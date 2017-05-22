19:53 22 мая

Европейцы решили скончаться коллективно

В новом выпуске программы «Если завтра война» с Константином Душеновым обсуждается возможность создания единой европейской армии.




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Комментарии 1

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 19:33
    опять душенов помолясь несёт чушь... tongue
    андрей юрьевич
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