США наращивают силы на юго-востоке Сирии

Ранее неоднократно появлялась информация о том, что США хотят создать в этом районе оппозиционный анклав, под контролем Иордании, у которой хорошие связи с местными племенами. Поэтому если правительственные силы начнут наступление на юго-востоке и попытаются выйти к иорданской и иракской границе, возможен серьезный конфликт,

Главная ценность этого малонаселенного региона заключается в том, что там проходит самый удобный путь на Багдад, контроль над которым даст возможность перебрасывать технику и вооружение из Ирана. Видимо, поэтому появляются сообщения, что за наступлением стоят именно иранцы и их ближайшие союзники,