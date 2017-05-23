США наращивают силы на юго-востоке Сирии
Американцы и их союзники наращивают группировку спецназа на юго-востоке САР, где в настоящее время идут бои между лояльными Асаду силами и формированиями оппозиции, сообщают Известия .
В конце недели в юго-восточные районы Сирии были переброшены около 150 спецназовцев из состава американских ССО и английской SAS, которые должны оказать поддержку действующим там отрядам оппозиции. В выходные к ним присоединилось подразделение спецназовцев из Норвегии.
«Основные силы оппозиции и иностранного спецназа сосредоточены в районе Ат-Танфа (городок в 20 км от сирийско-иракской границы), где расположен крупный учебный лагерь и ведется подготовка боевиков для "Свободной сирийской армии" (ССА). США дали понять Дамаску, что не позволят создавать угрозу для своей базы. 18 мая авиация возглавляемой США коалиции нанесла удар по наступающим на Ат-Танф сирийским подразделениям», – пишет газета.
В комментарии западной коалиции отмечается, что «удар был нанесен после безуспешных попыток России отговорить силы режима от продвижения на юг к Ат-Танфу».
Впрочем, несмотря на угрозы, наступление правительственных сил продолжается. По данным сирийских СМИ, они уже подошли к Ат-Танфу на расстояние около 30 км. Сирийское командование полагает, что перед лицом превосходящих сил западные страны предпочтут не усугублять конфликт и эвакуируют базу из Ат-Танфа.
По словам научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института Востока РАН Константина Труевцева, «ситуация на юго-востоке Сирии сейчас складывается весьма напряженная, причем осложняется она тем, что планы сторон пока до конца не ясны».
В конце недели в юго-восточные районы Сирии были переброшены около 150 спецназовцев из состава американских ССО и английской SAS, которые должны оказать поддержку действующим там отрядам оппозиции. В выходные к ним присоединилось подразделение спецназовцев из Норвегии.
«Основные силы оппозиции и иностранного спецназа сосредоточены в районе Ат-Танфа (городок в 20 км от сирийско-иракской границы), где расположен крупный учебный лагерь и ведется подготовка боевиков для "Свободной сирийской армии" (ССА). США дали понять Дамаску, что не позволят создавать угрозу для своей базы. 18 мая авиация возглавляемой США коалиции нанесла удар по наступающим на Ат-Танф сирийским подразделениям», – пишет газета.
В комментарии западной коалиции отмечается, что «удар был нанесен после безуспешных попыток России отговорить силы режима от продвижения на юг к Ат-Танфу».
Впрочем, несмотря на угрозы, наступление правительственных сил продолжается. По данным сирийских СМИ, они уже подошли к Ат-Танфу на расстояние около 30 км. Сирийское командование полагает, что перед лицом превосходящих сил западные страны предпочтут не усугублять конфликт и эвакуируют базу из Ат-Танфа.
По словам научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института Востока РАН Константина Труевцева, «ситуация на юго-востоке Сирии сейчас складывается весьма напряженная, причем осложняется она тем, что планы сторон пока до конца не ясны».
Ранее неоднократно появлялась информация о том, что США хотят создать в этом районе оппозиционный анклав, под контролем Иордании, у которой хорошие связи с местными племенами. Поэтому если правительственные силы начнут наступление на юго-востоке и попытаются выйти к иорданской и иракской границе, возможен серьезный конфликт,сказал эксперт.
Главная ценность этого малонаселенного региона заключается в том, что там проходит самый удобный путь на Багдад, контроль над которым даст возможность перебрасывать технику и вооружение из Ирана. Видимо, поэтому появляются сообщения, что за наступлением стоят именно иранцы и их ближайшие союзники,добавил он.
Использованы фотографии: The U.S. Army/flickr.com