Шойгу расскажет сенаторам о перспективах развития ВС РФ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду выступит в Совете Федерации с докладом о состоянии и перспективах строительства вооруженных сил, передает РИА Новости .
По данным пресс-службы Совета Федерации, выступление пройдёт в открытом режиме в рамках «правительственного часа». По итогам обсуждения доклада сенаторы примут «постановление с оценкой нынешнего состояния российских вооруженных сил и с рекомендациями по его улучшению».
Также сенаторы планируют ратифицировать протокол между странами-участницами Договора о свободной торговле, рассмотреть обращение к правительству о необходимости завершения работы по оценке эффективности налоговых льгот и др.
Кроме того, «в повестку заседания внесён ряд принятых ранее Госдумой законов, в их числе изменения, направленные на совершенствование правового регулирования государственного пожарного надзора за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах защиты и территориях», говорится в сообщении.
По данным пресс-службы Совета Федерации, выступление пройдёт в открытом режиме в рамках «правительственного часа». По итогам обсуждения доклада сенаторы примут «постановление с оценкой нынешнего состояния российских вооруженных сил и с рекомендациями по его улучшению».
Также сенаторы планируют ратифицировать протокол между странами-участницами Договора о свободной торговле, рассмотреть обращение к правительству о необходимости завершения работы по оценке эффективности налоговых льгот и др.
Кроме того, «в повестку заседания внесён ряд принятых ранее Госдумой законов, в их числе изменения, направленные на совершенствование правового регулирования государственного пожарного надзора за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах защиты и территориях», говорится в сообщении.
Использованы фотографии: РИА Новости / Владимир Федоренко
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