В Киеве ликвидировали Комиссию по делам бывших партизан ВОВ в пользу комиссии по делам ОУН
Парламент Украины принял постановление о ликвидации Комиссии по делам партизан Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. при Верховной раде с целью создания новой, учитывающей интересы также бывших членов Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии. За соответствующий документ во вторник проголосовали 229 депутатов из 226 необходимых, передает ТАСС
Авторы документа утверждают, что работа комиссии шла вразрез с Конституцией Украины.
Постановление предполагает создание "нового специализированного подразделения по делам бывших партизан в составе Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции (силовой операции в Донбассе) Министерства социальной политики Украины". Кроме того, документом заявлена необходимость проведения проверки государственных учреждений, "деятельность которых противоречит законодательству", и их реорганизацию.
Основным автором инициативы является член Радикальной партии Юрий Шухевич - сын украинского националиста Романа Шухевича, который в годы Великой Отечественной войны был на службе у нацистов в звании гауптштурмфюрера (капитана) СС. Являлся одним из командиров подразделения "Нахтигаль", в декабре 1943 года был назначен главнокомандующим Украинской повстанческой армии.
ОУН - УПА - организации, запрещенные в РФ
Необходимо устранить социально-правовую дискриминацию, когда государство обеспечивает социальные нужды и чтит только партизан, боровшихся за установление советского режима на Украине, зато подвиг борцов Украинской повстанческой армии, подпольщиков Организации украинских националистов, представителей других формирований на государственном уровне забыт- такие аргументы в пользу ликвидации комиссии указаны в пояснительной записке к постановлению.
Авторы документа утверждают, что работа комиссии шла вразрез с Конституцией Украины.
Постановление предполагает создание "нового специализированного подразделения по делам бывших партизан в составе Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции (силовой операции в Донбассе) Министерства социальной политики Украины". Кроме того, документом заявлена необходимость проведения проверки государственных учреждений, "деятельность которых противоречит законодательству", и их реорганизацию.
Основным автором инициативы является член Радикальной партии Юрий Шухевич - сын украинского националиста Романа Шухевича, который в годы Великой Отечественной войны был на службе у нацистов в звании гауптштурмфюрера (капитана) СС. Являлся одним из командиров подразделения "Нахтигаль", в декабре 1943 года был назначен главнокомандующим Украинской повстанческой армии.
ОУН - УПА - организации, запрещенные в РФ
Использованы фотографии: http://qip.ru/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти