08:58 24 мая

Новая РЛС «Каста-2» передана истребительной авиации ВВО

Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) сообщила о поступлении в распоряжение авиабазы истребительной авиации ВВО в Приморье новой мобильной радиолокационной станции "Каста-2".


РЛС "Каста-2Е1"


Новая РЛС «Каста-2» передана истребительной авиации ВВО


РЛС "Каста-2Е2"


Предназначена для контроля воздушного пространства, определения дальности, азимута, эшелона высоты полета и трассовых характеристик воздушных объектов - самолетов, вертолетов, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет, в том числе летящих на малых и предельно малых высотах, на фоне интенсивных отражений от подстилающей поверхности, местных предметов и гидро-метеообразований.

Отличительные особенности РЛС:
- блочно-модульное построение большинства систем;
- развертывание и свертывание штатной антенной системы с помощью автоматизированных электромеханических устройств;
- полностью цифровая обработка информации и возможность передачи ее по телефонным каналам и радиоканалу;
- полностью твердотельное построение передающей системы;
- возможность установки антенны на легкой высотной опоре типа "Унжа", обеспечивающей подъем фазового центра на высоту до 50 м;
- возможность обнаружения малоразмерных объектов на фоне интенсивных мешающих отражений, а также зависших вертолетов при одновременном обнаружении движущихся объектов;
- высокая защищенность от несинхронных импульсных помех при работе в плотных группировках радиоэлектронных средств;
- распределенный комплекс вычислительных средств, обеспечивающий автоматизацию процессов обнаружения, сопровождения, измерения координат и опознавания государственной принадлежности воздушных объектов;
- возможность выдачи радиолокационной информации потребителю в любой удобной для него форме - аналоговой, цифро-аналоговой, цифровой координатной или цифровой трассовой;
- наличие встроенной системы функционально-диагностического контроля, охватывающего до 96 % аппаратуры.

РЛС включает в себя аппаратную и антенную машины, основную и резервную электростанции, смонтированные на трех автомобилях повышенной проходимости КамАЗ-4310. Имеет выносное рабочее место оператора, обеспечивающее управление РЛС, удаленное от нее на расстояние 300 м.

Конструкция станции устойчива к воздействию избыточного давления во фронте ударной волны, оснащена устройствами санитарной и индивидуальной вентиляции. Предусмотрена работа системы вентиляции в режиме рециркуляции без использования заборного воздуха.


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Комментарии 9

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:37
    Такое название подойдет для техники постовляемой скажем, в Индию, где многие века было деление на касты , так что тут с названием промахнулись и сильно.
    Изгоняющий либероидов
    1. 210окв Сегодня, 06:38
      Да название любое сгодится,лишь бы толк был..
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Такое название подойдет для техники постовляемой скажем, в Индию, где многие века было деление на касты , так что тут с названием промахнулись и сильно.
      210окв
      1. рич Сегодня, 07:04
        Изгоняющий либероидов: Такое название подойдет для техники постовляемой скажем, в Индию, где многие века было деление на касты

        Такое название подойдет и для продажи этой техники любителям рэпа, их тоже не надо сбрасывать со счетов hi
        рич
  2. 210окв Сегодня, 06:37
    Да всё это хорошо.Теперь ждем перевооружения авиации ПВО..Им ведь придется отражать первый удар..
    210окв
  3. mig29mks Сегодня, 06:38
    Какой навароченный!
    mig29mks
    1. Рашнэйрфорс Сегодня, 07:56
      А чего ждать? Там один аэродром с истребителями остался 22иап в Угловой, базировались су27, потом туда же перегнали миг31 из Соколовки, сейчас миги модернизированы до уровня БМ а Су27 до уровня СМ. Туда же с прошлого года поступают су35. А РЛС такие нужно на каждый аэродром конечно же ,ибо то что есть давно устарело.
      Рашнэйрфорс
  4. Lycan Сегодня, 08:10
    Судя по описанию - шикардос!
    Lycan
    1. Рашнэйрфорс Сегодня, 08:54
      Шикардос конечно!!! Будем надеяться что скоро на всех аэродромах такие появятся и еще новые РСБН, радиостанции, системы посадки, чтоб как граждане могли заходить- 0х0.
      Рашнэйрфорс
    2. Рашнэйрфорс Сегодня, 08:55
      Шикардос конечно!!! Будем надеяться что скоро на всех аэродромах такие появятся и еще новые РСБН, радиостанции, системы посадки, чтоб как граждане могли заходить- 0х0.
      Рашнэйрфорс
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