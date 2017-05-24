Как «москали» срывают экспорт украинской техники
Украинский интернет-портал " Военный информатор " опубликовал статью некоего "Алекса Шульги" под названием "Северные преграды для украинского БТР-4 " с характерной для страны "военной аналитикой", делающей упор на «происках» Москвы при создании проблем на незалежной.
В условиях ведущейся в отношении Украины информационной войны российская пропаганда воспользовалась публикацией в местных СМИ информации, согласно которой из 88 поставленных в Ирак украинских БТР-4 завелись только 56 машин. Тем более, что Москва прикладывает много усилий для дискредитации украинского ОПК на международном рынке. Украинские СМИ не приняли во внимание, что именно «иракский контракт» является примером комплексной специальной операции российских спецслужб, стремившихся в 2010-2014 годах вытеснить Киев с военного рынка Ирака.
Контракт стоимостью 2,4 млрд., заключенный с Ираком в сентябре 2009 года при президентстве В. Ющенко, стал крупнейшей в истории Украины военной сделкой. Обслуживанием соглашения должна была заниматься дочерняя структура «Укрспецэкспорта» – госпредприятие «Прогресс». Ранее, в 1990-х годах, «Прогресс» выполнило предыдущий крупнейший контракт, предусматривавший поставку 320 танков Т-80УД в Пакистан.
Сделка с Ираком без проведения официального тендера получила одобрение США, осуществлявшими за свой счет перевооружение местной армии. Предыдущие провокации России (поставки ракет Х-55 Ирану и «Кольчужный скандал») не смогли сорвать соглашение. Оно стало для Москвы, потерявшей влияние в Ираке после свержения Садама Хусейна, «громом среди ясного неба».
После серии поставок ВС РФ БТР-80 военное ведомство России со скандалом отказалось от закупок БТР-82, БТР-90 и их модификаций. БТР «Бумеранг» находился в стадии разработки. В этой связи россияне стремились сорвать контракт с Ираком, так как при обозначившейся тенденции они могли полностью уступить рынок оружия украинцам.
В. Янукович, придя к власти в 2010 году, расставил на ключевых постах в государстве (Министерство обороны, НБУ, военная промышленность, СБУ и другие ведомства) российских ставленников. Одним из них был Дмитрий Саламатин: сын бывшего министра угольной промышленности Казахстана и зятя ельцинского министра (РФ) Олега Сосковца; владеет недвижимостью в одном из самых дорогих поселков Москвы – Серебряном Бору, по соседству с бывшими и нынешними руководителями ФСБ РФ. В 2010 году он встал во главе госкомпании по экспорту и импорту продукции и услуг военного назначения – «Укрспецэкспорт», а в 2011 году – «Укроборонпром». С февраля по декабрь 2012 года Д. Саламатин возглавлял военное ведомство, затем работал советником В. Януковича.
При Д. Саламатине, отрицавшем обвинения в связях с российскими спецслужбами, срывались уже подписанные контракты, осуществлялись сомнительные оружейные сделки. При нем начались задержки в поставках БТР-4 Ираку. Вместо ноября 2010 года первые бронемашины были отгружены лишь в марте 2011 года, что моментально привело к штрафным санкциям. Его единоличное решение о ликвидации основного держателя контракта с Ираком – фирмы «Прогресс» – стало катализатором срыва украинско-иракской сделки. При этом началась активизация российского ВПК на иракском рынке.
К осени 2013 года РФ развернула информационную войну против украинского ОПК. Появились публикации о «трещинах в корпусе, замазанных краской». При этом партия БТР была без претензий принята еще в феврале 2013 года на территории Украины. Сейчас известно, что отказ иракцев от данной партии был предопределен конкурентным фактором и коррупционным интересом некоторых иракских чиновников.
Москва продолжает активно дискредитировать Украину, которая заполнила все интересные для России ниши на рынке вооружений. Ведется провокационная работа в отношении украинско-индонезийского и украинско-таиландского сотрудничества. В Индонезию была успешно отгружена пробная партия из 5 БТР-4. В Таиланде БТР-4Е успешно прошли процесс стандартизации в Таиланде (в отличие от российских), на данный момент ведутся переговоры по их продаже. Их окончание ожидается в 2017 – 2018 году. В тоже время украинские «Оплоты» и БТР-3Е1, уже состоящие на вооружении армии, приняли участие в масштабных учениях в Таиланде. При этом российская пропаганда постоянно заявляет об отказе обозначенных стран от украинской техники. В этой связи украинские СМИ должны «с особой осторожностью распространять неподтвержденные новости, чтобы не быть дополнительным и удобным инструментом российской информационной кампании против Украины».
В условиях ведущейся в отношении Украины информационной войны российская пропаганда воспользовалась публикацией в местных СМИ информации, согласно которой из 88 поставленных в Ирак украинских БТР-4 завелись только 56 машин. Тем более, что Москва прикладывает много усилий для дискредитации украинского ОПК на международном рынке. Украинские СМИ не приняли во внимание, что именно «иракский контракт» является примером комплексной специальной операции российских спецслужб, стремившихся в 2010-2014 годах вытеснить Киев с военного рынка Ирака.
Контракт стоимостью 2,4 млрд., заключенный с Ираком в сентябре 2009 года при президентстве В. Ющенко, стал крупнейшей в истории Украины военной сделкой. Обслуживанием соглашения должна была заниматься дочерняя структура «Укрспецэкспорта» – госпредприятие «Прогресс». Ранее, в 1990-х годах, «Прогресс» выполнило предыдущий крупнейший контракт, предусматривавший поставку 320 танков Т-80УД в Пакистан.
Сделка с Ираком без проведения официального тендера получила одобрение США, осуществлявшими за свой счет перевооружение местной армии. Предыдущие провокации России (поставки ракет Х-55 Ирану и «Кольчужный скандал») не смогли сорвать соглашение. Оно стало для Москвы, потерявшей влияние в Ираке после свержения Садама Хусейна, «громом среди ясного неба».
После серии поставок ВС РФ БТР-80 военное ведомство России со скандалом отказалось от закупок БТР-82, БТР-90 и их модификаций. БТР «Бумеранг» находился в стадии разработки. В этой связи россияне стремились сорвать контракт с Ираком, так как при обозначившейся тенденции они могли полностью уступить рынок оружия украинцам.
В. Янукович, придя к власти в 2010 году, расставил на ключевых постах в государстве (Министерство обороны, НБУ, военная промышленность, СБУ и другие ведомства) российских ставленников. Одним из них был Дмитрий Саламатин: сын бывшего министра угольной промышленности Казахстана и зятя ельцинского министра (РФ) Олега Сосковца; владеет недвижимостью в одном из самых дорогих поселков Москвы – Серебряном Бору, по соседству с бывшими и нынешними руководителями ФСБ РФ. В 2010 году он встал во главе госкомпании по экспорту и импорту продукции и услуг военного назначения – «Укрспецэкспорт», а в 2011 году – «Укроборонпром». С февраля по декабрь 2012 года Д. Саламатин возглавлял военное ведомство, затем работал советником В. Януковича.
При Д. Саламатине, отрицавшем обвинения в связях с российскими спецслужбами, срывались уже подписанные контракты, осуществлялись сомнительные оружейные сделки. При нем начались задержки в поставках БТР-4 Ираку. Вместо ноября 2010 года первые бронемашины были отгружены лишь в марте 2011 года, что моментально привело к штрафным санкциям. Его единоличное решение о ликвидации основного держателя контракта с Ираком – фирмы «Прогресс» – стало катализатором срыва украинско-иракской сделки. При этом началась активизация российского ВПК на иракском рынке.
К осени 2013 года РФ развернула информационную войну против украинского ОПК. Появились публикации о «трещинах в корпусе, замазанных краской». При этом партия БТР была без претензий принята еще в феврале 2013 года на территории Украины. Сейчас известно, что отказ иракцев от данной партии был предопределен конкурентным фактором и коррупционным интересом некоторых иракских чиновников.
Москва продолжает активно дискредитировать Украину, которая заполнила все интересные для России ниши на рынке вооружений. Ведется провокационная работа в отношении украинско-индонезийского и украинско-таиландского сотрудничества. В Индонезию была успешно отгружена пробная партия из 5 БТР-4. В Таиланде БТР-4Е успешно прошли процесс стандартизации в Таиланде (в отличие от российских), на данный момент ведутся переговоры по их продаже. Их окончание ожидается в 2017 – 2018 году. В тоже время украинские «Оплоты» и БТР-3Е1, уже состоящие на вооружении армии, приняли участие в масштабных учениях в Таиланде. При этом российская пропаганда постоянно заявляет об отказе обозначенных стран от украинской техники. В этой связи украинские СМИ должны «с особой осторожностью распространять неподтвержденные новости, чтобы не быть дополнительным и удобным инструментом российской информационной кампании против Украины».
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