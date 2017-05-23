12:40 23 мая

Спуск на воду головного патрульного корабля проекта 22160 перенесен на июнь

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Согласно информации интернет-портала FlotProm , источник на Зеленодольском заводе им. Горького сообщил о корректировке срока спуска на воду головного патрульного корабля проекта 22160 почти на три месяца. Теперь ожидается, что он состоится в конце июня.

Вывод из эллинга головного корабля "Василий Быков" предполагается 15-16 июня 2017 года, спуск на воду в конце месяца.

Потом – док-камера, швартовные испытания, перегон, а сдача корабля флоту, получается, уходит на следующий год.

– пояснил источник.


С его слов, сроки передачи ВМФ первого серийного корабля – "Дмитрия Рогачева" – серьезно не изменятся.



22 сентября 2016 года генеральный директор завода Ренат Мистахов сообщил о том, что корабль спуск на воду "Василия Быкова" состоится в марте 2017 года, передача флоту – до конца года. 20 мая 2017 года он пояснил, что первые два корабля проекта 22160 – "Василий Быков" и "Дмитрий Рогачев" – ожидает сдача лишь в начале и в конце 2018 года соответственно.

"Василий Быков" был заложен 26 февраля 2014 года. Первые шесть кораблей серии предполагается передать Черноморскому флоту до 2020 года. На вооружение они получат в числе прочего крылатые ракеты "Калибр".

У нас вообще редко сдают военную технику в срок. А корабль будет посложнее авиационной или сухопутной техники. Тем более, что головной корабль сдается с гораздо большими трудностями, чем серийные проекты – особенно, когда на нем много нового оружия и радиоэлектроники.

- рассказал эксперт "Независимого военного обозрения" в области ВМФ Владимир Щербаков.

По его мнению, отработка модульной компоновки проекта позволила применить ее на корветах типа "Совершенный". При этом он указал на некоторую избыточность для флота кораблей типа "Быкова" при наличии МРК проекта 22800 "Каракурт".

Корабли типа "Каракурт" – наследники "Буяна-М" с лучшей мореходностью. Не забываем, что "Буяны" изначально создавались для Каспия. Кроме того, эти маленькие корабли способны решать задачи почти стратегического значения. Более современные "Каракурты" во многом устраняют недостатки "Буянов". Можно поспорить, нужен ли проект 22160 флоту. Изначально он создавался как патрульный корабль для пограничников, и уже на его базе флот заказал то, что получается. Корабли такого класса нам нужны. Но нужны ли два похожих типа, проектов 22800 и 22160, – это вопрос. К "Каракуртам" таких вопросов нет.


Несколько позже будет передан флоту и головной МРК проекта 22800: вместо декабря 2017 года «Ураган» будет передан в первой половине 2018 года.

Патрульные корабли (корветы) проекта 22160 разработаны Северным проектно-конструкторским бюро. Корабли предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, они также могут выполнять поисково-спасательные функции, сопровождать караваны судов и бороться с пиратами. При водоизмещении 1300 тонн развивают скорость до 30 узлов. Дальность плавания – 6 тысяч миль, автономность – 60 суток. Они спроектированы с учетом обеспечения комфортных условий экипажу (до 80 человек). На борту может базироваться вертолет Ка-27ПС. В качестве штатного вооружения корветы оснащают пусковыми установками крылатых ракет "Калибр", новой 76,2-мм артиллерийской установкой, зенитно-ракетным комплексом и пулеметами.


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Комментарии 23
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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 10:06 Новый
    Всё нормально.Как и всегда.Чуточку вправо...КАКОГО ХРЕНА?Так.Дышу свободно.Всё хорошо.Так и надо.Р-Р-Р-Р.
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    ВЕРЕСК
    1. ЮБОРГ Сегодня, 12:09 Новый
      Тут вообще то было поставлен знак вопроса, а нужен ли этот корабль если 22800 проект уже в серии и более удачен и прошёл все испытания, в отличие от 22160 которому всё это только предстоит и не завтра и даже не в конце года.
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      ЮБОРГ
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 12:30 Новый
        Тут вообще то было поставлен знак вопроса [b][/b]Это многое меняет?
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        ВЕРЕСК
  2. Чёрный Сегодня, 10:07 Новый
    Ну..месяц - не срок... smile А корабль - красавец . Надеюсь и боевые качества будут подстать.
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    Чёрный
    1. RASKAT Сегодня, 11:07 Новый
      Ждем с нетерпением, Черноморскому Флоту явно не хватает подобных кораблей.
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      RASKAT
  3. kapitan92 Сегодня, 10:12 Новый
    При этом он указал на некоторую избыточность для флота кораблей типа "Быкова" при наличии МРК проекта 22800 "Каракурт".

    Но нужны ли два похожих типа, проектов 22800 и 22160, – это вопрос. К "Каракуртам" таких вопросов нет.

    До сих пор разобраться не могут, корабли каких проектов нужны флоту, а к переносу сроков вправо мы уже привыкли.
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    kapitan92
    1. pjastolov Сегодня, 10:26 Новый
      Да, только при советах было - пятилетку за три года hi
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      pjastolov
      1. kapitan92 Сегодня, 10:40 Новый
        При Советах, БПК от закладки до сдачи флоту 3 года, авианесущий крейсер 5 лет. Работать умели!
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        kapitan92
        1. Alexey RA Сегодня, 12:20 Новый
          Цитата: kapitan92
          При Советах, БПК от закладки до сдачи флоту 3 года

          Угу... правда без штатного ЗРК (одного или вообще всех двух) - но это такие мелочи. smile
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          Alexey RA
  4. kolkulon Сегодня, 10:29 Новый
    Спасибо хоть не на пару лет сдвинули.А то с них станется.
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    kolkulon
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 12:17 Новый
      Спасибо хоть не на пару лет сдвинулиЕщё не вечер.Сдвинут,как обычно.
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      ВЕРЕСК
  5. Васян1971 Сегодня, 10:29 Новый
    Тенденция уже, однако...
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    Васян1971
  6. Бензорез Сегодня, 10:38 Новый
    Задержки на головном пароходе, это нормально. На то он и головной. Как всегда по ходу пьесы вносится куча изменений. Это надо согласовать, внести изменения в чертежи и т.д. Завидую товарищам из Зеленодольска.
    Несколько 22800 "Каракуртов" передано "Пеллой" на наш завод. Сейчас готовится оснастка под них. Как-бы логично пароходы для ЧФ собственно на месте и строить.
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    Бензорез
    1. mark1 Сегодня, 10:47 Новый
      Цитата: Бензорез
      Задержки на головном пароходе, это нормально.

      Да чего ж нормального то? Скоро гребную шлюпку с первого раза сдать не сможем (древесина для весел применена инновационная. понимаешь ли, столяр сразу освоить не может, надо сдвигать вправо...)
      "Каракурт" и них видите ли "хай тэк" - надо сдвигать вправо. 22160 еще хайтэчнее ( даром что все оборудование уже серийное. ну может кроме ЭУ)...
      А доводы типа "зачем нам 22160 если у нас есть 20380) просто дебильные .
      при меньшем водоизмещении новый корвет почти по всем параметрам превосходит 20380, при этом используя уже освоенные агрегаты и образцы вооружения
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      mark1
      1. donavi49 Сегодня, 11:21 Новый
        Эм. 22160 - это патрульник дальней зоны с автономностью 60 суток. Там из ПЛО - Ка-27, из ЗРК - морячок с ПЗРК Игла, а 2х40ф контейнера с Калибрами лишь один из вариантов нагрузки (а может быть СИЗО для пиратов, или модули с барокамерой для принятой группы водолазов, или просто 2 контейнера попутных в Тартус например - со всякой всячиной).

        Несъемное вооружение 1хАК-176М в новом корпусе и 2 МПТУ. Носовой слот на первых заказанных в несъемном исполнении (дополнительные помещения).

        Вот кстати сам виновник новости, на недавней закладке в апреле.
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        donavi49
        1. mark1 Сегодня, 12:01 Новый
          Цитата: donavi49
          Эм. 22160 - это патрульник дальней зоны с автономностью 60 суток. Там из ПЛО - Ка-27, из ЗРК - морячок с ПЗРК Игла, а 2х40ф контейнера с Калибрами лишь один из вариантов нагрузки

          Патрульник дальней морской зоны это как раз и есть один из вариантов, в силу модульности проекта, а для ЧФ заложены немного другие опции
          Калибр -8шт, ЗРК "Штиль"1 24 ЗУР+ "Гибка", Ка-27 и др набор ПЛО. 76мм АК - это 3/4 фрегата 11356 при сопоставимой автономности и мореходности и несопоставимой цене. Тоже самое на базе пр 20386 имеет водоизмещение почти в три раза большее и охрененные планы построить 10 таких "супе-пупер" аж до 2050г.
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          mark1
          1. donavi49 Сегодня, 12:17 Новый
            Сомнительно, вон Рогозину показывали, состав там видно. Никаких штилей, только ПЗРК Игла.
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            donavi49
            1. donavi49 Сегодня, 12:18 Новый
              А вот буклетик рекламный от Зеленого Дола, просто чтобы назначение показать и модульность в чем заключается.
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              donavi49
    2. ВЕРЕСК Сегодня, 12:24 Новый
      Это надо согласовать, внести изменения в чертежи и т.дИнтересно.Тогда какого лешего прорабатываются чертежи ?Все согласования-после провала первой серии.Остнастка-почему не "до" а "после".Головной-это не пенопластовая модель.Проработать у нашей страны и в 40-х могли,в нынешней компьютерной ипостаси-никак.Надо доработать на натурном проекте.Не слишком-ли наглости у КБ зашкаливает?Вам в школе то-же говорили"ну,2 плюс два-это 4.Реши.Ошибёшся-я тебе дам пару месяцев на исправление ошибки".Хреново всё в морском королевстве.
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      ВЕРЕСК
  7. Игорь В Сегодня, 10:46 Новый
    Любители Калибров наконец порадуются! smile
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    Игорь В
  8. Бензорез Сегодня, 11:42 Новый
    Нет мужчины. Построить с нуля корабль, это не рестайлинг "КАМАЗа" сделать. Плюс довести его до ума, чтобы заказчик плучил все желаемые удовольствия.
    А с советскими временами, что ж меряться-то? У нас Советский Союз на дворе разве? При Союзе у нас один первый цех по кораблю в месяц выкатывал. Потому как серия шла. Шпарили считай конвеером, не думая.
    Такая вот загогулина.
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    Бензорез
    1. pol-smit.smit Сегодня, 12:04 Новый
      море?в приморском?
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      pol-smit.smit
      1. Бензорез Сегодня, 12:35 Новый
        Так точно. От завода остался третий цех, да несколько вспомогательных подразделений. С огромным трудом удалось трудоустроиться по специальности.
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        Бензорез
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