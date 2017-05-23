Гаагский трибунал потребовал от Сербии вернуть под суд бывших руководителей службы госбезопасности
Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге затребовал от Белграда вернуть до 30 мая органам правосудия для повторного судебного процесса экс-руководителя службы госбезопасности Сербии Йовицу Станишича и его помощника Франко Симатовича, передает РИА Новости .
Ранее указанные лица были оправданы трибуналом по обвинению в преступлениях «против человечности и нарушении законов и обычаев войны в ходе конфликтов 1990-х годов на территории Хорватии и Боснии и Герцеговины». Однако обоих ожидает повторный процесс, начало которого назначено на 13 июня 2017 года.
«Станишич в 1991-1998 годах был главой службы госбезопасности МВД Сербии, а Симатович в 1990-е годы командовал подразделением по специальным операциям. Станишич считался одним из ближайших соратников бывшего президента Югославии Слободана Милошевича. Как установили врачи в Гааге и Белграде, он страдает от хронической болезни органов пищеварения и депрессии. Оба обвиняемых c 22 декабря 2015 года временно находятся на свободе в Сербии», – говорится в статье.
Согласно обвинительному заключению, 66-летнему Станишичу и 67-летнему Симатовичу вменяются «преследование гражданских лиц из числа хорватов и мусульман на расовом, религиозном и политическом основаниях, их депортации и насильственное перемещение со значительных территорий Хорватии и Боснии и Герцеговины».
Следствие полагает, что «Станишич и Симатович организовывали, финансировали, вооружали, тренировали и полностью контролировали сербские военизированные формирования, которые совершали указанные преступления».
В 2013 году Станишич и Симатович были полностью оправданы по аналогичному обвинению. Однако в декабре 2015 года Апелляционная палата МТБЮ постановила судить обоих повторно. Согласно сообщению, такое решение было принято из-за процессуальных ошибок суда первой инстанции в ходе рассмотрения дела.
Ранее указанные лица были оправданы трибуналом по обвинению в преступлениях «против человечности и нарушении законов и обычаев войны в ходе конфликтов 1990-х годов на территории Хорватии и Боснии и Герцеговины». Однако обоих ожидает повторный процесс, начало которого назначено на 13 июня 2017 года.
«Станишич в 1991-1998 годах был главой службы госбезопасности МВД Сербии, а Симатович в 1990-е годы командовал подразделением по специальным операциям. Станишич считался одним из ближайших соратников бывшего президента Югославии Слободана Милошевича. Как установили врачи в Гааге и Белграде, он страдает от хронической болезни органов пищеварения и депрессии. Оба обвиняемых c 22 декабря 2015 года временно находятся на свободе в Сербии», – говорится в статье.
Согласно обвинительному заключению, 66-летнему Станишичу и 67-летнему Симатовичу вменяются «преследование гражданских лиц из числа хорватов и мусульман на расовом, религиозном и политическом основаниях, их депортации и насильственное перемещение со значительных территорий Хорватии и Боснии и Герцеговины».
Следствие полагает, что «Станишич и Симатович организовывали, финансировали, вооружали, тренировали и полностью контролировали сербские военизированные формирования, которые совершали указанные преступления».
В 2013 году Станишич и Симатович были полностью оправданы по аналогичному обвинению. Однако в декабре 2015 года Апелляционная палата МТБЮ постановила судить обоих повторно. Согласно сообщению, такое решение было принято из-за процессуальных ошибок суда первой инстанции в ходе рассмотрения дела.
Использованы фотографии: http://ru.wikipedia.org
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