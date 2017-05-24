14:48 24 мая

Вирусные войска: факты о биологическом оружии

В новом выпуске программы «Если завтра война» с Константином Душеновым обсуждается вопрос возможного применения биологического оружия в войнах будущего.




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 1

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  1. Logall Сегодня, 13:18
    Матрасы брезговать, ни чем, не будут!
    Logall
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