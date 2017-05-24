В Алжир прибыл второй заказанный в ФРГ фрегат проекта МЕКО А200
Как сообщает блог bmpd , 21 мая 2017 года в Алжир прибыл из ФРГ второй фрегат проекта МЕКО А200 АN El Moudamir («Разрушающий»), предназначенный для местного флота.
Корабль строился в Киле, был спущен на воду 4 декабря 2015 года, передан ВМС Алжира в Киле 8 декабря 2016 года и 15 апреля 2017 года убыл из Киля в Алжир. Первый фрегат АN El Radii ("Сдерживающий") прибыл в Алжир 19 апреля 2016 года.
Строительство двух кораблей данного типа было предусмотрено контрактом от 26 марта 2012 года заключенным с германским объединением ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), стоимостью 2,17 млрд. евро, в которую вошла поставка вооружения, техническая поддержка, закупка 6 противолодочных вертолетов AgustaWestland Super Lynx 300 (Mk 140). Возможно, продление контракта в рамках опциона на 2 судна.
В 2011 году TKMS реализовало свои мощности надводного судостроения в Киле холдинговой компании Abu Dhabi MAR (ADM), которой владели инвестиционный фонд Al Ain из Абу-Даби (ОАЭ) и международная финансово-промышленная группа Privinvest, контролируемой семьей ливанского маронитского бизнесмена Искандера Сафа. В 2014 группа Privinvest приобрела у эмиратского фонда Al Ain его часть Abu Dhabi MAR и сформировала из своих германских верфей группу Nobiskrug GmbH (во главе с одноименной верфью Nobiskrug), военно-морской дивизион которой именуется German Naval Yards Holdings. В связи с этим 31 марта 2015 года кильская верфь ADMК, на которой осуществлялась постройка алжирских фрегатов, была переименована в German Naval Yards Kiel.
Корабль строился в Киле, был спущен на воду 4 декабря 2015 года, передан ВМС Алжира в Киле 8 декабря 2016 года и 15 апреля 2017 года убыл из Киля в Алжир. Первый фрегат АN El Radii ("Сдерживающий") прибыл в Алжир 19 апреля 2016 года.
Строительство двух кораблей данного типа было предусмотрено контрактом от 26 марта 2012 года заключенным с германским объединением ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), стоимостью 2,17 млрд. евро, в которую вошла поставка вооружения, техническая поддержка, закупка 6 противолодочных вертолетов AgustaWestland Super Lynx 300 (Mk 140). Возможно, продление контракта в рамках опциона на 2 судна.
В 2011 году TKMS реализовало свои мощности надводного судостроения в Киле холдинговой компании Abu Dhabi MAR (ADM), которой владели инвестиционный фонд Al Ain из Абу-Даби (ОАЭ) и международная финансово-промышленная группа Privinvest, контролируемой семьей ливанского маронитского бизнесмена Искандера Сафа. В 2014 группа Privinvest приобрела у эмиратского фонда Al Ain его часть Abu Dhabi MAR и сформировала из своих германских верфей группу Nobiskrug GmbH (во главе с одноименной верфью Nobiskrug), военно-морской дивизион которой именуется German Naval Yards Holdings. В связи с этим 31 марта 2015 года кильская верфь ADMК, на которой осуществлялась постройка алжирских фрегатов, была переименована в German Naval Yards Kiel.
Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com/2625981.html
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