19:43 23 мая

Британские СМИ назвали имя смертника, совершившего теракт в Манчестере

Телеканал CBS News назвал имя смертника, который устроил теракт на стадионе в Манчестере, передает РИА Новости

CBS News может подтвердить, что подозреваемый в совершении атаки в Манчестере — 23-летний Салман Абеди
— сообщает телеканал в микроблоге в Twitter.

По данным телеканала, Абеди уже попадал в поле зрения британской полиции.
Телеканал NBC News отмечает, что смертник пронес бомбу на стадион в рюкзаке.




Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала журналистам, что полиция знает, кто совершил теракт, однако на сто процентов личность смертника не подтверждена.

В рамках расследования взрыва на "Манчестер-арене" задержан один человек. Его имя силовики пока не раскрывают, известно лишь, что задержанному 23 года.

Теракт произошел в понедельник вечером, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, погибли 22 человека, 59 получили ранения. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести.

Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.

Американская разведка пока не определила, причастна ли террористическая группировка "Исламское государство"* к теракту в британском Манчестере, заявил во вторник директор национальной разведки США Дэниел Коутс.

ИГ взяла на себя ответственность за атаку в Манчестере, как это они делают практически при всех атаках. Мы пока не определили, причастны ли они к этому
— сказал Коутс на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил -
Данный теракт является еще одним напоминанием о том, что угроза терроризма не ушла, и мы должны предпринимать шаги для противостояния ей


ИГ* - Террористическая организация, запрещенная в России.

Использованы фотографии: http://www.21.by/
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Комментарии 34

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  1. Чёрный Сегодня, 17:16
    Салман Абеди это который внук бабушки Меркель?
    Чёрный
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:29
      Правильно Путин на Мюнхенской встречи заявил западу.."Вы еще не представляете, что вы натворили.." Это только начало господа толерасты..
      ОТДЕЛ
      1. Рабинович_007 Сегодня, 17:34
        А потом извинился перед Кадыровым smile
        Рабинович_007
        1. Тралл Сегодня, 17:47
          А вот и доказательство причастности России к терракту. Любой западный эксперт построит логическую цепочку на основании этих кадров. smile
          Тралл
        2. LostCoast Сегодня, 18:07
          Цитата: Рабинович_007
          А потом извинился перед Кадыровым

          Лучше расскажи как мы дань платим.
          LostCoast
        3. Zibelew Сегодня, 18:14
          Правительство Великобритании должно сесть с этими оппозиционерами за стол переговоров и начать консультации
          Zibelew
      2. Pirogov Сегодня, 17:34
        Цитата: ОТДЕЛ
        Правильно Путин на Мюнхенской встречи заявил западу.."Вы еще не представляете, что вы натворили.." Это только начало господа толерасты..

        Как тут не вспомнить : что посеешь то и возьмёшь.............
        Pirogov
        1. рич Сегодня, 18:06
          По последним данным, жертвами взрыва стали 22 человека, еще 59 ранены. Несколько детей и подростков числятся пропавшими без вести. Около 50 детей приняли в соседней гостинице, пока их не нашли родители. Названо имя и возраст одной из жертв — это 16-летняя Георгина Календер. За день до концерта она написала в Twitter: «Скорее бы наступило завтра, скорее бы увидеть Ариану».
          рич
  2. Mavrikiy Сегодня, 17:16
    Салман Абеди
    Да спите Вы спокойно. Не интересует нас как его завут, как и вас. Всех интересует когда следующий ТА и где. И почем будут билеты.
    Mavrikiy
    1. Lancer Сегодня, 18:01
      Это вы зря.Россия тоже в списках приоритетных целей исламистов.Не дай Бог,чего у вас случится - всем заинтересуетесь.
      Lancer
      1. Mavrikiy Сегодня, 18:14
        Цитата: Lancer
        Это вы зря.Россия тоже в списках приоритетных целей исламистов.Не дай Бог,чего у вас случится - всем заинтересуетесь.

        Мой юнный друг. Россия всегда была и будет в "списке приоритетных целей" не важно кого. И мы спали и спим спокойно, как и Вы. Кашмары по ночам? Это к психиатору, к исламистам не советую, не помогут.
        Mavrikiy
      2. LostCoast Сегодня, 18:15
        Цитата: Lancer
        Россия тоже в списках приоритетных целей исламистов

        Это факт.И война с ними конца не будет иметь.По понятным причинам это навсегда.
        LostCoast
      3. иркутский обыватель Сегодня, 18:26
        Наши спецслужбы работают и интересуются. Как впрочем и в Израиле. А спецслужбы Европы и Британии в частности больше интересует судьба "чеченских геев".
        иркутский обыватель
      4. Mavrikiy Сегодня, 19:39
        Цитата: Lancer
        Это вы зря.Россия тоже в списках приоритетных целей исламистов.Не дай Бог,чего у вас случится - всем заинтересуетесь.

        Да, но это не талерантно, не прилично. Интересоваться планами исламистов. Кстати, еще не вечер. Нашли Ваши чухарика, обозвали"смертником" и пошли на заслуженный. А завтра, получат указивку из фашингтона и обнаружат в "шрапнели" гайку артели "Красный труд".....Русский след ...Бла-бла....А я уже готовой запас пепла истратил. Что делать?
        Mavrikiy
  3. иркутский обыватель Сегодня, 17:22
    Бомбу, в рюкзаке, на стадион? И не обыскали и не проверили? Ну хотя бы на предмет спиртного?
    Расслабился Скотланд Ярд.
    иркутский обыватель
    1. Чёрный Сегодня, 17:25
      Цитата: иркутский обыватель
      Бомбу, в рюкзаке, на стадион? И не обыскали и не проверили? Ну хотя бы на предмет спиртного?
      Расслабился Скотланд Ярд.

      Шо значит расслабился....может ещё и помогли....уже ничему не удивлюсь
      Чёрный
    2. Аскет Сегодня, 18:46
      Цитата: иркутский обыватель
      Расслабился Скотланд Ярд.

      Там на стадионах безопасность и порядок обеспечивают стюарды в желтых жилетках


      Функции стюардов зависят от размера и конфигурации спортивного объекта, а также характера мероприятия. В основные обязанности стюарда входит:

      инспекция стадиона до, во время и после матча;
      контроль перемещения зрителей по стадиону, ориентирование зрителей, входящих на площадку или покидающих её, обеспечение равномерного потока людей;
      проверка билетов у зрителей при входе на объект;
      досмотр посетителей на предмет наличия запрещённых для проноса на стадион вещей (совместно со службой безопасности или сотрудниками правоохранительных органов);
      распределение зрителей по своим местам;
      контроль соблюдения правил пребывания на стадионе, наблюдение за болельщиками в секторе;
      предоставление зрителям необходимой информации (в том числе о расположении основных зон обслуживания и сервисов);
      рассмотрение претензий и жалоб;
      урегулирование конфликтных ситуаций и инцидентов, вызов и помощь сотрудников службы безопасности, правопорядка, медицинской помощи, пожарных при необходимости;
      содействие в эвакуации зрителей при чрезвычайных ситуациях.
      Аскет
  4. Толстоевский Сегодня, 17:23
    ждём экранизации от голливуда
    Толстоевский
    1. Подрезчик Сегодня, 17:32
      Ну да, "...угроза не ушла, и мы должны противостоять ей." Еще немножко помочь террористам, и они успокоятся. Еще немножко побомбить войска Асада, и еще пару сотен тысяч беженцев с "спящими агентами" прибудут в Европу и заживут спокойно! Больные что-ли?
      Подрезчик
      1. pjastolov Сегодня, 17:55
        ИГ взяла на себя ответственность за атаку в Манчестере, как это они делают практически при всех атаках. Мы пока не определили, причастны ли они к этому
        перевожу - "отчет еще не получили, ждем по электронке" laughing
        pjastolov
        1. Lancer Сегодня, 18:02
          А вот и откровенный бред начался.
          Lancer
          1. pjastolov Сегодня, 18:04
            бред? а гос-жа клинтон кому оружие поставляла? hi
            pjastolov
          2. avt Сегодня, 18:17
            Цитата: Lancer
            А вот и откровенный бред начался.

            Бред начнётся когда Иран плющить начнёте ,Трамп уже объявил их в спонсировании терроризма. А ведь как то давно писал - вся эта байда с ,,арабской весной" привела к тому, что КСИР появился на границе Израиля. Вроде ,,профессор" мне тогда отвечал типа-ерунда и пчёлы тоже. Однако повод типа есть , а вот кто дуплиться по Ирану будет - ваши , или сауды, походу не решено и не решились . Вот повод подтащить НАТО всё целиком есть , по типу как в Югославии со взрывом на сараевском рынке. Дело за малым - объявить Иран врагом человечества и упирот.Но вот что то мне подсказывает - даже если на начальном этапе и прокатит в короткую , то дальше ком покатится и точно до ОМУ в самом разном исполнении очередь дойдёт.Если ума не хватит затормозить.
            avt
          3. Чёрный Сегодня, 18:21
            Цитата: Lancer
            А вот и откровенный бред начался.

            Бред - это когда президент США исполняет танец с саблями с людьми вскормившими террористов, которые рванули башни-близнецы в его стране. laughing
            Чёрный
            1. михаил3 Сегодня, 18:48
              Это еще сауды поскромничали, а стоило бы прямо под ногами у американского президента парочку геев казнить.Чтобы мрази жадные место свое знали. Уверен, в следующий визит так и будет. Все должны видеть - сауды купили США и продали их смеясь.
              михаил3
              1. kotofei Сегодня, 19:41
                Ну называйте своими именами все! Какие геи? Пидара.ты!!! А то геи геи!!
                kotofei
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 17:29
    Человека расхлестало от взрыва на мелкие части.И через пару часов они уже знают.Одно хорошо.Что на Москву не списали.Они могут.Жаль,конечно погибших.Но сами напоролись.Наши предупреждали.Но-русские всегда врут.Скоро повторится 11.09.Теперь в Англии.Продолжайте и далее вооружать своих убийц.Кретины.
    ВЕРЕСК
    1. Подрезчик Сегодня, 17:40
      Обратил внимание, каждый раз, когда в Европе после теракта устанавливают личность, отмечают : попадал в поле зрения полиции. Успокаивают граждан, мол все под контролем?
      Подрезчик
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 17:46
        Кстати.Вы правы.Я вот не обратил внимания.Придётся смотреть малость повнимательней.
        ВЕРЕСК
      2. pjastolov Сегодня, 17:57
        Все будет у порядке
        pjastolov
    2. Комментарий был удален.
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    1. Комментарий был удален.
  7. APASUS Сегодня, 18:31
    Честно говоря его имя не имеет определенного значения,если только очередная попытка отбелить спецов которые его так быстро нашли ,а перед этим проворонили. По сути сбой системы произошел ,сейчас надо принимать решения,но похоже сейчас пойдут искать следы несуществующих контор и личностей.
    Нас притянуть попытаются или нет?
    APASUS
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 19:07
      Нас притянуть попытаются или нет? А как без нас.Россия виновата.Однозначно. wassat
      ВЕРЕСК
  8. martin-159 Сегодня, 19:26
    Что-то не слышно свежих шуточек от Шарли.
    martin-159
  9. 3vs Сегодня, 19:39
    Ждём карикатур от шарли-ебо...
    Сейчас жидобарнеровец Пеця начнёт #я-Манчестер...
    Англичане скорбят по своим и никто не скорбит по погибающим в Донбассе с Луганском, Сирии и Ираке...
    3vs
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