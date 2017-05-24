Минобороны продолжит укреплять группировку войск в Крыму в рамках программы да 2025 года

Новая ГПВ-2025 стала логическим продолжением принятой руководством страны стратегии по оснащению Вооруженных сил требуемой номенклатурой и количеством современных и перспективных вооружений, обеспечивающих решение задач по предназначению. В целях защиты стратегических интересов нашей страны в проекте новой ГПВ предусмотрены развитие Военно-морского флота, прежде всего в Арктической зоне России и на Дальнем Востоке, а также развитие группировки войск на полуострове Крым,

Высокая конкуренция среди мировых держав в области военной техники предъявляет жесткие требования к дальнейшему развитию системы вооружения Вооруженных сил. Поэтому в рамках ГПВ-2025 особое внимание уделим инновационным направлениям развития вооружения и военной техники, основанным на достижениях шестого технологического уклада. В первую очередь это относится к развитию и началу серийных поставок в войска гиперзвуковых средств,

То есть нам предстоит оценить, насколько изменилась закупочная цена изделия относительно ее первоначальной максимальной цены, заложенной в контракт, после того как оно пошло в серию, а также после того как предприятие-изготовитель обновило станочный производственный парк,

Это крайне важно и для финансовой стабильности предприятий. Они станут спокойно планировать многолетние графики серийного производства техники с учетом технологического цикла, не прерываясь на различные бюрократические вопросы. В итоге мы сможем круглогодично получать продукцию, планируя укомплектованность войск, а также синхронизировать развитие инфраструктуры для новых образцов ВВСТ (вооружения, военная и специальная техника),