12:35 23 мая

Индия закупает ЗРК Barak-8 для своих фрегатов

Согласно информации интернет-портала FlotProm , в концерне Israel Aerospace Industries заявили о заключении крупной сделки, связанной с оснащением военно-морских сил Индии корабельными комплексами ПВО/ПРО типа Barak-8.

Разработка комплекса осуществлялась на паритетной основе в рамках совместной индийско-израильской программы военного сотрудничества. На эти цели каждая сторона потратила 350 млн. долл. На придание ЗРК Barak-8 четырех фрегатам ВМС Индии предполагается затратить 630 млн долларов.

Индия закупает ЗРК Barak-8 для своих фрегатов



ЗРК Barak-8 предназначен для обнаружения и поражения различных воздушных целей (летательных аппаратов, крылатых ракет и ракет класса "поверхность-поверхность") на малой и средней дальности при любых погодных условиях. Ракета снабжена усовершенствованной системой отслеживания цели израильской разработки и индийским двигателем.

Месяц назад Израиль и Индия заключили соглашение о поставке 100 зенитных управляемых ракет малой дальности Barak-1, предназначенных, в том числе, для единственного авианосца ВМС Индии "Викрамадитья".


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Комментарии 23

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  1. Muvka Сегодня, 10:19
    Еще раз 5 надо эту новость написать. Мало первых двух было...
    Muvka
    1. Чёрный Сегодня, 10:22
      Цитата: Muvka
      Еще раз 5 надо эту новость написать. Мало первых двух было...

      Усе должны наизусть запомнить название laughing
      Чёрный
      1. pjastolov Сегодня, 10:37
        А что тут запоминать: барак обамы, тьфуты, просто барак laughing
        pjastolov
    2. xetai9977 Сегодня, 10:27
      Я тоже удивился. Писали уже неоднократно
      xetai9977
      1. Арон Заави Сегодня, 10:32
        Цитата: xetai9977
        Я тоже удивился. Писали уже неоднократно

        Это разные сделки.

        Компания Israel Aerospace Industries (IAI) объявила о получении очередного контракта на сумму 630 млн долл США на поставку систем ПВО LRSAM (Barak-:cool: большой дальности для четырех кораблей ВМС Индии, сообщает indiandefensenews.in (22 мая).
        Тип кораблей не был назван, но, вероятно, имелись в виду эсминцы Project 15B Visakhapatnam, которые должны вступить в состав флота в 2018-2024 годах. На прошлой неделе ЗРК был успешно испытан на борту эсминца INS Kochi. Этот корабль является одним из трех эсминцев класса Kolkata, которые получат на вооружение израильский ЗРК.
        ВМС Индии планируют приобрести 12 систем LRSAM на сумму более 2 млрд долл.
        ВВС заказывают наземный вариант MRSAM тоже на 2 млрд долл, армия планирует купить аналог для СВ на 1 млрд долл.
        Арон Заави
  2. tchoni Сегодня, 10:22
    Повод нашим разработчикам очень подумать
    tchoni
    1. Чёрный Сегодня, 10:24
      Цитата: tchoni
      Повод нашим разработчикам очень подумать

      У разработчиков всё путём...тут думать Рособоронэкспорт должен... smile
      Чёрный
    2. Tusv Сегодня, 10:30
      Цитата: tchoni
      Повод нашим разработчикам очень подумать

      Что тут думать.Там ПиАра больше, чем ТТХ. В общем индусам проще управлять ракетой на скорости меньше, чем 1000 км в час. Ракета от Панциря шурует за 1200, Попробуй по управлять. Тут Русский ПВОшник нужен hi
      Tusv
      1. Арон Заави Сегодня, 10:40
        Цитата: Tusv

        Что тут думать.Там ПиАра больше, чем ТТХ. В общем индусам проще управлять ракетой на скорости меньше, чем 1000 км в час. Ракета от Панциря шурует за 1200, Попробуй по управлять. Тут Русский ПВОшник нужен hi

        Да-да. Индусы конечно тупее вас.
        Арон Заави
        1. neri73-r Сегодня, 10:52
          Цитата: Арон Заави
          Цитата: Tusv

          Что тут думать.Там ПиАра больше, чем ТТХ. В общем индусам проще управлять ракетой на скорости меньше, чем 1000 км в час. Ракета от Панциря шурует за 1200, Попробуй по управлять. Тут Русский ПВОшник нужен hi

          Да-да. Индусы конечно тупее вас.

          Они может и не тупее, но менталитет совершенно другой, а на войне он (менталитет) на многое влияет, у вас арабы наглядное пособие! hi yes
          neri73-r
        2. Tusv Сегодня, 10:52
          Цитата: Арон Заави
          Да-да. Индусы конечно тупее вас.

          По чему же? С-400 оценивают больше лярда за штуку. А тут почти бесплатно
          Tusv
          1. Арон Заави Сегодня, 11:02
            Цитата: Tusv

            По чему же? С-400 оценивают больше лярда за штуку. А тут почти бесплатно

            Ну и прекрасно. Так в чем проблема? Что за реакция обиженного подростка.
            Арон Заави
            1. Tusv Сегодня, 11:14
              Цитата: Арон Заави
              Ну и прекрасно. Так в чем проблема? Что за реакция обиженного подростка.

              Тут. tchoni. в лужу пукнул, про наших разработчиков. Я ответил. Могу еще повторить специально для Вас. С Брак - 8 нас американцы сожрут с приветом из глубины души и с благородной отрыжкой
              Tusv
      2. karish Сегодня, 11:43
        Цитата: Tusv
        В общем индусам проще управлять ракетой на скорости меньше, чем 1000 км в час. Ракета от Панциря шурует за 1200, Попробуй по управлять

        действительно , сидя на ракете как на верблюде и управляя ей вручную -- добавочных 200 км\ч существенная разница
        karish
  3. voyaka uh Сегодня, 10:36
    Это новый контракт - на сумму 630 млн. долларов.
    Один из крупнейших в израильской истории.
    voyaka uh
    1. neri73-r Сегодня, 10:50
      Цитата: voyaka uh
      Это новый контракт - на сумму 630 млн. долларов.
      Один из крупнейших в израильской истории.


      280 мультов зелёных и это крупнейший заказ??? Смех wassat
      neri73-r
      1. Арон Заави Сегодня, 11:03
        Цитата: neri73-r

        280 мультов зелёных и это крупнейший заказ??? Смех wassat

        Сумарно 5 млрд$. Читайте выше. Совсем не плохо.
        Арон Заави
    2. Tusv Сегодня, 10:50
      Цитата: voyaka uh
      Это новый контракт - на сумму 630 млн. долларов.
      Один из крупнейших в израильской истории.

      Рад за вас. ПВО дорогие штутчи
      Tusv
  4. mvg Сегодня, 10:59
    Цитата: Tusv
    Цитата: tchoni
    Повод нашим разработчикам очень подумать

    Что тут думать.Там ПиАра больше, чем ТТХ. В общем индусам проще управлять ракетой на скорости меньше, чем 1000 км в час. Ракета от Панциря шурует за 1200, Попробуй по управлять. Тут Русский ПВОшник нужен hi

    Опять УРЯ-УРЯ, Панцирь беспилотник то не мог сбить, а Барак-8 "Москит" приземлила.. Индусы ну вот нифига не тупые, и, прежде чем купить, 100 раз прикинут.. Тем более это совместная разработка, с передачей технологий.
    P.S.: Как вообще можно сравнивать Панцирь с этой "вундервафлей"? Априори разный класс. fool
    mvg
    1. Tusv Сегодня, 11:32
      Цитата: mvg
      Как вообще можно сравнивать Панцирь с этой "вундервафлей"? Априори разный класс

      Эт точно. На одну КР разная себестоимость.
      Панцирь беспилотник то не мог сбить

      Уточняю. Из пушечного вооружения
      Tusv
    2. karish Сегодня, 11:46
      Цитата: mvg
      Как вообще можно сравнивать Панцирь с этой "вундервафлей"?

      действительно
      В 2006 году Россия и Сирия заключили контракт на покупку 36 зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» и 850 ракет 9М311 стоимостью порядка 730 миллионов долларов. Поставки осуществлялись с 2008 по 2011 год
      Подробнее: http://vpk-news.ru/articles/13217

      wink
      karish
  5. Рабинович_007 Сегодня, 11:54
    Индусам надо вооружаться, ведь рядом террористический Пакистан.
    Рабинович_007
  6. Арон Заави Сегодня, 11:56
    Цитата: Tusv

    Тут. tchoni. в лужу пукнул, про наших разработчиков. Я ответил. Могу еще повторить специально для Вас. С Брак - 8 нас американцы сожрут с приветом из глубины души и с благородной отрыжкой

    Вы же офицер. У каждой системы своя ниша. Наличие 155мм гаубиц не отменяет потребность в 120 мм минометах. В силу обьективных причин наши разработчики никогда не создавли систем ПВО свыше 150 км.
    Арон Заави
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