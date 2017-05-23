12:41 23 мая

Киев мстит организаторам «Бессмертного полка»

Об аресте организатора шествия «Бессмертного полка» в Виннице Ивана Бондарука стало известно в понедельник, его обвиняют в «измене родине», передает РИА Новости сообщение председателя «Союза левых сил» Украины Василия Волги. Бондарук является его заместителем.

Киев мстит организаторам «Бессмертного полка»


Сообщается, что «за аналогичную акцию, прошедшую 9 мая в Днепре (бывшем Днепропетровске), на сегодняшний день 14 граждан Украины подозревают в "участии в столкновениях, спровоцировавших массовую драку", пятерым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а восемь человек объявлены в розыск».


Сам организатор «Марша Победы» (аналог «Бессмертного полка») в Днепре Александр Вилкул пока не арестован. У него депутатская неприкосновенность. Он – депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока». Правда, в парламенте уже имеется заявление о лишении Вилкула этой самой неприкосновенности.

Зато активист Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) Василий Парфенков, бросивший 9 мая дымовую шашку в полицейских в Киеве, помещен под домашний арест. Его будут судить за хулиганство.

Власти Винницы пытались запретить марш «Бессмертного полка», однако суд, куда обратился Иван Бондарук, этот запрет снял. Правда, чтобы не дразнить СБУ, пришлось поменять название мероприятия. Акцию назвали «Никто не забыт, ничто не забыто». Шествие, хоть и с большими трудностями, но состоялось.

А спустя несколько дней, 17 мая, Бондарук решил провести еще одну акцию: перекрытие трассы Винница – Киев. Цель – обратить внимание на антинародную, по мнению организатора, политику президента Порошенко.

Но эта акция не состоялась – не нашлось достаточного количество людей. Зато у СБУ появился повод для ареста – как-никак, протест против политики президента. 18 мая Бондарука арестовали. Дома в ходе обыска у него обнаружили «георгиевские ленточки, листовки, призывающие провести акции, направленные против политики Порошенко, и мобильный телефон (по версии СБУ, телефон являлся "средством связи", по которому 73-летний пенсионер "получал инструкции от своих кураторов в России")».

Как сообщил Василий Волга, чьим заместителем по партии является Бондарук, пенсионера обвинили в измене родине, за что тому грозит до 15 лет лишения свободы.

Использованы фотографии: РИА Новости / Стрингер
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Комментарии 19

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  1. Чёрный Сегодня, 10:09
    ...мстит от страха и бессильной злобы
    Чёрный
    1. сибиралт Сегодня, 10:21
      Куив мстит Европе за то, что "Евровидение" пришлось на 9 Мая. А виновными в этом назначили свих же ветеранов - антифашистов. Ну, и на каком же политическом поле Европы Куив играет в свой национальный бандеровский футбол? belay
      сибиралт
    2. Венд Сегодня, 11:21
      Цитата: Чёрный
      ...мстит от страха и бессильной злобы

      Этого следовало ожидать. Во время шествия побоялись, теперь начинают
      Венд
  2. НЕКСУС Сегодня, 10:15
    А ведь испытывать терпение народа можно не бесконечно...
    НЕКСУС
    1. Nahatak Сегодня, 10:23
      Ну тоже самое можно сказать и про российский народ) вы тоже терпите уже долго. Вот и наши пока терпят. При януковиче все быстро произошло а здесь думаю даже до выборов дотянет. Главное чтобы потоп не его и не юльку выбрали во втором туре.
      Nahatak
      1. НЕКСУС Сегодня, 10:29
        Цитата: Nahatak
        Ну тоже самое можно сказать и про российский народ) вы тоже терпите уже долго.

        Чего нам терпеть то,уважаемый? У нас файр шествий не устраивают,война в стране не идет,ветеранов не избивают 9 мая,в домах Профсоюзов не жгут живьем людей и у нас политика Кремля не нацистская как у вас.
        Цитата: Nahatak
        Вот и наши пока терпят.

        Вы уже дотерпелись до того,что Украина стала государством в котором на самом верхнем уровне поддерживают фашизм. Распад Украины это дело времени.
        НЕКСУС
        1. антивирус Сегодня, 12:27
          кто записывает кол-во голосов за запрет геогр ленты и тп нацик развитие страны ? через " скоро... и потом заплатите" всех найдут ? или уедут в Прагу , в иммиграцию?
          антивирус
      2. Александр романов Сегодня, 10:37
        Цитата: Nahatak
        Ну тоже самое можно сказать и про российский народ) вы тоже терпите уже долго.

        Чего мы терпим?
        Цитата: Nahatak
        Главное чтобы потоп не его и не юльку выбрали во втором туре.

        Ничего,судя по всему лично ты проголосуешь за Гроисмана или Кличко.
        Александр романов
      3. igorserg Сегодня, 10:42
        :) нам то чего терпеть?
        igorserg
        1. Александр романов Сегодня, 10:51
          Цитата: igorserg
          :) нам то чего терпеть?

          Он со Львова видать. Вокруг непруха и куча мусора.
          Александр романов
      4. 210окв Сегодня, 10:45
        А что,у вас есть альтернатива?!Кроме его,юльки и таких же персонажей фашистского паноптикума?
        Цитата: Nahatak
        Ну тоже самое можно сказать и про российский народ) вы тоже терпите уже долго. Вот и наши пока терпят. При януковиче все быстро произошло а здесь думаю даже до выборов дотянет. Главное чтобы потоп не его и не юльку выбрали во втором туре.
        210окв
  3. Дамир Сегодня, 10:24
    все по прибалтийским калькам... дела Арнольда Мери, Василия Кононова, Александра Кардановского показали "кто есть ху"... и вот здесь тоже 73-х летний пенсионер....
    Дамир
  4. Machete Сегодня, 10:24
    Почтить память предков - это измена Родине? Даже не то что предков - родителей!

    С каждым днём эта недострана пробивает всё новое дно аморальности и фашизма.
    Machete
    1. Офицер запаса Сегодня, 10:31
      Измена Родине, значит? А может, это плевок в режим, который эту Родину предал? Это что, всякие порошенки и прочие "лидеры" теперь себя с Родиной отождествляют?
      Офицер запаса
      1. Machete Сегодня, 10:33
        Видимо, отождествляют.
        Там на месте виднее. Мы можем видеть только последствия этой политики.
        Machete
    2. barclay Сегодня, 11:10
      Цитата: Machete
      С каждым днём эта недострана пробивает всё новое дно аморальности и фашизма.

      Это не удивительно. Ведь КНВД со СМЕРШЕМ явно не доделали свое дело.
      barclay
  5. romandostalo Сегодня, 10:25
    Что то будет. Куда то они не туда заворачивают, гдядишь местный Пол Пот прорисуется и тогда что?
    romandostalo
  6. pjastolov Сегодня, 10:53
    Зато активист Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) Василий Парфенков, бросивший 9 мая дымовую шашку в полицейских в Киеве, помещен под домашний арест. Его будут судить за хулиганство.
    - бандерлоги - онижедети, дать по попке, а потом пожалеть надо am
    pjastolov
    1. Подрезчик Сегодня, 11:05
      От бессилия все это! Хаос в политике, экономике, всеобщий хаос. Вот и нужны ветряные мельницы, чтобы народ не думал о проблемах...
      Подрезчик
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