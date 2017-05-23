16:27 23 мая

Крымские призывники впервые будут направлены за пределы полуострова

Впервые после воссоединения полуострова с Россией крымских призывников отправят для прохождения службы за пределы региона, передает Интерфакс-АВН .

Крымские призывники впервые будут направлены за пределы полуострова


В четверг, 25 мая, произойдёт первая после Крымской весны отправка призывников призыва "Весна-2017" из Севастопольского военного комиссариата для прохождения службы за пределами Республики Крым и Севастополя,
говорится в релизе пресс-службы Черноморского флота.


Сообщается, что после торжественного построения, группа призывников будет отправлена в дивизию Воздушно-десантных войск (ВДВ), дислоцированную в Иваново.

Призыв в российские Вооруженные силы на территории Крыма осуществляется с осени 2014 года.

«До 2017 года призывники из Крыма и города Севастополя проходили службу только в воинских частях, дислоцированных в данных субъектах Российской Федерации», – отметили в пресс-службе.

Использованы фотографии: http://www.tvc.ru
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Комментарии 32

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 13:32
    Не думаю,что они там пригодятся.Властям Крыма лучше-бы озаботиться с привлечением срочников в свои части.Мы уж сами справимся.
    ВЕРЕСК
    1. Венд Сегодня, 13:35
      Цитата: ВЕРЕСК
      Не думаю,что они там пригодятся.Властям Крыма лучше-бы озаботиться с привлечением срочников в свои части.Мы уж сами справимся.

      Дело не в этом. Крым это Россия, так что служить призывнику куда пошлют. Брат моей сестры из Смоленска, служит в Таманской дивизии, а участвовал в параде Победы в Питере. Так что это нормально, страна у нас большая.
      Венд
      1. Чёрный Сегодня, 13:43
        О том, что крымчане будут служить с 2017 по всей территтрии РФ было объявленно давно....так что это не новость и не сенсация smile
        Чёрный
        1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:05
          крымчане будут служить с 2017 по всей территтрии РФВы в своём уме?Куда посылать парня,выросшего у моря?В степь,пустыню,в пески или горы скалистые?Не даром есть пословица-ГДЕ РОДИЛСЯ,ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ.
          ВЕРЕСК
          1. 210окв Сегодня, 14:17
            А почему бы и не послать...Кстати,и степь и горы в Крыму есть.Я знаю людей из Краснодарского края служивших на Чукотке..Они что,из другого теста?
            Цитата: ВЕРЕСК
            крымчане будут служить с 2017 по всей территтрии РФВы в своём уме?Куда посылать парня,выросшего у моря?В степь,пустыню,в пески или горы скалистые?Не даром есть пословица-ГДЕ РОДИЛСЯ,ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ.
            210окв
            1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:37
              И в моё время хохлы служили на ДВ.Толку было ноль.Практически из госпиталя не вылазили.Гнили заживо.
              ВЕРЕСК
          2. Alexey RA Сегодня, 14:22
            Цитата: ВЕРЕСК
            Вы в своём уме?Куда посылать парня,выросшего у моря?В степь,пустыню,в пески или горы скалистые?

            В таком случае у нас армия будет в основном в крупных городах. А горы, пустыня и арктическая зона будут вообще не прикрытыми - нет там достаточного призывного контингента.
            Кстати, парня, выросшего у моря, можно послать на один из флотов (или флотилий) - на корабль или во флотские корпуса. Или в 18 пулад. smile
            Или у нас в стране одно лишь море - Чёрное?
            Цитата: ВЕРЕСК
            Не даром есть пословица-ГДЕ РОДИЛСЯ,ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ.

            стойко переносить все тяготы и лишения... © smile
            Alexey RA
            1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:41
              нет там достаточного призывного контингента Это Вы про Сибирь?У нас с этим всё в порядке.А теплолюбивых мы не ждём.Лишние проблемы.
              ВЕРЕСК
      2. Usher Сегодня, 13:52
        Ну это не далеко. Что какие то 500-800км пффф, считай что дома.
        Usher
      3. ВЕРЕСК Сегодня, 14:02
        Дело не в этомДа.Я тупой и нихрена не понял.
        ВЕРЕСК
      4. 30 вис Сегодня, 14:35
        Всё правильно! Пусть узнают родную страну . Мамы конечно не рады ... Зато из мальчиков вырастут мужчины .
        30 вис
    2. костя андреев Сегодня, 13:43
      прочитал Ваш комментарий, так и не понял его смысла. Вы наверно не в курсе, но Крым это один из субъктов РФ, соответственно граждане обладают всеми правами и обязанностями граждан РФ а у нас что теперь власти Крыма, Воронежа, Удмуртии и остальных регионов решают привлекать срочников или нет? Или Крым это другое государство
      костя андреев
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 13:53
        прочитал Ваш комментарий[b][/b]Прочитайте ещё раз.Куда можно отправить пацана,выросшего в Крыму?Чуть пораскинте.Да-же в подмосковье ему будет хреновато.Причина-зависимость от водно-морской глади.Как это по научному-хрен знает.В Сибирь ко мне этих солдат отправить!Чего я с ними буду делать в -50?Или вы думаете,что -мы всё сумеем,мы всех научим?Тупо ошибаетесь.Тело человека приспособлено к той среде,в которой оно выросло.Если вы из черноморья-для вас Сибирь,практически смертельно.Но,если сибиряк будет служить на черноморье-одна беда.Потеть и воду пить.Организм живёт там-где родился и жил.Не надо мне тут тупых выссказываний про Советский Союз.Многие помнят,чем это было чревато.
        ВЕРЕСК
        1. Венд Сегодня, 14:12
          Цитата: ВЕРЕСК
          Если вы из черноморья-для вас Сибирь,практически смертельно.

          Любезный вы в своем уме или в чужом? laughing У меня жена из Новороссийска и нечего в Смоленске жила, теперь в Москве, и на моей второй Родине в Сибири не умирает. Что за неадекватная реакция у вас? Даже смех разбирает laughing laughing
          Венд
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:16
            Я про Вашу жену? Вроде как про срочников толкую.Смейтесь дальше.Только не сильно.Любезный-мне это не нравится,любезный.
            ВЕРЕСК
            1. himRa Сегодня, 14:38
              Цитата: ВЕРЕСК
              Любезный-мне это не нравится,любезный

              Любезный будете обращатся к официанту в кабаке....
              Ну ка "сибиряк" расскажи мне красноярцу где у нас морозы под -50 ?
              С ТОБОЙ тут никто не будет любезничать если ты балабол!
              Настаивать на своем мнение не есть признак ума...
              МОЛОДЫЕ организмы легко перенесут пеиемену климата и времени,говорю на своем опыте
              himRa
              1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:55
                Ну ка "сибиряк" расскажи мне красноярцу где у нас морозы под -50 ? Енисейск.Январь.-50Туруханск-декабрь -52Заозёрка,январь-46.Железногорск-январь -51.Ванавара-январь -54.Далее-Северный Байкал.Северобайкальск начало января -54.Н.Уоян вторая декада января -56.Это моя родина.Северомуйск конец декабря -52.Железногорск-это где я обитаю.В крае тогда было -48.
                ВЕРЕСК
                1. himRa Сегодня, 15:52
                  Цитата: ВЕРЕСК
                  Ну ка "сибиряк" расскажи мне красноярцу где у нас морозы под -50 ? Енисейск.Январь.-50Туруханск-декабрь -52Заозёрка,январь-46.Железногорск-январь -51.Ванавара-январь -54.Далее-Северный Байкал.Северобайкальск начало января -54.Н.Уоян вторая декада января -56.Это моя родина.Северомуйск конец декабря -52.Железногорск-это где я обитаю.В крае тогда было -48.

                  Енисейск, берем архив и смотрим январь 2017 года минимальная t - -36'
                  http://weatherarchive.ru/Temperature/Yeniseisk/Ja
                  nuary-2017
                  Идем дальше ...Туруханск 3 го января 2017 года 47 градусов но уже 4 го января потепление до 35 градусов
                  http://weatherarchive.ru/Temperature/Turukhansk/J
                  anuary-2017
                  бывает но не каждый год и максимум один день ....по Железногорску баян не бывает там таких морозов,город рядом с Красноярском про Дивногорск,Сосновоборск и другие города могу твердо сказать таких морозов не бывает максимум -33;до-38
                  Да что там говорить в Норильске не бывает мороза 50 градусов минус! лет 15 туда ездил...было один раз и пришлось работать,порвало газопровод и я его варил но это было на моей памяти ОДИН РАЗ...
                  надо сказать что мороз "сухой" и переносится легко да и никто в хб не будет выгонять солдата на пост в мороз ...
                  По поводу северного байкала надо признать что в среднем там немного холоднее и ветреннее но опять же 50 редко не каждый год ...
                  Жути нагоняете ...уважаемый...армия это вам не одному в тундре выживать!
                  himRa
              2. Венд Сегодня, 15:11
                Цитата: himRa

                Любезный будете обращатся к официанту в кабаке....

                Да ну что вы. Вспомните классиков Гоголя, Толстого это просто вежливое обращение культурных людей, извращенное советским кинематографом.
                Венд
            2. Венд Сегодня, 15:02
              Цитата: ВЕРЕСК
              Я про Вашу жену? Вроде как про срочников толкую.Смейтесь дальше.Только не сильно.Любезный-мне это не нравится,любезный.

              Да не важно жена или срочник. Это все объединяется одним словом человек. Я вам пример привел, вы даже пример не поняли. Могу еще с десяток примеров привести людей служивших, переехавших из одного региона в другой и никто не умер. Вы даже на вежливое обращение реагируете неадекватно. Не хотите быть любезным, хорошо, будьте нелюбезным. wink
              Венд
        2. Alexey RA Сегодня, 14:27
          Цитата: ВЕРЕСК
          Куда можно отправить пацана,выросшего в Крыму?Чуть пораскинте.Да-же в подмосковье ему будет хреновато.Причина-зависимость от водно-морской глади.Как это по научному-хрен знает

          Море нужно? Южный берег Баренцева моря подойдёт? Или западный берег Берингова моря? Или берега Охотского моря? На крайний случай - восточный берег Балтики?
          В России проблем с водно-морской гладью нет. wink
          Alexey RA
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:29
            Море нужно?Северное побережье Чёрного моря.Южный берег Баренцева моря подойдёт?Вполне-если Вы лично с ними боевую будете проводить.Хотя-бы при -30.Видео потом скинте.
            ВЕРЕСК
  2. Монос Сегодня, 13:32
    Ну, дык, правильно. Бойцы должны знать, какую большую Родину они будут защищать!
    Монос
  3. Teberii Сегодня, 13:32
    Страна большая место для службы всем хватит.
    Teberii
  4. Горный стрелок Сегодня, 13:37
    Неужели в Одессу? wassat Ах, жаль, там пока свидомиты засели. Ну, пусть в Иваново послужат. Тоже место хорошее. И девчата красивые laughing
    Горный стрелок
    1. SerB60 Сегодня, 13:50
      В Одессу через Иваново.) Летайте самолётами не Аэрофлота)
      SerB60
  5. gabonskijfront Сегодня, 14:02
    Наши калининградские служат у себя,мой служит в 20 км от дома, на берегу моря в двадцати минут езды.Достал ,каждые выходные дома ,выметает весь холодильник просит денег и опять на службу.
    gabonskijfront
  6. Олег Монархист Сегодня, 15:18
    Цитата: ВЕРЕСК
    крымчане будут служить с 2017 по всей территтрии РФВы в своём уме?Куда посылать парня,выросшего у моря?В степь,пустыню,в пески или горы скалистые?Не даром есть пословица-ГДЕ РОДИЛСЯ,ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ.


    Редкостный бред!!!!!

    Ну да....а в Сирию например направлять только военнослужащих российской армии, родившихся в Сирии? laughing

    Сами-то Вы где служили? И где родились?
    Олег Монархист
  7. lis-ik Сегодня, 15:33
    Честно говоря насчёт климата согласен. В своё время служил в Германии, на что у нас зима разная бывает. в основном слякотная, но там вообще беда. Даже в госпиталь попал с язвами, лечилось очень просто, кровь бралась из вены и кололась в задницу, очень действенно.
    lis-ik
  8. avg-mgn Сегодня, 15:34
    Чего копья ломаем? Ребята родились в Украине и большая часть представляет Россию так, как в школе учили. Впервые у них появляется возможность посмотреть на просторы новой Родины и что то поправить в мозге. Удачи пацанам и успехов в службе!
    avg-mgn
  9. himRa Сегодня, 15:44
    Енисейск, берем архив и смотрим январь 2017 года минимальная t - -36'
    http://weatherarchive.ru/Temperature/Yeniseisk/Ja
    nuary-2017
    Идем дальше ...Туруханск 3 го января 2017 года 47 градусов но уже 4 го января потепление до 35 градусов
    http://weatherarchive.ru/Temperature/Turukhansk/J
    anuary-2017
    бывает но не каждый год и максимум один день ....по Железногорску баян не бывает там таких морозов,город рядом с Красноярском про Дивногорск,Сосновоборск и другие города могу твердо сказать таких морозов не бывает максимум -33;до-38
    Да что там говорить в Норильске не бывает мороза 50 градусов минус! лет 15 туда ездил...было один раз и пришлось работать,порвало газопровод и я его варил но это было на моей памяти ОДИН РАЗ...
    надо сказать что мороз "сухой" и переносится легко да и никто в хб не будет выгонять солдата на пост в мороз ...
    По поводу северного байкала надо признать что в среднем там немного холоднее и ветреннее но опять же 50 редко не каждый год ...
    Жути нагоняете ...уважаемый...армия это вам не одному в тундре выживать!
    himRa
  10. himRa Сегодня, 16:05
    Цитата: Венд
    Цитата: himRa

    Любезный будете обращатся к официанту в кабаке....

    Да ну что вы. Вспомните классиков Гоголя, Толстого это просто вежливое обращение культурных людей, извращенное советским кинематографом.

    Когда то москаль означало жителя Москвы,давайте исходить из значений слова сегодняшнего дня,ладно сегодняшнего десятилетия,ладно сегодняшнего столетия! Даже тысячелетия! laughing ЛЮБЕЗНЫЙ обращаются к тому кто ОБЯЗАН оказать услугу ...я так понимаю
    himRa
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