12:38 23 мая

Гаагский трибунал потребовал от Сербии вернуть под суд бывших руководителей службы госбезопасности

Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге затребовал от Белграда вернуть до 30 мая органам правосудия для повторного судебного процесса экс-руководителя службы госбезопасности Сербии Йовицу Станишича и его помощника Франко Симатовича, передает РИА Новости .

Гаагский трибунал потребовал от Сербии вернуть под суд бывших руководителей службы госбезопасности


Ранее указанные лица были оправданы трибуналом по обвинению в преступлениях «против человечности и нарушении законов и обычаев войны в ходе конфликтов 1990-х годов на территории Хорватии и Боснии и Герцеговины». Однако обоих ожидает повторный процесс, начало которого назначено на 13 июня 2017 года.


«Станишич в 1991-1998 годах был главой службы госбезопасности МВД Сербии, а Симатович в 1990-е годы командовал подразделением по специальным операциям. Станишич считался одним из ближайших соратников бывшего президента Югославии Слободана Милошевича. Как установили врачи в Гааге и Белграде, он страдает от хронической болезни органов пищеварения и депрессии. Оба обвиняемых c 22 декабря 2015 года временно находятся на свободе в Сербии», – говорится в статье.

Согласно обвинительному заключению, 66-летнему Станишичу и 67-летнему Симатовичу вменяются «преследование гражданских лиц из числа хорватов и мусульман на расовом, религиозном и политическом основаниях, их депортации и насильственное перемещение со значительных территорий Хорватии и Боснии и Герцеговины».

Следствие полагает, что «Станишич и Симатович организовывали, финансировали, вооружали, тренировали и полностью контролировали сербские военизированные формирования, которые совершали указанные преступления».

В 2013 году Станишич и Симатович были полностью оправданы по аналогичному обвинению. Однако в декабре 2015 года Апелляционная палата МТБЮ постановила судить обоих повторно. Согласно сообщению, такое решение было принято из-за процессуальных ошибок суда первой инстанции в ходе рассмотрения дела.

Использованы фотографии: http://ru.wikipedia.org
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 21

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Александр романов Сегодня, 10:41
    Всё это закончиться тем,что придет время и судить будут,судеи Гаагского суда.Только уже не в Гааге,а где нибудь,под Ростовом.
    Александр романов
    1. Чёрный Сегодня, 10:45
      Цитата: Александр романов
      Всё это закончиться тем,что придет время и су wassat дить будут,судеи Гаагского суда.Только уже не в Гааге,а где нибудь,под Ростовом.

      Под Ростовом гостиницы говорят неплохие...там он будут жить
      Чёрный
      1. Александр романов Сегодня, 10:50
        Цитата: Чёрный
        Под Ростовом гостиницы говорят неплохие

        Тюрьмы там еще лучше
        Цитата: Чёрный
        .там он будут жить

        Там они будут сидеть
        Александр романов
    2. сибиралт Сегодня, 10:51
      Дважды вешали только "декабристов" в Российской Империи. Неужто в Европе перенимают наш исторический опыт? belay
      сибиралт
      1. роман66 Сегодня, 11:10
        послать, непременно послать, прямо и не стесняясь, пусть сперва с другой стороны преступников осудят
        роман66
    3. Василенко Владимир Сегодня, 11:40
      Цитата: Александр романов
      придет время и судить будут,судеи Гаагского суда.

      их не судить нужно а стрелять там где поймали, а то выкрутятся
      Василенко Владимир
  2. Чёрный Сегодня, 10:41
    Я не помню ни одного албанца под судом в Гааге. Они такие белые и пушистые, или суд немного предубежден против конкретно сербов? Или чтобы тебя не осудили в Гааге надо быть радикальным вахаббитом?
    Чёрный
  3. pjastolov Сегодня, 10:43
    Ну неймется гейропейцам -
    «преследование гражданских лиц из числа хорватов и мусульман на расовом, религиозном и политическом основаниях, их депортации и насильственное перемещение со значительных территорий Хорватии и Боснии и Герцеговины».
    , жалко конечно наглосаксов - последний терракт - "из числа мусульман" преследаваться ими не будет? recourse
    pjastolov
  4. новичок Сегодня, 10:45
    анегдот, ей богу. дайте водички попить, попил. можно тут посижу отдохну, отдохнул. можно кусочек хлеба, поел. ой поздно, можно у вас переспать... laughing : если серъёзно, то видать не сумели убить, идут по второму кругу. даже не буду интересоваться реакцией властей сербии angry .
    новичок
    1. сибиралт Сегодня, 11:02
      Ага. - Хозяюшка, дайте водицы попить, а то так есть хочется, аж переночевать негде. laughing
      сибиралт
  5. НЕКСУС Сегодня, 10:47
    Придет время, когда будут судить этих судей и их хозяев...
    НЕКСУС
  6. Topotun Сегодня, 10:53
    Давно пора прикрывать эту лавочку. Они и раньше не отличались непредвзятостью - а в последние годы....
    Topotun
  7. василий50 Сегодня, 10:53
    Умерших подследственных больше чем осуждённых. Жалко что РОССИЯ считается с этим безответственным судилищем.
    василий50
  8. Pacifist Сегодня, 10:55
    Думаю стоит учредить трибунал по судьям Гаагского трибунала по обвинению в фальсификации доказательств, незаконному лишению свободы, преднамеренному убийству обвиняемых, а также преступлениям против человечности, нарушениям правил ведения и применения запрещенных методов войны со стороны руководства США и стран НАТО.
    Pacifist
  9. Masya Masya Сегодня, 10:58
    глядишь, так и засудят мужиков до смерти...
    Masya Masya
    1. роман66 Сегодня, 11:12
      надо у себя спрятать и хрен им, а не Шарапова
      роман66
  10. Соломон Кейн Сегодня, 10:59
    А судьи кто?
    Соломон Кейн
    1. роман66 Сегодня, 11:18
      стадо мелкого рогатого скота, вы еще спросите, кто пастух
      роман66
  11. Altona Сегодня, 11:12
    На колу мочало-начинай сначала. Сам этот трибунал давно сомнителен, с сомнительными полномочиями и давно утратил легитимность. Он устраивает показательные процессы в духе Вышинского только для одной стороны гражданской(!!!) войны.
    Altona
    1. Соломон Кейн Сегодня, 11:37
      Международные институты в области права, геополитики итд, и даже спорта МОК + ВАДА потеряли свою независимость и компетентность. Все "легли" под дядю Сэма. Средневековый принцип, Прав сильнейший, становится актуальным в 21-м веке.
      Соломон Кейн
  12. кг пв Сегодня, 12:22
    Вот только к великому сожалению и не смотря на всё наше недовольство, руководство Сербии их отдаст. recourse
    кг пв
Картина дня