Санкции против России приведут к ссоре США с Европой
Американские конгрессмены рвутся наложить на Москву жёсткие санкции. Однако палка о двух концах: такие санкции могут рассорить США и государства Европы. Некоторые иностранные аналитики считают, что эта ссора была бы на руку Путину.
Конгресс США прилагает все усилия для того, чтобы ввести жёсткие запретительные меры в отношении России. Речь идёт об иранской модели санкций. Однако такой шаг, отмечает Дуглас Хенгель в издании «The Hill» , приведёт к ссоре Америки с европейскими союзниками.
Обсуждение дополнительных санкций США в отношении России за вмешательство в президентские выборы 2016 года и вообще «плохое поведение» Москвы накалило обстановку в Конгрессе США. По мнению журналиста, законодателям следовало бы вначале скоординировать свои действия с союзниками США, а уж потом принимать меры.
Обозреватель указывает, что сенатский комитет по банковскому делу, жилищному строительству и городским делам в марте и апреле провёл слушания с целью оценить варианты дальнейших санкций и «навязать реальные расходы» Кремлю, как выразился председатель Майк Крапо, «за агрессию Москвы на Украине и в Сирии», и это помимо «вмешательства в выборы» в Европе и США. Тема санкций обсуждалась снова 16 мая уже в другом комитете. Как указывает Хенгель, наиболее вероятным средством для действий Конгресса по усилению экономического давления на Москву станет «Закон о противодействии российским военным действиям» от 2017 года. Могут быть наложены экономические санкции на фирмы и банки, проводящие сделки с Москвой. В частности, под запрет попадут инвестиции в российскую нефть и газ (включая трубопроводы за границей), атомные электростанции, закупки бумаг, в которых выражен российский суверенный долг. Наконец, под ограничения попадёт участие в приватизации российских государственных активов.
Также закон призывает к ужесточению мер по борьбе с коррупцией в России и созданию целевой группы высокого уровня для отслеживания и уголовного преследования «незаконных финансовых потоков, связанных с Российской Федерацией».
Вместе с тем на Капитолийском холме крепнет та точка зрения, согласно которой санкции США и ЕС не оказали значительного влияния «на сдерживание агрессии президента России Владимира Путина». Поэтому в ходе недавних слушаний господа сенаторы выразили желание привлечь к ответственности за «воинственное поведение» сам Кремль. Это может быть сделано посредством наказания «ключевых секторов экономики и людей, близких к Путину».
Поскольку Россия обеспечивает около трети природного газа ЕС и продаёт туда значительную часть своей нефти, в европейских столицах сопротивляются ограничению торговли или инвестиций в энергетику, отмечает издание. По сравнению с Ираном существует разница между зависимостью Европы от торговли с Россией. И нет никаких указаний на то, что США «смогут убедить» членов ЕС ввести «побольше санкций» в отношении Кремля, одновременно «не допуская значительного наращивания российской агрессии на Украине».
Введение новых санкций в отношении России без поддержки европейских и других союзников может привести США «к серьёзному конфликту с союзниками», что «принесло бы Путину только пользу».
Таким образом, добавим, Дуглас Хенгель сомневается в эффективности ужесточения санкций, а заодно в том, что для США такого рода международная политика будет полезной. Зато она будет полезной для того, с кем США борются, — для Путина.
Станет ли Трамп плясать под дудку конгрессменов? Пойдёт ли на дальнейшее ухудшение отношений с Россией? Это ещё один вопрос, который ускользнул от внимания обозревателя. Одновременно осложнить отношения с русскими и европейцами — на такое, вероятно, даже непредсказуемый Трамп не способен.
Конгресс США прилагает все усилия для того, чтобы ввести жёсткие запретительные меры в отношении России. Речь идёт об иранской модели санкций. Однако такой шаг, отмечает Дуглас Хенгель в издании «The Hill» , приведёт к ссоре Америки с европейскими союзниками.
Обсуждение дополнительных санкций США в отношении России за вмешательство в президентские выборы 2016 года и вообще «плохое поведение» Москвы накалило обстановку в Конгрессе США. По мнению журналиста, законодателям следовало бы вначале скоординировать свои действия с союзниками США, а уж потом принимать меры.
Обозреватель указывает, что сенатский комитет по банковскому делу, жилищному строительству и городским делам в марте и апреле провёл слушания с целью оценить варианты дальнейших санкций и «навязать реальные расходы» Кремлю, как выразился председатель Майк Крапо, «за агрессию Москвы на Украине и в Сирии», и это помимо «вмешательства в выборы» в Европе и США. Тема санкций обсуждалась снова 16 мая уже в другом комитете. Как указывает Хенгель, наиболее вероятным средством для действий Конгресса по усилению экономического давления на Москву станет «Закон о противодействии российским военным действиям» от 2017 года. Могут быть наложены экономические санкции на фирмы и банки, проводящие сделки с Москвой. В частности, под запрет попадут инвестиции в российскую нефть и газ (включая трубопроводы за границей), атомные электростанции, закупки бумаг, в которых выражен российский суверенный долг. Наконец, под ограничения попадёт участие в приватизации российских государственных активов.
Также закон призывает к ужесточению мер по борьбе с коррупцией в России и созданию целевой группы высокого уровня для отслеживания и уголовного преследования «незаконных финансовых потоков, связанных с Российской Федерацией».
Вместе с тем на Капитолийском холме крепнет та точка зрения, согласно которой санкции США и ЕС не оказали значительного влияния «на сдерживание агрессии президента России Владимира Путина». Поэтому в ходе недавних слушаний господа сенаторы выразили желание привлечь к ответственности за «воинственное поведение» сам Кремль. Это может быть сделано посредством наказания «ключевых секторов экономики и людей, близких к Путину».
Поскольку Россия обеспечивает около трети природного газа ЕС и продаёт туда значительную часть своей нефти, в европейских столицах сопротивляются ограничению торговли или инвестиций в энергетику, отмечает издание. По сравнению с Ираном существует разница между зависимостью Европы от торговли с Россией. И нет никаких указаний на то, что США «смогут убедить» членов ЕС ввести «побольше санкций» в отношении Кремля, одновременно «не допуская значительного наращивания российской агрессии на Украине».
Введение новых санкций в отношении России без поддержки европейских и других союзников может привести США «к серьёзному конфликту с союзниками», что «принесло бы Путину только пользу».
Таким образом, добавим, Дуглас Хенгель сомневается в эффективности ужесточения санкций, а заодно в том, что для США такого рода международная политика будет полезной. Зато она будет полезной для того, с кем США борются, — для Путина.
Станет ли Трамп плясать под дудку конгрессменов? Пойдёт ли на дальнейшее ухудшение отношений с Россией? Это ещё один вопрос, который ускользнул от внимания обозревателя. Одновременно осложнить отношения с русскими и европейцами — на такое, вероятно, даже непредсказуемый Трамп не способен.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: Getty
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти