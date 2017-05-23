08:11 23 мая

Новейший вариант T-72БМЭ

Как сообщает « Вестник Мордовии », компания "Белтехэкспорт", 140-й ремонтный завод и ОАО "Пеленг" намерены продемонстрировать на 8-й Международной выставке вооружения и военной техники "MILEX - 2017" модернизированный танк T-72БМЭ.
Данная модификация является глубокой модернизацией танков Т-72 согласно требованиям, предъявляемым к боевым средствам XXI века. Характеристики нового танка максимально приближены к показателям Т-90. Бронемашина оснащена новыми системами управления огнем, наблюдения, защиты от современных средств поражения.

Новейший вариант T-72БМЭ


Ключевая особенность Т-72БМЭ состоит в установке нового прицельного комплекса с тепловизионным прицелом, усилении броневой защиты путем эффективного сочетания монолитной и комбинированной бронезащиты с дополнительной установкой динамической защиты и противокумулятивных экранов, увеличении подвижности за счет установки более мощного двигателя, а также автономности при ведении засадных и оборонительных действий за счет применения встроенного автономного источника питания.




Основными отличительными признаками бронемашины являются:

- установка комплексной системы управления "ЭССА–72У", включающей многоканальный тепловизионный прицел, баллистический вычислитель, телевизионные индикаторы и прицел-дублер командира танка, что обеспечивает эффективное поражение объектов противника на максимальной дальности в любых погодных условиях днем и ночью;
- установка комплекта датчиков (датчик ветра, датчик положения пушки, датчик атмосферного давления, датчики крена и тангажа, датчик положения пушки), что позволило существенно снизить время наведения на цель повысить точность стрельбы с места и в движении;
- обеспечение возможности ведения огня всеми типами 125 мм выстрелов, включая современные танковые управляемые снаряды;
- установка комплекта динамической защиты типа "Контакт-1";
- установка системы 902Б "Туча" с восемью пусковыми установками;
- установка двигателя В-84МС мощностью 840 л.с.;
- установка цифровой УКВ радиостанции последнего поколения БАРРЕТТ-2082+;
- установка современного инфракрасного или тепловизионного прибора механика-водителя;
- установка автономного дизельного источника питания для обеспечения работы основных систем танка в обороне и экономии ресурса основного двигателя.


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 10

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 06:55
    Вроде-ничего нового,что-бы не применялось у супостата.Да и у нас есть.Спецы-Ваш выход,парни.
    ВЕРЕСК
  2. Teberii Сегодня, 06:57
    Для модернизации зарубежной техники есть очень хорошие предпосылки.Тем более если не хватает денег на современные машины.
    Teberii
  3. Шурале Сегодня, 06:57
    Я как-то предполагал что модернизация в данное время невыгодна по экономическим причинам , нельзя много распилить на модернизации , на разработке новой техники мона наварить гораздо больше , и вот подтверждение моих слов - официальное заявление что модернизацией мы занимацо не будем :https//m.news.rambler.ru/politics/9156170-suhopu
    tnye-voyska-rossii-otkazhutsya-ot-modernizatsii-s
    taroy-tehniki/
    Шурале
    1. user1212 Сегодня, 07:21
      Вас послушать так вся армия - один сплошной попил бабла
      user1212
  4. aleksfill Сегодня, 07:00
    Ну и каким заклятым друзьям России Белоруссия толкнёт эту машину?
    aleksfill
    1. Jovanni Сегодня, 08:00
      Цитата: aleksfill
      Ну и каким заклятым друзьям России Белоруссия толкнёт эту машину?

      Особенно если учесть что товарищ Трамп собирается лишить свидомитов прямых вливаний бабосов. Ну а на кредиты не разгонишься. Опять же американцы под закупки своего вооружения кредиты дают. Ну, в основном...
      Есть, конечно вариант с Африкой по бартеру на бананы поработать. Потом на эти бананы наклеечки "сделано в Беларуси" шмяк, и в Россию...
      Jovanni
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:05
    Это ответ Рогозину о том что модернизацией тем более такой глубокой мы не будем занематься.
    Изгоняющий либероидов
    1. Wedmak Сегодня, 08:00
      А где вы видите здесь глубокую модернизацию? Поставили то, что уже есть на других танках и в серийном выпуске, причем ДЗ далеко не новая.
      Wedmak
  6. Моль Сегодня, 07:10
    Ну "Контакт-1" уже совсем не современная модель ДЗ. Плюс, бортовые экраны не отвечают требованиям по защите танка.
    Моль
  7. RASKAT Сегодня, 07:40
    Судя по всему модернизация создана в версии эконом. Все максимум дешевое, кроме прицельного комплекса, видать для Африки и ближнего востока. Да и расцветка в тон ландшафту этих регионов.
    RASKAT
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