БПК «Североморск» вышел в Атлантический океан
Сегодня большой противолодочный корабль СФ «Североморск», выполнявший задачи в Средиземноморье, совершил переход Гибралтарским проливом и вышел в Атлантический океан, сообщает пресс-служба Северного флота.
В Средиземном море в составе оперативного соединения ВМФ России корабль находился с конца апреля.
«За время дальнего похода, который начался 15 октября 2016 года с выходом из главной базы СФ Североморска, экипаж БПК решал задачи в Средиземном море дважды. Первый раз в акваторию Средиземного моря корабль зашел в составе корабельной авианосной группы во главе с тяжёлым авианесущим крейсером "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" и действовал там в течение трех месяцев», – говорится в релизе.
В середине января «БПК "Североморск" приступил к выполнению задач дальнего похода в сопровождении спасательно-буксирного судна "Алтай" и среднего морского танкера "Дубна"». Через Суэцкий канал российские моряки совершили переход в Красное море и затем в Индийский океан.
Затем группа кораблей «совершила круговой обход Африканского континента, побывав в 10 портах Африки и Азии: Салала (Оман), Карачи (Пакистан), Виктория (Сейшельские острова), Дар-эс-Салам (Танзания), Пемба (Мозамбик), Кейптаун (ЮАР), Уолфиш-Бей (Намибия), Луанда (Ангола), Малабо (Экваториальная Гвинея) и Прая (Кабо-Верде)», рассказали в пресс-службе.
В ближайшее время «Североморск» продолжит выполнение задач в Атлантическом океане в соответствии с планом дальнего похода. За время плавания корабль прошёл более 36 тыс. морских миль.
В Средиземном море в составе оперативного соединения ВМФ России корабль находился с конца апреля.
«За время дальнего похода, который начался 15 октября 2016 года с выходом из главной базы СФ Североморска, экипаж БПК решал задачи в Средиземном море дважды. Первый раз в акваторию Средиземного моря корабль зашел в составе корабельной авианосной группы во главе с тяжёлым авианесущим крейсером "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" и действовал там в течение трех месяцев», – говорится в релизе.
В середине января «БПК "Североморск" приступил к выполнению задач дальнего похода в сопровождении спасательно-буксирного судна "Алтай" и среднего морского танкера "Дубна"». Через Суэцкий канал российские моряки совершили переход в Красное море и затем в Индийский океан.
Затем группа кораблей «совершила круговой обход Африканского континента, побывав в 10 портах Африки и Азии: Салала (Оман), Карачи (Пакистан), Виктория (Сейшельские острова), Дар-эс-Салам (Танзания), Пемба (Мозамбик), Кейптаун (ЮАР), Уолфиш-Бей (Намибия), Луанда (Ангола), Малабо (Экваториальная Гвинея) и Прая (Кабо-Верде)», рассказали в пресс-службе.
В ближайшее время «Североморск» продолжит выполнение задач в Атлантическом океане в соответствии с планом дальнего похода. За время плавания корабль прошёл более 36 тыс. морских миль.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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