Русские асы «нагнули» самолёт ВВС США Сегодня, 10:38 В новом выпуске программы «Если завтра война» с Константином Душеновым обсуждается инцидент с американским самолетом-разведчиком над Черным морем. 0 Европейцы решили скончаться коллективно Асы Люфтваффе: феномен слишком больших счетов Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти