На Украине призывают прекратить общение с родственниками, живущими в России
Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович призвал украинцев прекратить общение с родственниками, проживающими в России. Об этом он написал в своем аккаунте Facebook , передает РИА Новости .
По словам главы Института нацпамяти, против украинцев может быть использовано все, что связывает две страны, в том числе экономика, язык, история, культура, традиции и даже родственные связи.
Учреждение занимается изучением и распространением сведений об "украинской революции" 1917-1921 годов, событиях 2013-2014 годов, а также изучает эпизоды Второй мировой войны с точки зрения националистической идеологии. Ведомство является одним из авторов закона о декоммунизации.
Все, что отдаляет нас от России, идет на пользу Украине— подчеркнул Вятрович.
По словам главы Института нацпамяти, против украинцев может быть использовано все, что связывает две страны, в том числе экономика, язык, история, культура, традиции и даже родственные связи.
Учреждение занимается изучением и распространением сведений об "украинской революции" 1917-1921 годов, событиях 2013-2014 годов, а также изучает эпизоды Второй мировой войны с точки зрения националистической идеологии. Ведомство является одним из авторов закона о декоммунизации.
Использованы фотографии: https://prograzhdanstvo.ru/
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