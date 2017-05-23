Спуск на воду головного патрульного корабля проекта 22160 перенесен на июнь
Согласно информации интернет-портала FlotProm , источник на Зеленодольском заводе им. Горького сообщил о корректировке срока спуска на воду головного патрульного корабля проекта 22160 почти на три месяца. Теперь ожидается, что он состоится в конце июня.
Вывод из эллинга головного корабля "Василий Быков" предполагается 15-16 июня 2017 года, спуск на воду в конце месяца.
– пояснил источник.
С его слов, сроки передачи ВМФ первого серийного корабля – "Дмитрия Рогачева" – серьезно не изменятся.
22 сентября 2016 года генеральный директор завода Ренат Мистахов сообщил о том, что корабль спуск на воду "Василия Быкова" состоится в марте 2017 года, передача флоту – до конца года. 20 мая 2017 года он пояснил, что первые два корабля проекта 22160 – "Василий Быков" и "Дмитрий Рогачев" – ожидает сдача лишь в начале и в конце 2018 года соответственно.
"Василий Быков" был заложен 26 февраля 2014 года. Первые шесть кораблей серии предполагается передать Черноморскому флоту до 2020 года. На вооружение они получат в числе прочего крылатые ракеты "Калибр".
- рассказал эксперт "Независимого военного обозрения" в области ВМФ Владимир Щербаков.
По его мнению, отработка модульной компоновки проекта позволила применить ее на корветах типа "Совершенный". При этом он указал на некоторую избыточность для флота кораблей типа "Быкова" при наличии МРК проекта 22800 "Каракурт".
Несколько позже будет передан флоту и головной МРК проекта 22800: вместо декабря 2017 года «Ураган» будет передан в первой половине 2018 года.
Патрульные корабли (корветы) проекта 22160 разработаны Северным проектно-конструкторским бюро. Корабли предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, они также могут выполнять поисково-спасательные функции, сопровождать караваны судов и бороться с пиратами. При водоизмещении 1300 тонн развивают скорость до 30 узлов. Дальность плавания – 6 тысяч миль, автономность – 60 суток. Они спроектированы с учетом обеспечения комфортных условий экипажу (до 80 человек). На борту может базироваться вертолет Ка-27ПС. В качестве штатного вооружения корветы оснащают пусковыми установками крылатых ракет "Калибр", новой 76,2-мм артиллерийской установкой, зенитно-ракетным комплексом и пулеметами.
Вывод из эллинга головного корабля "Василий Быков" предполагается 15-16 июня 2017 года, спуск на воду в конце месяца.
Потом – док-камера, швартовные испытания, перегон, а сдача корабля флоту, получается, уходит на следующий год.
– пояснил источник.
С его слов, сроки передачи ВМФ первого серийного корабля – "Дмитрия Рогачева" – серьезно не изменятся.
22 сентября 2016 года генеральный директор завода Ренат Мистахов сообщил о том, что корабль спуск на воду "Василия Быкова" состоится в марте 2017 года, передача флоту – до конца года. 20 мая 2017 года он пояснил, что первые два корабля проекта 22160 – "Василий Быков" и "Дмитрий Рогачев" – ожидает сдача лишь в начале и в конце 2018 года соответственно.
"Василий Быков" был заложен 26 февраля 2014 года. Первые шесть кораблей серии предполагается передать Черноморскому флоту до 2020 года. На вооружение они получат в числе прочего крылатые ракеты "Калибр".
У нас вообще редко сдают военную технику в срок. А корабль будет посложнее авиационной или сухопутной техники. Тем более, что головной корабль сдается с гораздо большими трудностями, чем серийные проекты – особенно, когда на нем много нового оружия и радиоэлектроники.
- рассказал эксперт "Независимого военного обозрения" в области ВМФ Владимир Щербаков.
По его мнению, отработка модульной компоновки проекта позволила применить ее на корветах типа "Совершенный". При этом он указал на некоторую избыточность для флота кораблей типа "Быкова" при наличии МРК проекта 22800 "Каракурт".
Корабли типа "Каракурт" – наследники "Буяна-М" с лучшей мореходностью. Не забываем, что "Буяны" изначально создавались для Каспия. Кроме того, эти маленькие корабли способны решать задачи почти стратегического значения. Более современные "Каракурты" во многом устраняют недостатки "Буянов". Можно поспорить, нужен ли проект 22160 флоту. Изначально он создавался как патрульный корабль для пограничников, и уже на его базе флот заказал то, что получается. Корабли такого класса нам нужны. Но нужны ли два похожих типа, проектов 22800 и 22160, – это вопрос. К "Каракуртам" таких вопросов нет.
Несколько позже будет передан флоту и головной МРК проекта 22800: вместо декабря 2017 года «Ураган» будет передан в первой половине 2018 года.
Патрульные корабли (корветы) проекта 22160 разработаны Северным проектно-конструкторским бюро. Корабли предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, они также могут выполнять поисково-спасательные функции, сопровождать караваны судов и бороться с пиратами. При водоизмещении 1300 тонн развивают скорость до 30 узлов. Дальность плавания – 6 тысяч миль, автономность – 60 суток. Они спроектированы с учетом обеспечения комфортных условий экипажу (до 80 человек). На борту может базироваться вертолет Ка-27ПС. В качестве штатного вооружения корветы оснащают пусковыми установками крылатых ракет "Калибр", новой 76,2-мм артиллерийской установкой, зенитно-ракетным комплексом и пулеметами.