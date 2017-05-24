"Трамп перебрасывает силы со Среднего Востока на Дальний, заставляя саудитов оплатить это"

Американский президент Дональд Трамп начал своё первое зарубежное турне с посещения Саудовской Аравии, что для многих стало неожиданным. Кроме этого, в скором времени Трамп намерен посетить Израиль, Италию, Ватикан и Бельгию.В ближневосточном же королевстве визит высокого гостя совпал с заседанием Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива.Посещение Саудовской Аравии американским лидером во многом запомнилось благодаря нюансам религиозного свойства и дипломатического протокола. Так, советники Трампа и по совместительству его зять Джаред Кушнер и дочь Иванка Трамп, исповедующие ортодоксальный иудаизм, были вынуждены спрашивать разрешения раввина, дабы отправиться в дорогу в субботу, а та же Иванка и первая леди США Мелания Трамп отказались прикрыть голову платком, как того требуют мусульманские традиции.Впрочем, все это не помешало сторонам обсудить экономическую стратегию "Видение-2030", вопросы региональной безопасности и крупнейший в истории оборонный контракт. О том, какое влияние окажут переговоры на ситуацию в регионе, в интервью Накануне.RU рассказал научный руководитель Института прикладного востоковедения и африканистики Саид Гафуров.: Заседание Совета совпало с президентскими выборами в Иране, на которых победу одержал Роухани. Не секрет, что и Трамп уже объявлял Иран своим врагом.: Такие заседания проходят регулярно, но в данном случае это было внеочередное заседание, и визит Трампа согласовывался под него. Обеим сторонам нужны были гарантии на будущее. С Ираном это заседание связано в очень большой степени, но, на самом деле, у Ирана сейчас умеренная и взвешенная внешнеполитическая позиция, в регионе он играет стабилизирующую роль. Если бы Ирана не было, Саудовская Аравия уже полыхала бы в шиитско-суннитских конфликтах. И Саудовская Аравия – это ещё полбеды, Пакистан бы полыхал. Вот где очень тяжело. И в этой ситуации стабилизирующая роль Ирана во многом удерживает страны региона от провокаций.: В последнее время много говорится о желании Вашингтона создать на базе Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива антиииранский военный союз, своеобразное ближневосточное НАТО? Насколько все страны региона разделяют антииранскую политику Эр-Рияда?: Монархии Персидского залива приняли решение решать социальные проблемы полицейскими способами. А для этого нужен внешний враг, на которого можно свалить провалы внутренней политики. Но, на самом деле, там есть страны, которые очень сдержанно относятся к Ирану, а некоторые, например, Оман, чуть ли не откровенно поддерживают его, хотя Оман и побаивается активно играть конструктивную роль. Кувейт играет очень конструктивную роль, а это, всё-таки, вторая по значимости страна [в Совете]. Не думаю, что Оман и Кувейт пойдут на создание такого блока, да и Катар, скорее всего, не рискнёт. Слишком близко он к Ирану, слишком много у них деловых отношений.: Одним из важнейших итогов переговоров стал огромный оборонный контракт. Речь идёт о закупке Эр-Риядом американских вооружений на 110 млрд долларов и на дальнейшие поставки в размере 350 млрд в течение десяти лет. Среди них система ПРО THAAD, многоцелевые корабли, контракт на сборку вертолётов и т.д. При этом крупный оборонный контракт, также включающий локализацию производств вооружений, был недавно заключён саудитами и с Китаем. Зачем им столько оружия? Значит ли это, что Эр-Рияд готовится к большой войне, либо же это, прежде всего, политический жест?: Конечно, это политический жест. Они откупаются от американцев. Трамп показал всем, почему он стал мультимиллиардером, он блестяще "отжал" саудовцев. Ему сейчас надо будет уходить со Среднего Востока и концентрироваться на Дальнем. Потому что там принципиально новая стратегическая ситуация, когда Китай проводит реформирование Военно-морских сил и впервые создалась ситуация, когда вся территория США может быть атакована китайскими ядерными ракетами с подводных лодок. И сейчас Америка вынуждена искать решения этой проблемы. И, какими бы они ни были, это будет очень дорого стоить. Поэтому американцам нужно, по возможности стабилизировав ситуацию на Среднем Востоке, оттуда уйти, чтобы сконцентрироваться на Дальнем Востоке. И Трамп заставил саудовцев ещё и заплатить за это. А у Саудовской Аравии большого выбора не было, потому что она сильно замешана на финансировании терроризма. Хотя, действительно, это были частные, а не государственные фонды, но, вероятно, королю Саудовской Аравии дали понять, что необходимо умерить их активность. И ему придётся это делать, причём, в их социальных порядках унять спонсоров терроризма означает откупиться от них.: Но в Йемене сейчас воюет саудовская армия, стоит ли ожидать активизации боевых действий там?: В Йемене саудовцы войну проиграли и, фактически, только Иран не даёт йеменцам развернуть наступление на Мекку и Медину, на Эр-Рияд не получится, потому что там через пустыню Руб-эль-Хали нельзя наступать. Но Мекку и Медину йеменцы в военном отношении могут занять, но это приведёт к катастрофической ситуации. Саудиты сами йеменцев удержать не смогут, но потребуют вмешательства от египтян и от пакистанцев, иранцы не хотят этого допустить и играют стабилизирующую роль, уговаривают йеменцев не наступать. А так они войну выиграли.: Перспективы сотрудничества США по экономической программе Саудовской Аравии "Видение-2030" как оцениваете? Саудиты тоже предлагают американцам вложиться?: Программа-2030 – это просто попытка саудовского руководства вырваться из приближающейся чудовищной экономической удавки, сильно сомневаюсь, что это может получиться, но они хотя бы будут сейчас уговаривать американцев вложиться. Но уже известно, что в программе приватизации мало привлекательного для американцев и европейцев, хотя избыток денег в США может быть направлен, например, на больницы, если будут гарантии, что правительство будет финансировать медицинские учреждения. Но пока это выглядит не очень привлекательно.