12:38 23 мая

Польша выбирает новые субмарины

Как сообщает ЦАМТО , в период с 18 по 19 мая состоялся визит заместителя министра национальной обороны Польши Бартоша Ковнацки в Германию и Швецию, приуроченный к подготовке выполнения программы закупки новых субмарин для ВМС страны.

Со стороны Польши также участвовали представители Департамента политики в области вооружения, инспектората по вооружениям, генерального штаба и «Польской оружейной группы» (PGZ). Германию и Норвегию представляли руководитель управления минобороны Германии по вооружениям, информационным технологиям и техническому обслуживанию генерал-майор Бенедикт Циммер (Benedikt Zimmer) и заместитель генерального секретаря военного ведомства Норвегии и национальный директор по вооружениям Мортен Тиллер (Morten Tiller).

В ходе встречи Б. Ковнацки указал, что Польша планирует в течение ближайших недель принять решение о выборе поставщика новых НАПЛ. При этом предпочтение будет отдано претенденту, который обеспечит участие в проекте польской промышленности и реализацию компенсационных соглашений.


19 мая Б. Ковнацки прибыл на шведское предприятие в Карлскруне, где ознакомился с предложением по поставке подводных лодок нового типа, в частности НАПЛ А-26 , и возможностями в области разработки и постройки субмарин.

Польша выбирает новые субмарины

Предполагаемое изображение A-26


Согласно «Плану технической модернизации ВС РП и концепции развития ВМС РП до 2030 года», военное ведомство Польши намерено закупить в рамках программы «Орка» три новые подводные лодки в целях замены устаревших ДЭПЛ класса «Коббен», которые планируется снять с вооружения к 2021 году. Ожидается, что две первые НАПЛ должны быть введены в строй до 2022 года, а третья – до 2030 года. Стоимость потенциальной сделки предварительно составит 10 млрд. злотых (2,6 млрд. долл.). Возможными поставщиками являются шведская компания «Сааб» (Saab), немецкая «ТиссенКрупп мэрин систем» (ThyssenKrupp Marine System) и французская DCNS.


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Комментарии 29

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  1. pjastolov Сегодня, 09:39
    Ну теперь все, кругом один ужас, но вопрос - березок на дне моря нет, об что разбиваться будут? wassat
    pjastolov
    1. matak4b Сегодня, 09:41
      Думаю , поляки возьмут в результате лодки 212 или 214 проекта. Нет разумной альтернативы.
      matak4b
      1. KudrevKN Сегодня, 09:44
        Шведские - то получше будут. хотя и дороже?!
        KudrevKN
        1. vorobey Сегодня, 10:19
          Цитата: KudrevKN
          Шведские - то получше будут. хотя и дороже?!


          чем получше... они еще ни одной нашей лодки не поймали... гоняются ищут визжат.. а пойматьникак... не.. шведы не катят..
          vorobey
      2. pjastolov Сегодня, 09:44
        Скорее всего - да. все упирается в деньги и в военную доктрину польши hi
        pjastolov
      3. н0001 Сегодня, 12:04
        Если США продажи Tomahawk, А26 имеет лучший шанс. http://www.defensenews.com/articles/saab-a26-
        submarine-gets-vertical-launched-tomahawks
        н0001
    2. сибиралт Сегодня, 09:46
      Пусть поляки помянут Гданьскую верфь и многое чего у них было. Аминь! Они и до Второй Мировой вооружались, и что? Армии больших соседей по пару раз протопали сапогами по Польше, как по чужой спальне в проходной комнате, оставив им на память родной минталитет laughing
      сибиралт
      1. Басарев Сегодня, 09:58
        А зачем вообще Польше флот?
        Басарев
        1. сибиралт Сегодня, 10:00
          Да для того, чтобы Крым захватить. laughing Польше без него, похоже, никак! Надеются, что Большой хулиган за спиной поможет. Глядишь, и польскому Табаки косточка перепадет. laughing
          сибиралт
        2. dauria Сегодня, 10:15
          А зачем вообще Польше флот?


          Да он им нафиг не нужен, но разнарядка пришла. Помните в СССР - к бананам в нагрузку килька в томатном соусе. Для Балтики и немки 214 и шведки великоваты. Северное море и английские проливы с севера - вот за усиление НАТО и приходится полякам платить. А "примазаться" к производству лодок им никто не даст, не для того холопы нужны. Это при СЭВ они и вертолёты делали ,и суда и компы . Теперь яблоки и "кулубнику" в своём огороде.
          dauria
          1. voyaka uh Сегодня, 10:40
            "А "примазаться" к производству лодок им никто не даст,"///

            поляки большинство военных заказов делают так, чтобы сборка и/или
            производство модулей/деталей было на их территории.
            Обеспечивают рабочие места и изучение новых технологий.
            Берут хороший пример с индусов
            voyaka uh
        3. vorobey Сегодня, 10:17
          Цитата: Басарев
          А зачем вообще Польше флот?


          как это зачем.. русские увидят всю эту мощь.. и не придут.. надо полякам еще мысль насчет космодрома задвинуть..
          vorobey
  2. seregatara1969 Сегодня, 09:39
    против кого вооружаемся ? опять против русских ?
    seregatara1969
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 10:00
      против кого вооружаемся ? опять против русских Нет.Против Русских.
      ВЕРЕСК
    2. сибиралт Сегодня, 10:09
      Не во всем же США должны обеспечивать НАТО? И куда поляки без них дернутся? Шакалы - птицы гордые! laughing
      сибиралт
      1. pjastolov Сегодня, 10:29
        шакалы - это псовые, а стервятники - это птицы гордые wassat
        pjastolov
  3. vorobey Сегодня, 09:39
    ну. ну.. хорошая новость... главное с выбором не ошибиться... подводный флот Польши точно сдержит русские танки..
    vorobey
    1. pjastolov Сегодня, 09:45
      Невидимые танки, вы забыли уточнить laughing
      pjastolov
  4. Комментарий был удален.
    1. Подрезчик Сегодня, 09:44
      Нет, они будут брать " ВАРШАВЯНКИ"! Патриоты, блин, вояки, блин!
      Подрезчик
  5. Околоточный Сегодня, 09:44
    Вопрос к подводникам по поводу картинки в статье - а часто ПЛ на грунт ложатся? На картинке ПЕСОЧЕК, а если дно другое?
    Околоточный
    1. kapitan92 Сегодня, 10:05
      Цитата: Околоточный
      На картинке ПЕСОЧЕК, а если дно другое?

      Тогда и " лягут" по другому! laughing
      kapitan92
  6. Толстоевский Сегодня, 09:54
    польша владычица морей. правда только в несбыточных мечтах гоношистых панов, но это мелочи
    Толстоевский
    1. pjastolov Сегодня, 09:56
      Речь Посполита от моря до моря? вроде уже проходили, или вернее по ним проходили laughing
      pjastolov
  7. Горный стрелок Сегодня, 09:58
    Совсем дурные. Зачем им целых три подлодки в мелководной Балтике? Сдерживать русские танки под Варшавой?
    Горный стрелок
  8. Jovanni Сегодня, 10:00
    Вот жэшь шведы хитрющие! То говорят от российских подлодок не протолкнуться на Балтике, места свободного нету, а как на продажу полякам, так пожалуйста! Типа остались ещё места понырять...
    Jovanni
  9. ВЕРЕСК Сегодня, 10:03
    Польша-это то тело,которое мелко плавает,но вони-учухаемся ещё.Слишком много о себе возомнили недоумки.Не!Мне их министр обороны вообще не нравится.Хоть-бы побрился.А то и стрелять в башку как-то неудобно.Вдруг-простой бомж.
    ВЕРЕСК
  10. Machete Сегодня, 10:09
    Разработка и постройка?...


    Это ещё лет 20 тогда ждать.

    Готовые в Европе, конечно, быстрее получится.
    Machete
  11. gurzuf Сегодня, 10:33
    Цитата: Подрезчик
    Нет, они будут брать " ВАРШАВЯНКИ"! Патриоты, блин, вояки, блин!

    У нас в Севастополе есть п/л U01 "Запорiжжя" lol Можем пшекам загнать! laughing
    gurzuf
    1. Подрезчик Сегодня, 10:40
      А что, попробуйте!
      Подрезчик
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