Крымские призывники впервые будут направлены за пределы полуострова

В четверг, 25 мая, произойдёт первая после Крымской весны отправка призывников призыва "Весна-2017" из Севастопольского военного комиссариата для прохождения службы за пределами Республики Крым и Севастополя,

Впервые после воссоединения полуострова с Россией крымских призывников отправят для прохождения службы за пределы региона, передает Интерфакс-АВН говорится в релизе пресс-службы Черноморского флота.Сообщается, что после торжественного построения, группа призывников будет отправлена в дивизию Воздушно-десантных войск (ВДВ), дислоцированную в Иваново.Призыв в российские Вооруженные силы на территории Крыма осуществляется с осени 2014 года.«До 2017 года призывники из Крыма и города Севастополя проходили службу только в воинских частях, дислоцированных в данных субъектах Российской Федерации», – отметили в пресс-службе.