Европейцы решили скончаться коллективно Сегодня, 18:50 В новом выпуске программы «Если завтра война» с Константином Душеновым обсуждается возможность создания единой европейской армии. 0 Русский «Торнадо» в бою: залп победы "Каракурты" и "Буяны" обнулят морскую мощь США Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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