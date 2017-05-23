12:41 23 мая

США планируют увеличить численность вооруженных сил

Согласно информации ТАСС , Административно-бюджетное управление (АБУ) Белого дома сообщило о намерении увеличить в 2018 году военный бюджет на $52 млрд, доведя его до $639 млрд.

Будет прекращено урезание оборонных затрат, проводившееся при прежней администрации Барака Обамы. Новая команда заявляет о планах в течение ближайших 10 лет (2018 – 2027 годы) "вложить $6,7 трлн в восстановление военной мощи Америки для защиты своих интересов дома и за рубежом".

Дополнительные средства предполагается направить на увеличение личного состава вооруженных сил США на 56 400 человек, закупку 84 боевых самолетов, в частности 70 многоцелевых истребителей пятого поколения F-35, и 8 боевых кораблей.
Ожидается экономия в бюджете 2018 года за счет отмены программы льготного медицинского страхования Obamacare, принятой в 2010 году.




Я хочу сказать, что Obamacare будет первым пунктом.

- заявил руководитель Административно-бюджетного управления (АБУ) Белого дома Мик Малвейни.

Урезание также планируется осуществить за счет программы льготной покупки продуктов и кредитов на обучение. В числе прочего предполагается уменьшить расходы Госдепартамента (28,2 млрд. против $39,7 млрд. за 2017 год).

Этот бюджет является частью усилий по достижению устойчивого экономического роста в 3%. Очень жаль, что прежняя администрация признавала, что у США не получится добиться (экономического) роста выше, чем 1,9% в течение следующих десяти лет... Мы уверены, что сможем достичь роста в 3%, и не считаем это чем-то фантастическим.

- пояснил Мик Малвейни.



С его слов новый бюджет разрабатывается под нужды налогоплательщиков.

Этот бюджет является неотъемлемой частью нашей политики в области реформирования системы социального обеспечения, налоговой, нормативно-правовой, торговой, энергетической, инфраструктурной систем. Ключевое значение всего этого состоит в трехпроцентном (экономическом) росте.


Как он утверждает, стране "нужны готовые работать люди".

В США новый 2018 финансовый год наступит 1 октября.


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 20

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  1. 210окв Сегодня, 11:22
    Увеличить за счет кого?Латиносов,азиатов..ну,может великоукры подтянутся..Ибо в руине и делать больше нечего..А нет. украинцы прочь-эти не готовые "работать люди"..
    210окв
    1. pjastolov Сегодня, 11:34
      Увеличат за счет вот таких:
      pjastolov
      1. pjastolov Сегодня, 11:35
        или таких толерастных
        pjastolov
    2. сибиралт Сегодня, 11:37
      Пилить бабло легче всего в оборонном ведомстве всякого государства. Иначе не избежать военного переворота с уже новой песнью о демократии. Мелодию гимна можно оставить прежней, а слова подкорректировать и прописать в школьных учебниках. А там, продержаться у власти первые лет десять и на пожизненную, чуть правя конституцию под себя, через свою же партию в парламенте. И все ближние будут в шоколаде! good
      сибиралт
  2. Подрезчик Сегодня, 11:23
    Куда дальше то увеличивать? Хотя льготное мед. страхование не надо, увеличим количество солдатиков-самолетиков. Паранойя..
    Подрезчик
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 11:24
    ... бабло вваливают большое, численность раздувают... как были захватчиками с времён Дикого Запада - такими и остались... angry
    a.s.zzz888
  4. Горный стрелок Сегодня, 11:24
    Задвигались. wassat Что только возрождение военной мощи России творит! Вытягивать экономический рост начнут при помощи ВПК. Парадоксально, но, оказывается, другого способа НЕ ПРИДУМАЛИ.
    Горный стрелок
    1. Topotun Сегодня, 11:29
      Почему - они придумали. Война. Желательно где-нить в Европе, лучше на границах с Росиией. И чтобы они снова начали поставки всем воюющим...
      Topotun
    2. voyaka uh Сегодня, 12:25
      Вообще-то вытягивать ВВП страны с помощью ВПК - плохой способ.
      Если оружие идет на экспорт, и покупатели платежеспособны - еще куда ни шло.
      Если же оружие идет для собственной армии - это как перемешивать деньги в своей
      кастрюле: больше их не становится. Разве что рабочие места ("перемешивателей")
      сохраняются. Самый эффективный способ вытягивание экономики - экспорт гражданской
      технологичной продукции.
      voyaka uh
  5. Altona Сегодня, 11:28
    Урезание также планируется осуществить за счет программы льготной покупки продуктов и кредитов на обучение. В числе прочего предполагается уменьшить расходы Госдепартамента (28,2 млрд. против $39,7 млрд. за 2017 год).
    ---------------------------
    Романов всё равно будет кричать, что все, кто раскачивает буржуйскую яхту нынешней российской "дерьмократии", это агенты Госдепа. hi laughing
    Altona
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 11:46
      Романов всё равно будет кричать,У вас колонки чисто на него работают?Пока Сани нет.Да и это-не его тема.Он когда злой-всех нас под плинтус попытается скинуть.Ему это для собственного удовлетворения.А наше мнение-ничего не значит.Босс-типа.БОСС(яра).
      ВЕРЕСК
  6. Altona Сегодня, 11:29
    Цитата: Горный стрелок
    Вытягивать экономический рост начнут при помощи ВПК.

    -------------------------------
    Для этого нужна не только военная промышленность, но и военная экспансия, новые войны.
    Altona
    1. grm Сегодня, 11:55
      Или недавний договор с саудами на 300 миллиардов + подтянуть военные расходы стран НАТО до 2-х % ВВП и страны покупать будут в том числе и в США. Я думаю этого им и без войн хватит. Тем более США хватает геморроя и с тем, что и так уже есть.
      grm
  7. ВЕРЕСК Сегодня, 11:42
    Чёт расшухарились матрасы. А у нас чего в загашнике есть?Или опять в право уйдём?
    ВЕРЕСК
    1. pjastolov Сегодня, 11:44
      наше дело правое - победа будет за нами wassat
      pjastolov
    2. сибиралт Сегодня, 12:08
      Трамп бабло для своего ВПК надыбал. Теперь Пентагону нужно тратить, что в запасе было. Иначе бюджет урежут (ни прибавки к жалованию, ни звезды на погоны). Неужто эта простая истина для кого-то еще непонятна?
      сибиралт
  8. Machete Сегодня, 11:45
    Военных баз в мире не хватает.
    Ещё не все страны завоёваны.
    Machete
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 11:52
      Ещё не все страны завоёваны. Вы правы.Нам нужен Мир.Желательно-весь.
      ВЕРЕСК
  9. voyaka uh Сегодня, 12:06
    Армия увеличится с 1 млн. 50 тыс. до 1 млн. 100 тыс.
    Для страны с населением 325 млн. - немного.
    voyaka uh
  10. Игорь Пащенко Сегодня, 12:10
    Моща? И как понять?
    Игорь Пащенко
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