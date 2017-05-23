12:38 23 мая

Аргентина намерена закупить Dassault-Breguet Super Etendard

Согласно информации новостного портала lenta.ru , издание MercoPress сообщает о планах Аргентины приобрести несколько подержанных истребителей-бомбардировщиков Dassault-Breguet Super Etendard, прошедших модернизацию.

Кроме самолетов, Аргентина рассчитывает закупить у Франции двигатели для 20 самолетов Pucara, которые на текущий момент являются непригодными к полетам. Стоимость сделок не разглашается до подписания соответствующих соглашений.




На вооружении военно-морских сил Аргентины состоят 11 сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков «Супер Этандар» производства Франции. Из них пригодны к полетам 5-6 машин. Самолеты данного типа поступили в распоряжение Аргентины во второй половине 1970-х годов и успешно применялись в ходе Фолклендской войны . 4 мая 1982 года в результате попадания ракеты «Экзосет» был тяжело поврежден корабль Её Величества «Шеффилд». Спустя шесть дней он затонул. 25 мая два «Экзосета» поразили мобилизованный Королевским флотом контейнеровоз «Атлантик Конвейор» компании «Кьюнард Лайн», который пошел ко дну через три дня.

На данный момент морские «Супер Этандары» остаются единственными сверхзвуковыми боевыми самолетами в составе аргентинской военной авиации. В 2015 году были списаны истребители Mirage. В последние два года Аргентина выказывает интерес к приобретению израильских истребителей Kfir и машин российского производства.


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Комментарии 15

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  1. Чёрный Сегодня, 10:47
    Чёт у нас сегодня торговля не идёт...не наш день laughing
    Чёрный
    1. nik-karata Сегодня, 11:12
      У Аргентины походу до сих пор мерило эталона Фолклендская война... belay
      nik-karata
    2. xetai9977 Сегодня, 11:58
      Уж совсем плачевны дела у аргентинцев, если вынуждены покупать откровенное старье 70-х.
      xetai9977
  2. pjastolov Сегодня, 10:48
    Ну вот и хранцузы у матрасов научились правильно утилизировать свою старую технику laughing
    pjastolov
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 10:52
    Мало на Фонклендах им по харе настучали.Снова-прошедшие ремонт.Нищая,ничего не значаяся страна.
    ВЕРЕСК
  4. Холуай Сегодня, 10:58
    Израильские Кфиры неплохо себя проявили в воздушных боях в составе Эквадорских ВВС одерживая победы над Перуанскими МИГ-29 производства России...

    Что касается Аргентины у Чили ВВС очень сильные как и вся армия,поэтому им их не догнать.
    Холуай
    1. ultra Сегодня, 11:56
      Цитата: Холуай
      Кфиры неплохо себя проявили в воздушных боях в составе Эквадорских ВВС одерживая победы над Перуанскими МИГ-29 производства России..

      Да вы ШО???? wassat Они из 1996(когда они и были поставлены белорусам) года телепортировались в 1995? lol
      ultra
      1. ultra Сегодня, 12:24
        БелорусамИ естественно! hi
        ultra
    2. CentDo Сегодня, 12:08
      Уважаемый, а можно поподробнее о победах Кфиров над Миг-29? Конфликт был в 1995 г., а Миги, насколько я помню, появились в Перу только в 1996 г.
      Вроде единственными победами эквадорских Кфиров было уничтожение пары перуанских штурмовиков.
      CentDo
      1. ultra Сегодня, 12:25
        Не было и не могло быть таких побед,потому что 29е были получены Перу только в следующем 1996 году.
        ultra
      2. ultra Сегодня, 12:27
        Пишут что были сбиты Су-22(хотя по состоянию на 1995 год в составе ВВС Перу нет инфы о наличии таких самолётов).
        ultra
  5. Setavr Сегодня, 11:09
    Вот это поворот!
    Т.е. одного кидка от франков им не достаточно? Когда во время Фолклендской войны французы не поставили им ПКР Exoset AM39 (которые могли решить вопрос в пользу Аргентины) и те же Super Etendard (покупают то, что у них украли)... н-да.
    Setavr
    1. AlexTires Сегодня, 12:07
      Да, легко представить, как могли развиваться события, если бы в Аргентину успели прибыть все 14 заказанных «Супер Этендаров» и 24 «Экзосета»! Думается, британская эскадра полегла бы в полном составе на просторах Атлантики.
      AlexTires
  6. pshek Сегодня, 12:28
    Почему Россия не продаст им своих самолётов? Вес мир это известно - не хотят раздражать GB, но Россия? Плохо работают менеджеры.
    pshek
  7. ultra Сегодня, 12:28
    Всё это говорит о полной неплатёжеспособности Аргентины!
    ultra
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