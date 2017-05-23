16:25 23 мая

Военные РФ и Беларуси договорились о совместном учении на российской территории

Добавить в закладки
Совместное российско-белорусское тактическое учение пройдет в сентябре в Псковской области, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Минобороны РФ.

Военные РФ и Беларуси договорились о совместном учении на российской территории


На конференции представители Воздушно-десантных войск России и сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь договорились о проведении совместного тактического учения на территории Российской Федерации,
говорится в релизе.


Сообщается, что «в ходе брифингов представители делегаций двух стран обсудили тему и вопросы всестороннего обеспечения планируемых тактических маневров, а также сроки прибытия дружественных подразделений в район проведения совместных мероприятий».

Местом учения определен полигон Струги Красные в Псковской области. В совместном учении примут участие парашютно-десантные батальоны ВДВ и ССО Беларуси. Мероприятие запланировано на середину сентября 2017 года.

Использованы фотографии: http://army-news.ru
2

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 4
    • winkwinkedsmileambelayfeelfellow
      laughinglollovenorecourserequestsad
      tonguewassatcryingwhatbullyangryyes
      gooddrinksfoolhinegativesoldierstop
  1. 210окв Сегодня, 15:35 Новый
    Эстонцы и остальные шавки сойдут с визга...
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    210окв
    1. Подрезчик Сегодня, 15:43 Новый
      А и пусть сходят! Пусть визжат, как поросята! А наши парни будут отрабатывать задачи и там и там! Хорошая новость!
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      Подрезчик
      1. pjastolov Сегодня, 15:59 Новый
        Блин, памперсы срочно надо завозить, в прибалтике же еще и гейропейцы - куда столько удобрений денут recourse
        Ответить
        Цитировать Жалоба
        pjastolov
  2. roskot Сегодня, 16:10 Новый
    Вот и дождались прибалты ответки в виде учений ''Александр Невский вступает в Псков.''
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    roskot
Картина дня