Военные РФ и Беларуси договорились о совместном учении на российской территории
Совместное российско-белорусское тактическое учение пройдет в сентябре в Псковской области, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Минобороны РФ.
Сообщается, что «в ходе брифингов представители делегаций двух стран обсудили тему и вопросы всестороннего обеспечения планируемых тактических маневров, а также сроки прибытия дружественных подразделений в район проведения совместных мероприятий».
Местом учения определен полигон Струги Красные в Псковской области. В совместном учении примут участие парашютно-десантные батальоны ВДВ и ССО Беларуси. Мероприятие запланировано на середину сентября 2017 года.
На конференции представители Воздушно-десантных войск России и сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь договорились о проведении совместного тактического учения на территории Российской Федерации,говорится в релизе.
Сообщается, что «в ходе брифингов представители делегаций двух стран обсудили тему и вопросы всестороннего обеспечения планируемых тактических маневров, а также сроки прибытия дружественных подразделений в район проведения совместных мероприятий».
Местом учения определен полигон Струги Красные в Псковской области. В совместном учении примут участие парашютно-десантные батальоны ВДВ и ССО Беларуси. Мероприятие запланировано на середину сентября 2017 года.
Использованы фотографии: http://army-news.ru