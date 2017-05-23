Киев мстит организаторам «Бессмертного полка»
Об аресте организатора шествия «Бессмертного полка» в Виннице Ивана Бондарука стало известно в понедельник, его обвиняют в «измене родине», передает РИА Новости сообщение председателя «Союза левых сил» Украины Василия Волги. Бондарук является его заместителем.
Сообщается, что «за аналогичную акцию, прошедшую 9 мая в Днепре (бывшем Днепропетровске), на сегодняшний день 14 граждан Украины подозревают в "участии в столкновениях, спровоцировавших массовую драку", пятерым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а восемь человек объявлены в розыск».
Сам организатор «Марша Победы» (аналог «Бессмертного полка») в Днепре Александр Вилкул пока не арестован. У него депутатская неприкосновенность. Он – депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока». Правда, в парламенте уже имеется заявление о лишении Вилкула этой самой неприкосновенности.
Зато активист Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) Василий Парфенков, бросивший 9 мая дымовую шашку в полицейских в Киеве, помещен под домашний арест. Его будут судить за хулиганство.
Власти Винницы пытались запретить марш «Бессмертного полка», однако суд, куда обратился Иван Бондарук, этот запрет снял. Правда, чтобы не дразнить СБУ, пришлось поменять название мероприятия. Акцию назвали «Никто не забыт, ничто не забыто». Шествие, хоть и с большими трудностями, но состоялось.
А спустя несколько дней, 17 мая, Бондарук решил провести еще одну акцию: перекрытие трассы Винница – Киев. Цель – обратить внимание на антинародную, по мнению организатора, политику президента Порошенко.
Но эта акция не состоялась – не нашлось достаточного количество людей. Зато у СБУ появился повод для ареста – как-никак, протест против политики президента. 18 мая Бондарука арестовали. Дома в ходе обыска у него обнаружили «георгиевские ленточки, листовки, призывающие провести акции, направленные против политики Порошенко, и мобильный телефон (по версии СБУ, телефон являлся "средством связи", по которому 73-летний пенсионер "получал инструкции от своих кураторов в России")».
Как сообщил Василий Волга, чьим заместителем по партии является Бондарук, пенсионера обвинили в измене родине, за что тому грозит до 15 лет лишения свободы.
Сообщается, что «за аналогичную акцию, прошедшую 9 мая в Днепре (бывшем Днепропетровске), на сегодняшний день 14 граждан Украины подозревают в "участии в столкновениях, спровоцировавших массовую драку", пятерым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а восемь человек объявлены в розыск».
Сам организатор «Марша Победы» (аналог «Бессмертного полка») в Днепре Александр Вилкул пока не арестован. У него депутатская неприкосновенность. Он – депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока». Правда, в парламенте уже имеется заявление о лишении Вилкула этой самой неприкосновенности.
Зато активист Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) Василий Парфенков, бросивший 9 мая дымовую шашку в полицейских в Киеве, помещен под домашний арест. Его будут судить за хулиганство.
Власти Винницы пытались запретить марш «Бессмертного полка», однако суд, куда обратился Иван Бондарук, этот запрет снял. Правда, чтобы не дразнить СБУ, пришлось поменять название мероприятия. Акцию назвали «Никто не забыт, ничто не забыто». Шествие, хоть и с большими трудностями, но состоялось.
А спустя несколько дней, 17 мая, Бондарук решил провести еще одну акцию: перекрытие трассы Винница – Киев. Цель – обратить внимание на антинародную, по мнению организатора, политику президента Порошенко.
Но эта акция не состоялась – не нашлось достаточного количество людей. Зато у СБУ появился повод для ареста – как-никак, протест против политики президента. 18 мая Бондарука арестовали. Дома в ходе обыска у него обнаружили «георгиевские ленточки, листовки, призывающие провести акции, направленные против политики Порошенко, и мобильный телефон (по версии СБУ, телефон являлся "средством связи", по которому 73-летний пенсионер "получал инструкции от своих кураторов в России")».
Как сообщил Василий Волга, чьим заместителем по партии является Бондарук, пенсионера обвинили в измене родине, за что тому грозит до 15 лет лишения свободы.
Использованы фотографии: РИА Новости / Стрингер
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