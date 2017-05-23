США планируют увеличить численность вооруженных сил
Согласно информации ТАСС , Административно-бюджетное управление (АБУ) Белого дома сообщило о намерении увеличить в 2018 году военный бюджет на $52 млрд, доведя его до $639 млрд.
Будет прекращено урезание оборонных затрат, проводившееся при прежней администрации Барака Обамы. Новая команда заявляет о планах в течение ближайших 10 лет (2018 – 2027 годы) "вложить $6,7 трлн в восстановление военной мощи Америки для защиты своих интересов дома и за рубежом".
Дополнительные средства предполагается направить на увеличение личного состава вооруженных сил США на 56 400 человек, закупку 84 боевых самолетов, в частности 70 многоцелевых истребителей пятого поколения F-35, и 8 боевых кораблей.
Ожидается экономия в бюджете 2018 года за счет отмены программы льготного медицинского страхования Obamacare, принятой в 2010 году.
- заявил руководитель Административно-бюджетного управления (АБУ) Белого дома Мик Малвейни.
Урезание также планируется осуществить за счет программы льготной покупки продуктов и кредитов на обучение. В числе прочего предполагается уменьшить расходы Госдепартамента (28,2 млрд. против $39,7 млрд. за 2017 год).
- пояснил Мик Малвейни.
С его слов новый бюджет разрабатывается под нужды налогоплательщиков.
Как он утверждает, стране "нужны готовые работать люди".
В США новый 2018 финансовый год наступит 1 октября.
Будет прекращено урезание оборонных затрат, проводившееся при прежней администрации Барака Обамы. Новая команда заявляет о планах в течение ближайших 10 лет (2018 – 2027 годы) "вложить $6,7 трлн в восстановление военной мощи Америки для защиты своих интересов дома и за рубежом".
Дополнительные средства предполагается направить на увеличение личного состава вооруженных сил США на 56 400 человек, закупку 84 боевых самолетов, в частности 70 многоцелевых истребителей пятого поколения F-35, и 8 боевых кораблей.
Ожидается экономия в бюджете 2018 года за счет отмены программы льготного медицинского страхования Obamacare, принятой в 2010 году.
Я хочу сказать, что Obamacare будет первым пунктом.
- заявил руководитель Административно-бюджетного управления (АБУ) Белого дома Мик Малвейни.
Урезание также планируется осуществить за счет программы льготной покупки продуктов и кредитов на обучение. В числе прочего предполагается уменьшить расходы Госдепартамента (28,2 млрд. против $39,7 млрд. за 2017 год).
Этот бюджет является частью усилий по достижению устойчивого экономического роста в 3%. Очень жаль, что прежняя администрация признавала, что у США не получится добиться (экономического) роста выше, чем 1,9% в течение следующих десяти лет... Мы уверены, что сможем достичь роста в 3%, и не считаем это чем-то фантастическим.
- пояснил Мик Малвейни.
С его слов новый бюджет разрабатывается под нужды налогоплательщиков.
Этот бюджет является неотъемлемой частью нашей политики в области реформирования системы социального обеспечения, налоговой, нормативно-правовой, торговой, энергетической, инфраструктурной систем. Ключевое значение всего этого состоит в трехпроцентном (экономическом) росте.
Как он утверждает, стране "нужны готовые работать люди".
В США новый 2018 финансовый год наступит 1 октября.
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