Новейший вариант T-72БМЭ
Как сообщает « Вестник Мордовии », компания "Белтехэкспорт", 140-й ремонтный завод и ОАО "Пеленг" намерены продемонстрировать на 8-й Международной выставке вооружения и военной техники "MILEX - 2017" модернизированный танк T-72БМЭ.
Данная модификация является глубокой модернизацией танков Т-72 согласно требованиям, предъявляемым к боевым средствам XXI века. Характеристики нового танка максимально приближены к показателям Т-90. Бронемашина оснащена новыми системами управления огнем, наблюдения, защиты от современных средств поражения.
Ключевая особенность Т-72БМЭ состоит в установке нового прицельного комплекса с тепловизионным прицелом, усилении броневой защиты путем эффективного сочетания монолитной и комбинированной бронезащиты с дополнительной установкой динамической защиты и противокумулятивных экранов, увеличении подвижности за счет установки более мощного двигателя, а также автономности при ведении засадных и оборонительных действий за счет применения встроенного автономного источника питания.
Основными отличительными признаками бронемашины являются:
- установка комплексной системы управления "ЭССА–72У", включающей многоканальный тепловизионный прицел, баллистический вычислитель, телевизионные индикаторы и прицел-дублер командира танка, что обеспечивает эффективное поражение объектов противника на максимальной дальности в любых погодных условиях днем и ночью;
- установка комплекта датчиков (датчик ветра, датчик положения пушки, датчик атмосферного давления, датчики крена и тангажа, датчик положения пушки), что позволило существенно снизить время наведения на цель повысить точность стрельбы с места и в движении;
- обеспечение возможности ведения огня всеми типами 125 мм выстрелов, включая современные танковые управляемые снаряды;
- установка комплекта динамической защиты типа "Контакт-1";
- установка системы 902Б "Туча" с восемью пусковыми установками;
- установка двигателя В-84МС мощностью 840 л.с.;
- установка цифровой УКВ радиостанции последнего поколения БАРРЕТТ-2082+;
- установка современного инфракрасного или тепловизионного прибора механика-водителя;
- установка автономного дизельного источника питания для обеспечения работы основных систем танка в обороне и экономии ресурса основного двигателя.
Данная модификация является глубокой модернизацией танков Т-72 согласно требованиям, предъявляемым к боевым средствам XXI века. Характеристики нового танка максимально приближены к показателям Т-90. Бронемашина оснащена новыми системами управления огнем, наблюдения, защиты от современных средств поражения.
Ключевая особенность Т-72БМЭ состоит в установке нового прицельного комплекса с тепловизионным прицелом, усилении броневой защиты путем эффективного сочетания монолитной и комбинированной бронезащиты с дополнительной установкой динамической защиты и противокумулятивных экранов, увеличении подвижности за счет установки более мощного двигателя, а также автономности при ведении засадных и оборонительных действий за счет применения встроенного автономного источника питания.
Основными отличительными признаками бронемашины являются:
- установка комплексной системы управления "ЭССА–72У", включающей многоканальный тепловизионный прицел, баллистический вычислитель, телевизионные индикаторы и прицел-дублер командира танка, что обеспечивает эффективное поражение объектов противника на максимальной дальности в любых погодных условиях днем и ночью;
- установка комплекта датчиков (датчик ветра, датчик положения пушки, датчик атмосферного давления, датчики крена и тангажа, датчик положения пушки), что позволило существенно снизить время наведения на цель повысить точность стрельбы с места и в движении;
- обеспечение возможности ведения огня всеми типами 125 мм выстрелов, включая современные танковые управляемые снаряды;
- установка комплекта динамической защиты типа "Контакт-1";
- установка системы 902Б "Туча" с восемью пусковыми установками;
- установка двигателя В-84МС мощностью 840 л.с.;
- установка цифровой УКВ радиостанции последнего поколения БАРРЕТТ-2082+;
- установка современного инфракрасного или тепловизионного прибора механика-водителя;
- установка автономного дизельного источника питания для обеспечения работы основных систем танка в обороне и экономии ресурса основного двигателя.
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