19:49 23 мая

Белоруссия представила новый концепт ЗРК средней дальности

В ходе международной выставки вооружений Milex-2017 в Минске беларусская компания НПООО «ОКБ ТСП» представила концепт зенитно-ракетного комплекса средней дальности.

Согласно сообщению сайта bsblog.info , проект разрабатывается компанией «ОКБ ТСП» в инициативном порядке, без привлечения государственного финансирования. Предполагаемый срок готовности 3-5 лет.

На одном шасси повышенной проходимости 8Х8 размещены транспортно-пусковые контейнеры зенитных ракет и радиолокационная станция. Таким образом, повторяется концепция ЗРК «Бук». Возимый боекомплект – 6 ракет вертикального старта.


Белоруссия представила новый концепт ЗРК средней дальности


Отдельные блоки перспективного ЗРК уже разработаны, производятся и применяются в ходе модернизации ЗРК «Бук». В целом новый комплекс ПВО может стать хорошей альтернативой устаревшим система типа «Бук».

НПООО “ОКБ ТСП” – инновационное предприятие, основанное в 2002 году. Основными направлениями деятельности предприятия являются: глубокая модернизация существующих образцов вооружения и военной техники; проведение научно-технических и военно-научных исследований; разработка и серийное производство новых систем вооружения и их элементов и устройств двойного назначения; разработка и производство аппаратно-программных средств для систем управления войсками и оружием.

Использованы фотографии: https://www.bsblog.info/
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Комментарии 32

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  1. Pirogov Сегодня, 16:38
    Батька на мировые рынки вооружений рвётся .
    Pirogov
    1. pjastolov Сегодня, 16:41
      Ну не все ж вам некондицию толкать - надо делиться drinks
      pjastolov
      1. Pirogov Сегодня, 16:46
        Цитата: pjastolov
        Ну не все ж вам некондицию толкать - надо делиться

        А вот это уметь нужно ,или евреем родится ,а может и Батька ваш тоже обрезанный ? если нет можете не стараться . )))
        Pirogov
        1. pjastolov Сегодня, 17:39
          А хто его знает - не проверял, но хитрый жуть laughing
          pjastolov
      2. iConst Сегодня, 16:54
        Цитата: pjastolov
        Ну не все ж вам некондицию толкать - надо делиться drinks

        Смысл я не понял, но знаю только одно — надо объединяться вместе: Беларусь, Росиия и Украина.
        Всем понятно, что сила в пальцах сжатых в кулак. Даже Гейропу объединили (правда немного для других целей), но всё-же плюсов интеграции не отнять.

        Доб.: А то по Высоцкому: каждый взял себе надел, кур развёл и в нём сидел.

        Россия тратит силы на ЗРК, Беларусь клепает своё... Ну небратья не знаю чем занимаются. Вот так.
        iConst
        1. Nahatak Сегодня, 17:25
          Не даром говоря Киев мать городов русских) правильно нужно присоединить к Украине Россию и Беларусь с центром в Киеве))) Я все верно понял что ты имел ввиду ?
          Nahatak
          1. ИванИванов Сегодня, 17:43
            Ну пока Киев столица бандерштата к сож.
            ИванИванов
          2. iConst Сегодня, 17:48
            Цитата: Nahatak
            Не даром говоря Киев мать городов русских) правильно нужно присоединить к Украине Россию и Беларусь с центром в Киеве))) Я все верно понял что ты имел ввиду ?

            А чё сразу "тыкать"? Да хоть в лоб, хоть по лбу. И хоть где центр.
            Стратегически — Москва, поскольку максимально отдалена от НАТО. И защитная инфраструктура уже создана.
            Или вы строите иллюзии, что милый Запад потерпит создание нового сильного Евро-Азиатского центра — Азию и Б.Восток со счетов сбрасывать не стоит — то глубоко заблуждаетесь.

            Но я вижу провокацию уже в "присоединить к Украине". Ну, назовём это так. Полегчало?
            iConst
        2. ИванИванов Сегодня, 17:46
          Цитата: iConst
          Смысл я не понял, но знаю только одно — надо объединяться вместе: Беларусь, Росиия и Украина. А то по Высоцкому: каждый взял себе надел, кур развёл и в нём сидел. Россия тратит силы на ЗРК, Беларусь клепает своё


          Правы 100% плюс без вопросов
          ИванИванов
  2. pjastolov Сегодня, 16:40
    Как бы соседи, то бишь натовцы вой не подняли - что и мы агрессивными стали laughing
    pjastolov
    1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 16:42
      А пока у вас Лукашенко вы и так для них страна не познавшая "прелести демократии".
      DIVAN SOLDIER
    2. iConst Сегодня, 16:59
      Цитата: pjastolov
      Как бы соседи, то бишь натовцы вой не подняли - что и мы агрессивными стали laughing

      Да, блин, вы чё — еще не поняли, что ежели не к чему будет докопаться, то докопаются к вашему телеграфу — координация враждебных действий, п'анимаешь... wassat
      iConst
      1. рич Сегодня, 18:27
        Симпатичная картинка. Если проходимость как на предыдущих МЗКТ покупатели обязательно найдутся
        рич
        1. Касым Сегодня, 18:42
          В этом году обещают С-350, до конца года. Ракета от этого ЗРК пойдет и на корабельный "Полимент -Редут".
          Нужна ли такая конкуренция? Скорее всего ДА, но вот что там за ракета. И кому Батька свой ЗРК продвигать будет? hi
          Касым
          1. Alex777 Сегодня, 19:14
            Талибам пригодится laughing
            Alex777
  3. 210окв Сегодня, 16:41
    Для военной техники-слишком "гламурно"..А эта "альтернативная система" хотя бы по проходимости переплюнет "устаревший""Бук"?
    210окв
    1. pjastolov Сегодня, 16:44
      Ну по крайней мере старые МЗКТовские шасси 8х8 с ракетами бампером перед собой торф толкали но ползли, сам видел hi
      pjastolov
    2. Alex777 Сегодня, 19:15
      Судя по обводам он и плавать сможет. bully
      Alex777
  4. Topotun Сегодня, 16:53
    Перенос комплекса "Бук" на новое шасси? А смысл? Вот если бы и ракеты и средства наведения были новые.. Да еще недорогие и по эффективности не уступали "Буку"....
    Topotun
    1. Alex777 Сегодня, 19:16
      То к моменту появления такого комплекса Беларусь уже разорилась бы. hi
      Alex777
  5. Подрезчик Сегодня, 17:08
    Концепт и без господдержки в Беларуси никогда не увидит свет. Картинка и планы сделаны к выставке.
    Подрезчик
    1. visitork67 Сегодня, 17:34
      Коню понятно. А без картинки, мало-мало исполненных НИОКР и плана только в подземном переходе денег можно получить, и то без таблички (это картинка) и костылей (это экспериментальный образец или макет в натуральную величину) не дадут.
      visitork67
      1. pjastolov Сегодня, 17:44
        Не, ну если с батькой поделятся ( то бишь в президентский фонд денюшку кинут) то произведут и продадут bully
        pjastolov
  6. А1845 Сегодня, 17:08
    Картинка красивая, продукцию МАЗ продвигать надо
    а кто разработает собственно ЗРК, из статьи не понятно
    Отдельные блоки перспективного ЗРК уже разработаны
    какие именно? может блоки питания?
    А1845
  7. Mavrikiy Сегодня, 17:13
    Основными направлениями деятельности предприятия являются: глубокая модернизация существующих образцов вооружения и военной техники; проведение научно-технических и военно-научных исследований; разработка и серийное производство новых систем вооружения и их элементов и устройств двойного назначения; разработка и производство аппаратно-программных средств для систем управления войсками и оружием.
    Круто, я не против заявок. Но глядя на фото твердо могу сказать: "До глубокой иодернизации, как до луны р..." Правельнее было сформулировать: Стайлинг а тюнинг, как получится (на сколько грошей хватит).
    Но экстерьер......кого то он мне напоминает, но марсианскую и не японца.....о, вспомнил, польский танк! Одна школа, дай бабла, правда наклонности разные.
    Mavrikiy
  8. Юрий Я. Сегодня, 17:45
    Кстати, о ракетах средней дальности. Белоруссия договор не подписывала. Может нам вложится.
    Юрий Я.
  9. Гаврила Сегодня, 17:50
    модернизации ЗРК «Бук» в «Бульбамет», примерно так:
    https://www.youtube.com/watch?v=ZdAJ44siPZU
    осталось только урожая дождется.... (и чтоб колорадский жук ее не съел )
    Гаврила
    1. Доктор Зорге Сегодня, 19:45
      Завидуете? Так и скажите :)
      Доктор Зорге
  10. Анатоль Клим Сегодня, 17:50
    В целом новый комплекс ПВО может стать хорошей альтернативой устаревшим система типа «Бук».

    Богато живут белорусы, проектируют ЗРК, который в России уже поставили на вооружение.
    Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Новый зенитный ракетный комплекс "Бук-М3", поставку которого в войска начал концерн ВКО "Алмаз-Антей", кардинально превосходит по основным тактико-техническим характеристикам все существующие мобильные комплексы средней дальности, заявил в интервью "Интерфаксу" генеральный директор Научно-исследовательского института приборостроения имени Тихомирова Юрий Белый. "Для ЗРК "Бук-М3" разработана и изготавливается совершенно новая ракета 9М317М. В отличие от ракеты 9М317 комплекса "Бук-М2" ее тактико-технические характеристики увеличены практически вдвое, и, естественно, значительно повышены показатели по поражению тактических баллистических и крылатых ракет", - сказал Белый.
    "Во-первых, возимый боекомплект ракет в составе дивизиона существенно увеличен, что, очевидно, значительно повышает боевую эффективность комплекса при отражении массированного налета средств воздушного нападения. Сейчас на каждой самоходной огневой установке вместо 4 готовых к бою ракет размещается 6, а на каждой пусковой установке вместо 8 до 12 ракет", - сказал Белый.
    По его словам, у ЗРК "Бук-М3" существенно увеличены зоны поражения всей номенклатуры целей от аэродинамических до тактических и крылатых ракет, повышена помехозащищенность, живучесть и надежность комплекса.
    Анатоль Клим
  11. VOENOBOZ Сегодня, 18:07
    Правильная картинка с броневыми листами , может от пуль и осколков защитить , а так и из ружья можно угробить всю систему.
    VOENOBOZ
  12. Чаронда Сегодня, 19:33
    Не нравится мне это. Как бы эти ракеты не полетели в сторону РФ.
    Чаронда
    1. Доктор Зорге Сегодня, 19:46
      С какого перепугу? Ваш навальный скорее это внутри страны устроит :)
      Доктор Зорге
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