Польша выбирает новые субмарины
Как сообщает ЦАМТО , в период с 18 по 19 мая состоялся визит заместителя министра национальной обороны Польши Бартоша Ковнацки в Германию и Швецию, приуроченный к подготовке выполнения программы закупки новых субмарин для ВМС страны.
Со стороны Польши также участвовали представители Департамента политики в области вооружения, инспектората по вооружениям, генерального штаба и «Польской оружейной группы» (PGZ). Германию и Норвегию представляли руководитель управления минобороны Германии по вооружениям, информационным технологиям и техническому обслуживанию генерал-майор Бенедикт Циммер (Benedikt Zimmer) и заместитель генерального секретаря военного ведомства Норвегии и национальный директор по вооружениям Мортен Тиллер (Morten Tiller).
В ходе встречи Б. Ковнацки указал, что Польша планирует в течение ближайших недель принять решение о выборе поставщика новых НАПЛ. При этом предпочтение будет отдано претенденту, который обеспечит участие в проекте польской промышленности и реализацию компенсационных соглашений.
19 мая Б. Ковнацки прибыл на шведское предприятие в Карлскруне, где ознакомился с предложением по поставке подводных лодок нового типа, в частности НАПЛ А-26 , и возможностями в области разработки и постройки субмарин.
Согласно «Плану технической модернизации ВС РП и концепции развития ВМС РП до 2030 года», военное ведомство Польши намерено закупить в рамках программы «Орка» три новые подводные лодки в целях замены устаревших ДЭПЛ класса «Коббен», которые планируется снять с вооружения к 2021 году. Ожидается, что две первые НАПЛ должны быть введены в строй до 2022 года, а третья – до 2030 года. Стоимость потенциальной сделки предварительно составит 10 млрд. злотых (2,6 млрд. долл.). Возможными поставщиками являются шведская компания «Сааб» (Saab), немецкая «ТиссенКрупп мэрин систем» (ThyssenKrupp Marine System) и французская DCNS.
Со стороны Польши также участвовали представители Департамента политики в области вооружения, инспектората по вооружениям, генерального штаба и «Польской оружейной группы» (PGZ). Германию и Норвегию представляли руководитель управления минобороны Германии по вооружениям, информационным технологиям и техническому обслуживанию генерал-майор Бенедикт Циммер (Benedikt Zimmer) и заместитель генерального секретаря военного ведомства Норвегии и национальный директор по вооружениям Мортен Тиллер (Morten Tiller).
В ходе встречи Б. Ковнацки указал, что Польша планирует в течение ближайших недель принять решение о выборе поставщика новых НАПЛ. При этом предпочтение будет отдано претенденту, который обеспечит участие в проекте польской промышленности и реализацию компенсационных соглашений.
19 мая Б. Ковнацки прибыл на шведское предприятие в Карлскруне, где ознакомился с предложением по поставке подводных лодок нового типа, в частности НАПЛ А-26 , и возможностями в области разработки и постройки субмарин.
Предполагаемое изображение A-26
Согласно «Плану технической модернизации ВС РП и концепции развития ВМС РП до 2030 года», военное ведомство Польши намерено закупить в рамках программы «Орка» три новые подводные лодки в целях замены устаревших ДЭПЛ класса «Коббен», которые планируется снять с вооружения к 2021 году. Ожидается, что две первые НАПЛ должны быть введены в строй до 2022 года, а третья – до 2030 года. Стоимость потенциальной сделки предварительно составит 10 млрд. злотых (2,6 млрд. долл.). Возможными поставщиками являются шведская компания «Сааб» (Saab), немецкая «ТиссенКрупп мэрин систем» (ThyssenKrupp Marine System) и французская DCNS.
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