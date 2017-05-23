США планируют увеличить численность вооруженных сил

Я хочу сказать, что Obamacare будет первым пунктом.

Этот бюджет является частью усилий по достижению устойчивого экономического роста в 3%. Очень жаль, что прежняя администрация признавала, что у США не получится добиться (экономического) роста выше, чем 1,9% в течение следующих десяти лет... Мы уверены, что сможем достичь роста в 3%, и не считаем это чем-то фантастическим.

Этот бюджет является неотъемлемой частью нашей политики в области реформирования системы социального обеспечения, налоговой, нормативно-правовой, торговой, энергетической, инфраструктурной систем. Ключевое значение всего этого состоит в трехпроцентном (экономическом) росте.