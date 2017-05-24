08:54 24 мая

Ведутся испытания ЗУР для С-350, С-500 и морских ЗРС

Согласно информации новостного портала « Интерфакс-АВН », генеральный директор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков сообщил о проведении испытаний ряда новых ракет, предназначенных для перспективных зенитных ракетных систем, в частности морского базирования.

В ближайшее время мы должны завершить государственные испытания трех новых зенитных управляемых ракет с активными головками самонаведения для оснащения систем С-350 "Витязь" и морских комплексов ПВО. Идут испытания зенитной управляемой противоракеты для комплекса С-500, ведутся работы по созданию других новейших средств ПВО и ПРО.





Как ранее сообщал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, находящаяся в разработке ЗРС С-500 будет иметь существенно улучшенные характеристики.

От предыдущих систем ПВО С-500 будет отличаться дальностью действия и эффективностью поражения любых аэродинамических и баллистических целей.


Перспективная ЗРС С-500 принадлежит к новому поколению систем противовоздушной обороны "земля-воздух", являясь универсальным комплексом дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны.
С-500 станет базовым элементом создаваемой в РФ единой национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО).

ЗРС С-350 "Витязь" рассчитана для решения задач борьбы, в первую очередь, с массированными средствами воздушно-космического нападения - крылатыми ракетами, пилотируемой авиацией, беспилотниками среднего и тяжелого класса, тактическими баллистическими ракетами. Она обладает способностью обзора и обстрела целей в круговом режиме, а не в секторном, характерном для С-300. Одновременно значительно увеличено число целевых каналов и наводимых ракет.


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Комментарии 15

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  1. RASKAT Сегодня, 07:02
    Ждем с нетерпением, особенно С 500, интересно посмотреть что получиться.
    RASKAT
    1. 31rus4 Сегодня, 07:09
      Уважаемые,нужны,ох как нужны ,новые комплексы пво/про,интересно,а как идут дела с ПВО ближней зоны "Сосна"
      31rus4
      1. Аскет Сегодня, 07:26
        Цитата: 31rus4
        как идут дела с ПВО ближней зоны "Сосна"

        В стадии госиспытаний, информации по нему почти нет. Существует проект Птицелов для ВДВ на базе БМД
        Аскет
      2. RASKAT Сегодня, 07:47
        На параде видели новые Панцири без пушек (для арктики на шасси Витязя), вот вам уже готовая замена Сосны, ставь на любое шасси и вперед.
        RASKAT
    2. рич Сегодня, 07:11
      Система С-350 "Витязь" - зенитный ракетный комплекс средней дальности, разрабатываемый в интересах войсковой ПВО
      рич
      1. Юджин-Евгений Сегодня, 07:30
        Скорее всего, всё же это будет объектовая ПВО
        Юджин-Евгений
      2. Александр романов Сегодня, 07:44
        Цитата: рич
        Система С-350 "Витязь" - зенитный ракетный комплекс средней дальности, разрабатываемый в интересах войсковой ПВО

        Ее обещали поставить уже давно,но что то тишина
        Александр романов
        1. venik Сегодня, 08:26
          Цитата: Александр романов
          Система С-350 "Витязь" - зенитный ракетный комплекс средней дальности, разрабатываемый в интересах войсковой ПВО

          =====
          Уважаемый Александр романов! Не знаю, где вы "выкопали", бредятину, которую процитировали (плюньте ее автору в глаза!), но комплекс С-350 "Витязь" (по крайней мере, в том виде, в каком был представлен публике) уж точно, НИКАК не ВОЙСКОВОЙ комплекс, а именно - система ОБЪЕКТОВОЙ ПВО (или ПВО ВКС)!!! Раньше такие системы относились к ПВО Страны). Сие правда не исключает того, что он не может быть использован в системе ПВО Сухопутных войск! Используют же СВ "Панцири" колесном варианте, хотя и был в свое времы создан "армейский "Панцирь" на гусеничном шасси! Однако достоверной информации о его поступлении в войска пока нет (может из-за финансовых проблем?).
          А так, "Витязь" - это типичная "объектовая" система для прикрытия "дырок" в системе ПВО, выстроенной на базе С-400 и С-500! При всем своем совершенстве, эти системы (да и НИКАКИЕ другие) не способны обеспечить РАВНОМЕРНУЮ круговую защиту по по всему радиусу (где-нибудь всегда найдутся "мертвые зоны" в.т.ч. из-за складок местности и т.д.). Кроме того, далеко не все объекты нуждаются в защите такими дорогостоящими системами, как С-400 и С-500. Некоторым "за глаза" достаточно более простых и дешевых "Витязей"... Ну и другое много чего....
          venik
    3. Герат Сегодня, 08:19
      вообще с350 обещали начать производить ещё 16г ,но что то полный молчок.
      Герат
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:23
    Ну, так с500 это по сути только дополнение к с300, с350 и с400. Все эти комплексы стране очень нужны.
    Изгоняющий либероидов
  3. tchoni Сегодня, 07:25
    С350 это русский аналог железного купола?
    tchoni
    1. denssss Сегодня, 08:23
      неа, вообще не аналог
      denssss
    2. новичок Сегодня, 08:37
      если коротко, то с350=бук м/м2 плюс с300. как то так.
      новичок
  4. новичок Сегодня, 07:43
    ну вот, видимо эпопея выхода витязя в войска близится к концу. ну то есть, к началу к жизни, серийной.
    новичок
  5. ШТОРМ 12 Сегодня, 08:50
    А про "Морфей" молчат чтото-или не получилось ничего?
    ШТОРМ 12
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