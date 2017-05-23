12:39 23 мая

Саудовская Аравия закупает новые базовые патрульные самолеты Boeing Р-8А Poseidon

Согласно информации блога bmpd , американская корпорация Boeing заявила о подписании 20 мая с Саудовской Аравией в ходе визита президента Соединенных Штатов Дональда Трампа соглашений, предусматривающих в частности приобретение новых базовых патрульных самолетов Boeing Р-8А Poseidon .

Саудовская Аравия закупает новые базовые патрульные самолеты Boeing Р-8А Poseidon


Как ранее утверждали СМИ, саудиты изучают возможность закупки от четырех до шести самолетов Р-8А. До настоящего времени Саудовская Аравия не имела морской патрульной авиации.


На сегодняшний день иностранными операторами Р-8 являются Индия (получившая 8 самолетов P-8I с 2012 по 2015 годы и заказавшая еще 4), Австралия (заказавшая 15 самолетов Р-8А, первый самолет был поставлен в 2016 году), Великобритания (заказавшая 9 самолетов Р-8А с поставкой в 2019-2021 годах) и Норвегия (заказавшая 5 самолетов Р-8А с поставкой в 2021-2022 годах). ВМС США заказали 117 самолетов Р-8А, из которых с 2012 года поставлены уже более 50 (50-й самолет был передан 5 января 2017 года). Возможно, 4 машины будут реализованы Новой Зеландии.


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Комментарии 6

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  1. xetai9977 Сегодня, 09:08
    Они закупают много чего ещё. Контракт на 110 миллиардов- это не шутки. Хотя на что преимущественно сухопутной стране такое количество сугубо морского самолёта, это уже другой вопрос. Красное море и Персидский залив, которые не ахти по размерам, можно патрулировать и менее дорогостоящими средствами.
    xetai9977
    1. pjastolov Сегодня, 09:30
      "будут ноги в индийском океане мыть!" - наверное wassat
      pjastolov
  2. donavi49 Сегодня, 09:18
    Им бы еще солдат закупить. То даже с Суданцами не очень. Вон их у Миди как погромили...

    donavi49
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 09:24
    Порвите меня на запчасти.Но-машина толковая.Не знаю,что там внутри,но по надёжности базовый 737-й фору даст всем.Про наших неговорю.Нет таких у нас.Про суперджет-это не ко мне.Страшненький.
    ВЕРЕСК
  4. aleksandrs95 Сегодня, 09:29
    дело совсем не в оружии,оно почти не нужно Саудитам.Это форма получения денег Штатами.Трамп поехал за деньнами,которые необходимо влить в вены Штатов.Сауды отказать не смогли,тут и их совсем не демократическая деспотия и большое желание их подвинуть у конкурентов по престолу.Потому штаты они будут поддерживать,даже если им скажут отдать половину того что есть.Ведь Штатовские бумажки по сути принадлежат Штатам и ими же контролируются.
    aleksandrs95
    1. nik-karata Сегодня, 10:21
      может быть, конечно, что частично дело в "бабле", но говёный самолёт, однако, мало кто бы стал покупать! Самолётик-то, скажем честно, совсем не "слабый" по параметрам. Нам бы с такими характеристиками побольше (кто-то скажет, что А-50 не хуже, но я специально написал ПОБОЛЬШЕ САМОЛЁТОВ), т.к. у нас, если не все мозги пропил, всего около 19 шт. А-50...
      nik-karata
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