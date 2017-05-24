Малайзии бесплатно передан второй японский патрульный корабль
Как сообщает интернет-портал defense-studies.blogspot.com , береговой охране Малайзии передан второй большой патрульный корабль, сменивший название на P 8704 Arau. Ранее он проходил службу в аналогичном ведомстве Японии в качестве PL 01 Oki.
Патрульный корабль PL 01 Oki (до 1997 года носил название Nojima) был построен в единственном экземпляре и вошел в состав береговой охраны Японии в 1989 году. Обладает полным водоизмещением 1500 тонн и длиной 87 метров. Его передача новому владельцу предусмотрена соглашением, заключенным осенью 2016 года. Согласно договоренностям, Япония на безвозмездной основе снабжала Малайзию двумя патрульными кораблями. Первый из них, переименованный в P 9203 Pekan, прибыл в Малайзию в начале марта. Его полное водоизмещение составляет 2066 тонн, длина 91,5 метр. На текущий момент он является самой крупной единицей флота береговой охраны страны.
Оба корабля не имеют вооружения, однако факт их передачи внешнему партнеру свидетельствует о постепенном наращивании экспортного потенциала Японии.
Патрульный корабль PL 01 Oki (до 1997 года носил название Nojima) был построен в единственном экземпляре и вошел в состав береговой охраны Японии в 1989 году. Обладает полным водоизмещением 1500 тонн и длиной 87 метров. Его передача новому владельцу предусмотрена соглашением, заключенным осенью 2016 года. Согласно договоренностям, Япония на безвозмездной основе снабжала Малайзию двумя патрульными кораблями. Первый из них, переименованный в P 9203 Pekan, прибыл в Малайзию в начале марта. Его полное водоизмещение составляет 2066 тонн, длина 91,5 метр. На текущий момент он является самой крупной единицей флота береговой охраны страны.
Оба корабля не имеют вооружения, однако факт их передачи внешнему партнеру свидетельствует о постепенном наращивании экспортного потенциала Японии.
Использованы фотографии: http://defense-studies.blogspot.nl/2017/05/km-arau-segera-diberangkatkan-ke.html
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти