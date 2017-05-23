Саудовская Аравия закупает новые базовые патрульные самолеты Boeing Р-8А Poseidon
Согласно информации блога bmpd , американская корпорация Boeing заявила о подписании 20 мая с Саудовской Аравией в ходе визита президента Соединенных Штатов Дональда Трампа соглашений, предусматривающих в частности приобретение новых базовых патрульных самолетов Boeing Р-8А Poseidon .
Как ранее утверждали СМИ, саудиты изучают возможность закупки от четырех до шести самолетов Р-8А. До настоящего времени Саудовская Аравия не имела морской патрульной авиации.
На сегодняшний день иностранными операторами Р-8 являются Индия (получившая 8 самолетов P-8I с 2012 по 2015 годы и заказавшая еще 4), Австралия (заказавшая 15 самолетов Р-8А, первый самолет был поставлен в 2016 году), Великобритания (заказавшая 9 самолетов Р-8А с поставкой в 2019-2021 годах) и Норвегия (заказавшая 5 самолетов Р-8А с поставкой в 2021-2022 годах). ВМС США заказали 117 самолетов Р-8А, из которых с 2012 года поставлены уже более 50 (50-й самолет был передан 5 января 2017 года). Возможно, 4 машины будут реализованы Новой Зеландии.
Как ранее утверждали СМИ, саудиты изучают возможность закупки от четырех до шести самолетов Р-8А. До настоящего времени Саудовская Аравия не имела морской патрульной авиации.
На сегодняшний день иностранными операторами Р-8 являются Индия (получившая 8 самолетов P-8I с 2012 по 2015 годы и заказавшая еще 4), Австралия (заказавшая 15 самолетов Р-8А, первый самолет был поставлен в 2016 году), Великобритания (заказавшая 9 самолетов Р-8А с поставкой в 2019-2021 годах) и Норвегия (заказавшая 5 самолетов Р-8А с поставкой в 2021-2022 годах). ВМС США заказали 117 самолетов Р-8А, из которых с 2012 года поставлены уже более 50 (50-й самолет был передан 5 января 2017 года). Возможно, 4 машины будут реализованы Новой Зеландии.
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