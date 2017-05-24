Минобороны продолжит укреплять группировку войск в Крыму в рамках программы да 2025 года
Госпрограмма вооружения (ГПВ) до 2025 года предусматривает развитие группировки войск в Крыму, а также развитие флота на Дальнем Востоке и в Арктике, передает ТАСС сообщение замминистра обороны РФ Юрия Борисова.
Особое внимание в новой ГПВ, по его словам, уделят гиперзвуковым средствам.
Он отметил также, что «на основе достижений в области материалов, микро- и оптоэлектроники, технологий искусственного интеллекта планируется разработка и оснащение войск отечественными разведывательно-ударными комплексами с беспилотниками, а также многофункциональными боевыми робототехническими комплексами».
Борисов добавил, что большое внимание будет уделено созданию оружия «на новых физических принципах», что «позволит с высокой эффективностью парировать известные и вновь возникающие, в том числе и нетрадиционные, угрозы безопасности России».
По словам заместителя министра, при планировании ГПВ «приоритетами стали также развитие сил ядерного сдерживания, средств воздушно-космической обороны, систем связи, разведки и управления, радиоэлектронной борьбы, комплексов беспилотных летательных аппаратов, роботизированных ударных комплексов, современной транспортной авиации, высокоточного оружия и средств борьбы с ним, системы индивидуальной защиты военнослужащих».
Кроме того, военному ведомству предстоит «провести тщательный анализ динамики цен по основным видам продукции военного назначения с учетом выполнения мероприятий федеральной целевой программы развития ОПК».
В рамках новой ГПВ военные смогут заключать длительные (до 5-ти лет и более) контракты по основным видам продукции военного назначения.
Новая ГПВ-2025 стала логическим продолжением принятой руководством страны стратегии по оснащению Вооруженных сил требуемой номенклатурой и количеством современных и перспективных вооружений, обеспечивающих решение задач по предназначению. В целях защиты стратегических интересов нашей страны в проекте новой ГПВ предусмотрены развитие Военно-морского флота, прежде всего в Арктической зоне России и на Дальнем Востоке, а также развитие группировки войск на полуострове Крым,рассказал замминистра в интервью «Красной звезде».
Особое внимание в новой ГПВ, по его словам, уделят гиперзвуковым средствам.
Высокая конкуренция среди мировых держав в области военной техники предъявляет жесткие требования к дальнейшему развитию системы вооружения Вооруженных сил. Поэтому в рамках ГПВ-2025 особое внимание уделим инновационным направлениям развития вооружения и военной техники, основанным на достижениях шестого технологического уклада. В первую очередь это относится к развитию и началу серийных поставок в войска гиперзвуковых средств,сообщил Борисов.
Он отметил также, что «на основе достижений в области материалов, микро- и оптоэлектроники, технологий искусственного интеллекта планируется разработка и оснащение войск отечественными разведывательно-ударными комплексами с беспилотниками, а также многофункциональными боевыми робототехническими комплексами».
Борисов добавил, что большое внимание будет уделено созданию оружия «на новых физических принципах», что «позволит с высокой эффективностью парировать известные и вновь возникающие, в том числе и нетрадиционные, угрозы безопасности России».
По словам заместителя министра, при планировании ГПВ «приоритетами стали также развитие сил ядерного сдерживания, средств воздушно-космической обороны, систем связи, разведки и управления, радиоэлектронной борьбы, комплексов беспилотных летательных аппаратов, роботизированных ударных комплексов, современной транспортной авиации, высокоточного оружия и средств борьбы с ним, системы индивидуальной защиты военнослужащих».
Кроме того, военному ведомству предстоит «провести тщательный анализ динамики цен по основным видам продукции военного назначения с учетом выполнения мероприятий федеральной целевой программы развития ОПК».
То есть нам предстоит оценить, насколько изменилась закупочная цена изделия относительно ее первоначальной максимальной цены, заложенной в контракт, после того как оно пошло в серию, а также после того как предприятие-изготовитель обновило станочный производственный парк,пояснил Борисов.
В рамках новой ГПВ военные смогут заключать длительные (до 5-ти лет и более) контракты по основным видам продукции военного назначения.
Это крайне важно и для финансовой стабильности предприятий. Они станут спокойно планировать многолетние графики серийного производства техники с учетом технологического цикла, не прерываясь на различные бюрократические вопросы. В итоге мы сможем круглогодично получать продукцию, планируя укомплектованность войск, а также синхронизировать развитие инфраструктуры для новых образцов ВВСТ (вооружения, военная и специальная техника),отметил замминистра.
Использованы фотографии: Сергей Савостьянов/ТАСС
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