16:23 23 мая
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Сирийский урок для дальней авиации



Первый опытный образец модернизированного стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М2 появится уже в 2019 году, сообщил на этой неделе журналистам генеральный директор ПАО «Туполев» Александр Конюхов. Ранее президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявлял, что серийное производство этих машин планируется начать в 2021 году.

Базовый самолет для первого серийного Ту-160М2В встал в сборочный цех Казанского авиационного завода в начале 2017 года, получив номер «804».


На предприятии к этому времени смогли восстановить уникальную технологию сварки массивной титановой балки для этого самолета.

Самарским научно-техническим комплексом имени Кузнецова реализуется программа по обновлению двигателей для дальней авиации: расширяется система ремонта двигателей НК-12МП для самолетов типа Ту-95МС, восстанавливается ремонт и производство двигателей НК-25 для самолетов Ту-22М3 и НК-32 второго этапа для самолетов Ту-160.

Российская дальняя авиация продемонстрировала свои современные возможности в реальных боевых действиях во время войны в Сирии.

Ранее только Соединенные Штаты использовали стратегические самолеты для авиационных и ракетных ударов по противнику, добиваясь успеха при минимальных рисках для своих солдат и мирного населения. Бомбардировочное командование ВВС США применяло свои самые современные машины даже против технически гораздо более слабого противника: FB-111 — в Ливии, В-1 — в Афганистане и Ираке, В-2 — в Югославии и Ираке. Кроме того, практически во всех локальных войнах эффективно использовался ветеран стратегической авиации США бомбардировщик В-52.

Российская дальняя авиация (бомбардировщики Ту-16 и Ту-22 различных модификаций) последний раз активно применялась в войне в Афганистане. Только за три месяца 1988 года с самолетов Ту-16 было сброшено 289 девятитонных бомб ФАБ-9000М-54.

После практически двадцатилетнего перерыва было совершено три боевых вылета эскадрилий Ту-22М3 в Грузии в августе 2008 года.

В Сирии Ту-22М3 продемонстрировали гораздо более высокую точность бомбометания, чем в Грузии. Этому способствовало оснащение самолетов новой прицельно-навигационной системой СВП-24-22 разработки ОАО «Гефест и Т».

В 2015 году впервые в истории России в военном конфликте были задействованы стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, которые с большого расстояния поражали цели новыми крылатыми ракетами типа Х-101.

Выявленные в итоге недостатки показали, что текущую модернизацию дальней авиации необходимо было начать по меньшей мере на пять-семь лет раньше.

Сейчас, до начала поступления в строй новых машин Ту-160М2, руководству ВКС важно прежде всего сохранить существующий парк самолетов стратегической и дальней авиации — буквально затормозить списание и утилизацию самолетов.

За последние десятилетия в стратегической авиации накопился огромный дефицит комплектующих. Многие их разработчики остались после развала СССР за рубежом, в основном на Украине и в Прибалтике. Организовать импортозамещение в отсутствие массового заказа оказалось весьма непросто. Да и отечественным предприятиям в большинстве своем было невыгодно возвращаться к изготовлению комплектующих, производство которых было освоено более 40 лет назад.

Парк дальней авиации не модернизировался почти 25 лет. За это время в самолетных электросхемах даже высохли электролиты.



Еще меньше внимания уделялось старению неэлектронных самолетных систем: рулевых агрегатов, агрегатов шасси, трубопроводов, насосов и механизации.

В 2000–2001 годах с трудом удалось уговорить военных хотя бы начать испытания нового высокоточного оружия для перевооружения парка дальней авиации, чтобы не оставить его безоружным в связи с обвальным списанием исчерпавших к тому времени назначенный срок службы ракет.

Однако заказчик выделил на это мизерное количество средств. Самолетные системы управления оружием оставили в старом исполнении.

Поэтому в Сирии новые ракеты пришлось применять со старых бортовых комплексов. Вот тогда и проявились недостатки, связанные с использованием устаревшего оборудования, со взаимодействием цифровых и аналоговых вычислителей ракет и носителей.

Тем не менее на общем фоне продемонстрированной эффективности применения носителей эти недостатки оказались не столь существенными.

В то же время самолеты дальней авиации действовали в Сирии в условиях отсутствия системы противовоздушной обороны противника. Чтобы гарантированно избежать повторения грузинской трагедии, когда был сбит самолет Ту-22М3, трое из четырех членов экипажа которого погибли, необходимо все самолеты дальней авиации дооснастить более эффективной системой радиоэлектронного противодействия и средствами огневой или лазерной защиты.

В этом направлении и идет основная модернизация носителей дальней авиации. Меняется и усовершенствуется радиоэлектронное оборудование. Устанавливаются новые комплексы связи и навигации, в значительной степени дорабатываются системы управления. Модернизации способствовало продление сроков службы самолетов, обусловленное малым налетом носителей в начале XXI века, когда финансирование дальней авиации осуществлялось практически по остаточному принципу.

Нынешний дефицит комплектующих для стратегических бомбардировщиков, выработка ими назначенных сроков службы и поздняя модернизация парка самолетов в ближайшее время начнут компенсироваться возвращением в строй отремонтированных самолетов и поставками новых комплексов Ту-160М2.

Однако воспроизводство Ту-160 не способно в полном объеме решить накопившиеся за последнее время многочисленные проблемы дальней авиации.

Помимо глубокой модернизации Ту-160 и других типов самолетов дальней авиации у фирмы «Туполев» сегодня есть заказы на разработку нового самолета — перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА), сроки создания которого постоянно сдвигаются. Он должен прийти на смену выработавшим свои сроки службы машинам этого рода Воздушно-космических сил.

Разработка ПАК ДА идет с конца прошлого века. Еще в нулевые годы фирма «Туполев» получила заказ на выполнение научно-исследовательской работы, итогом которой стал аванпроект новой машины, получивший положительную оценку Минобороны. Разработка была переведена в стадию опытно-конструкторских работ.

Сегодня в проекте ПАК ДА реализуются самые передовые и перспективные конструктивно-технические решения. Например, весовая отдача нового самолета, по мнению специалистов, будет превосходить все современные и разрабатываемые аналоги. В этом плане Россия получит, наконец, существенное преимущество по сравнению с конкурентами.
Автор: Михаил Ходаренок
Первоисточник: https://www.gazeta.ru/army/2017/05/19/10680113.shtml


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Комментарии 2

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  1. НЕКСУС Сегодня, 15:11
    Первый опытный образец модернизированного стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М2 появится уже в 2019 году, сообщил на этой неделе журналистам генеральный директор ПАО «Туполев» Александр Конюхов.

    Взялись за парк стратегов смотрю серьезно,и арсенал под них создают новый...при этом использование таких бомберов уже рассматривается как и со стороны тактических не ядерных ударов.
    НЕКСУС
  2. pvv113 Сегодня, 15:19
    восстанавливается ремонт и производство двигателей НК-25 для самолетов Ту-22М3 и НК-32 второго этапа для самолетов Ту-160.

    Про восстановление производства НК-32 уже неоднократно сообщалось, а вот про НК-25 слышу впервые. Весьма отрадно, так как парк двигателей для Ту-22М3 не обновлялся уже лет двадцать, только капитальный ремонт. Успехов самарским двигателистам!
    pvv113
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