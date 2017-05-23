Белоруссия представила новый концепт ЗРК средней дальности
В ходе международной выставки вооружений Milex-2017 в Минске беларусская компания НПООО «ОКБ ТСП» представила концепт зенитно-ракетного комплекса средней дальности.
Согласно сообщению сайта bsblog.info , проект разрабатывается компанией «ОКБ ТСП» в инициативном порядке, без привлечения государственного финансирования. Предполагаемый срок готовности 3-5 лет.
На одном шасси повышенной проходимости 8Х8 размещены транспортно-пусковые контейнеры зенитных ракет и радиолокационная станция. Таким образом, повторяется концепция ЗРК «Бук». Возимый боекомплект – 6 ракет вертикального старта.
Отдельные блоки перспективного ЗРК уже разработаны, производятся и применяются в ходе модернизации ЗРК «Бук». В целом новый комплекс ПВО может стать хорошей альтернативой устаревшим система типа «Бук».
НПООО “ОКБ ТСП” – инновационное предприятие, основанное в 2002 году. Основными направлениями деятельности предприятия являются: глубокая модернизация существующих образцов вооружения и военной техники; проведение научно-технических и военно-научных исследований; разработка и серийное производство новых систем вооружения и их элементов и устройств двойного назначения; разработка и производство аппаратно-программных средств для систем управления войсками и оружием.
Согласно сообщению сайта bsblog.info , проект разрабатывается компанией «ОКБ ТСП» в инициативном порядке, без привлечения государственного финансирования. Предполагаемый срок готовности 3-5 лет.
На одном шасси повышенной проходимости 8Х8 размещены транспортно-пусковые контейнеры зенитных ракет и радиолокационная станция. Таким образом, повторяется концепция ЗРК «Бук». Возимый боекомплект – 6 ракет вертикального старта.
Отдельные блоки перспективного ЗРК уже разработаны, производятся и применяются в ходе модернизации ЗРК «Бук». В целом новый комплекс ПВО может стать хорошей альтернативой устаревшим система типа «Бук».
НПООО “ОКБ ТСП” – инновационное предприятие, основанное в 2002 году. Основными направлениями деятельности предприятия являются: глубокая модернизация существующих образцов вооружения и военной техники; проведение научно-технических и военно-научных исследований; разработка и серийное производство новых систем вооружения и их элементов и устройств двойного назначения; разработка и производство аппаратно-программных средств для систем управления войсками и оружием.
Использованы фотографии: https://www.bsblog.info/
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