12:40 23 мая

Бригада морпехов Черноморского флота перешла на БТР-82А

Согласно информации интернет-портала FlotProm , пресс-служба Южного военного округа сообщила об окончании перевооружения отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота, полностью перешедшей на новые БТР-82А , уже принятые в эксплуатацию.



С 2016 года в Севастополе ведет деятельность подразделение, предназначенное для обучения молодых механиков-водителей управлению новой современной техникой.


Практические занятия для стрелков БТР-82А проходят на одном из полигонов, где морские пехотинцы осваивают устройство нового боевого модуля с 30-мм пушкой и обучаются навыкам ведения огня по различным мишеням. Обкатка БТР-82А прошла в ходе стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2016".

БТР-82А – результат глубокой модернизации бронетранспортеров БТР-80 и БТР-80А. Он превосходит их не только по огневым возможностям. На нем установлен более мощный двигатель и противоосколочная защита. Для улучшения командной управляемости бронированная машина оснащена средствами связи пятого поколения и системой топографического ориентирования "Трона-1".


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Комментарии 10

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  1. pjastolov Сегодня, 10:35
    Ждем скакунов? или сразу напугаем? soldier
    pjastolov
  2. Игорь Пащенко Сегодня, 10:43
    Я т 80 видел,эх Малышева педросяны угробили и антошку,оборзение за шо на вид поставил?
    Игорь Пащенко
    1. nik-karata Сегодня, 10:51
      Вы, извините, либо не закусили, либо фамилия Ваша - Кащенко, либо Ваш пост - это перевод с англицкого через ГУГЛ...... бред какой-то! hi
      nik-karata
      1. Хагалаз Сегодня, 11:02
        Это состояние мозга такое.
        Хагалаз
  3. RASKAT Сегодня, 10:48
    Хотелось бы добавить что эту бригаду одной из первых начали укомплектовывать этими БТРами, еще в далеком 2012 году.
    Пять лет понадобилось что бы пере укомплектовать.
    Интересно будет ли БТР 82 и дальше модернизироваться ( может добавят тепловизор, ПТУРы) или заменят на Бумеранг?
    RASKAT
  4. Холуай Сегодня, 11:00
    Только там стрелок выше 170 не помещается...
    Холуай
  5. Игорь Пащенко Сегодня, 11:04
    [quote=nik-karata]Вы, извините, либо не закусили, либо фамилия Ваша - Кащенко, либо Ваш пост - это перевод с англицкого через ГУГЛ...... бред какой-то! hi [/quoв вк смотри
    Игорь Пащенко
    1. nik-karata Сегодня, 11:09
      Ну с таким постом ссылочку, хотяб, крепить нужно!!!
      nik-karata
  6. _Ugene_ Сегодня, 11:14
    Морпехи тоже на броне будут перемещаться?
    _Ugene_
    1. nik-karata Сегодня, 12:38
      Если не хотят орден посмертно получить......
      nik-karata
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