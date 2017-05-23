Сирийский урок для дальней авиации

Первый опытный образец модернизированного стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М2 появится уже в 2019 году, сообщил на этой неделе журналистам генеральный директор ПАО «Туполев» Александр Конюхов. Ранее президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявлял, что серийное производство этих машин планируется начать в 2021 году.Базовый самолет для первого серийного Ту-160М2В встал в сборочный цех Казанского авиационного завода в начале 2017 года, получив номер «804».На предприятии к этому времени смогли восстановить уникальную технологию сварки массивной титановой балки для этого самолета.Самарским научно-техническим комплексом имени Кузнецова реализуется программа по обновлению двигателей для дальней авиации: расширяется система ремонта двигателей НК-12МП для самолетов типа Ту-95МС, восстанавливается ремонт и производство двигателей НК-25 для самолетов Ту-22М3 и НК-32 второго этапа для самолетов Ту-160.Российская дальняя авиация продемонстрировала свои современные возможности в реальных боевых действиях во время войны в Сирии.Ранее только Соединенные Штаты использовали стратегические самолеты для авиационных и ракетных ударов по противнику, добиваясь успеха при минимальных рисках для своих солдат и мирного населения. Бомбардировочное командование ВВС США применяло свои самые современные машины даже против технически гораздо более слабого противника: FB-111 — в Ливии, В-1 — в Афганистане и Ираке, В-2 — в Югославии и Ираке. Кроме того, практически во всех локальных войнах эффективно использовался ветеран стратегической авиации США бомбардировщик В-52.Российская дальняя авиация (бомбардировщики Ту-16 и Ту-22 различных модификаций) последний раз активно применялась в войне в Афганистане. Только за три месяца 1988 года с самолетов Ту-16 было сброшено 289 девятитонных бомб ФАБ-9000М-54.После практически двадцатилетнего перерыва было совершено три боевых вылета эскадрилий Ту-22М3 в Грузии в августе 2008 года.В Сирии Ту-22М3 продемонстрировали гораздо более высокую точность бомбометания, чем в Грузии. Этому способствовало оснащение самолетов новой прицельно-навигационной системой СВП-24-22 разработки ОАО «Гефест и Т».В 2015 году впервые в истории России в военном конфликте были задействованы стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, которые с большого расстояния поражали цели новыми крылатыми ракетами типа Х-101.Выявленные в итоге недостатки показали, что текущую модернизацию дальней авиации необходимо было начать по меньшей мере на пять-семь лет раньше.Сейчас, до начала поступления в строй новых машин Ту-160М2, руководству ВКС важно прежде всего сохранить существующий парк самолетов стратегической и дальней авиации — буквально затормозить списание и утилизацию самолетов.За последние десятилетия в стратегической авиации накопился огромный дефицит комплектующих. Многие их разработчики остались после развала СССР за рубежом, в основном на Украине и в Прибалтике. Организовать импортозамещение в отсутствие массового заказа оказалось весьма непросто. Да и отечественным предприятиям в большинстве своем было невыгодно возвращаться к изготовлению комплектующих, производство которых было освоено более 40 лет назад.Парк дальней авиации не модернизировался почти 25 лет. За это время в самолетных электросхемах даже высохли электролиты.Еще меньше внимания уделялось старению неэлектронных самолетных систем: рулевых агрегатов, агрегатов шасси, трубопроводов, насосов и механизации.В 2000–2001 годах с трудом удалось уговорить военных хотя бы начать испытания нового высокоточного оружия для перевооружения парка дальней авиации, чтобы не оставить его безоружным в связи с обвальным списанием исчерпавших к тому времени назначенный срок службы ракет.Однако заказчик выделил на это мизерное количество средств. Самолетные системы управления оружием оставили в старом исполнении.Поэтому в Сирии новые ракеты пришлось применять со старых бортовых комплексов. Вот тогда и проявились недостатки, связанные с использованием устаревшего оборудования, со взаимодействием цифровых и аналоговых вычислителей ракет и носителей.Тем не менее на общем фоне продемонстрированной эффективности применения носителей эти недостатки оказались не столь существенными.В то же время самолеты дальней авиации действовали в Сирии в условиях отсутствия системы противовоздушной обороны противника. Чтобы гарантированно избежать повторения грузинской трагедии, когда был сбит самолет Ту-22М3, трое из четырех членов экипажа которого погибли, необходимо все самолеты дальней авиации дооснастить более эффективной системой радиоэлектронного противодействия и средствами огневой или лазерной защиты.В этом направлении и идет основная модернизация носителей дальней авиации. Меняется и усовершенствуется радиоэлектронное оборудование. Устанавливаются новые комплексы связи и навигации, в значительной степени дорабатываются системы управления. Модернизации способствовало продление сроков службы самолетов, обусловленное малым налетом носителей в начале XXI века, когда финансирование дальней авиации осуществлялось практически по остаточному принципу.Нынешний дефицит комплектующих для стратегических бомбардировщиков, выработка ими назначенных сроков службы и поздняя модернизация парка самолетов в ближайшее время начнут компенсироваться возвращением в строй отремонтированных самолетов и поставками новых комплексов Ту-160М2.Однако воспроизводство Ту-160 не способно в полном объеме решить накопившиеся за последнее время многочисленные проблемы дальней авиации.Помимо глубокой модернизации Ту-160 и других типов самолетов дальней авиации у фирмы «Туполев» сегодня есть заказы на разработку нового самолета — перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА), сроки создания которого постоянно сдвигаются. Он должен прийти на смену выработавшим свои сроки службы машинам этого рода Воздушно-космических сил.Разработка ПАК ДА идет с конца прошлого века. Еще в нулевые годы фирма «Туполев» получила заказ на выполнение научно-исследовательской работы, итогом которой стал аванпроект новой машины, получивший положительную оценку Минобороны. Разработка была переведена в стадию опытно-конструкторских работ.Сегодня в проекте ПАК ДА реализуются самые передовые и перспективные конструктивно-технические решения. Например, весовая отдача нового самолета, по мнению специалистов, будет превосходить все современные и разрабатываемые аналоги. В этом плане Россия получит, наконец, существенное преимущество по сравнению с конкурентами.