Пентагон не намерен усиливать войска в Афганистане, Ираке и Сирии
Минобороны США не будет увеличивать численность войск, находящихся в Афганистане, Ираке и Сирии, следует из проекта бюджета военного ведомства на 2018 год. Об этом сообщает РИА Новости .
Согласно проекту, число военнослужащих, принимающих участие в операции «Непоколебимая решимость» в Ираке и Сирии, останется неизменным – 5765 человек.
Количество военнослужащих, задействованных в операции «Страж свободы» (Афганистан) будет даже несколько сокращено – с 8674 до 8448 человек.
Кроме того, запланировано сокращение на 4 тысячи (до 56,3 тыс.) числа военнослужащих, задействованных в поддержке всех зарубежных военных операций, включая действия в Европе.
При этом планируется увеличить на 3 тыс. (до 16,6 тыс.) число военнослужащих, находящихся на территории США и привлекаемых к участию в подобных зарубежных операциях.
Напомним, новый финансовый год в США начинается с 1 октября.
Согласно проекту, число военнослужащих, принимающих участие в операции «Непоколебимая решимость» в Ираке и Сирии, останется неизменным – 5765 человек.
Количество военнослужащих, задействованных в операции «Страж свободы» (Афганистан) будет даже несколько сокращено – с 8674 до 8448 человек.
Кроме того, запланировано сокращение на 4 тысячи (до 56,3 тыс.) числа военнослужащих, задействованных в поддержке всех зарубежных военных операций, включая действия в Европе.
При этом планируется увеличить на 3 тыс. (до 16,6 тыс.) число военнослужащих, находящихся на территории США и привлекаемых к участию в подобных зарубежных операциях.
Напомним, новый финансовый год в США начинается с 1 октября.
Использованы фотографии: AFP 2017
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