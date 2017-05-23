В Киеве ликвидировали Комиссию по делам бывших партизан ВОВ в пользу комиссии по делам ОУН

Необходимо устранить социально-правовую дискриминацию, когда государство обеспечивает социальные нужды и чтит только партизан, боровшихся за установление советского режима на Украине, зато подвиг борцов Украинской повстанческой армии, подпольщиков Организации украинских националистов, представителей других формирований на государственном уровне забыт

Парламент Украины принял постановление о ликвидации Комиссии по делам партизан Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. при Верховной раде с целью создания новой, учитывающей интересы также бывших членов Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии. За соответствующий документ во вторник проголосовали 229 депутатов из 226 необходимых, передает ТАСС - такие аргументы в пользу ликвидации комиссии указаны в пояснительной записке к постановлению.Авторы документа утверждают, что работа комиссии шла вразрез с Конституцией Украины.Постановление предполагает создание "нового специализированного подразделения по делам бывших партизан в составе Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции (силовой операции в Донбассе) Министерства социальной политики Украины". Кроме того, документом заявлена необходимость проведения проверки государственных учреждений, "деятельность которых противоречит законодательству", и их реорганизацию.Основным автором инициативы является член Радикальной партии Юрий Шухевич - сын украинского националиста Романа Шухевича, который в годы Великой Отечественной войны был на службе у нацистов в звании гауптштурмфюрера (капитана) СС. Являлся одним из командиров подразделения "Нахтигаль", в декабре 1943 года был назначен главнокомандующим Украинской повстанческой армии.ОУН - УПА - организации, запрещенные в РФ