08:57 24 мая

Санкции против России приведут к ссоре США с Европой

Американские конгрессмены рвутся наложить на Москву жёсткие санкции. Однако палка о двух концах: такие санкции могут рассорить США и государства Европы. Некоторые иностранные аналитики считают, что эта ссора была бы на руку Путину.

Санкции против России приведут к ссоре США с Европой


Конгресс США прилагает все усилия для того, чтобы ввести жёсткие запретительные меры в отношении России. Речь идёт об иранской модели санкций. Однако такой шаг, отмечает Дуглас Хенгель в издании «The Hill» , приведёт к ссоре Америки с европейскими союзниками.


Обсуждение дополнительных санкций США в отношении России за вмешательство в президентские выборы 2016 года и вообще «плохое поведение» Москвы накалило обстановку в Конгрессе США. По мнению журналиста, законодателям следовало бы вначале скоординировать свои действия с союзниками США, а уж потом принимать меры.

Обозреватель указывает, что сенатский комитет по банковскому делу, жилищному строительству и городским делам в марте и апреле провёл слушания с целью оценить варианты дальнейших санкций и «навязать реальные расходы» Кремлю, как выразился председатель Майк Крапо, «за агрессию Москвы на Украине и в Сирии», и это помимо «вмешательства в выборы» в Европе и США. Тема санкций обсуждалась снова 16 мая уже в другом комитете. Как указывает Хенгель, наиболее вероятным средством для действий Конгресса по усилению экономического давления на Москву станет «Закон о противодействии российским военным действиям» от 2017 года. Могут быть наложены экономические санкции на фирмы и банки, проводящие сделки с Москвой. В частности, под запрет попадут инвестиции в российскую нефть и газ (включая трубопроводы за границей), атомные электростанции, закупки бумаг, в которых выражен российский суверенный долг. Наконец, под ограничения попадёт участие в приватизации российских государственных активов.

Также закон призывает к ужесточению мер по борьбе с коррупцией в России и созданию целевой группы высокого уровня для отслеживания и уголовного преследования «незаконных финансовых потоков, связанных с Российской Федерацией».

Вместе с тем на Капитолийском холме крепнет та точка зрения, согласно которой санкции США и ЕС не оказали значительного влияния «на сдерживание агрессии президента России Владимира Путина». Поэтому в ходе недавних слушаний господа сенаторы выразили желание привлечь к ответственности за «воинственное поведение» сам Кремль. Это может быть сделано посредством наказания «ключевых секторов экономики и людей, близких к Путину».

Поскольку Россия обеспечивает около трети природного газа ЕС и продаёт туда значительную часть своей нефти, в европейских столицах сопротивляются ограничению торговли или инвестиций в энергетику, отмечает издание. По сравнению с Ираном существует разница между зависимостью Европы от торговли с Россией. И нет никаких указаний на то, что США «смогут убедить» членов ЕС ввести «побольше санкций» в отношении Кремля, одновременно «не допуская значительного наращивания российской агрессии на Украине».

Введение новых санкций в отношении России без поддержки европейских и других союзников может привести США «к серьёзному конфликту с союзниками», что «принесло бы Путину только пользу».

Таким образом, добавим, Дуглас Хенгель сомневается в эффективности ужесточения санкций, а заодно в том, что для США такого рода международная политика будет полезной. Зато она будет полезной для того, с кем США борются, — для Путина.

Станет ли Трамп плясать под дудку конгрессменов? Пойдёт ли на дальнейшее ухудшение отношений с Россией? Это ещё один вопрос, который ускользнул от внимания обозревателя. Одновременно осложнить отношения с русскими и европейцами — на такое, вероятно, даже непредсказуемый Трамп не способен.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: Getty
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 15

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  1. Ferdinant Сегодня, 07:30
    Старушка Европа
    Ferdinant
    1. mig29mks Сегодня, 07:42
      И тут Остапа понесло! Навалились они на нас,и тормозить не собираются! Остаётся только горячая фаза!
      mig29mks
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:08
        mig29mks
        Остаётся только горячая фаза!
        Да,ладно.Война ? belay Так и вижу как американцы, в злобе от России 3-ю мировую начали feel laughing
        Наблюдатель2014
        1. Татьяна Сегодня, 08:48
          Наблюдатель2014
          Да, ладно. Война? Так и вижу как американцы, в злобе от России 3-ю мировую начали feel laughing
          Вы такой наивный...! crying Ну, не своими же руками США воевать будут! Они и банкиры ФРС США намерены, что они в очередной раз на МВ - 3-ей - наживаться будут! И нет такого преступления, которое в таком случае смогло бы их остановить!
          ТМВ вполне реальна с их стороны. И посмотрите, как все страны к ней готовятся!
          Татьяна
    2. сибиралт Сегодня, 08:32
      Да уж, рассорят. Что США скажут, то Европа и сделает. А чтобы не ссориться, найдут обходы своим же санкциям. Бизнес, он и в Африке бизнес. laughing
      сибиралт
      1. рич Сегодня, 08:52
        А кто сказал, что у США два противника - Россия и Китай, объединенная Европа тоже противник американской экономике. США заинтересованны в стравливании Европы и России
        рич
  2. cniza Сегодня, 07:31
    Станет ли Трамп плясать под дудку конгрессменов? Пойдёт ли на дальнейшее ухудшение отношений с Россией?


    Хорошие вопросы , только сами заварили кашу , вот и расхлебывайте , а мы будем посмотреть.
    cniza
    1. Тралл Сегодня, 07:39
      Станет ли Трамп плясать под дудку конгрессменов?

      Плохому президенту конгрессмены мешают.
      Тралл
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:36
    А что, разве нас старыми санкциями от обамы еще не "отбросили в каменный век"?Ведь преснопамятный барак кричал что он порвал нам экономику, а в реале от натуги порвал себе очко, и ушел на родную пальму не солоно хлебавши. ..Теперь очередь Трампа, и я хочу услышать как рвется его задница от натуги. ...
    Изгоняющий либероидов
  4. Павловский Сегодня, 07:44
    Скорей бы сссанкции ввели. Особенно за приватизацию государственной собственности и закупку бумаг, в которых выражен суверенный долг США.
    Павловский
    1. сибиралт Сегодня, 08:34
      Ввели бы санкции на ЦБ РФ, а мы бы его импортозаметили! bully
      сибиралт
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:47
    выразили желание привлечь к ответственности за «воинственное поведение» сам Кремль

    Как уже все это надоело. А на рожи некоторых американских сенаторов без тошноты и не посмотришь. Злоба, неприкрытая ненависть, махровое русофобство - отличительные черты "американской демократии". Скорее бы уже захлебнулись свое уродливой политикой.
    rotmistr60
  6. Серж72 Сегодня, 08:00
    Главный конкурент США - Европа, если не считать Китая. Так что они уже давно в соре.
    Серж72
  7. Masya Masya Сегодня, 08:08
    законодателям следовало бы вначале скоординировать свои действия с союзниками США, а уж потом принимать меры.

    Masya Masya
  8. 31rus4 Сегодня, 08:38
    Уважаемые,санкции за Крым,санкции за Сирию,санкции за российскую угрозу,да вводите уже за то что мы существуем и не даем вам покоя и не дадим.А вот интересно инвестиции в ценные бумаги США то же попадут под санкции,что скажет Кудрин и кто ответит если все же попадут?
    31rus4
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