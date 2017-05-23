19:44 23 мая

МИД РФ: США пытается оклеветать Россию из-за своего провала в Афганистане

Заявления о поддержке Москвой талибов* рассчитаны на отвлечение внимания мировой общественности от многочисленных просчетов, которые допустили военные США и НАТО за более, чем 15 лет пребывания в Афганистане, говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России, передает РИА Новости

МИД РФ: США пытается оклеветать Россию из-за своего провала в Афганистане


Как указано в документе, ранее командующий полицией провинции Кандагар генерал Абдул Разак заявил, что Россия в сотрудничестве с другими странами "помогает талибам* финансами и поставками вооружений". Кроме того, по информации МИД РФ, американский телеканал Fox News "применил известный прием манипулирования общественным сознанием, объединив в одном информационном контексте сообщения о появлении неопознанных вертолетов в приграничной с Таджикистаном провинции Кундуз и контрабанде товаров через таджикско-афганскую границу с очередными измышлениями афганских псевдоаналитиков о возможном прибытии к талибам* российских военных советников и организации ими финансовой и логистической поддержки" движению "Талибан"*.


Складывается устойчивое впечатление, что в целях отвлечения внимания мировой общественности от многочисленных просчетов, допущенных в ходе более чем 15-летнего пребывания военного контингента США и НАТО в Афганистане, кое-кто, в том числе через своих подручных в ИРА, продолжает предпринимать попытки оклеветать Россию, прикрывая при этом собственные действия по оказанию поддержки террористам, прежде всего, боевикам ИГИЛ*
— говорится в сообщении.

ИГИЛ* - Террористическая организация, запрещенная в России

Использованы фотографии: http://vpoanalytics.com/
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Комментарии 16

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  1. Монос Сегодня, 18:05
    Так я нифига не понял - мы помогаем талибам или нет? Они, вообще-то, наркотики под запретом держат.
    Монос
    1. рич Сегодня, 18:08
      Мы помогаем всем кто борется с игил. Талибы ведут с ИГ непримеримую войну. Не знаю оказываем ли мы помощь талибам. По моему мнению надо. ИМХО
      рич
    2. APASUS Сегодня, 18:14
      Цитата: Монос
      Так я нифига не понял - мы помогаем талибам или нет?

      Вот ответ Талибана
      КАБУЛ, 15 мая. На прошлой неделе представители повстанческого движения «Талибан» опубликовали заявление, в котором подчеркнули, что не получают какой-либо военной помощи от России.
      APASUS
    3. Касым Сегодня, 18:27
      Лавров говорит, что нет. Речь только идет о переговорах с талибами по поводу Конституции Афганистана.
      Если представить, что мы бы помогали НВФ оружием и БК, то дела у натовцев были бы гораздо печальнее. 150тыс. группировка не смогла ничего сделать с НВФ, что говорить о тех 15 тыс., что сейчас есть. Полезет ли Трамп с новой войнушкой - не думаю, они там под триллион (точно не помню, даже пусть в два раза меньше) похоронили. А новый президент начал экономить и видимо понять не может, что делать с такой обузой. Пентагон хочет теперь свои вертушки поставить афган. армии - но толку-то от этого!?
      Местным авторитетам платят, чтобы их базы охраняли. lol . Дожили натовцы, попали в мышеловку. Держатся в Афгане только для того, чтобы Пекину занозить, да и ЦА под прицелом держать. Вот для этого и нужна ПВО в регионе и желательно общая система, что сейчас в планах РФ. Узбеки и киргизы их пнули - лезут со своим уставом и демократией.
      У Вас в СМИ что-то не видно про саммит "США - исламский мир" в СА. Все президенты с ЦА + НАН + Алиев были, правда не увидел там президента Киргизии на фото и видео. Была встреча Трампа с НАНом - первый из СНГ кто с ним встретился. Трамп говорил про НАН "мой друг" - поживем-увидим. Но наверняка тему Афгана поднимали. Не верю, что США смогут сделать арабское НАТО - Израиль будет точно против. hi
      Касым
    4. ОТДЕЛ Сегодня, 18:28
      Цитата: Монос
      Так я нифига не понял - мы помогаем талибам или нет? Они, вообще-то, наркотики под запретом держат.

      Помогаем, неофициально конечно..(именно за это и не только) Афганцев у нас много училось в СССР и нас многое связывает..Нам нужна стабильность на границах и это главное сейчас!
      ОТДЕЛ
    5. sgazeev Сегодня, 18:33
      Цитата: Монос
      Так я нифига не понял - мы помогаем талибам или нет? Они, вообще-то, наркотики под запретом держат.

      Конечно, нет. Раньше помогали "хозяину" Северной провинции.Какая-то беззубая реакция.Состряпать бумаженцию с печатями и подписями о торговле наркотой американцев с властями Афганистана вкупе.Проигрываем в информационной войне.Эти мочевиные матрасы не признают благородство.
      sgazeev
    6. сибиралт Сегодня, 18:37
      "Пытаются оклеветать" - это как? belay Если клевета - высказанное публично или опубликованное вранье, то тогда в чем материальная суть попытки? Не тоже ли самое, что - он меня изнасиловал взглядом в извращенной форме и дважды это повторил за одну минуту в присутствии приличного общества laughing
      сибиралт
  2. Подрезчик Сегодня, 18:10
    Цитата: Монос
    Так я нифига не понял - мы помогаем талибам или нет? Они, вообще-то, наркотики под запретом держат.

    Здравствуйте, Виктор! hi Скоро Беларусь будет помогать! fool
    Подрезчик
    1. pjastolov Сегодня, 18:15
      а чем, я что-то пропустил? по новостям не проскальзывало, вроде бы, и батька в афганистан не ездил recourse
      pjastolov
  3. APASUS Сегодня, 18:14
    Мне больше всего понравилась тема под которую американцы выводили свои войска из Афганистана,они просто выиграли войну и выполнили все задачи оказалось.Признать что из поставленных задач они выполнили только три ума не хватило.
    APASUS
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 18:16
    Так я нифига не понял - мы помогаем талибам или нет? В этом покере я возму сторону не ту,которую Вам хочется видеть.Но в ваших словах есть что-то.
    ВЕРЕСК
  5. злой партизан Сегодня, 18:19
    ИГИЛ, Эбола, Талибан, теракты в Европе, голландский Боинг и ещё хрен знает чего и сколько. И всё это за не полные 4 года... sad А не многовато ли для одной России? what
    злой партизан
    1. pjastolov Сегодня, 18:23
      ну про голандский боинг вот
      pjastolov
  6. Kot3713 Сегодня, 18:43
    Вся суть в одной карикатуре
    Kot3713
  7. ОТДЕЛ Сегодня, 18:48
    США в Афгане засели не потому что с террористами типо борются ...ТАМ рядом РОССИЯ и маковые плантации , фабрики героина ...Когда мы ушли из Афгана и с этого начался развал СССР и кровь полилась рекой.(героиновые доллары потекли нашим либерастам и басмачам разных мастей..)

    И черти следом за нами, границы все рушились ..
    ОТДЕЛ
  8. faterdom Сегодня, 18:58
    Я думаю, мы талибам не помогаем, чисто мировоззренчески они не наши, враги однозначно. Это американцам на такие частности плевать -"Сукин сын, но наш сукин сын!"
    Имеем ли мы вообще какую-либо политику по Афганистану - мне тоже непонятно. Я бы долбил на пересмотр "линии Дюранда" - мне непонятно, почему все там живущие должны руководствоваться бредом британского генерала 19 века. Таджики пусть строят Большой Таджикистан, вместе с хазарейцами и узбеками. А пуштуны и зона племен - пусть какой-нибудь Пуштунистан строят, со своим правительством, в противовес Пакистану и Таджикистану. Китай сможет им организовать экономику, не героиновую или разбойничью, а нормальную, в том числе и в рамках Большого шелкового пути.
    faterdom
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