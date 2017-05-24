05:21 24 мая

Разгром суданского отряда хуситами

Как сообщает блог imp_navigator , на севере Йемена у небольшого города Майди, находящегося в нескольких километрах от границы с Саудовской Аравии, хуситами был разгромлен суданский отряд, выступавший на стороне саудовской коалиции.

Уничтоженный суданский Т-72АВ. Ранее танки Судана в Йемене не фигурировали. Рядом Oshkosh M-ATV :




Расстрелянные внедорожники с вооружением:



Неустановленная техника:



Предположительно, модернизированные саудовские БТР-70:



Документы и саудовские риалы суданских военнослужащих:



Убитый суданский военный с характерной для местной армии красной нашивкой:





Кроме того, на днях хуситы сообщили о сбитом ими F-15 Саудовской Аравии. Как свидетельствует опубликованный видеоматериал, произошел пуск зенитной ракеты и, предположительно, ее срабатывание возле неопределенной цели.


Использованы фотографии: http://imp-navigator.livejournal.com/616302.html
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Комментарии 3

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  1. просто экспл Сегодня, 04:50
    а откуда у саудитов БТР-70 ?
    а так хуситы молодцы , тушки захватчиков регулярно удобряют землю .
    просто экспл
    1. рич Сегодня, 05:13
      Хуситы сражаются за свою землю
      рич
  2. Хан Соло Сегодня, 04:56
    Танк на фугасе подорвался? Наемники попали в засаду?
    Хан Соло
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