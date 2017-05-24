12:01 24 мая

Пентагон не намерен усиливать войска в Афганистане, Ираке и Сирии

Минобороны США не будет увеличивать численность войск, находящихся в Афганистане, Ираке и Сирии, следует из проекта бюджета военного ведомства на 2018 год. Об этом сообщает РИА Новости .

Пентагон не намерен усиливать войска в Афганистане, Ираке и Сирии


Согласно проекту, число военнослужащих, принимающих участие в операции «Непоколебимая решимость» в Ираке и Сирии, останется неизменным – 5765 человек.


Количество военнослужащих, задействованных в операции «Страж свободы» (Афганистан) будет даже несколько сокращено – с 8674 до 8448 человек.

Кроме того, запланировано сокращение на 4 тысячи (до 56,3 тыс.) числа военнослужащих, задействованных в поддержке всех зарубежных военных операций, включая действия в Европе.

При этом планируется увеличить на 3 тыс. (до 16,6 тыс.) число военнослужащих, находящихся на территории США и привлекаемых к участию в подобных зарубежных операциях.

Напомним, новый финансовый год в США начинается с 1 октября.

Использованы фотографии: AFP 2017
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 14

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  1. владимир шаров Сегодня, 10:17
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    1. rotmistr60 Сегодня, 10:25
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    2. НасРать Сегодня, 10:28
      владимир шаров


      Что это "чудо" здесь делает? wassat
      НасРать
    3. Trevis Сегодня, 10:30
      Цитата: владимир шаров
      Внимательно посмотрите моё

      удалите бота! Спамеры и сюда лезут, достали.
      Trevis
  2. LÄRZ Сегодня, 10:23
    Я чой-то в непонятках от предидущего коммета... Ну а по теме:
    Согласно распространенным документам, бюджет Пентагона на следующий финансовый год, который начинает с 1 октября 2017 года предлагается установить в 639 миллиардов долларов, что на 52 миллиарда или почти на 10% больше уровня текущего года. Эта сумма будет включать в себя 65 миллиардов на проведение операций по борьбе с терроризмом за рубежом.
    Одной рукой даём, другой- отнимаем? Или наоборот?
    LÄRZ
    1. МПК105 Сегодня, 10:26
      Присоединяюсь,если позволите... wink hi
      МПК105
      1. LÄRZ Сегодня, 10:33
        Я первый коммет 3 раза перечитал, пытаясь соотнести его со статьёй. what Потом дошло wassat
        LÄRZ
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:36
          Витя , приветствую ! hi Случай тяжёлый , можно даже сказать "клинический" . wink
          bouncyhunter
          1. LÄRZ Сегодня, 10:46
            Здравствуй дорогой, здравствуй!! Ну бывает, занесло не туда... (у меня подобные пируэты выделывает кот, удирая от меня и скользя когтями по ламинату). Можетему здесь и понравится laughing
            LÄRZ
            1. Svarog51 Сегодня, 11:03
              Виктор, hi Везёт же Вам.
              кот, удирая от меня и скользя когтями по ламинату

              У меня хуже, через когти приходится к компу "пробиваться". recourse
              request
              Svarog51
              1. LÄRZ Сегодня, 11:21
                А клюв? У меня от его когтей лодыжки расцарапаны.(Мерзавец, однозначно!). Про руки я уже молчу. Не, ну у Вас и красава! А чем питается?
                LÄRZ
                1. Svarog51 Сегодня, 11:31
                  Клюв ерунда по сравнению с когтями. Ещё и два хвостатых имеется. Наверняка у меня травм больше. lol В личку ща отпишу.
                  Svarog51
  3. rotmistr60 Сегодня, 10:27
    Пентагон не намерен усиливать войска в Афганистане, Ираке и Сирии

    А как же концентрация группировка на сирийско-иорданской границе? Или это не увеличение, а помощь и прикрытие созданному новому бандформирование?
    rotmistr60
  4. Masya Masya Сегодня, 10:28
    зарекалась свинюшка в грязь не лезть... wink
    Masya Masya
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