МИД РФ: США пытается оклеветать Россию из-за своего провала в Афганистане

Складывается устойчивое впечатление, что в целях отвлечения внимания мировой общественности от многочисленных просчетов, допущенных в ходе более чем 15-летнего пребывания военного контингента США и НАТО в Афганистане, кое-кто, в том числе через своих подручных в ИРА, продолжает предпринимать попытки оклеветать Россию, прикрывая при этом собственные действия по оказанию поддержки террористам, прежде всего, боевикам ИГИЛ*

Заявления о поддержке Москвой талибов* рассчитаны на отвлечение внимания мировой общественности от многочисленных просчетов, которые допустили военные США и НАТО за более, чем 15 лет пребывания в Афганистане, говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России, передает РИА Новости Как указано в документе, ранее командующий полицией провинции Кандагар генерал Абдул Разак заявил, что Россия в сотрудничестве с другими странами "помогает талибам* финансами и поставками вооружений". Кроме того, по информации МИД РФ, американский телеканал Fox News "применил известный прием манипулирования общественным сознанием, объединив в одном информационном контексте сообщения о появлении неопознанных вертолетов в приграничной с Таджикистаном провинции Кундуз и контрабанде товаров через таджикско-афганскую границу с очередными измышлениями афганских псевдоаналитиков о возможном прибытии к талибам* российских военных советников и организации ими финансовой и логистической поддержки" движению "Талибан"*.— говорится в сообщении.ИГИЛ* - Террористическая организация, запрещенная в России