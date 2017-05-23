Спуск на воду головного патрульного корабля проекта 22160 перенесен на июнь

Потом – док-камера, швартовные испытания, перегон, а сдача корабля флоту, получается, уходит на следующий год.

У нас вообще редко сдают военную технику в срок. А корабль будет посложнее авиационной или сухопутной техники. Тем более, что головной корабль сдается с гораздо большими трудностями, чем серийные проекты – особенно, когда на нем много нового оружия и радиоэлектроники.

Корабли типа "Каракурт" – наследники "Буяна-М" с лучшей мореходностью. Не забываем, что "Буяны" изначально создавались для Каспия. Кроме того, эти маленькие корабли способны решать задачи почти стратегического значения. Более современные "Каракурты" во многом устраняют недостатки "Буянов". Можно поспорить, нужен ли проект 22160 флоту. Изначально он создавался как патрульный корабль для пограничников, и уже на его базе флот заказал то, что получается. Корабли такого класса нам нужны. Но нужны ли два похожих типа, проектов 22800 и 22160, – это вопрос. К "Каракуртам" таких вопросов нет.