Британские СМИ назвали имя смертника, совершившего теракт в Манчестере
Телеканал CBS News назвал имя смертника, который устроил теракт на стадионе в Манчестере, передает РИА Новости
По данным телеканала, Абеди уже попадал в поле зрения британской полиции.
Телеканал NBC News отмечает, что смертник пронес бомбу на стадион в рюкзаке.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала журналистам, что полиция знает, кто совершил теракт, однако на сто процентов личность смертника не подтверждена.
В рамках расследования взрыва на "Манчестер-арене" задержан один человек. Его имя силовики пока не раскрывают, известно лишь, что задержанному 23 года.
Теракт произошел в понедельник вечером, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, погибли 22 человека, 59 получили ранения. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести.
Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.
Американская разведка пока не определила, причастна ли террористическая группировка "Исламское государство"* к теракту в британском Манчестере, заявил во вторник директор национальной разведки США Дэниел Коутс.
ИГ* - Террористическая организация, запрещенная в России.
CBS News может подтвердить, что подозреваемый в совершении атаки в Манчестере — 23-летний Салман Абеди— сообщает телеканал в микроблоге в Twitter.
По данным телеканала, Абеди уже попадал в поле зрения британской полиции.
Телеканал NBC News отмечает, что смертник пронес бомбу на стадион в рюкзаке.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала журналистам, что полиция знает, кто совершил теракт, однако на сто процентов личность смертника не подтверждена.
В рамках расследования взрыва на "Манчестер-арене" задержан один человек. Его имя силовики пока не раскрывают, известно лишь, что задержанному 23 года.
Теракт произошел в понедельник вечером, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, погибли 22 человека, 59 получили ранения. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести.
Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.
Американская разведка пока не определила, причастна ли террористическая группировка "Исламское государство"* к теракту в британском Манчестере, заявил во вторник директор национальной разведки США Дэниел Коутс.
ИГ взяла на себя ответственность за атаку в Манчестере, как это они делают практически при всех атаках. Мы пока не определили, причастны ли они к этому— сказал Коутс на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил -
Данный теракт является еще одним напоминанием о том, что угроза терроризма не ушла, и мы должны предпринимать шаги для противостояния ей
ИГ* - Террористическая организация, запрещенная в России.
Использованы фотографии: http://www.21.by/
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