19:43 23 мая

В Киеве ликвидировали Комиссию по делам бывших партизан ВОВ в пользу комиссии по делам ОУН

Парламент Украины принял постановление о ликвидации Комиссии по делам партизан Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. при Верховной раде с целью создания новой, учитывающей интересы также бывших членов Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии. За соответствующий документ во вторник проголосовали 229 депутатов из 226 необходимых, передает ТАСС

Необходимо устранить социально-правовую дискриминацию, когда государство обеспечивает социальные нужды и чтит только партизан, боровшихся за установление советского режима на Украине, зато подвиг борцов Украинской повстанческой армии, подпольщиков Организации украинских националистов, представителей других формирований на государственном уровне забыт
- такие аргументы в пользу ликвидации комиссии указаны в пояснительной записке к постановлению.

В Киеве ликвидировали Комиссию по делам бывших партизан ВОВ в пользу комиссии по делам ОУН



Авторы документа утверждают, что работа комиссии шла вразрез с Конституцией Украины.

Постановление предполагает создание "нового специализированного подразделения по делам бывших партизан в составе Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции (силовой операции в Донбассе) Министерства социальной политики Украины". Кроме того, документом заявлена необходимость проведения проверки государственных учреждений, "деятельность которых противоречит законодательству", и их реорганизацию.

Основным автором инициативы является член Радикальной партии Юрий Шухевич - сын украинского националиста Романа Шухевича, который в годы Великой Отечественной войны был на службе у нацистов в звании гауптштурмфюрера (капитана) СС. Являлся одним из командиров подразделения "Нахтигаль", в декабре 1943 года был назначен главнокомандующим Украинской повстанческой армии.

ОУН - УПА - организации, запрещенные в РФ

Использованы фотографии: http://qip.ru/
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Комментарии 5

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  1. Тралл Сегодня, 19:35
    Пора учредить на Украине новый государственный праздник - День Предателя.
    Тралл
    1. Монос Сегодня, 19:42
      Интересно, что на это скажут внуки ветеранов ВОВ? Опять языки в ж.... засунут?
      Монос
    2. МПК105 Сегодня, 19:42
      Это круче-
      Габон,говоришь... wink
      МПК105
  2. pjastolov Сегодня, 19:37
    Вот блин, когда задумаешься а почему сын за отца не отвечает, нужно было эту жертву оборта вместь с отцом am
    pjastolov
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:40
    Это для тех недолеких по жизни, кто до сих пор считает укроинцев братьями fool Идите и целуйтесь с упашниками и оуновцами взасос, можете даже с ними и попрыгать. ... fool
    Изгоняющий либероидов
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