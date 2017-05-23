16:30 23 мая

США наращивают силы на юго-востоке Сирии

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Американцы и их союзники наращивают группировку спецназа на юго-востоке САР, где в настоящее время идут бои между лояльными Асаду силами и формированиями оппозиции, сообщают Известия .



В конце недели в юго-восточные районы Сирии были переброшены около 150 спецназовцев из состава американских ССО и английской SAS, которые должны оказать поддержку действующим там отрядам оппозиции. В выходные к ним присоединилось подразделение спецназовцев из Норвегии.


«Основные силы оппозиции и иностранного спецназа сосредоточены в районе Ат-Танфа (городок в 20 км от сирийско-иракской границы), где расположен крупный учебный лагерь и ведется подготовка боевиков для "Свободной сирийской армии" (ССА). США дали понять Дамаску, что не позволят создавать угрозу для своей базы. 18 мая авиация возглавляемой США коалиции нанесла удар по наступающим на Ат-Танф сирийским подразделениям», – пишет газета.

В комментарии западной коалиции отмечается, что «удар был нанесен после безуспешных попыток России отговорить силы режима от продвижения на юг к Ат-Танфу».

Впрочем, несмотря на угрозы, наступление правительственных сил продолжается. По данным сирийских СМИ, они уже подошли к Ат-Танфу на расстояние около 30 км. Сирийское командование полагает, что перед лицом превосходящих сил западные страны предпочтут не усугублять конфликт и эвакуируют базу из Ат-Танфа.

По словам научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института Востока РАН Константина Труевцева, «ситуация на юго-востоке Сирии сейчас складывается весьма напряженная, причем осложняется она тем, что планы сторон пока до конца не ясны».

Ранее неоднократно появлялась информация о том, что США хотят создать в этом районе оппозиционный анклав, под контролем Иордании, у которой хорошие связи с местными племенами. Поэтому если правительственные силы начнут наступление на юго-востоке и попытаются выйти к иорданской и иракской границе, возможен серьезный конфликт,
сказал эксперт.

Главная ценность этого малонаселенного региона заключается в том, что там проходит самый удобный путь на Багдад, контроль над которым даст возможность перебрасывать технику и вооружение из Ирана. Видимо, поэтому появляются сообщения, что за наступлением стоят именно иранцы и их ближайшие союзники,
добавил он.

Использованы фотографии: The U.S. Army/flickr.com
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Комментарии 35
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  1. Горный стрелок Сегодня, 13:12 Новый
    Полосатоухие ВСЕГДА делают то, что им выгодно, не заморачиваясь моралью и какими то там законами. Они же "светлые эльфы" wassat
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    Горный стрелок
    1. Злой543 Сегодня, 13:16 Новый
      Разделяй и властвуй, ничего нового.
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      Злой543
      1. pjastolov Сегодня, 13:20 Новый
        а наши все отговаривают...... когда уже говорить-то начнут? recourse
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        pjastolov
        1. g1v2 Сегодня, 13:34 Новый
          Насколько точная инфа - хз, но уже во многих иностранных сми напечатали, что наступление саа поддерживают части 31-й бригады вдв из Ульяновска. Что какое-то кол-во бойцов вместе с спецназерами перебросили на днях . Самому удивительно, но написали уже многие , причем иностранные сми. Вряд ли они бы стали указывать конкретную бригаду , если бы не было какой-то инфы. soldier
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          g1v2
          1. nik-karata Сегодня, 13:39 Новый
            http://73online.ru/readnews/37719
            больше ничего не нашёл...
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            nik-karata
            1. pjastolov Сегодня, 15:15 Новый
              Так может оттуда и взяли инфу? если больше ничего нет. надо же хоть чуть правды написать, а то не поверят feel
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              pjastolov
        2. Николай Фёдоров Сегодня, 13:47 Новый
          Цитата: pjastolov
          а наши все отговаривают...... когда уже говорить-то начнут? recourse

          Нытьё - не лучший вид времяпрепровождения... stop
          После уничтожения американцами колонны сирийских войск сирийцы продолжили наступление к Иордании, но уже под прикрытием наших СУ-30М. А после и перебросили подразделения ССО и ВДВ. НАТО отходит к границе.
          Всё, что надо, делается.
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          Николай Фёдоров
        3. лаврентий павлович Сегодня, 13:47 Новый
          Цитата: pjastolov
          а наши все отговаривают...... когда уже говорить-то начнут? recourse

          не говорить, а решительно действовать, не слушая вопли полосатых и их шестерок. Если влез в драку, то надо бить в полную силу, не обращая внимание на то, что кто чего скажет, иначе проиграешь.
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          лаврентий павлович
      2. Teberii Сегодня, 13:23 Новый
        Поживем увидим на полномаштабную войну в Сирии США не пойдут ,значит они ищут посредника.
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        Teberii
        1. Николай Фёдоров Сегодня, 13:52 Новый
          Они уже пошли. И ищут они не посредников, а соучастников.
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          Николай Фёдоров
    2. spiriolla-45 Сегодня, 13:46 Новый
      Ага, а наши, как всегда засунут язык в задницу и всё проглотят.
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      spiriolla-45
      1. BATUHAN Сегодня, 14:46 Новый
        Ваши так поступают wassat ? Странные вы ребята. Это европейские ценности или демократические? Бросайте это дело.
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        BATUHAN
  2. Usher Сегодня, 13:17 Новый
    Я не понял почему нет скандала? Почему РТ не поднимет вой? Это же ПРЯМАЯ поддержка ИГИЛ. Не надо словоблудия типа "умеренная" "оппозиция" этого никто доказать не может.
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    Usher
    1. Арон Заави Сегодня, 13:36 Новый
      Цитата: Usher
      Я не понял почему нет скандала? Почему РТ не поднимет вой? Это же ПРЯМАЯ поддержка ИГИЛ. Не надо словоблудия типа "умеренная" "оппозиция" этого никто доказать не может.

      Какой ИГИЛ? Там бедуинские племена ,которые хотят отложиться от Сирии. Обычные сепаратисты.
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      Арон Заави
      1. Paranoid50 Сегодня, 13:55 Новый
        Цитата: Арон Заави
        Там бедуинские племена ,которые хотят отложиться от Сирии. Обычные сепаратисты.

        Ага,интересно,чего хотят. То ли свой "проект" открыть(теперь же в моде всякие -станы), то ли к кому пристроиться... request
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        Paranoid50
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 13:24 Новый
    Скоро наши парни ССО схлестнутся с ними.Не мы,они напоролись.Начинается война.
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    ВЕРЕСК
    1. nik-karata Сегодня, 13:36 Новый
      Не могу сказать, что для меня это радостное событие...
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      nik-karata
  4. den-protector Сегодня, 13:26 Новый
    Матрасы и их шакалы "забыли" спросить разрешения у официального правительства Сирии о возможности использования территории Сирии для своих сомнительных действий. Делают, что хотят, ни на кого не оглядываясь. По волчьим законам выживания, которые не изменились с древнейших времен, кто сильнее, тот и прав. По ходу матрасы ведут дело к фактическому расчленению Сирии, и наши вынуждены с этим смириться. Иначе не летали бы в небе Сирии все, кому не лень, да и на земле, слишком много понаехавших "друзей" Сирии. Значительную часть своей территории законное правительство Сирии просто не контролирует. Я так понимаю, что сейчас идет закулисный торг за контроль над ресурсами Сирии. Инфа как-то в инете проходила, что какая-то из монархий Персидского залива хотела через территорию Сирии газопровод в Европу тянуть, что Газпрому поперек середыша. Возможно вся заваруха в Сирии из-за этого.
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    den-protector
    1. лаврентий павлович Сегодня, 14:21 Новый
      Катар хотел поставлять газ в Европу, но Асад не разрешил строить газопровод через Сирию, тут и началось: Асад стал диктатором, оппозиция попыталась захватить власть, только Асад не Янукович. А главные финансисты боевиков это Катар и Саудовская Аравия. Дело давно уже идет к расчленению САР, все зависит от воли Кремля.
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      лаврентий павлович
      1. karish Сегодня, 14:22 Новый
        Цитата: лаврентий павлович
        атар хотел поставлять газ в Европу, но Асад не разрешил строить газопровод через Сири

        А почему не разрешил ? Так , вопрос неумного человека вроде меня ?
        Инвестиций может не хотел , рабочих мест для сирийцев , денег за транзит ?
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        karish
  5. Tusv Сегодня, 13:27 Новый
    Дело пахнет миром, раз американский спецназ с большой ложкой прибыл. Примета такая
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    Tusv
  6. garnik Сегодня, 13:32 Новый
    Наступает момент истины .Если удастся зачистить территорию от оппозиции на этом участке фронта силам Асада,то шансов на единую Сирию высоки.
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    garnik
    1. donavi49 Сегодня, 13:41 Новый
      Курдяков за Евфратом не вернуть. Они вышли к Ракке уже и скорей всего скоро будет Мосул на Евфрате.


      Суть удара на юге проста. Там малая плотность бабахов. То есть можно быстро пробить кишку на большую глубину. Главная задача выйти на границу... Если откроют шоссе Дамаск-Багдад, даже если пустынные рейдеры будут регулярно жечь конвои, из Ирака смогут пропихнуть весомое подкрепление, с техникой. Сейчас же пропихивают максимум джипы на С-130 и сотни бойцов. Сухопутный путь даст возможность перебрасывать тысчи добровольцев с танками и БМП. А это уже другой расклад.

      Собственно основная задача американцев, не дать открыть шоссе Дамаск-Багдад.
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      donavi49
      1. Yeraz Сегодня, 13:53 Новый
        Цитата: donavi49
        Собственно основная задача американцев, не дать открыть шоссе Дамаск-Багдад.

        да веселуха продолжается....
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        Yeraz
      2. garnik Сегодня, 16:23 Новый
        По некоторым источникам на помощь сирийцам прибыли российские десантники и спецназ.Как говорят жаренным пахнет.Практически российские войска стоят лоб в лоб с американским,британским ,иорданскими и норвежскими элитными подразделениями.А где ср..ный ОДКБ.
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        garnik
  7. barclay Сегодня, 13:51 Новый
    Там где амкерикосы сунули свой нос, там отслеживается отработанный сценарий по расчленению того государства куда они сунулись. Хоть небольшой кусочек, но они всегда хотят откусить для того что бы потом его использовать как плацдарм для вторжения или поддержки напряжения. Это ли не агрессия?!
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    barclay
  8. Altona Сегодня, 13:59 Новый
    Цитата: den-protector
    Матрасы и их шакалы "забыли" спросить разрешения у официального правительства Сирии о возможности использования территории Сирии для своих сомнительных действий.

    ---------------------
    "База США", а кто то спрашивал у Сирии разрешения на эту "базу"? Окопались самовольно и еще права качают. Мочить их нафиг.
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    Altona
  9. Lancer Сегодня, 14:03 Новый
    Похоже,про ИГ все забыли.А ведь вначале кампания позиционировалась исключительно как операция против ИГ и не более того.
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    Lancer
    1. zivXP Сегодня, 14:21 Новый
      Вы уже отделили умеренных от не очень умеренных?
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      zivXP
      1. Lancer Сегодня, 14:51 Новый
        В начале кампании говорилось именно о ИГ и ни о чем другом.И именно ИГ пострадал менее всех остальных в Сирии.
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        Lancer
        1. pjastolov Сегодня, 15:18 Новый
          Ну так матрасам своих как-то не сподручно мочить, столько бабак вбухали laughing
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          pjastolov
          1. Lancer Сегодня, 15:48 Новый
            "Матрасы" мочат как раз исключительно ИГ,а не оппозицию которая с этим ИГ и воюет.
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            Lancer
            1. pjastolov Сегодня, 15:56 Новый
              Во как! это оппозиция с ИГ воюет???? А Асад-сволочь эту оппозицию мочит, афигеть feel
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              pjastolov
            2. zivXP Сегодня, 16:17 Новый
              Как же так то, ИГ все мочат, а они почти и не страдают. Что-то не складывается картинка у вас, Lancer. Наверное кое-кто их в больничках у себя лечит, чеж тут страдать-то.
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              zivXP
        2. zivXP Сегодня, 15:20 Новый
          Может они (ИГ) и страдают больше всех.
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          zivXP
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