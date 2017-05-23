Бригада морпехов Черноморского флота перешла на БТР-82А
Согласно информации интернет-портала FlotProm , пресс-служба Южного военного округа сообщила об окончании перевооружения отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота, полностью перешедшей на новые БТР-82А , уже принятые в эксплуатацию.
С 2016 года в Севастополе ведет деятельность подразделение, предназначенное для обучения молодых механиков-водителей управлению новой современной техникой.
Практические занятия для стрелков БТР-82А проходят на одном из полигонов, где морские пехотинцы осваивают устройство нового боевого модуля с 30-мм пушкой и обучаются навыкам ведения огня по различным мишеням. Обкатка БТР-82А прошла в ходе стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2016".
БТР-82А – результат глубокой модернизации бронетранспортеров БТР-80 и БТР-80А. Он превосходит их не только по огневым возможностям. На нем установлен более мощный двигатель и противоосколочная защита. Для улучшения командной управляемости бронированная машина оснащена средствами связи пятого поколения и системой топографического ориентирования "Трона-1".
С 2016 года в Севастополе ведет деятельность подразделение, предназначенное для обучения молодых механиков-водителей управлению новой современной техникой.
Практические занятия для стрелков БТР-82А проходят на одном из полигонов, где морские пехотинцы осваивают устройство нового боевого модуля с 30-мм пушкой и обучаются навыкам ведения огня по различным мишеням. Обкатка БТР-82А прошла в ходе стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2016".
БТР-82А – результат глубокой модернизации бронетранспортеров БТР-80 и БТР-80А. Он превосходит их не только по огневым возможностям. На нем установлен более мощный двигатель и противоосколочная защита. Для улучшения командной управляемости бронированная машина оснащена средствами связи пятого поколения и системой топографического ориентирования "Трона-1".
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