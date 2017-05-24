Шредер призвал отказаться от намерения изолировать Россию
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер полагает, что после парламентских выборов Берлин сможет изменить отношение к Москве и занять более реалистичную позицию, передает РИА Новости .
Шредер призвал к «постепенной отмене санкций» и подчеркнул, что «обе страны заинтересованы в экономическом сотрудничестве».
По его словам, «Германия нуждается в российском рынке и ресурсах, а Россия, в свою очередь, имеет потребность в ноу-хау немецкой экономики».
Напомним, отношения между РФ и ЕС резко ухудшились в 2014 году из-за ситуации на Украине. Страны Запада ввели в отношении России ряд санкций, обвиняя ее в аннексии Крыма и участии в конфликте, разразившемся в Донбассе после государственного переворота в феврале 2014 года. В свою очередь Россия приняла ответные меры.
Россия – важнейший сосед Евросоюза и член Совета Безопасности ООН. Такую страну нельзя изолировать,констатировал политик.
Шредер призвал к «постепенной отмене санкций» и подчеркнул, что «обе страны заинтересованы в экономическом сотрудничестве».
По его словам, «Германия нуждается в российском рынке и ресурсах, а Россия, в свою очередь, имеет потребность в ноу-хау немецкой экономики».
Напомним, отношения между РФ и ЕС резко ухудшились в 2014 году из-за ситуации на Украине. Страны Запада ввели в отношении России ряд санкций, обвиняя ее в аннексии Крыма и участии в конфликте, разразившемся в Донбассе после государственного переворота в феврале 2014 года. В свою очередь Россия приняла ответные меры.
Использованы фотографии: РИА Новости / Сергей Гунеев
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