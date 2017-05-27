Три пули в голову: Как в СССР создавали автомат будущего

Советские проекты по созданию автоматов будущего выглядят не такими дерзкими, как американские программы SPIW, ACR и OICW. Вдобавок, США активно пиарили свои конкурсы, а аналогичные работы в СССР велись закрыто — некоторые результаты по ним не опубликованы до сих пор. С другой стороны, публичность американцев позволяла советским конструкторам учитывать опыт заокеанских коллег и не повторять очевидных ошибок — отсюда и относительный консерватизм наших программ. А вот результаты поисков «оружия будущего» и там, и тут примерно одинаковы: армия Соединенных Штатов по-прежнему вооружена винтовкой М16, а наши солдаты — автоматом Калашникова.Смелые стрелковые концепты появлялись в СССР еще в конце сороковых, когда военные выбирали оружие под новый промежуточный патрон 7,62х39 миллиметров. Как известно, победителем конкурса тогда стал автомат Калашникова (АК-47). Помимо известных конкурентов АК — автоматов Булкина, Дементьева и т.д. — за право стать основным стрелковым оружием Советской армии боролись и весьма нестандартные системы. Так, ТКБ-408 конструктора Германа Коробова. ТКБ-408 (ТКБ — Тульское конструкторское бюро) иногда называют первым автоматом в компоновке булл-пап, когда магазин, патронник и УСМ расположены за рукояткой управления огнем. На самом деле такое оружие разрабатывалось еще во время Второй мировой войны — например, экспериментальный автомат Сергея Коровина: возможно, наряду с британской экспериментальной винтовкой он и был первым булл-пап-автоматом.Не считая компоновки, конструкция ТКБ-408 была традиционной: газовый двигатель с верхним расположением поршня, продольно скользящий затвор с запиранием перекосом. На испытаниях коробовский автомат показал отнюдь не выдающиеся результаты: невысокая кучность, неудовлетворительная надежность и малый — около пяти тысяч выстрелов — ресурс. В общем, калашникову не конкурент.Зато Коробова вполне можно считать отцом советских автоматов булл-пап, ведь через 20 лет он предложит, по сути, революционные модели.Но не булл-папом единым. В 1953 году, когда Главное артиллерийское управление выдало тактико-технические требования и организовало ОКР по созданию для Советской армии нового стрелкового комплекса (автомат плюс ручной пулемет), Коробов представил вполне традиционное оружие с полусвободным затвором ТКБ-517. Схожую схему во время Второй мировой войны использовал в своих пистолетах-пулеметах венгр Пол Кирали.ТКБ-517 был главным конкурентом АКМ. Коробовский автомат был легче, проще и превосходил АКМ по кучности стрельбы очередями. На базе ТКБ-517 Коробов также сделал ручной пулемет с комбинированным питанием — магазинным и ленточным (это был прямой конкурент РПК на том же конкурсе). Но при всех очевидных достоинствах система Коробова уступала калашникову в главном — в надежности. Многие эксперты уверены, что автоматика с полусвободным затвором вообще не способна обеспечить должной надежности для оружия под промежуточный/автоматный патрон. Косвенное подтверждение тому — печальная судьба французской винтовки FAMAS, где использована та же схема, что и в ТКБ-517. Напомним, FAMAS считается одним из самых неудачных современных автоматов, и в конце прошлого года французы, презрев национальную гордость, отказались от него в пользу германской винтовки НК416.Стоит ли говорить, что Советская армия, делая выбор, предпочла освоенную в производстве и проверенную систему Калашникова.60-е годы в СССР можно назвать золотым веком советских булл-папов. Авторами революционных концептов были уже упомянутый Герман Коробов и еще один тульский конструктор — Николай Афанасьев.Серия автоматов ТКБ-022 считается одной из самых интересных коробовских разработок. Это было компактное оружие в пластиковом корпусе. С точки зрения дизайна и использованных материалов система была абсолютно прорывной — знаменитый пластиковый Steyr AUG появится в Австрии примерно пятнадцатью годами позже. В моделях ТКБ-022П магазин с патронами вставлялся непосредственно в рукоятку управления огнем, как у израильского «УЗИ». А модели ТКБ-022ПМ отличались сверхмалыми размерами: при одинаковой длине ствола в 415 миллиметров коробовский автомат был на 11,5 сантиметра короче, чем АКМС со сложенным прикладом. Это достигалось за счет использования клиновидного затвора, который перемещался в вертикальной плоскости, при этом магазин с патронами располагался у самого затыльника «приклада».Еще одного инновационное решение ТКБ-022 — выброс стреляных гильз вперед, что решало проблему стрельбы с левого плеча. Впоследствии этот прием будет использован на бельгийской винтовке XXI века — FN F2000.В целом, по имеющимся оценкам (официальные результаты испытаний до сих пор не опубликованы), автоматы Коробова имели характеристики близкие к АКМ, но заметно превосходили последний по компактности.В автоматах ТКБ-011 Николая Афанасьева использовался ряд конструкторских решений Коробова: общая компоновка, используемые материалы, выброс гильз. При этом оружие имело крайне необычный вид: передняя и задняя части ствольной коробки располагались под углом друг к другу. В справочниках указывается, что в конструкции булл-папов Афанасьева широко применен пластик, хотя некоторые источники сообщают, что корпуса музейных образцов деревянные.Булл-папы 60-х так и остались опытными образцами. «Чем они не угодили — сказать трудно, потому что архивы еще не открыты, в открытом доступе этой информации нет», — пояснил историк стрелкового оружия Максим Попенкер. Из очевидных проблем — чрезмерно смещенный назад баланс ТКБ-022ПМ. Совмещение горловины автоматного магазина с рукояткой управления огнем ТКБ-022П — тоже сомнительное эргономическое решение. Наконец, общая проблема булл-папов — короткая прицельная линия, отрицательно влияющая на точность стрельбы. Неслучайно на том же Steyr AUG установлен оптический прицел в качестве основного.Добавим к этому консерватизм военных чиновников: сможет ли пластиковый автомат показать такую же живучесть, как стальной, при эксплуатации в сложных условиях? Не потеряет ли пластик своих свойств, если оружие будет десятки лет храниться на складах при перепадах температур? В общем, много всяческих «но», при том что выигрыш в боевых характеристиках был не слишком очевиден.А еще в 60-е годы наши конструкторы внимательно следили за попытками американских коллег повысить эффективность огня стрелкового оружия. В самом конце 50-х в США была запущена программа SPIW, при реализации которой, ставка делалась на легкие стреловидные пули и на оружие, способное стрелять фиксированными очередями с очень высоким темпом либо давать залпы с контролируемым рассеиванием (для этого делались специальные патроны с двумя пулями). Если на дальней дистанции хотя бы одна стрелка попадет в цель — это хорошо. А вблизи есть шансы, что противник «поймает» сразу три пули.У нас тоже велись исследования по созданию систем стрелкового оружия, позволяющих резко повысить эффективность огня. В частности, в СССР опробовали свою залповую систему, только стреляла она не стрелками, а патронами 7,62х39. Решение предложил Герман Коробов: трехствольный булл-пап-автомат с возможностью залповой стрельбы. В 1962 году появился экспериментальный прототип «Прибор 3Б», на базе которого был создан трехствольный автомат залпового огня ТКБ-059. Внешне оружие напоминало зенитный пулемет, только уменьшенный в размерах. Стрельба велась либо очередями, либо залпами по три патрона. Темп огня достигал 1800 выстрелов в минуту.ТКБ-059 использовался вертикальный клиновый затвор, автоматика работала за счет длинного хода блока стволов, собранных в едином лафете. Автомат был допущен до государственных испытаний, где показал очень высокую кучность стрельбы, но на этом трехствольный эксперимент закончился.Советскую программу по выбору оружия под новый малоимпульсный патрон 5,45х39 миллиметров эксперты называют самой предсказуемой — в том смысле, что ее результат был ясен заранее: победить в ней обречен был новый автомат Калашникова АК-74. И это, по словам историка оружия Максима Попенкера, вполне оправдано: «Нужно было догонять американцев по созданию оружия под малоимпульсный патрон (американская армия недавно перешла на патрон 5,56х45), поэтому изначально было решено принять освоенный и проверенный автомат Калашникова, а дальше уже спокойно, без спешки и судорог, на научной основе сделать следующий шаг».Этим следующим шагом стала последняя и самая амбициозная советская стрелковая программа «Абакан». В ее рамках планировалось создать принципиально новое оружие, в полтора-два раза превосходящее по кучности и точности стрельбы АК-74. По времени проведения «Абакан» почти совпал с американской программой ACR (Advanced Combat Rifle), цель последней была схожей — сделать винтовку как минимум вдвое превосходящую по эффективности огня М16.Обе программы де-факто ставили целью создать оружие будущего, но советская была чуть более консервативной. Если участники американского конкурса начали активно экспериментировать с боеприпасами (безгильзовые патроны, стреловидные пули), то советским конструкторам сразу поставили ограничение: чудо-оружие должно работать на уже освоенных патронах 5,45х39.Определяющими в «Абакане» стали два пункта: сбалансированная автоматика и так называемая лафетная схема. Оружие со сбалансированной автоматикой создавалось в Ижевске еще на рубеже 1960-1970 годов, это был автомат АЛ-7. Суть ее в том, что в конструкцию затворной группы вводится балансир, соединенный с ней и равный ей по массе. Во время выстрела балансир движется разнонаправленно с затворной группой, компенсируя импульс от ее удара о заднюю стенку ствольной коробки и тем самым заметно снижая подброс оружия. По такому принципу работал представленный на «Абакане» АЕК-971 Ковровского механического завода (КМЗ).В лафетной схеме после выстрела агрегат из ствола, затвора и ствольной коробки движется назад внутри специального кожуха. Во время движения из промежуточного патронника подается второй патрон, и сразу после досылания происходит второй выстрел. Таким образом две пули вылетают из ствола, прежде чем затворная группа достигнет крайнего положения и стрелок ощутит отдачу. Поэтому лафетную систему еще называют системой со смещенным импульсом отдачи (ее, кстати, использует немецкая G11).Фиксированная очередь в два выстрела делается из такого оружия со скоростью 1800-2000 выстрелов в минуту, а две пули идут чуть ли не в одну точку. Но стрельба длинными очередями ведется уже с обычной скоростью — 600-700 выстрелов в минуту. Кучность стрельбы в этом режиме такая же, как у АК-74.Лафетную схему использовали победитель конкурса «Абакан» Геннадий Никонов на своем АН-94 и его главный конкурент Игорь Стечкин на ТКБ-0146 (последний был скомпонован по схеме булл-пап). Одна из особенностей автомата Стечкина — выброс стреляных гильз через специальное окошко у рукоятки управления огнем, чтобы летящие гильзы не мешали стрелку вести огонь от левого плеча. Кстати, Никонов тоже активно экспериментировал с булл-папами: в начале 80-х он создал автоматы НА-2 и НА-4, использующие лафетную схему и стреляющие фиксированными очередями по три выстрела.Американская программа ACR закончилась ничем. В России оружие с лафетной схемой — АН-94 — формально было принято на вооружение, но автомат был «сырым», а заниматься его доводкой в 90-е никто не стал. Затем приоритеты военных изменились: оказалось, что повысить эффективность огня можно за счет более совершенных прицельных приспособлений и эргономики оружия. Стоит ли тратить кучу денег на доработку, испытания и запуск в серию заведомо более дорогого и сложного оружия, если выигрыш не очевиден.