Merkava против Т-90: сможет ли израильский «супертанк» воевать в России

Военный эксперт, кандидат военных наук Сергей Суворов, побывав в Израиле, ознакомился с основным израильским танком Merkava («Колесница») различных модификаций. Там он получил исчерпывающие комментарии о конструкции этих машин. В материале сайта телеканала «Звезда» эксперт сравнил израильскую машину с современным российским танком Т-90.Любое сравнение двух образцов – это субъективный процесс. Но при этом существуют критерии и показатели свойств боевых машин, сравнив которые можно с определенной точностью оценивать образцы.При создании того или иного образца бронетанкового вооружения и техники конструкторы опираются на существующую в стране доктрину, на основании которой определяется концепция будущего танка. Все танки послевоенных поколений, создававшиеся в СССР и затем в России, представляют собой машины, отвечающие общей характеристике бронетанковых войск – главной ударной силе Сухопутных войск.В этом случае конструкторы максимально балансируют показатели всех основных боевых свойств танка: защищенность, огневую мощь, подвижность и командную управляемость. В Израиле при создании первого отечественного танка Merkava для Армии обороны Израиля (АОИ, или IDF) исходили из другой концепции: танк – это основное средство борьбы с танками противника при обеспечении максимальной выживаемости экипажа.Создавать собственный танк Израиль вынудили две причины: отказ Великобритании после многочисленных обещаний продолжать поставлять танки для АОИ, ссылаясь на объявленное Великобританией же эмбарго, а также появление на территории Египта новых (по тому времени) советских танков Т-62, бороться с которыми у АОИ было просто нечем. Изучив и проанализировав опыт мирового танкостроения к началу 70-х годов, израильские конструкторы под руководством генерала Исраэля Таля (Israel Tal), пришли к выводу, что на всех танках мира на защиту экипажа приходится всего 50% массы машины.Израильские конструкторы приняли решение изменить этот показатель в сторону увеличения. По их мнению, танк должен иметь более высокий уровень защиты, даже в ущерб подвижности. Такое Израиль мог себе позволить в конструкции танка, ведь концепция израильского танка сугубо оборонительная. Большое внимание уделялось удобству работы танкистов.Конструкторы исходили из постулата «танк – это дом экипажа в военное время». Появилась компоновка танка с передним расположением моторно-трансмиссионного отделения. И если компоновка танка Merkava вырисовывалась весьма необычной, то его вооружение было вполне традиционным – доработанная 105-мм нарезная пушка М68 – американский лицензионный вариант английского танкового орудия L7.Анализ танковых боев 1967 года показал, что основные дистанции стрельбы из пушек даже в условиях пустынь Синайского полуострова редко превышали 1000 м, а на Голанских высотах средние дистанции стрельбы были и того меньше – 300 м. В условиях конкретного ближневосточного театра военных действий 105-мм орудие вполне удовлетворяло требованиям к танковой пушке.Официально о завершении разработки нового танка Merkava Израиль объявил в мае 1977 года. Merkava стал для Израиля не просто первым национальным танком. Он позволил дать бурное развитие стране новых технологий в машиностроении, которых ранее там не было.Позже, по мере развития технологий, приобретения опыта и становления бронетанковых сил Израиля, совершенствовалась конструкция танка Merkava. Появились новые модификации танков Merkava Mk.II, Mk.III, а в начале 2000-х годов была принята на вооружение модификация Merkava Mk.IV. Эта машина создана на цифровых технологиях, как ее еще называли «танк поколения playstation». На танке системы связи, электроника, датчики и компьютеры – все объединено в сложную современную систему управления. В результате этого танк Merkava Mk.IV повысил живучесть, огневую мощь и подвижность.Танк Merkava Mk.IV демонстрирует дальнейшее совершенствование защищенности машины, где перешли от мер по защите только фронтальной проекции машины к всеракурсной ее защите. По мнению израильских конструкторов, танк должен быть защищен на все 360°. Это мнение родилось в результате возрастания роли двух факторов. Первый – увеличение в арсеналах количества высокоэффективных ПТРК и РПГ. Второй фактор – использование в последние годы нестандартных методов вооруженной борьбы, когда противником навязывается ближний бой в урбанизированной местности. В городской среде в бою часто царит хаос и неразбериха, ввиду этого экипаж танка должен ожидать выстрела в него и сверху, и снизу, и в корму, и в борт, подрыва на мине или фугасе.Резкое повышение массы боевых машин с наращиванием броневой защиты делает невозможным обеспечение им полной защиты со всех направлений от всего спектра оружия, которое может быть использовано против танков во время боя. Поэтому на последних модификациях танка, Merkava Mk.IVM, установлена система активной защиты Trophy II, обеспечивающая поражение подлетающих к машине ПТУР и реактивных гранат, как это было реализовано в системах активной защиты советского производства «Дрозд» или «Арена» в середине 80-х.При выборе основного оружия танка Merkava Mk.IV конструкторы остановились на 120-мм гладкоствольной танковой пушке израильской разработки, имеющей соответствие стандартам НАТО, но обеспечивающей создание более высокого давления газов внутри ствола, что обеспечивает повышение начальной скорости снаряда. Кроме того, танк Merkava Mk.IV имеет современную автоматизированную СУО с тепловизионным прицелом и способен вести огонь управляемыми ракетами LAHAT.Если сравнивать современный израильский танк Merkava Mk.IVM с имеющимися на вооружении российской армии танками Т-90А или Т-72Б3, то можно отметить, что израильская машина, возможно, имеет лучшую защиту экипажа во фронтальной проекции за счет переднего расположения силовой установки. Однако благодаря значительно меньшему силуэту танков Т-90А и Т-72Б3 показатель защищенности у машин можно считать примерно одинаковым. По огневой мощи машины также находятся примерно на одном уровне. Благодаря значительно меньшей массе российских танков их оперативная и тактическая подвижность намного лучше израильских 65-тонных машин. Что касается командной управляемости, то в последнее время она также улучшила свои показатели.Здесь уместно провести одну параллель. Достаточно вспомнить Т-34-76 и немецкий Tiger. «Тридцатьчетверка» уступала Tiger в огневой мощи, командной управляемости и в несколько раз в защищенности. Но часто советские танкисты выходили в единоборстве с немцами победителями. Поэтому иногда не так важно, какие показатели боевой эффективности у танка противника. Побеждает экипаж. Важнее показатели его обученности и слаженности.В заключение отмечу одну интересную деталь, с которой, собственно, и началось мое путешествие в израильский «Музей танков» в Латруне. Несколько лет назад в Нижнем Тагиле ко мне подошли два полковника запаса израильских бронетанковых сил. Оказывается, они внимательно читали все мои статьи о бронетехнике. Русского гостеприимства никто не отменял: пришли – милости просим. Они хотели узнать мое мнение об основном израильском танке Merkava Mk.IV.Я ответил примерно так: «Для страны, которую этот танк может пересечь на одной заправке, где нет рек и прочих водных преград, где сутками не идут дожди и месяцами не лежит снег, лучше танка Merkava ничего быть не может. Но в Нижнем Тагиле, например, нам пришлось бы вытаскивать его из болота через 10–15 минут движения». Мои израильские коллеги с этим согласились, более того, они сказали, что сами считают также, и пригласили меня посетить Танковый музей в Израиле. И вот звезды сложились, я приехал в Латрун. Кстати, танки Merkava находятся только на вооружении АОИ, а танки типа Т-90 и Т-72 – на вооружении армий более чем 30 стран мира в четырех частях света.