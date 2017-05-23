Аргентина намерена закупить Dassault-Breguet Super Etendard
Согласно информации новостного портала lenta.ru , издание MercoPress сообщает о планах Аргентины приобрести несколько подержанных истребителей-бомбардировщиков Dassault-Breguet Super Etendard, прошедших модернизацию.
Кроме самолетов, Аргентина рассчитывает закупить у Франции двигатели для 20 самолетов Pucara, которые на текущий момент являются непригодными к полетам. Стоимость сделок не разглашается до подписания соответствующих соглашений.
На вооружении военно-морских сил Аргентины состоят 11 сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков «Супер Этандар» производства Франции. Из них пригодны к полетам 5-6 машин. Самолеты данного типа поступили в распоряжение Аргентины во второй половине 1970-х годов и успешно применялись в ходе Фолклендской войны . 4 мая 1982 года в результате попадания ракеты «Экзосет» был тяжело поврежден корабль Её Величества «Шеффилд». Спустя шесть дней он затонул. 25 мая два «Экзосета» поразили мобилизованный Королевским флотом контейнеровоз «Атлантик Конвейор» компании «Кьюнард Лайн», который пошел ко дну через три дня.
На данный момент морские «Супер Этандары» остаются единственными сверхзвуковыми боевыми самолетами в составе аргентинской военной авиации. В 2015 году были списаны истребители Mirage. В последние два года Аргентина выказывает интерес к приобретению израильских истребителей Kfir и машин российского производства.
Кроме самолетов, Аргентина рассчитывает закупить у Франции двигатели для 20 самолетов Pucara, которые на текущий момент являются непригодными к полетам. Стоимость сделок не разглашается до подписания соответствующих соглашений.
На вооружении военно-морских сил Аргентины состоят 11 сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков «Супер Этандар» производства Франции. Из них пригодны к полетам 5-6 машин. Самолеты данного типа поступили в распоряжение Аргентины во второй половине 1970-х годов и успешно применялись в ходе Фолклендской войны . 4 мая 1982 года в результате попадания ракеты «Экзосет» был тяжело поврежден корабль Её Величества «Шеффилд». Спустя шесть дней он затонул. 25 мая два «Экзосета» поразили мобилизованный Королевским флотом контейнеровоз «Атлантик Конвейор» компании «Кьюнард Лайн», который пошел ко дну через три дня.
На данный момент морские «Супер Этандары» остаются единственными сверхзвуковыми боевыми самолетами в составе аргентинской военной авиации. В 2015 году были списаны истребители Mirage. В последние два года Аргентина выказывает интерес к приобретению израильских истребителей Kfir и машин российского производства.
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