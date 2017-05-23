16:30 23 мая

БПК «Североморск» вышел в Атлантический океан

Сегодня большой противолодочный корабль СФ «Североморск», выполнявший задачи в Средиземноморье, совершил переход Гибралтарским проливом и вышел в Атлантический океан, сообщает пресс-служба Северного флота.

В Средиземном море в составе оперативного соединения ВМФ России корабль находился с конца апреля.

«За время дальнего похода, который начался 15 октября 2016 года с выходом из главной базы СФ Североморска, экипаж БПК решал задачи в Средиземном море дважды. Первый раз в акваторию Средиземного моря корабль зашел в составе корабельной авианосной группы во главе с тяжёлым авианесущим крейсером "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" и действовал там в течение трех месяцев», – говорится в релизе.


В середине января «БПК "Североморск" приступил к выполнению задач дальнего похода в сопровождении спасательно-буксирного судна "Алтай" и среднего морского танкера "Дубна"». Через Суэцкий канал российские моряки совершили переход в Красное море и затем в Индийский океан.

Затем группа кораблей «совершила круговой обход Африканского континента, побывав в 10 портах Африки и Азии: Салала (Оман), Карачи (Пакистан), Виктория (Сейшельские острова), Дар-эс-Салам (Танзания), Пемба (Мозамбик), Кейптаун (ЮАР), Уолфиш-Бей (Намибия), Луанда (Ангола), Малабо (Экваториальная Гвинея) и Прая (Кабо-Верде)», рассказали в пресс-службе.

В ближайшее время «Североморск» продолжит выполнение задач в Атлантическом океане в соответствии с планом дальнего похода. За время плавания корабль прошёл более 36 тыс. морских миль.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 14

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  1. Teberii Сегодня, 15:15
    Поход,корабль должен ходить и демонстрировать наш флаг в различных частях мирового океана.
    Teberii
    1. новичок Сегодня, 15:19
      здорово походили моряки, молодцы. в атлантике нервы полечим натовцам.
      новичок
      1. 210окв Сегодня, 15:28
        Полечим?Может наоборот-стоит попортить? wassat
        Цитата: новичок
        здорово походили моряки, молодцы. в атлантике нервы полечим натовцам.
        210окв
        1. новичок Сегодня, 15:32
          если вам так сподручней, пусть будет “попортим“.
          новичок
    2. pjastolov Сегодня, 15:22
      А папуасам зачем флаг показывать? средиземноморье - понятно, красное море - понятно, индийский океан, тоже. или менялись чем с папуасами? казну пополняли? recourse
      pjastolov
      1. Дембель77 Сегодня, 16:03
        Молодцы, североморцы, всё чётко и правильно сделали! С успешным походом!
        Дембель77
      2. san4es Сегодня, 16:20
        Цитата: pjastolov
        менялись чем с папуасами? казну пополняли? recourse

        ...за подшипник - много фруктов, рыба, криветки
        san4es
  2. Vik66 Сегодня, 15:25
    Водички свежей залили, бананов с мангами загрузили, матросики тоже люди и витаминов хочут... laughing
    Vik66
  3. kepmor Сегодня, 15:28
    блин, аж завидно стало от такого "круиза"...эх, сейчас бы готов даже "вечным" вахтенным офицером на такую "боевую" сходить...
    kepmor
    1. Mystery12345 Сегодня, 15:47
      Цитата: kepmor
      блин, аж завидно стало от такого "круиза"...эх, сейчас бы готов даже "вечным" вахтенным офицером на такую "боевую" сходить...

      ну да...ляпота.... вас ждут...
      Mystery12345
      1. kepmor Сегодня, 16:09
        сразу видно,что человек вы сухопутный...неведома вам романтика морская...
        а с такой то "красавицей"- китовой акулой "за счастье" и рядом поплавать...
        не боись, старичок, она людЯми не питается...
        kepmor
  4. DMoroz Сегодня, 15:38
    Заслужили по праву hi
    DMoroz
  5. Монархист Сегодня, 15:43
    Цитата: Vik66
    Водички свежей залили, бананов с мангами загрузили, матросики тоже люди и витаминов хочут... laughing

    Вы обратили внимание на список стран:Ангола, Танзания, Мозамбик,Оман,Пакистан и пр.,но нет Испании,Египта , возможно, матрасники"побеспокоились". Помните как они визжали от предположения,что "Кузя" зайдёт в Испанию?
    Монархист
  6. Mystery12345 Сегодня, 15:50
    Цитата: Монархист
    Помните как они визжали от предположения,что "Кузя" зайдёт в Испанию?

    и это убило бы америку? laughing ясельная группа...
    Mystery12345
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