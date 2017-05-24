Разгром суданского отряда хуситами
Как сообщает блог imp_navigator , на севере Йемена у небольшого города Майди, находящегося в нескольких километрах от границы с Саудовской Аравии, хуситами был разгромлен суданский отряд, выступавший на стороне саудовской коалиции.
Уничтоженный суданский Т-72АВ. Ранее танки Судана в Йемене не фигурировали. Рядом Oshkosh M-ATV :
Расстрелянные внедорожники с вооружением:
Неустановленная техника:
Предположительно, модернизированные саудовские БТР-70:
Документы и саудовские риалы суданских военнослужащих:
Убитый суданский военный с характерной для местной армии красной нашивкой:
Кроме того, на днях хуситы сообщили о сбитом ими F-15 Саудовской Аравии. Как свидетельствует опубликованный видеоматериал, произошел пуск зенитной ракеты и, предположительно, ее срабатывание возле неопределенной цели.
Уничтоженный суданский Т-72АВ. Ранее танки Судана в Йемене не фигурировали. Рядом Oshkosh M-ATV :
Расстрелянные внедорожники с вооружением:
Неустановленная техника:
Предположительно, модернизированные саудовские БТР-70:
Документы и саудовские риалы суданских военнослужащих:
Убитый суданский военный с характерной для местной армии красной нашивкой:
Кроме того, на днях хуситы сообщили о сбитом ими F-15 Саудовской Аравии. Как свидетельствует опубликованный видеоматериал, произошел пуск зенитной ракеты и, предположительно, ее срабатывание возле неопределенной цели.
Использованы фотографии: http://imp-navigator.livejournal.com/616302.html
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти