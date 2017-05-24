Ведутся испытания ЗУР для С-350, С-500 и морских ЗРС
Согласно информации новостного портала « Интерфакс-АВН », генеральный директор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков сообщил о проведении испытаний ряда новых ракет, предназначенных для перспективных зенитных ракетных систем, в частности морского базирования.
Как ранее сообщал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, находящаяся в разработке ЗРС С-500 будет иметь существенно улучшенные характеристики.
Перспективная ЗРС С-500 принадлежит к новому поколению систем противовоздушной обороны "земля-воздух", являясь универсальным комплексом дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны.
С-500 станет базовым элементом создаваемой в РФ единой национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО).
ЗРС С-350 "Витязь" рассчитана для решения задач борьбы, в первую очередь, с массированными средствами воздушно-космического нападения - крылатыми ракетами, пилотируемой авиацией, беспилотниками среднего и тяжелого класса, тактическими баллистическими ракетами. Она обладает способностью обзора и обстрела целей в круговом режиме, а не в секторном, характерном для С-300. Одновременно значительно увеличено число целевых каналов и наводимых ракет.
В ближайшее время мы должны завершить государственные испытания трех новых зенитных управляемых ракет с активными головками самонаведения для оснащения систем С-350 "Витязь" и морских комплексов ПВО. Идут испытания зенитной управляемой противоракеты для комплекса С-500, ведутся работы по созданию других новейших средств ПВО и ПРО.
Как ранее сообщал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, находящаяся в разработке ЗРС С-500 будет иметь существенно улучшенные характеристики.
От предыдущих систем ПВО С-500 будет отличаться дальностью действия и эффективностью поражения любых аэродинамических и баллистических целей.
Перспективная ЗРС С-500 принадлежит к новому поколению систем противовоздушной обороны "земля-воздух", являясь универсальным комплексом дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны.
С-500 станет базовым элементом создаваемой в РФ единой национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО).
ЗРС С-350 "Витязь" рассчитана для решения задач борьбы, в первую очередь, с массированными средствами воздушно-космического нападения - крылатыми ракетами, пилотируемой авиацией, беспилотниками среднего и тяжелого класса, тактическими баллистическими ракетами. Она обладает способностью обзора и обстрела целей в круговом режиме, а не в секторном, характерном для С-300. Одновременно значительно увеличено число целевых каналов и наводимых ракет.
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