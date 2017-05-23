Британские СМИ назвали имя смертника, совершившего теракт в Манчестере

CBS News может подтвердить, что подозреваемый в совершении атаки в Манчестере — 23-летний Салман Абеди

ИГ взяла на себя ответственность за атаку в Манчестере, как это они делают практически при всех атаках. Мы пока не определили, причастны ли они к этому

Данный теракт является еще одним напоминанием о том, что угроза терроризма не ушла, и мы должны предпринимать шаги для противостояния ей