12:07 24 мая

Малайзии бесплатно передан второй японский патрульный корабль

Как сообщает интернет-портал defense-studies.blogspot.com , береговой охране Малайзии передан второй большой патрульный корабль, сменивший название на P 8704 Arau. Ранее он проходил службу в аналогичном ведомстве Японии в качестве PL 01 Oki.



Патрульный корабль PL 01 Oki (до 1997 года носил название Nojima) был построен в единственном экземпляре и вошел в состав береговой охраны Японии в 1989 году. Обладает полным водоизмещением 1500 тонн и длиной 87 метров. Его передача новому владельцу предусмотрена соглашением, заключенным осенью 2016 года. Согласно договоренностям, Япония на безвозмездной основе снабжала Малайзию двумя патрульными кораблями. Первый из них, переименованный в P 9203 Pekan, прибыл в Малайзию в начале марта. Его полное водоизмещение составляет 2066 тонн, длина 91,5 метр. На текущий момент он является самой крупной единицей флота береговой охраны страны.


Оба корабля не имеют вооружения, однако факт их передачи внешнему партнеру свидетельствует о постепенном наращивании экспортного потенциала Японии.

Использованы фотографии: http://defense-studies.blogspot.nl/2017/05/km-arau-segera-diberangkatkan-ke.html
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Комментарии 4

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  1. LÄRZ Сегодня, 09:29
    Чего-то попёрло на передачу кораблей. ФРГ- Алжиру, Япония-Малайзии. Даже Ираку перепало:
    Два иракских корвета в понедельник отправляются на родину спустя более 26 лет вынужденного простоя в порту итальянского города Специя. С ними домой вернутся дюжина моряков, несших вахту на их борту. Постройку боевых кораблей на верфях итальянской компании Fincantieri заказал еще Саддам Хуссейн, однако они так и не были поставлены Ираку из-за оружейного эмбарго ООН, которое ввели в 1990 году после его вторжения в Кувейт. Вместе с историей двух корветов завершится одиссея иракских моряков, которые на протяжении 26 лет несли дежурство и поддерживали состояние своих кораблей. Остается неясным, насколько частой была ротация экипажей, однако известно, что последняя команда прибыла в лигурийский порт несколько месяцев назад.
    "В начале кризиса, в первые годы 90-х, на борту каждого корабля было по 50 моряков, но со временем их экипажи постепенно сокращались. Военные, оставшиеся наблюдать за корветами и заниматься их техническим обслуживанием, никогда не имели особенных ограничений и всегда обладали видом на жительство", — говорится в сообщении газеты. Состояние корветов "Тарик ибн Зияд" и "Муса ибн Нусайр", названных в честь великих арабских полководцев древности, можно назвать плачевным, поэтому в долгом переходе к иракскому порту Умм-Каср их будет сопровождать норвежский плавучий док.
    Источник:https://ria.ru/world/20170522/1494839084
    .html
    LÄRZ
    1. рич Сегодня, 09:56
      Малайзия вроде не бедствует, чтобы джапы ей помощь оказывали
      рич
      1. LÄRZ Сегодня, 10:16

        Согласно договоренностям, Япония на безвозмездной основе снабжала Малайзию двумя патрульными кораблями.
        БЕЗ-ВОЗ-МЕЗ-ДНО! Т.е. даром. А на "халяву", как известно, и уксус сладкий. lol
        LÄRZ
      2. rotmistr60 Сегодня, 11:45
        Малайзия вроде не бедствует, чтобы джапы ей помощь оказывали

        Вопрос в другом - с чего это такая безвозмездная любовь. Вместе дружить против Китая?
        rotmistr60
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