Индия закупает ЗРК Barak-8 для своих фрегатов
Согласно информации интернет-портала FlotProm , в концерне Israel Aerospace Industries заявили о заключении крупной сделки, связанной с оснащением военно-морских сил Индии корабельными комплексами ПВО/ПРО типа Barak-8.
Разработка комплекса осуществлялась на паритетной основе в рамках совместной индийско-израильской программы военного сотрудничества. На эти цели каждая сторона потратила 350 млн. долл. На придание ЗРК Barak-8 четырех фрегатам ВМС Индии предполагается затратить 630 млн долларов.
ЗРК Barak-8 предназначен для обнаружения и поражения различных воздушных целей (летательных аппаратов, крылатых ракет и ракет класса "поверхность-поверхность") на малой и средней дальности при любых погодных условиях. Ракета снабжена усовершенствованной системой отслеживания цели израильской разработки и индийским двигателем.
Месяц назад Израиль и Индия заключили соглашение о поставке 100 зенитных управляемых ракет малой дальности Barak-1, предназначенных, в том числе, для единственного авианосца ВМС Индии "Викрамадитья".
Разработка комплекса осуществлялась на паритетной основе в рамках совместной индийско-израильской программы военного сотрудничества. На эти цели каждая сторона потратила 350 млн. долл. На придание ЗРК Barak-8 четырех фрегатам ВМС Индии предполагается затратить 630 млн долларов.
ЗРК Barak-8 предназначен для обнаружения и поражения различных воздушных целей (летательных аппаратов, крылатых ракет и ракет класса "поверхность-поверхность") на малой и средней дальности при любых погодных условиях. Ракета снабжена усовершенствованной системой отслеживания цели израильской разработки и индийским двигателем.
Месяц назад Израиль и Индия заключили соглашение о поставке 100 зенитных управляемых ракет малой дальности Barak-1, предназначенных, в том числе, для единственного авианосца ВМС Индии "Викрамадитья".
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