08:57 24 мая

Шредер призвал отказаться от намерения изолировать Россию

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер полагает, что после парламентских выборов Берлин сможет изменить отношение к Москве и занять более реалистичную позицию, передает РИА Новости .

Шредер призвал отказаться от намерения изолировать Россию


Россия – важнейший сосед Евросоюза и член Совета Безопасности ООН. Такую страну нельзя изолировать,
констатировал политик.


Шредер призвал к «постепенной отмене санкций» и подчеркнул, что «обе страны заинтересованы в экономическом сотрудничестве».

По его словам, «Германия нуждается в российском рынке и ресурсах, а Россия, в свою очередь, имеет потребность в ноу-хау немецкой экономики».

Напомним, отношения между РФ и ЕС резко ухудшились в 2014 году из-за ситуации на Украине. Страны Запада ввели в отношении России ряд санкций, обвиняя ее в аннексии Крыма и участии в конфликте, разразившемся в Донбассе после государственного переворота в феврале 2014 года. В свою очередь Россия приняла ответные меры.

Использованы фотографии: РИА Новости / Сергей Гунеев
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