:59
    Ведомство является одним из авторов закона о декоммунизации.
    А так же высказыванием, что символы дивизии СС "Галичина" - не являются нацистскими....
    svp67
  5. Толстоевский Сегодня, 17:04
    так им и надо
    Толстоевский
  6. armourer Сегодня, 17:19
    Разделить окончательно хотят! Ну уж нет, разделят тех - кого разделят
    armourer
  7. roskot Сегодня, 17:24
    Ну, ну. И долго это будет продолжаться. Без санитаров не пройдет. Пора лечить.
    roskot
  8. samarin1969 Сегодня, 17:26
    Не смешно. Если сейчас Россия экономически и политически не сможет надавить на Украину, то эти "вятровичи" не остановятся. ..Лет через 20 будем иметь у границ 30 млн свихнувшихся от безальтернативной пропаганды врагов. ...Если закрыть "серые схемы" на границе то Порошенко с Вятровичем первых с визгом вынесут из политики....Нужна только политическая воля.
    samarin1969
    1. Василенко Владимир Сегодня, 18:33
      Цитата: samarin1969
      Лет через 20 будем

      5-10 достаточно
      Василенко Владимир
      1. samarin1969 Сегодня, 18:55
        Наверное Вы правы..."работа по промыванию мозгов" уже 25 лет идёт
        samarin1969
    2. Stas157 Сегодня, 18:58
      Цитата: samarin1969
      Нужна только политическая воля.

      Она была. Признали хутну, законной властью, а так же стороной переговоров.То есть отказались от попыток, что либо поменять.
      Многие говорят про какую то гибридную войну... Но, ничего такого нет. Нет поддержки сопротивления на Украине, поддержке партизанского движения, пропаганды про российской... От Украины отказались.
      Stas157
  9. kazak6566 Сегодня, 17:31
    какое общение когда вся Украина в Москве работает
    kazak6566
  10. NUR Сегодня, 17:31
    Самое опасное для лгуна это правда, вот поэтому они и хотят оградить от общения даже с родственниками.
    NUR
    1. yuriy55 Сегодня, 17:45
      Цитата: NUR
      Самое опасное для лгуна это правда

      Самое интересное, чтобы добыть правду, надо поднять пятую точку и пойти-посмотреть на то, о чём рассказывают. Сравнить с действительностью. А пока, основная масса только слушает и смотрит то, что показывают, исключив из мыслительного процесса логику и анализ...
      yuriy55
  11. кедр Сегодня, 17:46
    Разделяй, стравливай, властвуй - это главный лозунг нагло-саксов, захвативших Украину и стоящих за спинами хунты и её хунтят типа вятровича...
    Пусть наши братья и сёстры на Украине знают, что посеевшим ветер хозяевам вятровичей придётся пожать бурю, которая сметёт весь нацистский биомусор с лица Великой России.
    кедр
  12. grm Сегодня, 17:50
    Все, что отдаляет нас от России, идет на пользу Украине


    Такое мог написать только русофоб.
    grm
  13. Бензорез Сегодня, 17:52
    Ух ты! Всё настолько серьезно! Надо же... Продолжайте, продолжайте креативить.
    Бензорез
  14. faterdom Сегодня, 18:03
    Правильные родственники у настоящего украинца только в Канаде и в Песильвании. В России неправильные родственники.
    faterdom
    1. pjastolov Сегодня, 18:17
      неправильные пчелы и дают не правильный мед wassat
      pjastolov
  15. Василенко Владимир Сегодня, 18:10
    Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович призвал украинцев прекратить общение с родственниками, проживающими в России.
    и после этого они будут кричать что мы похожи на КНДР?!
    Василенко Владимир
  16. Altona Сегодня, 18:14
    Цитата: cniza
    Нет , он кукла на веревочке и кто то очень грамотно проводит политику вовлечения России в гражданскую войну на Украине.

    ----------------------------
    Почему кто то? Это США и никто больше.
    Altona
  17. uporov65 Сегодня, 18:18
    Нас этим не возьмёшь. Мы будем дружить на стороне laughing
    uporov65
  18. behemot Сегодня, 18:20
    какого черта мы до сих пор не ввели визовый режим с этим фашистским анклавом!!!!!
    Россия как проходной двор для хохлов. Где хоть одна гарантия что к нам не приехали правосеки? Где хоть одна гарантия что чубатые завтра не устроят взрыв в метро? Нееет, они же братья! Ониже не виноваты что у них хунта!
    behemot
  19. Altona Сегодня, 18:22
    Цитата: Alena Frolovna
    Самое страшное в этой ситуации, что те, кто называет себя православными, стоят в молитвенном стоянии у "рады", ходят крестными ходами, ненавидят жителей Донбасса, ненавидят РУССКИХ и всё РУССКОЕ. И эта ненависть страшна. Она убивает их.

    ----------------------------------------
    Иду параллельно два процесса-это "украинизация" Украины с помощью свидомой идеологии и нацизация русского населения для превращения Украины в анти-Россию всякого рода "азовами". Отделение от России с помощью искусственной идентичности и демонстрация того, каким может быть русское государство под эгидой Запада. Ну и последствия мы наблюдаем:отказ от собственной истории, отказ от родственных связей, отказ от экономических, культурных и прочих связей. Сейчас три славянских государства живут в трех политико-экономических моделях. Полностью прозападной как Украина, частично прозападной как Россия и паразитический социализм как в Белоруссии. Это если называть вещи своими именами, абстрагируясь от политической и пропагандистской шелухи.
    Altona
  20. kefan Сегодня, 18:29
    Маразм в укропии крепчает все больше и больше.
    kefan
  21. genisis Сегодня, 18:39
    Да какие родственники???
    Заробитчане сотнями тысяч еду в страну-агрессор, чтобы заработать копейку и прокормить свою семью на Украине, потому как с работой не густо. У этой твари Владимира Вятровича ни родственников в России нет, про хлеб насущный думать не надо, вот он и в..бывается. Нищая, отупевшая, озверевшая Руина. Во что ты превратилась? Когда уже Украина закроет границу с Россией? Когда уже перестанет лицемерить с этой бредятиной с российской агрессией?
    Когда уже население прочувствует на себе все прелести собственного выбора. Когда все эти мужики, которые приезжают на вахты в Россиию, а потом везут заработанное в "стране-агрессоре" домой, не смогут пересечь российскую границу и вынуждены будут что-то делать, чтобы не умереть с голода. Куда они поедут? В Европу? В Польшу, население которой само рвется в Великобританию на заработки? В Германию, там и без них хватает гастарбайтеров. В Венгрию, в Болгарию, в Румынию? Может тогда вся эта масса безработных встряхнет головы всем этим Вятровичам и Ющенкам.
    genisis
  22. Berkut24 Сегодня, 18:41
    Следующим шагом будет предложение украинским семьям разойтись в разные стороны и забыть друг о друге. А детей отдать на воспитание Ярошу и его шобле.
    Berkut24
  23. cobra77 Сегодня, 18:46
    Это конечно полная клиника, но мы сами уверенно движемся в то же самое "светлое будущее". Ельцин-центр и доски всяким Манаргеймам, Каллчакам и Красновым тоже не добавляет адекватности и взвешенному отношению к истории своей страны. Про фильмы типа Утомлённые Солнцем и Штрафбат я вообще молчу....
    cobra77
  24. mikh-korsakov Сегодня, 18:49
    Власти Украины уверовали, что сидя на руках Меркель они могут безнаказанно плевать в сторону России, оскорблять ее руководителей, которых мы выбирали, вводить санкции не платить по долгам. Наше руководство призывает нас быть умнее и не отвечать на их выпады, потому что, мол, именно нашего ответа власти Украины и добиваются. Во-первых, почему бы не пойти им навстречу, если они этого хотят. Во-вторых, на говорят, что мы не должны вредить простым украинцам. Это в целом правильно, но ведь существуют способы испортить жизнь властям, на это потребуются деньги, вопрос сколько? Американцы потратили чтобы совратить нэньку 4 млрд, то есть Украина дешевая.неужели в нашей казне не найдется ресурсов, чтобы дело поправить, пусть росказни СМИ о руке Москвы станут явью. Тогда и посмотрим как их власти начнут вертеться.
    mikh-korsakov
  25. Васян1971 Сегодня, 18:56
    " Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович ".
    Институт национального беспамятства. Да кабы не Россия, так звались бы до сих пор по европольски "б'ыдло", а не Великоукры.
    Васян1971
  26. Лена Петрова Сегодня, 19:02
    История показывает, что ста лет хватает, чтобы полностью подзабыть итоги любой войны. Вот очередных готовят на заклание. Как в 41-м, опять вся Европа предпримет очередной Дранг нах Остен. Теперь уже и с новыми участниками. Не имеющими ни родства, ни благодарности, ни памяти.
    Лена Петрова
  27. злой партизан Сегодня, 19:12
    Предлагаю парашенко все пресс-конференции и прочие мероприятия проводить [email protected] к России. В знак протеста. yes
    злой партизан
  28. 1536 Сегодня, 19:12
    Вот что значит неокрепшим умам посещать Германию. В момент возникают мысли о расовом превосходстве.
    1536
  29. anjey Сегодня, 19:26
    в 1941 оуновцы тоже думали что выбрали сторону сильнейшего- фашистской германии, велико же их было разочарование.... история любит повторятся...
    anjey
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