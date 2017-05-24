08:59 24 мая

Шойгу расскажет сенаторам о перспективах развития ВС РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду выступит в Совете Федерации с докладом о состоянии и перспективах строительства вооруженных сил, передает РИА Новости .

Шойгу расскажет сенаторам о перспективах развития ВС РФ


По данным пресс-службы Совета Федерации, выступление пройдёт в открытом режиме в рамках «правительственного часа». По итогам обсуждения доклада сенаторы примут «постановление с оценкой нынешнего состояния российских вооруженных сил и с рекомендациями по его улучшению».


Также сенаторы планируют ратифицировать протокол между странами-участницами Договора о свободной торговле, рассмотреть обращение к правительству о необходимости завершения работы по оценке эффективности налоговых льгот и др.

Кроме того, «в повестку заседания внесён ряд принятых ранее Госдумой законов, в их числе изменения, направленные на совершенствование правового регулирования государственного пожарного надзора за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах защиты и территориях», говорится в сообщении.

Использованы фотографии: РИА Новости / Владимир Федоренко
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Комментарии 3

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  1. 31rus4 Сегодня, 08:44
    Уважаемые,Шойгу и МО нужно отчитался прежде всего по Сирии и дальнейшее развитие ситуации,а дальше по повестке дня
    31rus4
  2. silberwolf88 Сегодня, 08:44
    Надо будет послушать (материалы появятся в интернете) и понять куда идём ... наши ВС и ВМФ по ходу самый надёжный союзник Страны и Народа ...
    silberwolf88
  3. Горный стрелок Сегодня, 08:47
    Ну, Шойгу есть что сказать... Эх, клонировать бы его, и на экономику "бросить". Чтоб там тоже, "малой кровью, могучим ударом"? laughing
    Горный стрелок
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