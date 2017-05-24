08:55 24 мая

Как «москали» срывают экспорт украинской техники

Украинский интернет-портал " Военный информатор " опубликовал статью некоего "Алекса Шульги" под названием "Северные преграды для украинского БТР-4 " с характерной для страны "военной аналитикой", делающей упор на «происках» Москвы при создании проблем на незалежной.

В условиях ведущейся в отношении Украины информационной войны российская пропаганда воспользовалась публикацией в местных СМИ информации, согласно которой из 88 поставленных в Ирак украинских БТР-4 завелись только 56 машин. Тем более, что Москва прикладывает много усилий для дискредитации украинского ОПК на международном рынке. Украинские СМИ не приняли во внимание, что именно «иракский контракт» является примером комплексной специальной операции российских спецслужб, стремившихся в 2010-2014 годах вытеснить Киев с военного рынка Ирака.

Контракт стоимостью 2,4 млрд., заключенный с Ираком в сентябре 2009 года при президентстве В. Ющенко, стал крупнейшей в истории Украины военной сделкой. Обслуживанием соглашения должна была заниматься дочерняя структура «Укрспецэкспорта» – госпредприятие «Прогресс». Ранее, в 1990-х годах, «Прогресс» выполнило предыдущий крупнейший контракт, предусматривавший поставку 320 танков Т-80УД в Пакистан.


Как «москали» срывают экспорт украинской техники


Сделка с Ираком без проведения официального тендера получила одобрение США, осуществлявшими за свой счет перевооружение местной армии. Предыдущие провокации России (поставки ракет Х-55 Ирану и «Кольчужный скандал») не смогли сорвать соглашение. Оно стало для Москвы, потерявшей влияние в Ираке после свержения Садама Хусейна, «громом среди ясного неба».

После серии поставок ВС РФ БТР-80 военное ведомство России со скандалом отказалось от закупок БТР-82, БТР-90 и их модификаций. БТР «Бумеранг» находился в стадии разработки. В этой связи россияне стремились сорвать контракт с Ираком, так как при обозначившейся тенденции они могли полностью уступить рынок оружия украинцам.

В. Янукович, придя к власти в 2010 году, расставил на ключевых постах в государстве (Министерство обороны, НБУ, военная промышленность, СБУ и другие ведомства) российских ставленников. Одним из них был Дмитрий Саламатин: сын бывшего министра угольной промышленности Казахстана и зятя ельцинского министра (РФ) Олега Сосковца; владеет недвижимостью в одном из самых дорогих поселков Москвы – Серебряном Бору, по соседству с бывшими и нынешними руководителями ФСБ РФ. В 2010 году он встал во главе госкомпании по экспорту и импорту продукции и услуг военного назначения – «Укрспецэкспорт», а в 2011 году – «Укроборонпром». С февраля по декабрь 2012 года Д. Саламатин возглавлял военное ведомство, затем работал советником В. Януковича.

При Д. Саламатине, отрицавшем обвинения в связях с российскими спецслужбами, срывались уже подписанные контракты, осуществлялись сомнительные оружейные сделки. При нем начались задержки в поставках БТР-4 Ираку. Вместо ноября 2010 года первые бронемашины были отгружены лишь в марте 2011 года, что моментально привело к штрафным санкциям. Его единоличное решение о ликвидации основного держателя контракта с Ираком – фирмы «Прогресс» – стало катализатором срыва украинско-иракской сделки. При этом началась активизация российского ВПК на иракском рынке.

К осени 2013 года РФ развернула информационную войну против украинского ОПК. Появились публикации о «трещинах в корпусе, замазанных краской». При этом партия БТР была без претензий принята еще в феврале 2013 года на территории Украины. Сейчас известно, что отказ иракцев от данной партии был предопределен конкурентным фактором и коррупционным интересом некоторых иракских чиновников.

Москва продолжает активно дискредитировать Украину, которая заполнила все интересные для России ниши на рынке вооружений. Ведется провокационная работа в отношении украинско-индонезийского и украинско-таиландского сотрудничества. В Индонезию была успешно отгружена пробная партия из 5 БТР-4. В Таиланде БТР-4Е успешно прошли процесс стандартизации в Таиланде (в отличие от российских), на данный момент ведутся переговоры по их продаже. Их окончание ожидается в 2017 – 2018 году. В тоже время украинские «Оплоты» и БТР-3Е1, уже состоящие на вооружении армии, приняли участие в масштабных учениях в Таиланде. При этом российская пропаганда постоянно заявляет об отказе обозначенных стран от украинской техники. В этой связи украинские СМИ должны «с особой осторожностью распространять неподтвержденные новости, чтобы не быть дополнительным и удобным инструментом российской информационной кампании против Украины».


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Комментарии 22

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  1. МПК105 Сегодня, 05:36
    Да ужжжж................Как всё запущенно,оказывется,там...-
    МПК105
    1. krops777 Сегодня, 05:54
      В условиях ведущейся в отношении Украины информационной войны российская пропаганда воспользовалась публикацией в местных СМИ информации, согласно которой из 88 поставленных в Ирак украинских БТР-4 завелись только 56 машин.


      А разве это не так? Мы всего лишь правду сказали, а преврать и приукрасить это не к нам а к своим покровителям пожалуйста.
      krops777
      1. LostCoast Сегодня, 05:57
        Раньше смешно хотя-бы было,от их историй когда мы им в шаровары гадили.Теперь как-то приелось...
        LostCoast
        1. Тралл Сегодня, 07:00
          из 88 поставленных в Ирак украинских БТР-4 завелись только 56 машин

          ...из которых тронуться с места смогли только 38
          Тралл
      2. Teberii Сегодня, 06:07
        Видно их мама в Понедельник родила.
        Teberii
        1. рич Сегодня, 06:25
          Минобороны Таиланда разорвало контракт с Киевом на поставку танков "Оплот" из-за невыполнения украинской стороной условий соглашения, сообщает украинское издание "Вести" со ссылкой на заявление главы тайского военного ведомства Правита Вонгсумона. По словам генерала Вонгсумона, по контракту, подписанному еще 2011 году, армия Таиланда должна была получить 49 танков к октябрю 2017 года, однако начались проблемы с поставками. В прошлом году украинская сторона предоставила лишь 20 "Оплотов". В Бангкоке отметили, что ситуация главным образом обусловлена внутренней ситуацией в Украине. После этого армейский комитет Таиланда, принимающий решения о закупках военной техники, сократил объем заказа у Украины, а затем и вовсе перешел на танки китайского производства. С Китаем заключили контракт на поставку 28 боевых машин VT-4 с возможностью увеличения заказа.
          рич
      3. 210окв Сегодня, 06:17
        Мы всего лишь ПОДТВЕРДИЛИ то,что было сказано в укроСМИ..
        Цитата: krops777
        В условиях ведущейся в отношении Украины информационной войны российская пропаганда воспользовалась публикацией в местных СМИ информации, согласно которой из 88 поставленных в Ирак украинских БТР-4 завелись только 56 машин.

        А разве это не так? Мы всего лишь правду сказали, а преврать и приукрасить это не к нам а к своим покровителям пожалуйста.
        210окв
      4. mig29mks Сегодня, 06:50
        У свидомых танки не заводятся а мы виноваты! Хорошо устроились.
        mig29mks
  2. romandostalo Сегодня, 06:07
    Сделать хорошую мину при плохой игре, как это по украински. Забыли лично Путина упомянуть....
    romandostalo
    1. Uncle Lee Сегодня, 06:09
      Ах, эта "вата", во всем виновата ! fellow
      Uncle Lee
  3. Герман 4223 Сегодня, 06:21
    Вот жеш клятве москали,наверно в бак пописали Украинским БТР ам,чтоб те не завелись soldier
    Герман 4223
    1. svp67 Сегодня, 06:49
      Цитата: Герман 4223
      Вот жеш кляты москали,наверно в бак пописали Украинским БТР ам,чтоб те не завелись

      Хуже...Они сделали все, что бы у "лучшего в истории ДВИГАТЕЛИСТРОЕНИЯ двигателя" пропало два такта...
      svp67
  4. Синьор Помидор Сегодня, 06:26
    Ну, ясен пень, это лично Путин песка насыпал в карбюраторы.
    Синьор Помидор
    1. роман66 Сегодня, 07:29
      скорее залил пеной выхлопушки
      роман66
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:30
    Выполняется заказ сша и европы -во всем и всегда винить именно Россию. Недогосударство, с мразя-ми у власти -другого от них ждать глупо.
    Изгоняющий либероидов
  6. rotmistr60 Сегодня, 06:49
    Москва прикладывает много усилий для дискредитации украинского ОПК

    А Москве по большому счету даже не нужно прикладывать усилий. Украинский ОПК сам себя дискредитировал и причем давно (невыполнение контрактов, некачественная продукция, прямой обман) и продолжает это делать ускоренными темпами. Так, что старую пластинку о "руке Москвы" давно заело и звучит один и тот же шипяще-скрипящий звук.
    rotmistr60
  7. К-50 Сегодня, 06:55
    Если взяли контракт то будьте добры его отработать. А если руки "из другого места растут", то зачем перекладывать с больной головы на здоровую.? Если кроме воровства больше нет других "талантов", то к то вам враг кроме самих себя? belay fool
    К-50
  8. Masya Masya Сегодня, 07:00
    Москва продолжает активно дискредитировать Украину

    ни у кого не получиться дискредитировать краину лучше чем сама краина, тут и помощи ни какой не надо...
    Masya Masya
  9. Омскгазмяс Сегодня, 07:02
    Дети понедельника даже антироссийскую пропаганду не могут толком организовать.
    Омскгазмяс
  10. Aleks713 Сегодня, 07:27
    "]Москва продолжает активно дискредитировать Украину, которая заполнила все интересные для России ниши на рынке вооружений..."
    О как! Выходит, ВПК Уркаины - один из самых мощных в мире, раз "заполнили все ниши", потеснив даже Россию?
    Что там курят журналисты "Военного информатора", если уж такой бред выдают за аналитику?
    Aleks713
  11. Altona Сегодня, 07:36
    Москва продолжает активно дискредитировать Украину, которая заполнила все интересные для России ниши на рынке вооружений.
    ------------------------------------
    Продажей модернизированной еще советской техники? А сейчас что мешает развивать свой ОПК? Снова видим те же Исудзу, которые фирма Богдан переделывала в автобусы и Форды, которые переделывают в бронеавтомобили. А где орудия для танков, а где высокоточные позиционные электродвигатели для вращения башенных модулей взамен "высокоточных планетарных редукторов". Где свои двигатели для бронетехники наконец взамен немецких? Одно только копирование по интернету как миномет "Молот", бывший советский "Сани".
    Altona
  12. venik Сегодня, 08:41
    М-м-да!! А про то, что весной 2014 г, Ирак вернул забракованную партию из 46 БТР-4 - ни слова... Впоследствии ее ТОРЖЕСТВЕННО передали "нацгвардии" и ВСУ..... А недавно в УКРАИНСКИХ СМИ появилась информация о здоровенных претензиях Минобороны к некоторым типам новой техники (в.т.ч. и БТР-4!) из-за крайне низкого качества, и огромного количества поломок!!!! Наверное опять "москали" расстарались (пробираются потихоньку и ломают понимаешь, втихаря "замечательную" технику).....
    venik
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