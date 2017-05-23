16:28 23 мая

Новая польская концепция обороны назвала главным противником Россию

Власти Польши презентовали концепцию обороны, в которой главным вероятным противником страны назвали Россию. Документ предполагает реальность вооруженного конфликта Москвы и НАТО, передает РИА Новости

Российская Федерация остается основным источником нестабильности в непосредственной близости от восточного фланга НАТО, влияя на страны бывшего СССР — Украину, Белоруссию, Молдавию и страны Кавказа
- заявили авторы концепции

Новая польская концепция обороны назвала главным противником Россию



К основным вызовам и угрозам, по их мнению, относятся "агрессивная политика России, стремящейся укрепить свои позиции в нарушение международного права, использование силы и принуждения в отношении других государств, попытки дестабилизации западных структур, таких как НАТО и ЕС, и ослабление трансатлантических связей".

Особое беспокойство вызывают случаи использования Россией вооруженных сил для достижения политических целей
— говорится в концепции.

Заявления о якобы существующей угрозе со стороны Москвы прибалтийским странам и Польше неоднократно звучали и ранее, хотя в России неоднократно подчеркивали, что страна никогда не будет нападать на какое-либо из государств НАТО. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в альянсе об этом прекрасно знают, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.

В 2016 году альянс принял решение разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше многонациональные батальоны. Было решено, что основу контингента батальона в Латвии представит Канада, в Литве — Германия, в Эстонии — Великобритания, а в Польше — США. Варшава также направляет своих солдат в батальоны НАТО в Румынии и странах Балтии: численность польского контингента в Румынии составит 250 солдат, в Балтийских странах — 200.

Использованы фотографии: http://russia-insider.com/ru
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Комментарии 9

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  1. zivXP Сегодня, 16:19
    И кто бы сомневался, у нас длинные руки. :)
    zivXP
    1. андрей юрьевич Сегодня, 16:23
      Новая польская концепция обороны назвала главным противником Россию
      скорее бы войну объявили...надоели нахрен. закрыть эту тему раз и навсегда. (точка) на Вислу рыбачить поеду...
      андрей юрьевич
      1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 16:26
        Вы ещё на Миссисипи соберитесь)))
        DIVAN SOLDIER
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 16:26
      Ну пшеки ,когда же вы успокоитесь то..? Мало вас учили за нашу историю, опять нарываются и в наглую..Ну ну! В следующий раз все по другому будет "союзнички" блин..
      ОТДЕЛ
  2. 210окв Сегодня, 16:19
    На фото-польские "партизаны".Кстати рожденные и воспитанные в ПНР...Кстати сегодня статья уже была с этим содержимым..
    210окв
  3. Teberii Сегодня, 16:21
    Это не концепция,а уже больше похоже на истерику.
    Teberii
  4. pvv113 Сегодня, 16:21
    главным вероятным противником страны назвали Россию

    Зная о русофобской истерии польских властей, этого и следовало ожидать. Ничего нового
    pvv113
  5. Slon_on Сегодня, 16:27
    Все в дупе свербят мысли о "жечи посполитой от можа до можа"
    Slon_on
  6. domnich Сегодня, 16:27
    Очень, очень жаль. Надеюсь и многие поляки об этом сожалеют.
    domnich
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